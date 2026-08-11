বজাৰত প্লাষ্টিক টকাঃ কাগজৰ বিপৰীতে দেশবাসীয়ে পাব ১০ আৰু ২০ টকীয়া পলিমাৰ নোট

বজাৰত প্লাষ্টিক টকাঃ কাগজৰ বিপৰীতে দেশবাসীয়ে পাব ১০ আৰু ২০ টকীয়া পলিমাৰ নোট
বিমুদ্ৰাকাৰণৰ পাছত আকৌ সলনি হ'ব ভাৰতীয় টকাৰ নোট ৷ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে নতুন নোট প্ৰস্তুত কৰাত অনুমোদন জনাইছে ৷
By PTI
Published : August 11, 2026 at 3:56 PM IST
নতুন দিল্লী : শীঘ্ৰে নতুন ৰূপত দেখিবলৈ পাব ১০ আৰু ২০ টকীয়া নোট ৷ বিশেষ কাগজেৰে প্ৰস্তুত কৰা নোটৰ পৰিৱৰ্তে ভাৰত চৰকাৰে বিশেষ প্লাষ্টিক বা পলিমাৰৰ ১০ আৰু ২০ টকীয়া নোট প্ৰস্তুত অনুমোদন জনাইছে ৷
বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমনে ৰাজ্যসভাক লিখিত প্ৰশ্নৰ উত্তৰত কয়," চৰকাৰে পৰীক্ষামূলকভাবে ১০ আৰু ২০ টকীয়া ১ বিলিয়ন টা পলিমাৰ নোট প্ৰস্তুত কৰাত অনুমোদন জনাইছে ৷ পৰীক্ষামূলক কাৰ্যত সফল হ'লে পৰৱৰ্তী সময়ত ভাৰতত টকাৰ নোটসমূহ বিশেষ কাগজৰ পৰিৱৰ্তে পলিমাৰ নোট প্ৰস্তুত কৰা প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰা হৈছে ৷"
বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে কয়,"ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকে কেন্দ্ৰীয় ব’ৰ্ডৰ পৰামৰ্শ মতে ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংক আইন, ১৯৩৪ৰ ২৫ নং ধাৰাত চৰকাৰলৈ এটা প্ৰস্তাৱ প্ৰেৰণ কৰিছিল ৷ সেই প্ৰস্তাৱ অনুসৰি পৰীক্ষণৰ বাবে ১০ আৰু ২০ টকীয়া পলিমাৰ নোটৰ এক বিলিয়ন প্ৰস্তুত কৰা হ’ব ৷ এই দুটা মূল্যৰ পলিমাৰ নোট নিয়মীয়াকৈ ক্ষেত্ৰ পৰীক্ষা সফল হোৱাৰ পিছত নিয়মীয়াকৈ জাৰি কৰা হ’ব ৷"
আনহাতে, আৰবিআয়ে কয়,,"এই পলিমাৰ বেংকনোটৰ লগতে কাগজৰ ছাবষ্ট্ৰেট ভিত্তিক বেংকনোটৰ প্ৰস্তুতটো চৰকাৰক প্ৰস্তাৱ দিয়া হৈছিল । সেয়ে বৰ্তমান ক্ৰয় প্ৰক্ৰিয়াৰ প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত আছে ৷"
আৰবিআইৰ গৱৰ্ণৰ সঞ্জয় মালহোত্ৰাই কেইদিনমানৰ পূৰ্বে কৈছিল,"ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকে অহা বিত্তীয় বৰ্ষৰ আৰম্ভণিতে দীৰ্ঘদিনীয়া পলিমাৰ মুদ্ৰাৰ নোট মুকলি কৰাৰ লক্ষ্য লোৱা লৈছে । কিছুমান ক্ষেত্ৰত পলিমাৰ মুদ্ৰাৰ নোট ৩০ বছৰতকৈও অধিক সময় ধৰি চলি আছে ৷"
বিমুদ্ৰাকৰণৰ পাছত মোদী চৰকাৰে এইবাৰ ১০ আৰু ২০ টকীয়া পলিমাৰ নোট প্ৰস্তুত কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ৷ আগন্তুক দিনত ১০ আৰু ২০ টকীয়াই নহয় অন্যান নোটসমূহ পলিমাৰ নোটত দেখা পোৱা যাব যদিহে পৰীক্ষামূলক কাৰ্যত সফল হয় ৷
লগতে পঢ়ক: এন আৰ চি পৰিচয় পত্ৰ কিয় দিয়া নাই ? কেন্দ্ৰ আৰু অসম চৰকাৰৰ পৰা উত্তৰ বিচাৰিলে সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে