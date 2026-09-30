যাত্ৰীবাহী বাহনৰ বাবে নতুন অধিসূচনা জাৰি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ

যাত্ৰীবাহী বাহনৰ বাবে নতুন অধিসূচনা জাৰি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ
২০৩২ চনৰ ৩১ মাৰ্চলৈকে এই নিয়ম প্ৰযোজ্য হ'ব ।
Published : September 30, 2026 at 3:56 PM IST
নতুন দিল্লী: কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বাহনৰ গড় ইন্ধন ব্যয় আৰু কাৰ্বন নিৰ্গমন নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ বাহন নিৰ্মাতা কোম্পানীসমূহৰ বাবে নতুন নীতি নিৰ্ধাৰণ কৰিছে । অহা পাঁচ বছৰৰ ভিতৰত ইন্ধন ক্ষমতাত ১৬.৭ শতাংশ বৃদ্ধিৰ লক্ষ্য বান্ধি লৈছে ।
সেই লক্ষ্যত উপনীত হ'বলৈকে যাত্ৰীবাহী বাহনৰ বাবে কৰ্প'ৰেট গড় ইন্ধন দক্ষতা (CAFE-3)ৰ নতুন নিয়ম অধিসূচনা জাৰি কৰিছে ।
শক্তি মন্ত্ৰালয়ে এক বিবৃতিত উল্লেখ কৰা মতে, অহা ২০২৭ চনৰ ১ এপ্ৰিলৰ পৰা এই নিয়ম কাৰ্যকৰী হ’ব । অহা ২০৩২ চনৰ ৩১ মাৰ্চলৈকে এই নিয়ম প্ৰযোজ্য থাকিব । মন্ত্ৰালয়ে কয় যে ভাৰতত বিক্ৰীৰ বাবে নিৰ্মিত বা আমদানি কৰা নতুন যাত্ৰীবাহী বাহনৰ ক্ষেত্ৰত কোম্পানীসমূহে এই নিয়ম মানি চলিব লাগিব ।
ভাৰতে অটোম’বাইল খণ্ডত স্বচ্ছ প্ৰযুক্তি, বিকল্প ইন্ধন, বৈদ্যুতিক বাহন আৰু হাইব্ৰীডক বিকাশ কৰিবলৈ বিচৰা সময়তে কৰ্প'ৰেট গড় ইন্ধন দক্ষতাৰ নতুন নিয়ম অধিসূচনা জাৰি কৰিছে ।
এই নিয়মে চালকৰ উপৰি আন আঠজন যাত্ৰী বহিব পৰা ক্ষমতাসম্পন্ন হেচবেক, চেডান, বিশেষ ইউটিলিটি বাহন আৰু এমপিভিকে ধৰি যাত্ৰীবাহী বাহনসমূহ সামৰি লৈছে ।
শক্তি মন্ত্ৰালয়ে কয় যে নতুন কাঠামোৱে অটোমোবাইল উদ্যোগৰ বাবে অধিক নিয়ন্ত্ৰণমূলক স্পষ্টতা আৰু সুস্থিৰ নীতিৰ কাঠামো প্ৰদান কৰে । একে সময়তে প্ৰযুক্তিগত উদ্ভাৱনৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিব । নতুন কাঠামোৱে অটোমোবাইল উদ্যোগৰ বাবে অধিক নিয়ন্ত্ৰণমূলক স্পষ্টতা প্ৰকাশ কৰিব ।
তদুপৰি এক সুস্থিৰ নীতিৰ কাঠামো প্ৰদান কৰিব বুলি মন্ত্ৰালয়ে উল্লেখ কৰিছে । এই নীতিয়ে লগতে প্ৰযুক্তিগত উদ্ভাৱনৰ সুবিধা প্ৰদানৰ লগতে ভাৰতৰ যাত্ৰীবাহী বাহন খণ্ডৰ অধিক শক্তি দক্ষতা আৰু কম ইন্ধন ব্যৱহাৰৰ দিশত চলাই থকা প্ৰচেষ্টাক সমৰ্থন কৰে বুলিও শক্তি মন্ত্ৰালয়ে কয় ।
এই নতুন নিয়ম প্ৰযোজ্য হোৱাৰ পিছত প্ৰযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত গ্ৰাহকে অধিক পচন্দৰ সুবিধা লাভ কৰিব পাৰিব । আনহাতে বাহন নিৰ্মাতাসকলেও সেই অনুসৰি নিজৰ উৎপাদনৰ পৰিকল্পনা কৰিব লাগিব । কাফে-৩ নিয়মৰ খচৰাত প্ৰথম অৱস্থাত লঘু পেট্ৰ’ল গাড়ী (৯০৯ কিলোগ্ৰামৰ তলত) সুলভ কৰি ৰাখিবলৈ ৰেহাইৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়োৱা হৈছিল । অৱেশ্যে চূড়ান্ত নীতি-নিয়মত এই সুবিধা বাদ দিয়া হৈছে ।
বৰ্তমানৰ নীতি অনুসৰি ৰেফাৰেন্স ওজন ১,০৮২ কিলোগ্ৰামৰ পৰিৱৰ্তে নতুন কৰ্প'ৰেট গড় ইন্ধন দক্ষতা নীতি অনুসৰি ১,২২৯ কিলোগ্ৰামলৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে । অৰ্থাৎ প্ৰায় ১৩.৬ শতাংশ বৃদ্ধি পাইছে ।
এই নতুন নিয়মে এক্সটেণ্ডেড ইলেক্ট্ৰিক বাহন (আৰইভি), প্লাগ-ইন হাইব্ৰিড ইলেক্ট্ৰিক বাহন (পিএইচইভি), শক্তিশালী হাইব্ৰীড ইলেক্ট্ৰিক বাহন (এছএইচইভি) আৰু ফ্লেক্স-ইন্ধন বাহনৰ বাবে ছুপাৰ ক্ৰেডিট প্ৰদান কৰিব । বিকল্প ইন্ধনচালিত মডেল উৎপাদনৰ সময়ত নিৰ্মাতাসকলৰ বাবে ফ্লিট নিৰ্গমনৰ লক্ষ্যত উপনীত হোৱা উজু কৰিব বুলিও উল্লেখ কৰা হৈছে ।
তদুপৰি ২০২৭–২৮ চনত ইন্ধন ব্যয়ৰ মান ৩.৯৯৬ লিটাৰ/১০০ কিলোমিটাৰৰ পৰা ২০৩১–৩২ চনত ৩.৩২৭৩ লিটাৰ/১০০ কিলোমিটাৰ কৰা হৈছে । এই সময়ত প্ৰায় ১৬.৭ শতাংশ উন্নতি হ'ব ।
শক্তি মন্ত্ৰালয়ে বিবৃতিটোত লগতে উল্লেখ কৰে যে এই নতুন নিয়মে নৱপ্ৰযুক্তি যেনে সৌৰ প্ৰতিফলিত ৰং, এডভান্স গ্লেজিং, উন্নত ইন্ধন কাৰ্যক্ষমতাৰ বাবে উচ্চ কাৰ্যক্ষমতাসম্পন্ন এয়াৰ কণ্ডিচনাৰ আৰু ভাৰতৰ শক্তি সুৰক্ষা আৰু বহনক্ষমতাৰ লক্ষ্যৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযুক্তিগত উদ্ভাৱনক আৰু অধিক প্ৰসাৰিত কৰিব বুলিও কোৱা হৈছে ।
লগতে পঢ়ক:ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ ৰেপ’ ৰেট ১০০ বেছিছ পইণ্টলৈ বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা