অসমৰ বাবে সুকীয়াকৈ এফ আৰ আৰ অ’ নিযুক্তি: ভিছাৰ কাম সহজ হ'ব

চলিত বৰ্ষৰ ১ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱা নতুন অভিবাসন আৰু বিদেশী আইন ২০২৫ৰ অধীনত এই নিযুক্তি প্ৰদান কৰা হৈছে ।

IMMIGRATION AND FOREIGNERS ACT 2025
প্ৰতিনিধিত্বমূলক ফটো (IANS)
By PTI

Published : November 27, 2025 at 6:10 PM IST

2 Min Read
নতুন দিল্লী : কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে চণ্ডীগড়, জয়পুৰ আৰু গুৱাহাটীত ব্যুৰ' অৱ ইমিগ্ৰেচনৰ অধীনত তিনিজন নতুন বিদেশী আঞ্চলিক পঞ্জীয়ন বিষয়া নিযুক্তি দিয়ে । বুধবাৰে জাৰি কৰা এই গেজেট অধিসূচনা অনুসৰি চণ্ডীগড়ৰ বাবে নৱনিযুক্ত বিদেশী আঞ্চলিক পঞ্জীয়ন বিষয়া(এফ আৰ আৰ অ’)ই কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল আৰু হাৰিয়ানাক সামৰি ল’ব, জয়পুৰৰ বাবে নিযুক্ত এফ আৰ অ’ই ৰাজস্থানক আৰু গুৱাহাটীৰ বাবে নিযুক্ত এফ আৰ আৰ অ’ই অসমক সামৰি ল’ব ।

ইয়াৰ পূৰ্বে দিল্লীৰ এফ আৰ আৰ অ’ই ৰাজস্থান আৰু হাৰিয়ানাক সামৰি লৈছিল আৰু অমৃতসৰৰ এফ আৰ আৰ অ’ই চণ্ডীগড়ক সামৰি লৈছিল । আনহাতে কলকাতাৰ এফ আৰ আৰ অ’ই অসমক সামৰি লৈছিল । চলিত বৰ্ষৰ ১ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱা নতুন অভিবাসন আৰু বিদেশী আইন ২০২৫ৰ অধীনত এই নিযুক্তিসমূহ গ্ৰহণ কৰা হৈছে । সংসদৰ বাজেট অধিবেশনৰ সময়ত সংসদে অভিবাসন আৰু বিদেশী আইন, ২০২৫ গৃহীত কৰে আৰু ৪ এপ্ৰিলত ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে ইয়াত সন্মতি প্ৰদান কৰে ।

এই ডাঙৰ আইনখনে বিদেশী আৰু অনুপ্ৰৱেশৰ সৈতে জড়িত সকলো বিষয় নিয়ন্ত্ৰণ কৰে, যিবোৰ তেতিয়ালৈকে চাৰিটা আইনৰ জৰিয়তে পৰিচালিত হৈছিল – পাছপ’ৰ্ট (ভাৰতত প্ৰৱেশ) আইন, ১৯২০; বিদেশী পঞ্জীয়ন আইন, ১৯৩৯; বিদেশী আইন, ১৯৪৬; আৰু ইমিগ্ৰেচন (কেৰিয়াৰৰ দায়বদ্ধতা) আইন । সম্প্ৰতি এই সকলোবোৰ আইন বাতিল কৰা হৈছে ।

নতুন আইনত ভুৱা পাছপ’ৰ্ট বা ভিছা থকা বিদেশীক কঠোৰ শাস্তি প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । এই আইন অনুসৰি, ভাৰতত প্ৰৱেশ বা প্ৰস্থানৰ বাবে ভুৱা পাছপ’ৰ্ট বা ভিছা ব্যৱহাৰ কৰা কোনো ব্যক্তিক সাত বছৰ পৰ্যন্ত কাৰাদণ্ড আৰু ১০ লাখ টকা পৰ্যন্ত জৰিমনা বিহা হ’ব পাৰে ।

এই আইনখনে হোটেল, বিশ্ববিদ্যালয় আৰু অন্যান্য শিক্ষানুষ্ঠান আৰু চিকিৎসালয় আৰু নাৰ্চিং হোমসমূহেও বিদেশীসকলৰ বিষয়ে তথ্য প্ৰদান কৰি অতিৰিক্তভাৱে থকা লোকসকলক অনুসৰণ কৰিবলৈ বাধ্য কৰাইছে । সকলো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমান সংস্থা আৰু বন্দৰেও ভাৰতৰ যিকোনো বন্দৰ বা স্থানত অসামৰিক কৰ্তৃপক্ষ বা অভিবাসন বিষয়াক জাহাজত থকা যাত্ৰী আৰু ক্ৰুৰ বিষয়ে তথ্য প্ৰদান কৰিব লাগিব ।

লগতে পঢ়ক : ২০২৪ৰ ৩১ ডিচেম্বৰলৈ অহা বাংলাদেশী হিন্দুৱে পাব নাগৰিকত্ব, ৰাজপত্ৰিত অধিসূচনা জাৰি কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ

