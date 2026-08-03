ETV Bharat / bharat

ব্ৰিটিছ যুগৰ আইন হ’ব অতীত ! ঠাই ল’ব বেংকাৰ্ছ বুকছ এভিডেন্স এক্টে

এই আইনখন দেশৰ বেংক ব্যৱস্থাৰ সৈতে সংযোজিত ৷ ডিজিটেল আৰু ভাৰ্চুৱেল অভিলেখক আদালতে বৈধ প্ৰমাণ হিচাপে স্বীকাৰ কৰাটোৱে এই বিধেয়কৰ লক্ষ্য ।

BANKERS BOOKS EVIDENCE ACT
লোকসভাৰ ফাইল ফটো (File/Sansad TV)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 3, 2026 at 6:14 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী: ডিজিটেল প্ৰযুক্তি সংযোজিত বেংকিং ব্যৱস্থাৰ নিৰ্ভৰশীলতাক গুৰুত্ব দি চৰকাৰে ব্ৰিটিছ যুগৰ আইন সলনি কৰাৰ বাবে এখন বিধেয়ক সোমবাৰে সদনত উত্থাপন কৰে ৷ ডিজিটেল আৰু ভাৰ্চুৱেল অভিলেখক আদালতত বৈধ প্ৰমাণ হিচাপে স্বীকাৰ কৰাটোৱে এই বিধেয়কৰ লক্ষ্য ।

কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে লোকসভাত এই বিধেয়কখন উত্থাপন কৰে । বেংকাৰ্ছ বুকছ ইভিডেন্স এক্ট, ২০২৬ নামেৰে নামাকৰণ কৰা এই নতুন আইনখনে ১৮৯১ চনৰ বেংকাৰ্ছ বুকছ এভিডেন্স এক্টৰ স্থান ল’ব ৷

এক বিবৃতিৰ জৰিয়তে বিধেয়কখনৰ উদ্দেশ্য আৰু কাৰণসমূহ বৰ্ণনা কৰা হৈছে ৷ বিবৃতিটো এনেধৰণৰ, ‘‘প্ৰযুক্তিৰ উন্নতি আৰু ডিজিটেল বেংকিঙৰ উত্থানৰ লগে লগে বেংকৰ অভিলেখসমূহ এতিয়া বহুলাংশে আধুনিক প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰ কৰি সৃষ্টি, সংৰক্ষণ আৰু ৰক্ষণাবেক্ষণ কৰা হয় । সেয়েহে বৰ্তমানৰ বেংকিং ব্যৱস্থাৰ প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণ কৰিবলৈ বৰ্তমানৰ আইনী কাঠামোক আধুনিকীকৰণ আৰু শক্তিশালী কৰাটো প্ৰয়োজনীয় হৈ পৰিছে ।’’

বিধেয়কখনে বেংকৰ আওতালৈ অহা সকলো ধৰণৰ অভিলেখক সামৰি ল’বলৈ ‘বেংকাৰ্ছ বহী’ৰ সংজ্ঞা বিস্তৃতকৰণৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছে ৷ সেয়া ভৌতিক, ইলেক্ট্ৰ’নিক, ডিজিটেল, ভাৰ্চুৱেল, ক্লাউড ভিত্তিক বা আন যিকোনো ৰূপতেই হ’ব পাৰে । ইয়াৰ দ্বাৰা এক বিস্তৃত, নিৰপেক্ষ প্ৰযুক্তিৰে ভৰা আৰু ভৱিষ্যতৰ বাবে সাজু আইনী কাঠামো প্ৰদান কৰা হ’ব ।

এয়া এক প্ৰামাণিক প্ৰমাণপত্ৰ বিন্যাস আৰু হাতে লিখা, ডিজিটেল বা ইলেক্ট্ৰ’নিক যিকোনো ধৰণৰ স্বাক্ষৰৰ যোগেদি প্ৰমাণীকৰণৰ বাবে এটা ব্যৱস্থা প্ৰণালী প্ৰস্তাৱ কৰে । ইয়াৰোপৰি ইলেক্ট্ৰ’নিক বেংকৰ অভিলেখ গ্ৰহণ কৰি ভৌতিক বা ইলেক্ট্ৰ’নিক ৰূপত উপস্থাপন কৰিবলৈ অনুমতি দিয়াৰ প্ৰস্তাৱ সদনত আগবঢ়োৱা হৈছে ।

ইয়াৰ দ্বাৰা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে প্ৰস্তাৱিত আইনখন একাংশ চৰ্ত সাপেক্ষে বিত্তীয় খণ্ডত কাম কৰা যিকোনো সত্তা বা শ্ৰেণীৰ সত্তালৈ প্ৰস্তাৱিত আইনখনৰ প্ৰযোজ্যতা সম্প্ৰসাৰণৰ ক্ষমতা প্ৰদান কৰিবলৈ সাজু হোৱা বুলিও বিবৃতিটোত উল্লেখ কৰা হৈছে ।

এই বিধেয়কখনৰ উদ্দেশ্য হৈছে ‘বিশেষ কাৰণ’ শব্দটোৰ সংজ্ঞা নিৰ্ধাৰণ কৰা । এই নীতিৰ অধীনত আদালতে লিখিতভাৱে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰি বেংকৰ কোনো বিষয়াক বেংকৰ যিকোনো বহী দাখিল কৰিবলৈ বা বিষয়, লেনদেন বা একাউণ্ট প্ৰমাণ কৰিবলৈ সাক্ষী হিচাপে আদালতত হাজিৰ হ’বলৈ বাধ্য কৰাব পাৰে ৷

বেংকাৰ্ছ বুকছ এভিডেন্স এক্ট, ১৮৯১ স্বাধীনতাৰ পূৰ্বেই প্ৰণয়ন কৰা হৈছিল যাতে বেংকৰ অভিলেখসমূহৰ প্ৰমাণিত কপিক আইনী প্ৰক্ৰিয়াত প্ৰমাণ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰাত সুবিধা হয় আৰু মূল অভিলেখ প্ৰদৰ্শনৰ প্ৰয়োজন নহয় । বেংকিং অভিলেখসমূহ প্ৰধানকৈ ভৌতিক ৰূপ(কাগজত লিপিবদ্ধ কৰি ৰখা অভিলেখ)ত ৰখাৰ উদ্দেশ্যে এই আইনখন প্ৰণয়ন কৰা হৈছিল ।

লগতে পঢ়ক: চাইকেলেৰে সমগ্ৰ ভাৰত ভ্ৰমণৰ লক্ষ্য, অসমৰ পৰা গৈ গুজৰাটত উপস্থিত তিনি বন্ধু

TAGGED:

ইটিভি ভাৰত অসম
বেংকাৰ্ছ বুকছ এভিডেন্স এক্ট
লোকসভাত বিত্তমন্ত্ৰী সীতাৰমণ
বেংকিং ব্যৱস্থা
BANKERS BOOKS EVIDENCE ACT

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.