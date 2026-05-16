পুনৰ বৃদ্ধি পেট্ৰ’লৰ মূল্য, হ্ৰাস পালে ডিজেল আৰু বিমান টাৰ্বাইন ইন্ধনৰ মূল্য
পশ্চিম এছিয়াৰ সংঘাত আৰম্ভ হোৱাৰ পিছত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে প্ৰথমবাৰৰ বাবে পেট্ৰ’লত প্ৰতি লিটাৰত ৩ টকা বিশেষ অতিৰিক্ত আবকাৰী শুল্ক আৰোপ কৰিছে ৷
Published : May 16, 2026 at 10:56 AM IST
নতুন দিল্লী: পুনৰ বৃদ্ধি পালে ইন্ধনৰ মূল্য ৷ পশ্চিম এছিয়াৰ সংকটৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ৰপ্তানি হ্ৰাস কৰি পেট্ৰ’লিয়াম সামগ্ৰীৰ ঘৰুৱা উপলব্ধতা নিশ্চিত কৰাৰ লক্ষ্যৰে এইবাৰ চৰকাৰে পেট্ৰ’ল ৰপ্তানিৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰতি লিটাৰত ৩ টকা অতিৰিক্ত শুল্ক আৰোপ কৰিছে ৷ ইফালে ডিজেল আৰু বিমান টাৰ্বাইন ইন্ধন (এটিএফ) ৰপ্তানিৰ ওপৰত শুল্ক হ্ৰাস কৰা হৈছে ৷
কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে পেট্ৰ’ল ৰপ্তানিৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰতি লিটাৰত ৩ টকাৰ বিশেষ অতিৰিক্ত আবকাৰী শুল্ক (SAED) আৰোপ কৰিছে ৷ প্ৰতি লিটাৰ ডিজেলৰ মূল্য ১৬.৫ টকা আৰু বিমান টাৰ্বাইন ইন্ধনৰ মূল্য ১৬ টকাকৈ হ্ৰাস কৰা হয় ৷ শনিবাৰ অৰ্থাৎ ১৬ মে’ৰ পৰা কাৰ্যকৰী হৈছে এই নতুন নিৰিখ ৷
বিত্ত মন্ত্ৰালয়ে জাৰি কৰা এক অধিসূচনা অনুসৰি পেট্ৰ’ল আৰু ডিজেল ৰপ্তানিৰ ক্ষেত্ৰত পথ আৰু আন্তঃগাঁথনিৰ চেছ শূন্য হ’ব ৷ তদুপৰি ঘৰুৱা ব্যৱহাৰৰ বাবে অনুমোদিত পেট্ৰ’ল আৰু ডিজেলৰ ওপৰত বৰ্তমানৰ শুল্কৰ হাৰ অপৰিৱৰ্তিত হৈ আছে ৷
পশ্চিম এছিয়াৰ সংকট আৰম্ভ হোৱাৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে পেট্ৰ’লত প্ৰতি লিটাৰত ৩ টকা বিশেষ অতিৰিক্ত আবকাৰী শুল্ক (SAED) আৰোপ কৰা হৈছে ৷ একে সময়তে ডিজেল ৰপ্তানিৰ ক্ষেত্ৰত শুল্ক প্ৰতি লিটাৰত ২৩ টকাৰ পৰা ১৬.৫ টকালৈ আৰু বিমান টাৰ্বাইন ইন্ধনৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰতি লিটাৰত ৩৩ টকাৰ পৰা ১৬ টকালৈ হ্ৰাস কৰা হৈছে ৷
ইয়াৰ পূৰ্বে ২৬ মাৰ্চত চৰকাৰে ডিজেলৰ ওপৰত প্ৰতি লিটাৰত ২১.৫০ টকা আৰু এটিএফৰ ওপৰত প্ৰতি লিটাৰত ২৯.৫ টকা ৰপ্তানি শুল্ক আৰোপ কৰিছিল ৷ ১১ এপ্ৰিলত শুল্ক ক্ৰমে প্ৰতি লিটাৰত ৫৫.৫ টকা আৰু প্ৰতি লিটাৰত ৪২ টকালৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছিল ৷ ৩০ এপ্ৰিলত শুল্ক ক্ৰমে প্ৰতি লিটাৰত ২৩ টকা আৰু প্ৰতি লিটাৰত ৩৩ টকালৈ হ্ৰাস কৰা হৈছিল ৷
আমেৰিকা-ইজৰাইল আৰু ইৰাণ যুদ্ধৰ মাজতে ঘৰুৱা ইন্ধনৰ উপলব্ধতা বৃদ্ধিৰ বাবে এই বিশেষ অতিৰিক্ত আবকাৰী শুল্ক আৰোপ কৰা হৈছিল ৷ ইয়াৰ উদ্দেশ্য আছিল ৰপ্তানিকাৰকসকলক মূল্যৰ পাৰ্থক্যৰ সুবিধা লোৱাত বাধা দিয়া, কিয়নো যুদ্ধ আৰম্ভ হোৱাৰ পৰাই বিশ্বজুৰি খাৰুৱা তেলৰ মূল্য বৃদ্ধি পাইছিল ৷
২৮ ফেব্ৰুৱাৰীত আমেৰিকা আৰু ইজৰাইলে ইৰাণৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলাই আৰু টেহৰাণেও ইয়াৰ প্ৰতিশোধ লয় ৷ যোৱা সপ্তাহত খাৰুৱা তেলৰ মূল্যই প্ৰতি বেৰেলত ১০০ মাৰ্কিন ডলাৰ অতিক্ৰম কৰে ৷ যুদ্ধৰ পূৰ্বে প্ৰতি বেৰেলত খাৰুৱা তেলৰ মূল্য আছিল প্ৰায় ৭৩ মাৰ্কিন ডলাৰ ৷
