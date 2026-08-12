ETV Bharat / bharat

নীটৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল : বিতৰ্কৰ বাবে বিৰোধী সন্মত হ’লে বৃদ্ধি হ’ব সংসদৰ অধিৱেশনৰ দিন

চৰকাৰে প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিষয়টোত বিতৰ্ক কৰিবলৈ বিচাৰিছে ৷

Kiren Rijiju
সংসদীয় পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজু (PTI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 12, 2026 at 8:53 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী: নীট প্ৰশ্নকাকত ফাদিল সন্দৰ্ভত বিৰোধীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত ৷ সংসদৰ বৰ্ষাকালীন অধিৱেশনৰ সময়ছোৱাত বিৰোধীয়ে নীট পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল সন্দৰ্ভত প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু গৃহমন্ত্ৰীৰ পৰা উত্তৰ বিচাৰিলেও আজিলৈকে সেই উত্তৰ তেওঁলোকে লাভ কৰা নাই ৷

বিৰোধীৰ এই দাবীৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই কেন্দ্ৰীয় সংসদীয় পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৱে কয় যে যদিহে বিৰোধীয়ে সংসদৰ পৰা পলায়ন নকৰে, তেন্তে চৰকাৰে বিষয়টোত বিতৰ্ক কৰিবলৈ সাজু ৷ বিৰোধীয়ে সন্মতি প্ৰদান কৰিলে সংসদৰ বৰ্ষাকালীন অধিৱেশনৰ দিন বৃদ্ধি কৰা হ’ব ৷

সূত্ৰই জনোৱা মতে, বুধবাৰে সন্ধিয়া ৰিজিজুৱে বিৰোধী দলৰ সদস্যসকলক এই বিষয়ত আলোচনা কৰিবলৈ আমন্ত্ৰণ জনোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । ৰিজিজুৱে কয় যে তেওঁ অতি হতাশ হৈ পৰিছে । চৰকাৰে প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিৰোধীসকলৰ সৈতে বিতৰ্কত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ বিচাৰিছে যদিও বিৰোধীয়ে বিষয়টোৰ পৰা পলায়ন কৰিছে । এয়া গণতন্ত্ৰৰ বাবে শুভ লক্ষণ নহয় বুলি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় ।

মন্ত্ৰী ৰিজিজুৱে কয়, ‘‘এয়া কেবল চৰকাৰৰ দায়িত্ব নহয়, ই বিৰোধীৰো দায়িত্ব । বিৰোধীয়ে নীট পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল সন্দৰ্ভত আলোচনাৰ দাবী জনাই গৃহমন্ত্ৰীৰ সঁহাৰি দাবী কৰিছিল ৷ গৃহমন্ত্ৰীয়ে লোকসভাৰ অধ্যক্ষলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণেৰে আলোচনা বিচাৰে বুলি উল্লেখ কৰিছে ।’’

কংগ্ৰেছে কিয় আলোচনাৰ পৰা ফালৰি কাটিছে, সেয়া ৰাইজে জানিব বিচাৰে বুলিও মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় ৷ তেওঁ কয়, ‘‘মোৰ বয়স বৰ বেছি নহয় ৷ কিন্তু মই সংসদত থকা ৩০ বছৰ হ’ল আৰু বিৰোধীয়ে এনে আচৰণ কৰা মই কেতিয়াও দেখা নাছিলো ।’’

‘‘কংগ্ৰেছ সাংসদসকলে কেৱল প্লে-কাৰ্ড প্ৰদৰ্শন কৰি শ্লোগানহে দিয়ে ৷ এয়াই তেওঁলোকৰ কাম ৷ কংগ্ৰেছ সাংসদসকলে পাহৰি গৈছে যে সংসদত কেনেকৈ আলোচনা কৰিব লাগে । তেওঁলোকে ভাবে যে সাংসদ হোৱা মানে প্লেকাৰ্ড প্ৰদৰ্শন কৰা, শ্লোগান দিয়া, গালি-গালাজ কৰা ভাষা ব্যৱহাৰ কৰা । বিৰোধী সদস্যসকলে উত্থাপন কৰা প্ৰতিটো প্ৰশ্নৰ বিতং উত্তৰ দিয়াৰ বাবে আলোচনাত বহিবলৈ চৰকাৰ সাজু’’ বুলি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় ৷

বৃহস্পতিবাৰৰ দিনটো সংসদৰ বৰ্ষাকালীন অধিৱেশনৰ অন্তিমটো দিন ৷ চৰকাৰে পুনৰবাৰ বিৰোধী দলসমূহক আলোচনাত বহিবলৈ আহ্বান জনাইছে । এই কথাত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি ৰিজিজুৱে কয়, ‘‘কাইলৈ ​অধিৱেশনৰ ​শেষৰটো দিন । আমি আকৌ এবাৰ আলোচনা অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে বিৰোধীক আহ্বান জনাইছো ।’’

উল্লেখ্য যে, নতুন দিল্লীৰ যন্তৰ-মন্তৰত ছাত্ৰ সমাজ আৰু পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ প্ৰতিবাদৰ বিষয়টোক কেন্দ্ৰ কৰি সংসদৰ দুয়োখন সদনত বাৰে বাৰে হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হোৱা দেখা গৈছে ৷ এই পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিয়েই কেন্দ্ৰীয় সংসদীয় পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিৰোধাক উদ্দেশ্যি এই আহ্বান জনায় ৷ সংসদৰ বৰ্ষাকালীন অধিৱেশনৰ সময়ছোৱাত নীট পৰীক্ষা প্ৰশ্নকাকত ফাদিল সন্দৰ্ভত জড়িত বিষয়ত উপযুক্ত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বাবে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে দাবী জনাই আহিছিল ।

পূৰ্বে কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে বিষয়টোত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ আলোচনা আৰু স্পষ্টীকৰণৰ প্ৰস্তাৱ নাকচ কৰিছিল । মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰে যে বিৰোধীয়ে গৃহমন্ত্ৰী শ্বাহৰ পৰা শুনিব নিবিচাৰি প্ৰতিবাদকাৰী ছাত্ৰ সমাজৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ নিৰ্দেশ কোনে দিছিল, সেয়াহে জানিব বিচাৰিছে ।

লগতে পঢ়ক: এজন দুৰ্বল প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে স্বাৰ্থৰ বিনিময়ত দেশৰ সৈতে আপোচ কৰিছে: প্ৰধানমন্ত্ৰীক ৰাহুলৰ কটাক্ষ

TAGGED:

নীটৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল
সংসদৰ বৰ্ষাকালীন অধিৱেশন
কিৰেণ ৰিজিজু
ইটিভি ভাৰত অসম
NEET PAPER LEAK CASE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.