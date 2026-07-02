হোৱাটছ এপৰ ইউজাৰনেমছ ফিচাৰ সন্দৰ্ভত চৰকাৰৰ মেটালৈ জাননী
চৰকাৰে মেটাক তিনিদিনৰ ভিতৰত ইউজাৰনেমছ ফিচাৰৰ সন্দৰ্ভত বিশদ ব্যাখ্যা আগবঢ়াবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে ।
Published : July 2, 2026 at 12:26 AM IST
নতুন দিল্লী: হোৱাটছ এপ ব্যৱহাৰকাৰীসকলৰ বাবে এই খবৰ ৷ ভাৰতত হোৱাটছ এপ ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত ইউজাৰনেমছ ফিচাৰৰ ভূমিকা সন্দৰ্ভত বুধবাৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে মেটালৈ এক জাননী জাৰি কৰে ।
চৰকাৰে মেটাক তিনিদিনৰ ভিতৰত ইউজাৰনেমছ ফিচাৰ সন্দৰ্ভত বিতং তথ্য দাঙি ধৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল । বিষয়টোত আলোচনা শেষ নোহোৱালৈকে ইউজাৰনেমছ ফিচাৰ মুকলি নকৰিবলৈও চৰকাৰে মেটাক নিৰ্দেশ দিছিল ।
শেহতীয়াকৈ মেটাই হোৱাটছ এপৰ বাবে মুকলি কৰা এই বৈশিষ্ট্য সন্দৰ্ভত গোপনীয়তাৰ সমস্যা প্ৰকাশ পোৱাৰ পিছতে চৰকাৰে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে ৷
মেটাৰ মতে ইউজাৰনেমছ হৈছে এটা সুকীয়া বিকল্প, যিটো যিকোনো হোৱাটছ এপ ব্যৱহাৰকাৰীয়ে নিজৰ একাউণ্টৰ চিনাক্তকৰণৰ বাবে বাছি ল’ব পাৰে । ই @ চিহ্নৰ পৰা আৰম্ভ হয়, যেনে - @ব্যক্তিজনৰ নাম123 ৷ আনে কোনো ব্যক্তিক বাৰ্তা প্ৰেৰণ বা ফোন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি ৷ এনে সময়ত ব্য়ক্তিজনৰ ফোন নম্বৰ ব্যক্তিগতভাৱে ৰাখিব পৰা যায় । আনহাতে, ব্যৱহাৰকাৰীৰ নাম ডিছপ্লে’ত প্ৰদৰ্শিত নামৰ সৈতে একে হ’ব নালাগে ৷ ডিছপ্লে’ত প্ৰদৰ্শিত নামটো সুকীয়া নহ’লেও কিন্তু ব্যৱহাৰকাৰীৰ নামটো সুকীয়া হোৱা উচিত ৷
মেটাৰ মতে, যিসকল লোকৰ ফোন নম্বৰ ছেভ কৰা নাথাকে, তেওঁলোকে স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে সংযুক্ত ব্যক্তিগৰাকীৰ ইউজাৰনেম প্ৰত্যক্ষ কৰিব । যেতিয়া তেওঁলোকে গ্ৰুপ চাটত অংশগ্ৰহণ কৰে, প্ৰত্যক্ষভাৱে মেছেজ কৰে বা হোৱাটছ এপত কাৰোবাক ফোন কৰে, তেতিয়া এনেকুৱা হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব । অৰ্থাৎ ব্যৱহাৰকাৰীৰ নাম সদায় @ চিহ্নৰ সৈতে দেখা যায় । ইয়াৰ ফলত বাকীসকলে ব্যৱহাৰকাৰীৰ নাম, ডিছপ্লে’ত দেখা নাম আৰু ফোন নম্বৰৰ মাজত পাৰ্থক্য নিৰ্ধাৰণ কৰিবলৈ সহজ হয় ৷ অৱশ্যে এইক্ষেত্ৰত সুৰক্ষা সম্পৰ্কীয় বহু প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা হৈছে ৷
লগতে পঢ়ক: বিনামূলীয়া নহ'ব নেকি হোৱাটছএপ? কি আছে মেটাৰ WhatsApp Plusত?