জম্মু-কাশ্মীৰত সন্ত্ৰাসবাদৰ বলি হোৱাসকলৰ পৰিয়াললৈ চৰকাৰী চাকৰি

জম্মু-কাশ্মীৰত সন্ত্ৰাসবাদৰ বলি হোৱাসকলৰ পৰিয়াললৈ চৰকাৰী চাকৰি
সন্ত্ৰাসবাদৰ বলি হোৱা সাধাৰণ লোকসকলৰ পৰিয়ালক নিযুক্তিপত্ৰ প্ৰদান কৰি ৰাজ্যপাল গৰাকীয়ে এই মন্তব্য প্ৰকাশ কৰে ৷
Published : August 6, 2026 at 12:01 AM IST
শ্ৰীনগৰ(জম্মু-কাশ্মীৰ): সন্ত্ৰাসবাদীৰ আক্ৰমণত নিহত হোৱা সাধাৰণ লোকসকলৰ আত্মীয়ক চৰকাৰী চাকৰি প্ৰদান কৰাটো একপ্ৰকাৰৰ ন্যায়, পুনৰ্বাসন আৰু মৰ্যাদাপূৰ্ণ জীৱনৰ দিশত এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ । এনেধৰণৰ পদক্ষেপে সন্ত্ৰাসবাদৰ দ্বাৰা ভুক্তভোগী প্ৰতিটো পৰিয়ালে যাতে এই সাহায্য লাভ কৰে, তাৰ প্ৰতি প্ৰশাসনৰ প্ৰতিশ্ৰুতিকো পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰে বুলি জম্মু-কাশ্মীৰৰ ৰাজ্যপাল মনোজ সিনহাই বুধবাৰে কয় ৷
সন্ত্ৰাসবাদৰ বলি হোৱা সাধাৰণ লোকসকলৰ পৰিয়ালক নিযুক্তিপত্ৰ প্ৰদান কৰি ৰাজ্যপাল গৰাকীয়ে এই মন্তব্য প্ৰকাশ কৰে ৷ শ্ৰীনগৰৰ শ্বেৰ-ই-কাশ্মীৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সন্মিলন কেন্দ্ৰত(এছকেআইচিচি) এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হৈছিল ৷ অনুষ্ঠানটোত সিনহাই এই অনুষ্ঠানক বছৰ বছৰ ধৰি আৰু একাংশ ক্ষেত্ৰত দশক দশক ধৰি সকাহৰ বাবে অপেক্ষা কৰা পৰিয়ালসমূহৰ বাবে এক আবেগিক আৰু উল্লেখযোগ্য মাইলৰ খুঁটি হিচাপে অভিহিত কৰে ।
সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণত প্ৰাণ হেৰুওৱা লোকসকলক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই ৰাজ্যপাল সিনহাই কয় যে পৰিয়ালৰ কোনো সদস্যক হেৰুওৱাৰ ক্ষতিপূৰণ কোনো আৰ্থিক সাহায্য বা চৰকাৰী চাকৰিৰে দিব নোৱাৰি । অৱশ্যে ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালসমূহক মৰ্যাদাৰে জীৱনটো পুনৰ নিৰ্মাণ কৰাত সহায় কৰাটো চৰকাৰৰ দায়িত্ব ।
Today marks a momentous occasion for Jammu Kashmir. My heartfelt tribute to the innocent civilians martyred by terrorists and I salute the families who, after decades of anguish and wait, now hold appointment letters that restore dignity and livelihood. We are absolutely resolved… pic.twitter.com/WFRhfphWn0— Manoj Sinha (@manojsinha_) August 5, 2026
সিনহাই কয়, ‘‘সন্ত্ৰাসবাদৰ দ্বাৰা ক্ষতিগ্ৰস্ত প্ৰতিটো পৰিয়ালে যাতে ন্যায় আৰু পুনৰ্বাসন লাভ কৰে, তাৰ প্ৰতি আমি প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ । কোনো ধৰণৰ ক্ষতিপূৰণে আপোনজনৰ ঠাই ল'ব নোৱাৰে ৷ কিন্তু এই পৰিয়ালসমূহক মৰ্যাদা সহকাৰে জীয়াই থকাত সহায় কৰাটো আমাৰ কৰ্তব্য ।’’
জম্মু-কাশ্মীৰৰ পৰা সন্ত্ৰাসবাদ নিৰ্মূলৰ বাবে প্ৰশাসন প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ বুলি উল্লেখ কৰি সন্ত্ৰাসবাদী নেটৱৰ্ক ভংগ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত নিৰাপত্তা সংস্থাসমূহে সন্মিলিতভাৱে কাম কৰি থকা বুলি ৰাজ্যপালগৰাকীয়ে দৃঢ়তাৰে কয় ৷
‘‘সন্ত্ৰাসবাদ সম্পূৰ্ণৰূপে নিৰ্মূল কৰিব লাগিব । এয়া কেৱল চৰকাৰ আৰু নিৰাপত্তা বাহিনীৰ বাবেই নহয়, জম্মু-কাশ্মীৰৰ প্ৰতিজন সাধাৰণ নাগৰিকৰ বাবেও অপৰিহাৰ্য । সন্ত্ৰাসবাদ নিৰ্মূল কৰাৰ লগতে ইয়াৰ সৈতে জড়িতসকলক শাস্তি দিয়াৰ বাবে আমি প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ’’ - ৰাজ্যপাল সিনহাই কয় ৷
সিনহাই উল্লেখ কৰে যে, ২০১৯ চনৰ ৫ আগষ্টত কৰা সাংবিধানিক পৰিৱৰ্তনে জম্মু-কাশ্মীৰৰ বাবে এক উল্লেখযোগ্য টাৰ্ণিং পইণ্ট হিচাপে চিহ্নিত হৈছে ৷ এই পৰিৱৰ্তনসমূহে সমাজৰ সকলো শ্ৰেণীৰ লোককে সমান সাংবিধানিক অধিকাৰ প্ৰদান কৰিছিল আৰু দশক দশক ধৰি চলি অহা বৈষম্যৰ অন্ত পেলাইছিল । এই পৰিৱৰ্তনৰ পিছত কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলত ৮৯০ বাৰতকৈও অধিক কেন্দ্ৰীয় আইন প্ৰযোজ্য হ’ল ।
২০১৯ চনৰ ৫ আগষ্টত সংসদত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে দিয়া ভাষণৰ কথা উল্লেখ কৰি ৰাজ্যপালগৰাকীয়ে কয় যে শ্বাহে বিগত বছৰবোৰত সন্ত্ৰাসবাদৰ বাবে ৪১,৮৪৯ জনতকৈ অধিক লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে ৷ তেওঁ লগতে কয় যে সাংবিধানিক পৰিৱৰ্তনে গণতান্ত্ৰিক প্ৰতিষ্ঠানসমূহ শক্তিশালী কৰাৰ লগতে জম্মু-কাশ্মীৰৰ জনসাধাৰণৰ সম অধিকাৰ সুনিশ্চিত কৰিছে ।
সন্ত্ৰাসবাদৰ দ্বাৰা ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালসমূহৰ ন্যায়ৰ ক্ষেত্ৰত পলম হোৱাৰ কথাও ভাষণত উল্লেখ কৰি ৰাজ্যপালগৰাকীয়ে এনে বহু ঘটনা উদাহৰণ দাঙি ধৰে ৷ তেওঁ লগতে উল্লেখ কৰে যে ১৯৯৩ চনত সন্ত্ৰাসবাদীয়ে হত্যা কৰা শ্ব’পিয়ানৰ ৱালি মহম্মদ ৱানীৰ পৰিয়ালে সুদীৰ্ঘ ৩৩ বছৰীয়া অপেক্ষাৰ অন্তত সকাহ লাভ কৰে । তেনেদৰে কুপৱাৰাৰ আব্দুল হামিদ ভাট আৰু ট্ৰালৰ ফাৰুক আহমেদ মীৰৰ পৰিয়ালে দুটা দশকৰো অধিক সময় অপেক্ষা কৰাৰ অন্তত চৰকাৰী চাকৰি লাভ কৰিছিল ।
সিনহাৰ মতে, প্ৰশাসনে সন্ত্ৰাসবাদৰ বলি হোৱা কেইবাটাও পৰিয়ালক ভূমি আৰু সম্পত্তি পুনৰ প্ৰদান কৰিছে ৷ আজিৰ তাৰিখতো বিচাৰধীন হৈ থকা গোচৰসমূহৰ তদন্ত সংবেদনশীলতাৰে অব্যাহত আছে ৷ প্ৰতিটো প্ৰকৃত আৰু যোগ্য পৰিয়ালে ন্যায় লাভ কৰিব বুলি ৰাজ্যপালগৰাকীয়ে আশ্বাস দিয়ে ।
ৰাজ্যপাল সিনহাই লগতে উল্লেখ কৰে যে জম্মু-কাশ্মীৰৰ কাৰ্যকলাপ সময়ৰ লগে লগে অধিক স্বচ্ছ হৈ পৰিছে ৷ এই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ মেধা আৰু যোগ্য়তাৰ ভিত্তি অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে ।কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ যুৱক-যুৱতীসকলে সহানুভূতিৰ পৰিৱৰ্তে সুযোগ বিচাৰিছে আৰু তেওঁলোকে শিক্ষা, উদ্ভাৱন, উদ্যোগীকৰণ আৰু ক্ৰীড়াৰ ক্ষেত্ৰত সমগ্ৰ দেশৰ সতীৰ্থসকলৰ সৈতে প্ৰতিযোগিতাত অৱতীৰ্ণ হ’বলৈ সক্ষম বুলি ৰাজ্যপাল সিনহাই মন্তব্য কৰে ।
কুপৱাৰাৰ এজন ছাত্ৰৰ সৈতে হোৱা বাৰ্তালাপৰ কথা সুঁৱৰি ৰাজ্যপালগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰে যে শৈক্ষিক অধিবেশনসমূহ যিবোৰ পূৰ্বে ব্যাঘাতৰ বাবে প্ৰায় সাত বছৰ ধৰি চলিছিল, সেইবোৰৰ ম্যাদ তিনি বছৰলৈ হ্ৰাস কৰা হৈছে ৷
বিগত কেইবছৰমানৰ পৰা কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলত যি উন্নয়ন হৈছে, তাৰ ওপৰত আলোকপাত কৰি ৰাজ্যপালে কয় যে সমগ্ৰ জম্মু-কাশ্মীৰত আন্তঃগাঁথনিৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট উন্নতি হৈছে, য’ত পথ সংযোগ, সুৰংগ, বিমানবন্দৰ, শিক্ষানুষ্ঠান আৰু স্বাস্থ্যসেৱাৰ সুবিধাসমূহো অন্তৰ্ভুক্ত । তেওঁ লগতে কয় যে এই বিনিয়োগসমূহে যুৱক-যুৱতীসকলৰ বাবে নতুন সুযোগৰ সৃষ্টি কৰিছে ।
ৰাজ্যপাল সিনহাই উল্লেখ কৰে যে প্ৰশাসনে আইনৰ শাসনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এখন সমাজ গঢ়ি তোলাৰ দিশত কাম কৰি আছে ৷ ইয়াত বিবাদসমূহ গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াৰে আৰু আলোচনাৰ জৰিয়তে সমাধান কৰা হয় আৰু ই স্থায়ী শান্তি, ন্যায়, নিৰাপত্তা আৰু সম সুযোগৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল ।
সন্ত্ৰাসবাদৰ বিৰুদ্ধে যুঁজি প্ৰাণ হেৰুওৱা জম্মু-কাশ্মীৰ আৰক্ষী, সেনা, কেন্দ্ৰীয় সংৰক্ষিত আৰক্ষী বাহিনীৰ জোৱানসকলক ৰাজ্যপালগৰাকীয়ে এই অনুষ্ঠানত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে ।তেওঁ কয়, ‘‘ন্যায় ব্যৱস্থাৰ ওপৰত জনসাধাৰণৰ আস্থা ক্ৰমাৎ শক্তিশালী হৈছে । ইতিহাসৰ বেদনাদায়ক অধ্যায়সমূহ যাতে কেতিয়াও পুনৰাবৃত্তি নহয় আৰু প্ৰতিজন নাগৰিকে মৰ্যাদা, নিৰাপত্তা আৰু আশাৰে জীয়াই থাকিব পাৰে, তাৰ বাবে আমি প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ ।’’