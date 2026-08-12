নীটৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল : বিতৰ্কৰ বাবে বিৰোধী সন্মত হ’লে বৃদ্ধি হ’ব সংসদৰ অধিৱেশনৰ দিন
চৰকাৰে প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিষয়টোত বিতৰ্ক কৰিবলৈ বিচাৰিছে ৷
Published : August 12, 2026 at 8:53 PM IST
নতুন দিল্লী: নীট প্ৰশ্নকাকত ফাদিল সন্দৰ্ভত বিৰোধীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত ৷ সংসদৰ বৰ্ষাকালীন অধিৱেশনৰ সময়ছোৱাত বিৰোধীয়ে নীট পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল সন্দৰ্ভত প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু গৃহমন্ত্ৰীৰ পৰা উত্তৰ বিচাৰিলেও আজিলৈকে সেই উত্তৰ তেওঁলোকে লাভ কৰা নাই ৷
বিৰোধীৰ এই দাবীৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই কেন্দ্ৰীয় সংসদীয় পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৱে কয় যে যদিহে বিৰোধীয়ে সংসদৰ পৰা পলায়ন নকৰে, তেন্তে চৰকাৰে বিষয়টোত বিতৰ্ক কৰিবলৈ সাজু ৷ বিৰোধীয়ে সন্মতি প্ৰদান কৰিলে সংসদৰ বৰ্ষাকালীন অধিৱেশনৰ দিন বৃদ্ধি কৰা হ’ব ৷
सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। हम हर समय चर्चा के लिए तैयार हैं।— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) August 12, 2026
विपक्ष स्वयं चर्चा नहीं चाहता, यही कारण है कि वह लगातार हंगामा कर संसद की कार्यवाही को बाधित कर रहा है। अभी भी समय है, यदि विपक्ष सहयोग करे, तो माननीय गृह मंत्री श्री @AmitShah जी और सरकार आज से ही विस्तृत… pic.twitter.com/orm13uGZ5U
সূত্ৰই জনোৱা মতে, বুধবাৰে সন্ধিয়া ৰিজিজুৱে বিৰোধী দলৰ সদস্যসকলক এই বিষয়ত আলোচনা কৰিবলৈ আমন্ত্ৰণ জনোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । ৰিজিজুৱে কয় যে তেওঁ অতি হতাশ হৈ পৰিছে । চৰকাৰে প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিৰোধীসকলৰ সৈতে বিতৰ্কত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ বিচাৰিছে যদিও বিৰোধীয়ে বিষয়টোৰ পৰা পলায়ন কৰিছে । এয়া গণতন্ত্ৰৰ বাবে শুভ লক্ষণ নহয় বুলি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় ।
মন্ত্ৰী ৰিজিজুৱে কয়, ‘‘এয়া কেবল চৰকাৰৰ দায়িত্ব নহয়, ই বিৰোধীৰো দায়িত্ব । বিৰোধীয়ে নীট পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল সন্দৰ্ভত আলোচনাৰ দাবী জনাই গৃহমন্ত্ৰীৰ সঁহাৰি দাবী কৰিছিল ৷ গৃহমন্ত্ৰীয়ে লোকসভাৰ অধ্যক্ষলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণেৰে আলোচনা বিচাৰে বুলি উল্লেখ কৰিছে ।’’
কংগ্ৰেছে কিয় আলোচনাৰ পৰা ফালৰি কাটিছে, সেয়া ৰাইজে জানিব বিচাৰে বুলিও মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় ৷ তেওঁ কয়, ‘‘মোৰ বয়স বৰ বেছি নহয় ৷ কিন্তু মই সংসদত থকা ৩০ বছৰ হ’ল আৰু বিৰোধীয়ে এনে আচৰণ কৰা মই কেতিয়াও দেখা নাছিলো ।’’
‘‘কংগ্ৰেছ সাংসদসকলে কেৱল প্লে-কাৰ্ড প্ৰদৰ্শন কৰি শ্লোগানহে দিয়ে ৷ এয়াই তেওঁলোকৰ কাম ৷ কংগ্ৰেছ সাংসদসকলে পাহৰি গৈছে যে সংসদত কেনেকৈ আলোচনা কৰিব লাগে । তেওঁলোকে ভাবে যে সাংসদ হোৱা মানে প্লেকাৰ্ড প্ৰদৰ্শন কৰা, শ্লোগান দিয়া, গালি-গালাজ কৰা ভাষা ব্যৱহাৰ কৰা । বিৰোধী সদস্যসকলে উত্থাপন কৰা প্ৰতিটো প্ৰশ্নৰ বিতং উত্তৰ দিয়াৰ বাবে আলোচনাত বহিবলৈ চৰকাৰ সাজু’’ বুলি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় ৷
বৃহস্পতিবাৰৰ দিনটো সংসদৰ বৰ্ষাকালীন অধিৱেশনৰ অন্তিমটো দিন ৷ চৰকাৰে পুনৰবাৰ বিৰোধী দলসমূহক আলোচনাত বহিবলৈ আহ্বান জনাইছে । এই কথাত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি ৰিজিজুৱে কয়, ‘‘কাইলৈ অধিৱেশনৰ শেষৰটো দিন । আমি আকৌ এবাৰ আলোচনা অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে বিৰোধীক আহ্বান জনাইছো ।’’
উল্লেখ্য যে, নতুন দিল্লীৰ যন্তৰ-মন্তৰত ছাত্ৰ সমাজ আৰু পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ প্ৰতিবাদৰ বিষয়টোক কেন্দ্ৰ কৰি সংসদৰ দুয়োখন সদনত বাৰে বাৰে হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হোৱা দেখা গৈছে ৷ এই পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিয়েই কেন্দ্ৰীয় সংসদীয় পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিৰোধাক উদ্দেশ্যি এই আহ্বান জনায় ৷ সংসদৰ বৰ্ষাকালীন অধিৱেশনৰ সময়ছোৱাত নীট পৰীক্ষা প্ৰশ্নকাকত ফাদিল সন্দৰ্ভত জড়িত বিষয়ত উপযুক্ত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বাবে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে দাবী জনাই আহিছিল ।
পূৰ্বে কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে বিষয়টোত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ আলোচনা আৰু স্পষ্টীকৰণৰ প্ৰস্তাৱ নাকচ কৰিছিল । মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰে যে বিৰোধীয়ে গৃহমন্ত্ৰী শ্বাহৰ পৰা শুনিব নিবিচাৰি প্ৰতিবাদকাৰী ছাত্ৰ সমাজৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ নিৰ্দেশ কোনে দিছিল, সেয়াহে জানিব বিচাৰিছে ।
লগতে পঢ়ক: এজন দুৰ্বল প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে স্বাৰ্থৰ বিনিময়ত দেশৰ সৈতে আপোচ কৰিছে: প্ৰধানমন্ত্ৰীক ৰাহুলৰ কটাক্ষ