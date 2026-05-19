অসমত ৱাটাৰ মেট্ৰ', ঘোষণা সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ
কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে দেশৰ ১৮খন চহৰত জলপথ পৰিবহণ ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তনৰ পৰিকল্পনা কৰিছে ৷ দ্বিতীয় পর্যায়ত অসমৰ তেজপুৰ আৰু ডিব্ৰুগড়তো এই প্রকল্প ৰূপায়ণৰ প্ৰস্তাৱ দিয়া হৈছে ।
By PTI
Published : May 19, 2026 at 12:53 PM IST|
Updated : May 19, 2026 at 1:20 PM IST
নতুন দিল্লী : অসমত জলপথ (জল মেট্ৰ’) পৰিবহণ ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তন কৰা হ’ব ৷ অসমৰ তেজপুৰ আৰু ডিব্ৰুগড়ত এই প্রকল্প ৰূপায়ণ কৰা হ’ব ৷ কেন্দ্ৰীয় বন্দৰ, জাহাজ আৰু জলপথ মন্ত্ৰণালয়ে দেশৰ ১৮খন চহৰত জলপথ পৰিবহণ ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তনৰ পৰিকল্পনা কৰিছে ৷
মন্ত্ৰণালয়ে প্রথম পৰ্যায়ত শ্রীনগৰ, পাটনা, বাৰাণসী, অযোধ্যা আৰু প্ৰয়াগৰাজত এই ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তনৰ পৰিকল্পনা কৰিছে ৷ দ্বিতীয় পর্যায়ত অসমৰ তেজপুৰ আৰু ডিব্ৰুগড়তো এই প্রকল্প ৰূপায়ণৰ প্ৰস্তাৱ দিয়া হৈছে ।
Chaired a comprehensive review meeting with senior officials in New Delhi on the nationwide rollout of Water Metro services across 18 cities and the draft National Water Metro Policy, 2026.— Sarbananda Sonowal (@sarbanandsonwal) May 18, 2026
কেন্দ্ৰীয় বন্দৰ, জাহাজ আৰু জলপথ মন্ত্ৰণালয়ে এক বিবৃতিত কয় যে প্ৰকল্পটো ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত ৰূপায়ণৰ পূৰ্বে আন্তঃমন্ত্ৰণালয়ৰ পৰামৰ্শৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় জলপথ নীতিৰ খচৰা প্ৰস্তুত কৰা হৈছে । সোমবাৰে কেন্দ্ৰীয় বন্দৰ, জাহাজ আৰু জলপথ মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে মন্ত্ৰণালয় আৰু ভাৰতৰ আভ্যন্তৰীণ জলপথ প্ৰাধিকৰণৰ উচ্চপদস্থ বিষয়াসকলৰ সৈতে এই সন্দৰ্ভত এক বিশদ পৰ্যালোচনা বৈঠকত মিলিত হয় ।
ক’চি জলপথ ব্যৱস্থাৰ পৰা পোৱা সফলতা আৰু ইয়াৰ পৰা লাভ কৰা শিক্ষণৰ ভিত্তিত চৰকাৰে যাতায়ত কৰিব পৰা জলপথ থকা চহৰসমূহত জলভিত্তিক নগৰীয়া পৰিবহণ সমাধানৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় কাঠামো প্ৰস্তুত কৰিছে ।
কেন্দ্ৰীয় বন্দৰ, জাহাজ আৰু জলপথ মন্ত্ৰণালয়ে বিবৃতিত লগতে কোৱা হৈছে যে প্ৰস্তাৱিত পৰিকল্পনাৰ লক্ষ্য হৈছে দেশৰ অভ্যন্তৰীণ জলপথসমূহক দক্ষ, বহনক্ষম আৰু আধুনিক ৰাজহুৱা পৰিবহণ কৰিড’ৰলৈ ৰূপান্তৰিত কৰা ৷
কেন্দ্ৰীয় বন্দৰ, জাহাজ আৰু জলপথ মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে এই পদক্ষেপৰ আঁৰৰ যুক্তিৰ বিষয়ে বিশদভাৱে উল্লেখ কৰি কয়, "প্ৰস্তাৱিত জলপথ ব্যৱস্থাসমূহত মূলধনী বিনিয়োগ যথেষ্ট কম, কাৰণ ইয়াত বৰ্তমানৰ জলপথসমূহ ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু ইয়াৰ বাবে নূন্যতম আন্তঃগাঁথনিৰ প্ৰয়োজন হয় ৷" দ্ৰুত নিৰ্মাণৰ সময়সীমা, কম ভূমিৰ প্ৰয়োজনীয়তা আৰু পৰিচালনা ব্যয় হ্ৰাসৰ ফলত—বিশেষকৈ বৈদ্যুতিক আৰু হাইব্ৰিড ফেৰীৰ ব্যৱহাৰৰ সৈতে—এই ব্যৱস্থাই গতানুগতিক নগৰীয়া পৰিবহণৰ তুলনাত এক কাৰ্যকৰী আৰু পৰিৱেশ অনুকূল বিকল্প আগবঢ়ায় ৷"
তেওঁ আৰু কয় যে এই সেৱাসমূহে চহৰসমূহক ভিৰমুক্ত কৰাত অৰিহণা যোগাব আৰু আৰামদায়ক, সুন্দৰ আৰু সুলভ ভ্ৰমণ অভিজ্ঞতা প্ৰদান কৰিব ৷
সোণোৱালে লগতে কয় যে প্ৰস্তাৱিত জলপথ ব্যৱস্থাটোক বৃহৎ পৰিসৰৰ ৰাজহুৱা পৰিবহণ সমাধান হিচাপে কল্পনা কৰা হৈছে, যিয়ে দৈনিক যাতায়ত আৰু পৰ্যটক উভয়ৰে প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণ কৰিব ৷ ই সকলো নৌকা জলপথত কাম কৰিব ৷
পৰিকল্পনাৰ মাপকাঠীসমূহৰ ৰূপৰেখা দাঙি ধৰি সোণোৱালে কয়, “অবিৰত বা অৰ্ধ-অবিৰত জলপথকে ধৰি অনুকূল ভৌগোলিক পৰিস্থিতি থকা অঞ্চলত জলপথ প্ৰকল্পক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হ’ব ৷ দহ লাখতকৈ অধিক জনসংখ্যা থকা আৰু পৰ্যটককে ধৰি পৰিবহণৰ চাহিদা আছে থকা চহৰবোৰক জলপথ ব্যৱস্থাৰ বাবে বিবেচনা কৰা হ'ব ৷"
তেওঁ লগতে কয়, "কিন্তু কিছুমান ক্ষেত্ৰত এই মাপকাঠীসমূহ শিথিল কৰা হ'ব পাৰে; যেনে য'ত প্ৰকল্পই পথৰ যানজঁট বহু পৰিমাণে হ্ৰাস কৰে, দূৰৱৰ্তী বা পানীৰে ভৰি থকা অঞ্চলৰ সৈতে সংযোগ উন্নত কৰে বা বানপানী আৰু অন্যান্য বিঘিনিৰ সময়ত স্থিতিস্থাপকতা বৃদ্ধি কৰে ৷" ভাৰতীয় আভ্যন্তৰীণ জলপথ কৰ্তৃপক্ষই ক’চি মেট্ৰ’ ৰে’ল লিমিটেডক ১৮খন চহৰৰ সম্ভাৱনীয়তা অধ্যয়নৰ বাবে নিয়োগ কৰিছিল ৷ অধ্যয়নটোত বৰ্তমানৰ ৰাজহুৱা পৰিবহণ ব্যৱস্থা, ভ্ৰমণৰ চাহিদাৰ প্ৰক্ষেপণ, বিত্তীয় আৰু অৰ্থনৈতিক সম্ভাৱনীয়তা আৰু বহু মাধ্যম সংহতিৰ মূল্যায়ন অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ৷ এতিয়ালৈকে ১৮টা স্থান পৰিদৰ্শন কৰিছে আৰু লক্ষ্যদ্বীপৰ বাহিৰে ১৭খন চহৰৰ বাবে সম্ভাৱ্যতা অধ্যয়নৰ খচৰা প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিছে ৷
