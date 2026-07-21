ETV Bharat / bharat

অৱশেষত মৌনতা ভংগ; প্ৰশ্নকাকত ফাদিল সন্দৰ্ভত মুখ খুলিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে

প্ৰশ্নকাকত ফাদিল সন্দৰ্ভত মুখ খুলিলে মোদীয়ে । এনডিএৰ মংগল মিলন বৈঠকত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এফটিএ সন্দৰ্ভতো বক্তব্য ৰাখে ।

PM Modi
এনডিএৰ মংগল মিলন বৈঠকত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 21, 2026 at 1:52 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : সংসদৰ বৰ্ষাকালীন অধিৱেশনৰ মঙলবাৰে দ্বিতীয় দিন । আনহাতে, হুলস্থূলীয়া পৰিৱেশৰ মাজত দ্বিতীয়দিনাও সংসদৰ কামকাজ দিনৰ ১২ বজাত স্থগিত ৰাখিবলগা হয় । ইফালে অধিৱেশনৰ দ্বিতীয় দিনৰ কাৰ্যসূচীৰ পূৰ্বে ৰাষ্ট্ৰীয় গণতান্ত্ৰিক মৰ্চা চমুকৈ এনডিএৰ 'মংগল মিলন বৈঠক'ৰ সমাপ্তি ঘটে । বৈঠকত মিত্ৰজোঁটৰ অন্তৰ্গত সকলো দলৰে নেতাসকল উপস্থিত থাকে । প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে বৈঠকত সম্বোধন কৰে ।

প্ৰাপ্ত তথ্য অনুসৰি, বৈঠকত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে নীট প্ৰশ্নকাকত ফাদিল সন্দৰ্ভত বক্তব্য ৰাখে । কেন্দ্ৰীয় সংসদীয়া পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৱে বৈঠকৰ অন্তত কয় যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে বৈঠকত কয় যে নীটৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল সন্দৰ্ভত উদ্বেগৰ মাজত চৰকাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ লগত আছে । লগতে এই অনিয়মৰ সৈতে জড়িতসকলৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বাবে আহ্বান জনায় ।

এনডিএ সংসদীয় দলৰ 'মংগল মিলন' বৈঠকৰ পিছত ৰিজিজুৱে কয় যে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এইটো স্পষ্ট কৰি দিছে যে প্ৰশ্নকাকত ফাদিল বিষয়টো অতি উদ্বেগৰ বিষয় । ইয়াক ৰাজনীতিকৰণ কৰাটো উচিত নহয় ।

ৰিজিজুৱে কয়, ‘‘নীটৰ প্ৰসংগত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে আমি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ সৈতে আছো । প্ৰশ্নকাকত ফাদিলত জড়িত লোকসকলৰ ওপৰত আগশাৰীৰ অধিবক্তাৰ পৰা পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰি কঠোৰ শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে । য'তেই প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হৈছে তাত কেৱল কেন্দ্ৰয়ে নহয়, ৰাজ্য চৰকাৰেও কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে ।’’

উল্লেখ্য যে, নীট ইউজি প্ৰশ্নকাকত ফাদিলক লৈ সোমবাৰে ক'কৰোচ্চ জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰতিবাদে তীব্ৰ ৰূপ ধাৰণ কৰাৰ পাছত কিৰেণ ৰিজিজুৰ এই বক্তব্য আহিছে । সংগঠনটোৰ এটা প্ৰতিনিধি দলে নিজৰ দাবী সন্দৰ্ভত কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী জেপি নাড্ডাক সাক্ষাৎ কৰে । ইফালে সোমবাৰে সংসদ অভিযানৰ সময়ত পৰিস্থিতিয়ে হিংসাত্মক ৰূপ ধাৰণ কৰে ।

ৰিজিজুৱে কয় যে এনডিএ সংসদীয় দলৰ বৈঠক সম্পূৰ্ণভাৱে সাৰ্থক হৈছে । প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ত সকলো সদস্যকে মাগদৰ্শন কৰে । তেওঁ কয় যে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে সকলোকে পৰামৰ্শ দিয়ে । এই বৈঠকখন অতি ফলদায়ক বৈঠক আছিল ।

প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ত আলোচনা কৰে আৰু নিজৰ পৰামৰ্শ আগবঢ়ায় । তেওঁ শেহতীয়া কেইটামান মাহত দেশে লাভ কৰা সফলতা সন্দৰ্ভতো আলোকপাত কৰে আৰু বিভিন্ন দেশৰ সৈতে স্বাক্ষৰ কৰা এফটিএ সন্দৰ্ভতো বক্তব্য ৰাখে । তেওঁ কয়ে বৈঠকত নীতিন নবীনসহ ৰাজ্যসভাৰ নৱনিৰ্বাচিত সদস্যসকলক সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয় ।

কিৰেণ ৰিজিজুৱে কয়, "আজি মঙলবাৰে এনডিএৰ সংসদীয় দলৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়, যাক 'মংগল মিলন' বুলি কোৱা হয় । আমি নীতিন নবীনজীসহ আমাৰ নতুন ৰাজ্যসভাৰ সাংসদসকলক সম্বৰ্ধনা জনাওঁ । বৈঠক সফল আছিল ।"

আনহাতে, বিভিন্ন দেশৰ সৈতে স্বাক্ষৰিত মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি সন্দৰ্ভত ৰিজিজুৱে কয় যে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে সদস্যসকল আশ্বাস দিয়ে যে কৃষকৰ হিত প্ৰথম অগ্ৰাধিকাৰ হ'ব আৰু তেওঁলোকৰ কোনো ধৰণৰ লোকচান নহ'ব ।

লগতে পঢ়ক :দিল্লীলৈ কৃষকৰ সমদল: আৰক্ষীৰ সীমান্ত ছীল, ৪৪ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ বন্ধ
লগতে পঢ়ক :দিল্লীত CJP-ৰ প্ৰতিবাদ : আহত ১১৮ জন আৰক্ষী, আটক ৭০ জন প্ৰতিবাদকাৰী

TAGGED:

CJP PROTEST
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী
নীটৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল
সংসদৰ বৰ্ষাকালীন অধিৱেশন
MODI ON THE PAPER LEAK ISSUE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.