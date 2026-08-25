ETV Bharat / bharat

আগন্তুক ৫ বছৰত আৰু ১০০ নতুন জাহাজ সংযোজনৰ পৰিকল্পনা চৰকাৰৰ: সৰ্বানন্দ সোণোৱাল

মন্ত্ৰী সোণোৱালে কয় যে গুণগত প্ৰশিক্ষণ ক্ষমতা সম্প্ৰসাৰণ কৰা হৈছে, দক্ষতা শক্তিশালী কৰাৰ বাবে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে ।

SARBANANDA SONOWAL
কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ফাইল ফটো (IANS)
author img

By PTI

Published : August 25, 2026 at 9:17 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : কেন্দ্ৰীয় জাহাজ মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে মঙলবাৰে কয় যে চৰকাৰে আগন্তুক পাঁচ বছৰত ব্যৱসায়িক বহৰত (merchant fleet) আৰু ১০০ খন নতুন জাহাজ সংযোজন কৰি মালবাহী তহবিলত ৭৫ বিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰ হ্ৰাস কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে । বৰ্তমান ভাৰতত ১৬০০ খন সাগৰীয় জাহাজৰ ব্যৱসায়িক বহৰ আছে ।

'সাগৰ সংবাদ' অনুষ্ঠানৰ পিছত এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰি সোণোৱালে কয় যে, ১৯৫৮ চনত স্থাপিত আৰু ইয়াক পৰামৰ্শ দিয়া মন্ত্ৰণালয়তকৈও পুৰণি নেশ্যনেল শ্বিপিং ব’ৰ্ডক (এনএছবি) দায়িত্ব দিয়া হৈছে যে ভাৰতৰ জাহাজ নীতি যাতে এই উদ্যোগটোত জাহাজ চলোৱা, জাহাজৰ মালিক আৰু ইয়াত পুঁজি যোগান ধৰাসকলৰ কথা শুনিহে প্ৰণয়ন কৰা হয় ।

সোণোৱালে ১০ হাজাৰ কোটি টকাৰ কণ্টেইনাৰ মেনুফেকচাৰিং এছিষ্টেন্স আঁচনিৰ সফলতাকো স্বীকাৰ কৰে । বৰ্তমান এই আঁচনিৰ অধীনত বিশ্বজনীন জাহাজ পৰিবহণ কোম্পানী মেৰস্কে ভাৰতীয় ভূমিত নিৰ্মিত কণ্টেইনাৰ অৰ্ডাৰ দিছে ।

মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে ভাৰতৰ সামুদ্ৰিক খণ্ড যুৱ কৰ্মশক্তিৰ বাবে নিয়োগৰ এক প্ৰধান ইঞ্জিন হিচাপে পৰিগণিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু ভাৰতক দক্ষ নাৱিকৰ বিশ্বৰ আগশাৰীৰ যোগানকাৰী হিচাপে স্থান দিছে ।

তেওঁ কয়, "আমি গুণগত প্ৰশিক্ষণ ক্ষমতা সম্প্ৰসাৰণ কৰিছোঁ, উদ্যোগৰ নেতৃত্বাধীন দক্ষতা শক্তিশালী কৰাৰ বাবে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে, বিস্তৃত নিয়োগৰ পথ সৃষ্টি কৰা হৈছে, লিংগ বৈষম্য দূৰ কৰা হৈছে আৰু আমাৰ কৰ্মশক্তিক ক্ৰুজ জাহাজ আৰু উন্নত জাহাজ নিৰ্মাণৰ দৰে শেহতীয়া খণ্ডৰ বাবে দক্ষতাৰে সজ্জিত কৰা হৈছে ।"

তেওঁ লগতে কয় যে মেৰিটাইম ইণ্ডিয়া ভিজন ২০৩০ত উপনীত হোৱাৰ লগতে মেৰিটাইম অমৃত কাল ভিজন ২০৪৭ৰ অধীনত ভাৰতৰ জাহাজ নিৰ্মাণৰ ক্ষমতা গঢ়ি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত এক দক্ষ আৰু ভৱিষ্যতৰ বাবে সাজু সামুদ্ৰিক কৰ্মশক্তিক মুখ্যতঃ গুৰুত্ব দিয়া হ’ব ।

‘সাগৰ সংবাদ’ অনুষ্ঠানৰ সময়ত অংশগ্ৰহণকাৰীসকলে কয় যে বিদেশী পতাকাৰ অধীনত জাহাজ চলোৱাৰ তুলনাত ভাৰতৰ পতাকাবাহী জাহাজ চলোৱাটো ১৬ শতাংশৰ পৰা ২০ শতাংশ ব্যয়বহুল । তেওঁ এই ব্যৱধানৰ কাৰণ হিচাপে জাহাজৰ আমদানি আৰু ৰক্ষণাবেক্ষণ সেৱাৰ ওপৰত ভাৰতৰ কৰ, নাৱিকৰ মজুৰিৰ পৰা কৰ্তন কৰা কৰ, মালবাহীৰ ওপৰত কৰ আৰু অধিক ঘৰুৱা মূলধনী ব্যয়ৰ কথা উল্লেখ কৰে, এনেধৰণৰ ব্যয় বিদেশী প্ৰতিযোগীসকলে কৰিবলগা নহয় বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ কয় ।

উল্লেখ্য যে এনএছবি হৈছে মাৰ্চেণ্ট শ্বিপিং এক্ট, ২০২৫ৰ অধীনত এটা বিধিগত পৰামৰ্শদাতা সংস্থা, যিয়ে চৰকাৰক জাহাজ নীতি, নাৱিকৰ কল্যাণ আৰু বন্দৰ সংযুক্ত সামুদ্ৰিক উন্নয়নৰ ওপৰত পৰামৰ্শ দিয়ে ।

লগতে পঢ়ক :চেন্নাইত ১৭ মহীয়া 'ব্ৰেইন ডেড' শিশুৰ অংগদান, কনিষ্ঠতম অংগদাতা হিচাপে বিবেচিত

TAGGED:

MERCHANT SHIPPING
INDIA MARITIME SECTOR
ভাৰতীয় নাৱিক
সৰ্বানন্দ সোণোৱাল
SARBANANDA SONOWAL

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.