ETV Bharat / bharat

আজি লোকসভাত উত্থাপন হ’ব ৰাজহুৱা পৰীক্ষা সংশোধনী বিধেয়ক

কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী জিতেন্দ্ৰ সিঙে সোমবাৰে লোকসভাত ৰাজহুৱা পৰীক্ষা সংশোধনী বিধেয়কখন উত্থাপন কৰিব ।

PUBLIC EXAMINATIONS AMENDMENT BILL
সংসদ ভৱন (IANS)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 27, 2026 at 9:08 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী: কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সোমবাৰে সংসদত ‘ৰাজহুৱা পৰীক্ষা সংশোধনী বিধেয়ক, ২০২৬’খন উত্থাপন কৰিব ৷ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী জিতেন্দ্ৰ সিঙে লোকসভাত এই বিধেয়কখন উত্থাপন কৰিব । এই পদক্ষেপৰ জৰিয়তে চৰকাৰে প্ৰশ্নকাকত ফাদিল আৰু পৰীক্ষাৰ অসৎ ব্যৱহাৰৰ বিৰুদ্ধে আইনী কাঠামো আৰু অধিক শক্তিশালী কৰাৰ বাবে ব্যৱস্থা কৰিছে ৷ ইয়াৰ প্ৰৱৰ্তন সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে চৰকাৰে এক অধিসূচনা জাৰি কৰিছে ৷

এই প্ৰস্তাৱিত সংশোধনীৰ লক্ষ্য হৈছে কঠোৰ আইনী বিধানৰ জৰিয়তে পৰীক্ষা ব্যৱস্থাত স্বচ্ছতা আৰু অখণ্ডতা বৃদ্ধি কৰাৰ লগতে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ ভৱিষ্যত সম্পূৰ্ণৰূপে সুৰক্ষিত হোৱাটোও নিশ্চিত কৰা ৷ ইয়াৰ মূল বৈশিষ্ট্যসমূহৰ ভিতৰত আছে কঠোৰ শাস্তি, য’ত আছে ১০ বছৰ পৰ্যন্ত কাৰাদণ্ড, ১০ কোটি টকা পৰ্যন্ত জৰিমনা, ​​দোষী সাব্যস্ত হোৱা লোকৰ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত কৰা আৰু তিনি মাহৰ ভিতৰত ৰায়দান নিশ্চিত কৰাৰ ব্যৱস্থা স্থাপন কৰা ।

চৰকাৰী সূত্ৰৰ মতে, শুকুৰবাৰে কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটে ফাষ্ট ট্ৰেক আদালত স্থাপন আৰু প্ৰশ্নকাকত ফাদিল আৰু পৰীক্ষাৰ নকলৰ ক্ষেত্ৰত কঠোৰ শাস্তি প্ৰদানৰ ব্যৱস্থাৰ লক্ষ্যৰে বিধেয়ক আৰু আনুষংগিক বিধানত অনুমোদন জনোৱাৰ পিছতে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে ৷ অহা সপ্তাহত সংসদত এই প্ৰস্তাৱিত আইনখনৰ বিষয়ে আলোচনা হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷

প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে সংসদত প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ ব্যৱস্থা থকা এক বিস্তৃত বিধেয়ক উত্থাপন কৰা হ’ব বুলি ঘোষণা কৰাৰ কিছু সময়ৰ পাছতেই এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ হৈছে ৷ এই প্ৰস্তাৱ অনুসৰি ফাষ্ট ট্ৰেক আদালতসমূহক তিনি মাহৰ ভিতৰত বিচাৰ সম্পূৰ্ণ কৰি ৰায়দান কৰিবলৈ বাধ্যতামূলক কৰা হ’ব, যাৰ ফলত পৰীক্ষা সম্পৰ্কীয় অপৰাধৰ ক্ষিপ্ৰ ন্যায় নিশ্চিত হ’ব ৷

ইয়াৰ পূৰ্বে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে নিজৰ অফিচিয়েল এক্স একাউণ্টত পোষ্ট কৰা ভিডিঅ’ বাৰ্তাত উল্লেখ কৰে যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ গোচৰত জড়িতসকলৰ বাবে কঠোৰ বিধান আৰু কঠোৰ শাস্তি প্ৰদানৰ বাবে এক বিস্তৃত খচৰা বিধেয়ক প্ৰস্তুত কৰিছে ৷ তেওঁ লগতে কয়, "কাইলৈৰ কেবিনেট বৈঠকত প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ বিৰুদ্ধে অধিক কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব !" পৰীক্ষাৰ অসৎ ব্যৱহাৰৰ প্ৰভাৱক লৈ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে প্ৰশ্নকাকত ফাদিলে ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ বাবে অপৰিসীম দুখ-কষ্টৰ সৃষ্টি কৰে ৷

তেওঁ উল্লেখ কৰে যে বিগত ডেৰ-দুমাহত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কেইবাটাও পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে যাৰ ফলত এনে অপৰাধৰ বাবে দায়ীসকলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি কাৰাগাৰত ভৰাই থোৱা হৈছে ৷ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ স্বাৰ্থ ৰক্ষাৰ প্ৰতি চৰকাৰৰ দায়বদ্ধতাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে প্ৰায় ২২ লাখ পৰীক্ষাৰ্থীৰ পৰীক্ষা যাতে পলম নকৰাকৈ অনুষ্ঠিত হয় তাৰবাবে উপলব্ধ সকলো সম্পদ সংগঠিত কৰা হৈছে ৷

লগতে পঢ়ক : পৰীক্ষা ব্যৱস্থাত সংস্কাৰ সাধনৰ বাবে টাস্ক ফ’ৰ্চ গঠনৰ ঘোষণা প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ

TAGGED:

ৰাজহুৱা পৰীক্ষা সংশোধনী বিধেয়ক
জিতেন্দ্ৰ সিং
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী
PAPER LEAK
PUBLIC EXAMINATIONS AMENDMENT BILL

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.