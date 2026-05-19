গৃহ মন্ত্ৰণালয়ৰ নতুন নিয়ম: CAAৰ অধীনত ভাৰতীয় নাগৰিকত্ব বিচৰাসকলে জমা দিব লাগিব বিদেশী পাছপ’ৰ্ট

গৃহ মন্ত্ৰণালয়ৰ নতুন নিয়ম: CAAৰ অধীনত ভাৰতীয় নাগৰিকত্ব বিচৰাসকলে জমা দিব লাগিব বিদেশী পাছপ’ৰ্ট
নাগৰিকত্ব (সংশোধনী) আইনৰ মতে, ভাৰতলৈ অহা পাকিস্তান, বাংলাদেশ আৰু আফগানিস্তানৰ নথি-পত্ৰবিহীন অমুছলমান প্ৰব্ৰজনকাৰী (হিন্দু, শিখ, জৈন, বৌদ্ধ, পাৰ্চী আৰু খ্ৰীষ্টান)ক ভাৰতীয় নাগৰিকত্ব প্ৰদানৰ পথ প্ৰশস্ত।
By PTI
Published : May 19, 2026 at 11:35 AM IST
নতুন দিল্লী: কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰণালয়ে ১৮ মে’, সোমবাৰে নাগৰিকত্ব (সংশোধনী) নিয়মাৱলী, ২০২৬ৰ বিষয়ে এক বিশেষ অধিসূচনা জাৰি কৰে ৷ এই অধিসূচনাৰ অধীনত নাগৰিকত্ব নিয়ম, ২০০৯ মতে ভাৰতীয় নাগৰিকত্ব বিচৰা আবেদনকাৰীয়ে পাকিস্তান, আফগানিস্তান বা বাংলাদেশৰ পৰা জাৰি কৰা পাছপ’ৰ্টৰ সকলো তথ্য দিব লাগিব ৷
যদিহে এগৰাকী আবেদনকাৰীয়ে ভাৰতীয় নাগৰিকত্ব লাভ কৰে, তেন্তে তেওঁলোকে পুৰণি দেশে জাৰি কৰা পাছপ’ৰ্ট ভাৰত চৰকাৰৰ হাতত জমা দিব লাগিব ।
১৯৫৫ চনৰ নাগৰিকত্ব আইনৰ ১৮ নং ধাৰাৰ অধীনত যুটীয়া সচিব গয়া প্ৰসাদে এই অধিসূচনা জাৰি কৰিছে ৷ মন্ত্ৰণালয়ে নাগৰিকত্ব নিয়ম, ২০০৯ সংশোধন কৰি এনে এটা অনুচ্ছেদ প্ৰৱৰ্তন কৰিছে, যাৰ অধীনত আবেদনকাৰীৰ হাতত পাকিস্তান, আফগানিস্তান বা বাংলাদেশ চৰকাৰে জাৰি কৰা বৈধ বা ম্যাদ উকলি যোৱা পাছপ’ৰ্ট থাকিব নালাগিব ।
যদিহে আবেদনকাৰীয়ে তেনে পাছপ’ৰ্ট লৈ সক্ৰিয় হৈ থাকে, তেন্তে ব্যক্তিজনে পাছপ’ৰ্ট নম্বৰ আৰু অন্যান্য সবিশেষ যেনে জাৰি কৰা তাৰিখ, স্থান আৰু ম্যাদ উকলি যোৱাৰ তাৰিখ আদিৰ সকলো তথ্য দিব লাগিব ৷ নাগৰিকত্বৰ আবেদন গ্ৰহণ কৰাৰ ১৫ দিনৰ ভিতৰত সংশ্লিষ্ট জ্যেষ্ঠ ডাক অধীক্ষকৰ হাতত পাছপ’ৰ্ট জমা দিব লাগিব ।
বিষয়াসকলে কয় যে এই পৰিৱৰ্তনৰ লক্ষ্য হৈছে বৰ্তমানৰ আইনী নিয়মৰ অধীনত নাগৰিকত্ব আবেদনৰ সৈতে জড়িত নথি-পত্ৰ আৰু পৰীক্ষণ প্ৰক্ৰিয়া সৰল কৰা । এই নিয়ম কাৰ্যকৰী হ’ব হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন, পাৰ্চী আৰু খ্ৰীষ্টান সম্প্ৰদায়ৰ লোকৰ ওপৰত, যিয়ে পূৰ্বতে আফগান, বাংলাদেশী আৰু পাকিস্তানী নাগৰিক আছিল ৷
যোৱা মাহত গৃহ পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰণালয়ে বৰ্তমানৰ নাগৰিকত্ব নিয়ম, ২০০৯ত কেইবাটাও সালসলনি কৰিছিল । এই পৰিৱৰ্তনৰ লক্ষ্য হৈছে OCIৰ (Overseas Citizen of India চমুকৈ OCI) নাগৰিক পঞ্জীয়ন আৰু আনুষংগিক প্ৰক্ৰিয়াটো সহজ কৰি তোলা ।
নতুন নিয়ম অনুসৰি, ভাৰতৰ বহিঃ ৰাষ্ট্ৰৰ নাগৰিকৰ মৰ্যাদাৰ বাবে কেৱল অনলাইন ব্যৱস্থাৰ আবেদন কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে । গতিকে ধাৰা ৭এ-ৰ অধীনত সকলো পঞ্জীয়নৰ আবেদন এতিয়া চৰকাৰৰ নিৰ্দিষ্ট পৰ্টেলৰ জৰিয়তে দাখিল কৰিব লাগিব ৷