'ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগৰ কথা বিবেচনা কৰাৰ আশ্বাস দিয়ক চৰকাৰে', অনশন ভংগৰ বাবে নতুন চৰ্ত ৱাংচুকৰ

'ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগৰ কথা বিবেচনা কৰাৰ আশ্বাস দিয়ক চৰকাৰে', অনশন ভংগৰ বাবে নতুন চৰ্ত ৱাংচুকৰ
চৰকাৰে নিৰ্দিষ্ট দাবী মানি ল’লে অনশন ভংগ কৰিব সোণম ৱাংচুকে ৷ কেন্দ্ৰলৈ নতুন চৰ্ত বান্ধি দিলে শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ সংস্কাৰ বিচাৰি অনশনৰত বিজ্ঞানীগৰাকীয়ে ৷
Published : July 22, 2026 at 7:46 PM IST
নতুন দিল্লী: জলবায়ু কৰ্মী তথা শিক্ষা সংস্কাৰক সোণম ৱাংচুকে বুধবাৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ আগত নিজৰ অনিৰ্দিষ্টকালীন অনশন বৰ্জন কৰাৰ বাবে চৰ্ত বান্ধি দিয়ে । প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ অভিযোগত শেহতীয়াকৈ বিক্ষোভত অংশ লোৱা প্ৰতিবাদকাৰীৰ বিৰুদ্ধে কোনো আইনী বা প্ৰতিশোধমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নহ’ব বুলি চৰকাৰে স্পষ্ট আশ্বাস দিব লাগে বুলি তেওঁ দাবী জনায় ।
কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী জে পি নাড্ডা আৰু জিতেন্দ্ৰ সিঙলৈ প্ৰেৰণ কৰা এখন পত্ৰত ৱাংচুকে তেওঁলোকক চিকিৎসালয়ত সাক্ষাৎ কৰাৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি কয় যে তেওঁলোকে আশ্বাস দিছে যে চৰকাৰে কথিত কাকত ফাদিলৰ পিছত আত্মহত্যাৰ ফলত মৃত্যু হোৱা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ পৰিয়ালক ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰ কথা বিবেচনা কৰিব আৰু কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ সম্ভাৱ্য পদত্যাগকে ধৰি জৱাবদিহিতাৰ সন্দৰ্ভত সংসদত আলোচনা কৰিব ।
AN APPEAL TO THE GOVERNMENT— Sonam Wangchuk (@Wangchuk66) July 22, 2026
regarding breaking my fast… pic.twitter.com/v1fbZiI66b
ৱাংচুকে কয় যে ২০ জুলাইৰ ‘চলো সংসদ’ পদযাত্ৰাত অত্যধিক আৰক্ষী বাহিনী মোতায়েন কৰাৰ পাছতো প্ৰতিবাদ শান্তিপূৰ্ণ আছিল । তেওঁ এক্সত পোষ্ট কৰা পত্ৰখনত লিখা আছে, ‘‘গোটেই দেশ আৰু বিশ্বই তেওঁলোকৰ (প্ৰতিবাদকাৰীৰ) ধৈৰ্য্য আৰু গণতান্ত্ৰিক প্ৰতিবাদৰ প্ৰতি দায়বদ্ধতাৰ সাক্ষী হৈছিল । মই আন্তৰিকতাৰে আশা কৰিছোঁ যে প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ কৰাসকলৰ বিৰুদ্ধে কোনো আইনী গোচৰ, হাৰাশাস্তি বা প্ৰতিশোধমূলক ব্যৱস্থাৰ দ্বাৰা গণতান্ত্ৰিক প্ৰতিষ্ঠানৰ প্ৰতি থকা এই বিশ্বাসক আৰু অধিক ক্ষতিগ্ৰস্ত নহয় ।’’
ৱাংচুকে কয় যে বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰায় ৬৫ জন সংসদ সদস্যই তেওঁক অনশন শেষ কৰিবলৈ আবেদন জনাইছে । অৱশ্যে তেওঁ লগতে কয় যে আন্দোলনৰ সৈতে জড়িত যুৱক-যুৱতীসকলৰ বাবে “নিৰ্দ্বিধায় আশ্বাস” অবিহনে তেওঁ তেনে নকৰে । ৱাংচুকে লিখিছে, “যদি এনে আশ্বাস দিয়া হয়, তেন্তে মই মোৰ অনশন শেষ কৰিম ৷” যদিহে তেনে আশ্বাস দিয়া নহয় তেন্তে তেওঁ অনিৰ্দিষ্টকাললৈ অনশন অব্যাহত ৰাখিব ।
তেওঁ চৰকাৰক অধিক আৰক্ষী মোতায়েনৰ পৰা আঁতৰি থাকিবলৈও আহ্বান জনাই কয় যে গণতন্ত্ৰৰ ভৱিষ্যৎ নিৰ্ভৰ কৰে নিজৰ কণ্ঠ প্ৰতিধ্বনিত কৰা যুৱ নাগৰিকসকলৰ লগত কেনে ব্যৱহাৰ কৰে তাৰ ওপৰত । এতিয়া চৰকাৰে ৱাংচুকৰ চৰ্তক কিদৰে গ্ৰহণ কৰে সেয়া লক্ষণীয় হ’ব ৷
লগতে পঢ়ক:
দহ বছৰত ১৫২টা প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ ঘটনা; বিজেপিয়ে শিক্ষা ব্যৱস্থা ধ্বংস কৰাৰ অভিযোগ ৰাহুলৰ
দেশক আপোনাৰ প্ৰয়োজন আছে... : সোণম ৱাংচুকক অনশন ভংগৰ আহ্বান অভিজিৎ দীপকেৰ