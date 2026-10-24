অনাগত সপ্তাহত কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা আইন সম্পৰ্কে চৰকাৰে জাৰি কৰিব পৰামৰ্শ-পত্ৰ : মন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱ
বৈষ্ণৱে কয় যে বিশ্বৰ শীৰ্ষ তিনিটা বা চাৰিটা এআই পৰিৱেশতন্ত্ৰৰ ভিতৰত থকা বিশ্বজনীনভাৱে প্ৰতিষ্ঠিত প্ৰতিষ্ঠানসমূহে প্ৰযুক্তিৰ মৌলিক নীতিসমূহৰ ওপৰত যৌথভাৱে কাম কৰাটো প্ৰয়োজন ।
Published : October 24, 2026 at 11:24 AM IST
নতুন দিল্লী : কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱে শুকুৰবাৰে কয় যে অনাগত সপ্তাহত কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ (এআই) ওপৰত আইন প্ৰণয়নৰ বাবে চৰকাৰে পৰামৰ্শ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে ।
মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে বিশ্বৰ শীৰ্ষ তিনিটা বা চাৰিটা এআই পৰিৱেশতন্ত্ৰৰ ভিতৰত থকা বিশ্বজনীন প্ৰতিষ্ঠিত প্ৰতিষ্ঠানে এই প্ৰযুক্তিৰ মৌলিক নীতিৰ ওপৰত যৌথভাৱে কাম কৰাটো প্ৰয়োজন ।
বৈষ্ণৱে নতুন দিল্লীত এনডিটিভিৰ এক অনুষ্ঠানত কয়, "এআইৰ বিপদসমূহে এনে এটা সীমা অতিক্ৰম কৰাৰ সময়ত এতিয়া সময় আহি পৰিছে যে আমি এখন আইন আৰু নতুন নিয়ম উলিয়াব লাগে । নতুন প্ৰযুক্তিৰ পৰা হোৱা ক্ষতিসমূহ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰি । এই কথা উল্লেখ কৰি আমি ইতিমধ্যে ইয়াৰ ওপৰত কাম কৰি আছোঁ । আমি অনাগত সপ্তাহত এখন পৰামৰ্শ-পত্ৰৰ খচৰা প্ৰস্তুত কৰিম । আমি পৰামৰ্শ-পত্ৰখনৰ খচৰা প্ৰস্তুত কৰি আছোঁ আৰু তাত সমাজ, নাগৰিক আৰু উদ্যোগৰ পৰা পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰা হ'ব ।"
তেওঁ কয় যে উদ্যোগ জগতে এআইক অতি আগ্ৰাসীভাৱে গ্ৰহণ কৰিছে আৰু চৰকাৰে এআই ব্যৱহাৰকাৰীৰ পৰা তথ্য সংগ্ৰহ কৰিব বিচাৰিব । মোবাইল ফোন সন্দৰ্ভত চৰকাৰৰ পৰিকল্পনাৰ বিষয়ে কোৱাৰ সময়ত ইলেক্ট্ৰ'নিক্স আৰু তথ্য-প্ৰযুক্তি বিভাগৰ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে স্থানীয়ভাৱে ডিজাইন আৰু নিৰ্মাণ কৰা ভাৰতীয় মোবাইল ফোন ব্ৰেণ্ডসমূহ ২০২৮ চনৰ অক্টোবৰৰ ভিতৰত সাজু হ’ব ।
মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে ২০২৮ চনৰ ভিতৰত প্ৰথমটো মেড-ইন-ইণ্ডিয়া চিপো সাজু হ’ব । "বৰ্তমান ২০২৬ চনৰ ২৩ অক্টোবৰ । অনুগ্ৰহ কৰি মনত ৰাখক: ২০২৮ চনৰ ২৩ অক্টোবৰ । আপোনালোকৰ হাতত ভাৰতীয় ডিজাইন, ভাৰতত নিৰ্মিত, ভাৰতীয় ব্ৰেণ্ডৰ মোবাইল ফোন থাকিব ।" অনুষ্ঠানত বৈষ্ণৱে কয় ।
মোবাইল ফোন উৎপাদন বৃদ্ধিৰ লগতে ডিজাইন আৰু মেড ইন ইণ্ডিয়া মোবাইল ফোন ব্ৰেণ্ডৰ বিকাশৰ বাবে চৰকাৰে এক উদগনিমূলক আঁচনি উলিয়াইছে । বৈষ্ণৱে কেইবাটাও দশক ধৰি উৎপাদনক আওকাণ কৰাৰ বাবে কংগ্ৰেছ শাসনক দোষাৰোপ কৰে ।
"১২ বছৰৰ আগৰ কথা কল্পনা কৰক, ইলেক্ট্ৰ'নিকছক ভাৰতৰ পৰা কোনো বস্তু ৰপ্তানি কৰিব পাৰি বুলি ভাবিব পাৰেনে ? সেইটো কল্পনা কৰাটোও কঠিন আছিল । আজি ইতিমধ্যে ই তৃতীয় স্থানত । অতি সোনকালে ই দ্বিতীয় স্থানত আহি পৰিব ।" তেওঁ কয় ।
বৈষ্ণৱে কয়, “গতিকে সেই পৰিৱৰ্তন ইতিমধ্যে ঘটিছে আৰু সেইটোৱে সমগ্ৰ পৰিৱেশতন্ত্ৰটোক জন্ম দিছে যিয়ে আমাক আত্মবিশ্বাস প্ৰদান কৰিছে যে আমি অনাগত বছৰবোৰত বিশ্বৰ কিছুমান বৃহৎ ইলেক্ট্ৰ'নিকছ নিৰ্মাতা আৰু ডিজাইনাৰৰ সমকক্ষ হৈ উঠিবলৈ সক্ষম হ’ম ।” ইণ্ডিয়া ছেমিকন মিছন ১.০ৰ অধীনত অনুমোদিত ১২টা পৰিকল্পনা শীঘ্ৰে কাৰ্যকৰী হ’ব বুলিও মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় ।
তেওঁ লগতে কয়, "অতি সোনকালে ষষ্ঠ উদ্যোগটো উদ্বোধন কৰা হ'ব । শীঘ্ৰে প্ৰথম ছেমিকনৰ অংশ হিচাপে এই দ্বাদশ উদ্যোগটো সম্পূৰ্ণ হ'ব । ছেমিকন ২ত আমাৰ প্ৰচেষ্টা হ'ব ভাৰতক বিশ্বৰ ডিজাইনৰ ৰাজধানী হিচাপে গঢ়ি তোলা । সমগ্ৰ বিশ্বৰ ২০ শতাংশ ডিজাইন অভিযন্তা ভাৰতত আছে আৰু আমি প্ৰায় ৩ শতাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ৰ জৰিয়তে প্ৰতিভাৰ ইমান বিশাল সম্ভাৱনা সৃষ্টি কৰিছোঁ যে ভাৰত ডিজাইনৰ ৰাজধানী হ'ব ।"