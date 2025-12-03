প্ৰতিবাদৰ পিছত চৰকাৰে প্ৰত্যাহাৰ কৰিলে সঞ্চাৰ সাথী এপৰ বাধ্যতামূলক প্ৰি-ইনষ্টলেশ্যন
পূৰ্বৰ নিৰ্দেশনাই ব্যৱহাৰকাৰী আৰু স্মাৰ্টফোন নিৰ্মাতাসকলৰ মাজত উদ্বেগ সৃষ্টি কৰিছিল ৷ অৱশ্যে এপলে বাধ্যতামূলক এই ইনষ্টলেশ্যনৰ বিৰোধিতা কৰিছিল ।
নতুন দিল্লী: গোপনীয়তাৰ উদ্বেগক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশৰ পিছত বুধবাৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ম’বাইল নিৰ্মাতাসকলৰ বাবে সঞ্চাৰ সাথী এপ প্ৰি-ইনষ্টল কৰাটো বাধ্যতামূলক কৰা পূৰ্বৰ নিৰ্দেশ প্ৰত্যাহাৰ কৰে ।
যোগাযোগ মন্ত্ৰালয়ৰ এক আনুষ্ঠানিক বিবৃতিত কোৱা হৈছে যে সঞ্চাৰ সাথীৰ গ্ৰহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত চৰকাৰে ম’বাইল নিৰ্মাতাসকলৰ বাবে প্ৰি-ইনষ্টলেশ্যন বাধ্যতামূলক নকৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ।
ৰয়টাৰৰ এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি, পূৰ্বৰ এই নিৰ্দেশনাই ব্যৱহাৰকাৰী আৰু স্মাৰ্টফোন নিৰ্মাতাসকলৰ মাজত উদ্বেগ সৃষ্টি কৰিছিল ৷ অৱশ্যে এপলে বাধ্যতামূলক এই ইনষ্টলেশ্যনৰ বিৰোধিতা কৰিছিল ।
বিষয়াসকলে কয় যে এপটোৰ দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পোৱা স্বেচ্ছামূলক ব্যৱহাৰৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আৰু ইয়াক ইনষ্টল কৰাটো ব্যৱহাৰকাৰীৰ পছন্দৰ বিষয় হৈ থকাটো নিশ্চিত কৰিবলৈ এই সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে ।
মাত্ৰ এদিনতে স্বেচ্ছামূলক এপ ডাউনলোডৰ পৰিমাণ ১০ গুণ বৃদ্ধি পোৱাত সঞ্চাৰ সাথী এপটো বাধ্যতামূলকভাৱে ইনষ্টল কৰাৰ নিৰ্দেশ প্ৰত্যাহাৰ কৰা বুলি জানিবলৈ দিছে দূৰসংযোগ বিভাগে ।
‘‘ব্যৱহাৰকাৰীৰ সংখ্যা দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে আৰু প্ৰক্ৰিয়াটো ক্ষীপ্ৰ কৰাৰ লগতে কম সচেতন নাগৰিকসকলৰ বাবে সহজে উপলব্ধ কৰিবলৈ এপটো ইনষ্টল কৰাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছিল’’ বুলি দূৰসংযোগ বিভাগে কয় ৷
দূৰসংযোগ বিভাগে এক বিবৃতিত কয়, ‘‘কেৱল মাত্ৰ এদিনতে ৬ লাখ নাগৰিকে এই এপটো ডাউনলোড কৰিবলৈ পঞ্জীয়ন কৰে, যিটোৱে ইয়াৰ জনপ্ৰিয়তা ১০ গুণ বৃদ্ধি পোৱাটোক সূচাইছে ৷ সঞ্চাৰ সাথীৰ ক্ৰমাৎ গ্ৰহণযোগ্যতাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত চৰকাৰে ম’বাইল নিৰ্মাতাসকলৰ বাবে ইয়াক প্ৰি-ইনষ্টল কৰাটো বাধ্যতামূলক নকৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে ।’’
২৮ নৱেম্বৰত জাৰি কৰা নিৰ্দেশত দূৰসংযোগ বিভাগে স্মাৰ্টফোন নিৰ্মাতাসকলক সকলো নতুন ডিভাইচতে এই এপটো প্ৰি-ইনষ্টল কৰি পুৰণি ডিভাইচত আপডেট কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল । এই নিৰ্দেশে বিতৰ্কৰ সৃষ্টি কৰে, বিৰোধী নেতাসকলে উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰি কৈছিল যে এপটোৱে ফোনৰ প্ৰতিটো কথা শুনিব পাৰে আৰু বাৰ্তাসমূহ নিৰীক্ষণ কৰিব পাৰে ।
