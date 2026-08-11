চলিত সপ্তাহতে চৰকাৰ আৰু মেটাৰ কেইবাস্তৰীয় গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক

চলিত সপ্তাহতে চৰকাৰ আৰু মেটাৰ কেইবাস্তৰীয় গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক
দেশৰ আইটি মন্ত্ৰালয়ে চলিত সপ্তাহতে মেটাৰ প্ৰতিনিধিক সাক্ষাৎ কৰি প্লেটফৰ্মটোৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ সন্দৰ্ভত মোকাবিলা কৰিবলৈ গ্ৰহণ কৰা সিদ্ধান্তৰ অগ্ৰগতিৰ পৰ্যালোচনা কৰিব ।
By PTI
Published : August 11, 2026 at 1:27 AM IST
নতুন দিল্লী: দেশৰ আইটি মন্ত্ৰালয়ৰ বিষয়াসকলে চলিত সপ্তাহৰ শেষৰফালে মেটাৰ প্ৰতিনিধি দলটোক সাক্ষাৎ কৰিব ৷ এই সাক্ষাতৰ সময়ত শিশুৰ বিৰুদ্ধে যৌন নিৰ্যাতনৰ সামগ্ৰী(চিএছএএম) আঁতৰোৱাৰ পিছতো ভুৱা আৰু ক্ষতিকাৰক বিষয়বস্তুৰ পুনৰ প্ৰচলনকে ধৰি একাধিক বিষয়ৰ ওপৰত চৰকাৰে মেটাৰ সৈতে কেইবাটাও পৰ্যায়ৰ আলোচনাত মিলিত হ’ব ৷ এই আলোচনাৰ পিছতহে ছ’চিয়েল মিডিয়া কোম্পানীটোৱে লাভ কৰা অগ্ৰগতিৰ মূল্যায়ন কৰা হ’ব ।
যোৱা শুকুৰবাৰেও বিষয়টোৰ কাৰিকৰী পৰ্যায়ৰ আলোচনা অনুষ্ঠিত হৈছিল ৷ এই আলোচনাত ছ’চিয়েল মিডিয়া কোম্পানীটোৱে ডিপফেক, শিশু যৌন নিৰ্যাতনৰ সামগ্ৰী আৰু নিজৰ প্লেটফৰ্মত লেবেলবিহীন কৃত্ৰিমভাৱে সৃষ্টি কৰা বিষয়বস্তুৰ ওপৰত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে প্ৰকাশ কৰা উদ্বেগক কেনেদৰে সমাধান কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে, সেই বিষয়ে বিতংভাৱে উল্লেখ কৰে । চৰকাৰে মেটাক নিৰ্দিষ্ট ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি ফলাফলৰ প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল ।
এক সূত্ৰই পিটিআইক জনোৱা মতে, একাধিক পৰ্যায়ৰ আলোচনাৰ পিছত লাভ কৰা অগ্ৰগতিৰ মূল্যায়নৰ বাবে চলিত সপ্তাহৰ শেষৰফালে পৰৱৰ্তী বৈঠকৰ দিন ধাৰ্য কৰা হৈছে ।
এআইৰ দ্বাৰা সৃষ্টি কৰা ক্ষতিকাৰক বিষয়বস্তুৰ পুনৰ আবিৰ্ভাৱ, প্ৰচলন অব্যাহত থকা আৰু মূল প্লেটফৰ্মৰ পৰা বিষয়টো আঁতৰাই দিয়াৰ পিছতো ভাইৰেল হোৱা আদি বিষয়সমূহ শুকুৰবাৰে কৰা আলোচনাৰ অন্যতম মূল বিষয়বস্তু আছিল । আইটি মন্ত্ৰালয়ৰ নিয়ম অনুসৰি এনেধৰণৰ কণ্টেণ্টৰ চিনাক্তকৰণ আৰু লেবেল লগোৱাৰ প্ৰয়োজনীয়তা থকাৰ পিছতো কিয় এআই-জেনেৰেটেড লেবেলবিহীন ভিডিঅ’ নিজৰ প্লেটফৰ্মত দৃশ্যমান হৈয়েই আছে, সেই সন্দৰ্ভতো চৰকাৰে মেটাক প্ৰশ্ন কৰিছিল ।
চৰকাৰে মেটাক কণ্টেণ্ট মডাৰেচনত মানুহৰ তদাৰক বৃদ্ধি কৰিবলৈ আৰু ভাৰতীয় ভাষাৰ সমান্তৰালভাৱে স্থানীয় সূক্ষ্মতাসমূহৰ বিষয়ে অধিক বুজাবুজি আৰু সজাগতা বজাই ৰাখিবলৈও নিৰ্দেশ দিছিল ।
যোৱা সপ্তাহৰ বুধবাৰ আৰু বৃহস্পতিবাৰে মন্ত্ৰী বৈষ্ণৱে মেটাৰ মুখ্য গ্ল’বেল এফেয়াৰ্ছ বিষয়া জোৱেল কেপলানৰ নেতৃত্বাধীন দলটোক কণ্টেণ্ট পৰামৰ্শ এলগৰিদম আৰু স্থানীয় আইন মানি চলাৰ বিষয়টো প্ৰশ্ন কৰে ।
মেটাই ইয়াৰ ব্যৱস্থাসমূহ কেনেকৈ চলি থাকে, সেই বিষয়ে ব্যাখ্যা কৰে ৷ লগতে ডিপফেক, শিশুৰ যৌন শোষণৰ সৈতে জড়িত বিষয়বস্তু সম্পৰ্কে চৰকাৰী উদ্বেগসমূহ কেনেকৈ সমাধান কৰিব, তাৰ ৰূপৰেখা দাঙি ধৰে । কোম্পানীটোৱে চৰকাৰক এই সমস্যাসমূহ মোকাবিলা কৰাৰ বাবে সমাধান থকা বুলি অৱগত কৰে আৰু এইবোৰ কেনেকৈ কাৰ্যকৰী কৰিব পাৰি, সেই বিষয়েও বুজাই দিয়ে ।
আনহাতে, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু মেটাৰ মাজত হোৱা বৈঠকসমূহে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নৰ প্ৰতি দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে ৷ ছ’চিয়েল মিডিয়া কোম্পানীটোৰ পৰামৰ্শ ব্যৱস্থা আৰু পেইড কণ্টেণ্ট প্ৰচাৰৰ পদ্ধতিসমূহ ‘মধ্যস্থতাকাৰী’ হিচাপে ইয়াৰ মৰ্যাদাৰ সৈতে সামঞ্জস্যপূৰ্ণ নেকি ? চৰকাৰী সূত্ৰই জনোৱা মতে, মূল বিষয়টো হ’ল কোম্পানীটোৱে তথ্য প্ৰযুক্তি আইনখনৰ নিয়ম মানি চলিছে নে কোনটো বিষয়বস্তু কাক দেখুওৱা হ’ব সেইটো নিৰ্ধাৰণ কৰি প্ৰকাশকৰ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে, তাৰ ওপৰত চোকা নজৰ দিছে ।
ব্যৱহাৰকাৰীয়ে কি চাই সেই বিষয়ে সক্ৰিয়ভাৱে সিদ্ধান্ত লোৱা এটা প্লেটফৰ্মে তথ্য আৰু প্ৰযুক্তি আইনৰ অধীনত মধ্যস্থতাকাৰীৰ মৰ্যাদা দাবী কৰিব পাৰে নেকি বুলিও চৰকাৰে প্ৰশ্ন কৰে ।
লগতে পঢ়ক: ভাৰত চৰকাৰৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিলে মেটাৰ মাৰ্ক জুকাৰবাৰ্গে