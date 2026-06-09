উজ্জ্বলা যোজনাতো মুদ্ৰাস্ফীতিৰ প্ৰভাৱ ! হ্ৰাস হ’ল ৰাজসাহায্যযুক্ত চিলিণ্ডাৰৰ সংখ্যা
কেন্দ্ৰই উজ্জ্বলা যোজনাৰ ৰাজসাহায্যযুক্ত চিলিণ্ডাৰৰ সুবিধা কিছু কৰ্তন কৰিছে ৷ বিগত বৰ্ষত ৰাজসাহায্যযুক্ত চিলিণ্ডাৰ ৯ টালৈ হ্ৰাস কৰাৰ লগতে এতিয়া আৰু চাৰিটা হ্ৰাস কৰিছে ।
Published : June 9, 2026 at 12:55 PM IST
নতুন দিল্লী: চৰকাৰী তেল কোম্পানীসমূহে প্ৰতি মাহৰ প্ৰথম দিনাই এলপিজি চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য আপডেট কৰে । চলিত মাহৰ প্ৰথম দিনাই ১৯ কেজি ওজনৰ এটা বাণিজ্যিক গেছ চিলিণ্ডাৰৰ মূল্যবৃদ্ধি কৰা হৈছিল । শেহতীয়াকৈ দেওবাৰে ঘৰুৱা গেছ চিলিণ্ডাৰৰ মূল্যও প্ৰায় ২৯ টকা বৃদ্ধি কৰে । ইয়াৰ ফলত বিপাঙত পৰিছে সাধাৰণ জনতা ৷ এনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত চৰকাৰে উজ্জ্বলা যোজনাৰ হিতাধিকাৰীৰ ওপৰতো মুদ্ৰাস্ফীতিৰ মাধমাৰ সোধাইছে ৷
শেহতীয়া তথ্য অনুসৰি, এই চৰকাৰী আঁচনিৰ অধীনত উপলব্ধ ৰাজসাহায্যযুক্ত গেছ চিলিণ্ডাৰৰ সংখ্যা হ্ৰাস কৰা হৈছে । পেট্ৰ’লিয়াম আৰু গেছ মন্ত্ৰণালয়ৰ অতিৰিক্ত সচিব প্ৰবীণ মাল খানুজাই (Praveen Mal Khanooja) সোমবাৰে কয় যে চৰকাৰে প্ৰতি বছৰে উজ্জ্বলা আঁচনিৰ হিতাধিকাৰীসকলৰ বাবে উপলব্ধ ৰাজসাহায্যযুক্ত ৰন্ধন গেছৰ চিলিণ্ডাৰৰ সংখ্যা চাৰিটালৈ হ্ৰাস কৰিছে, যাতে ঘৰুৱা গড় ব্যৱহাৰৰ মাত্ৰাৰ সৈতে সংগতি ৰাখি সাহায্য প্ৰদান কৰিব পৰা যায় ।
বছৰটোত ১২টা ৰাজসাহায্যযুক্ত ঘৰুৱা চিলিণ্ডাৰ দিয়া হৈছিল :
পেট্ৰ’লিয়াম আৰু প্ৰাকৃতিক গেছ মন্ত্ৰণালয়ৰ তথ্য অনুসৰি, প্ৰধানমন্ত্ৰী উজ্জ্বলা যোজনাৰ হিতাধিকাৰীৰ বাবে ৰাজসাহায্যযুক্ত এলপিজি চিলিণ্ডাৰৰ সংখ্যা আছিল ৯ টা, যিটো এতিয়া ৪ টালৈ হ্ৰাস কৰা হৈছে ।
উল্লেখ্য যে, কেন্দ্ৰৰ মোদী চৰকাৰে ২০১৬ চনৰ মে’ মাহত এই আঁচনিখন আৰম্ভ কৰিছিল । ইয়াৰ উদ্দেশ্য আছিল দৰিদ্ৰ আৰু বঞ্চিত পৰিয়ালসমূহে যাতে পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতাত ৰন্ধা-বঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত কোনো সমস্যাৰ সন্মুখীন নহয় । প্ৰথম অৱস্থাত উজ্জ্বলা যোজনাৰ অধীনত গোটেই বছৰটোত হিতাধিকাৰীক ১২ টা ৰাজসাহায্যযুক্ত ঘৰুৱা গেছ চিলিণ্ডাৰ দিয়া হৈছিল যদিও পাছত ৯ টালৈ হ্ৰাস কৰা হৈছিল । শেহতীয়াকৈ চৰকাৰে ৪ টালৈ হ্ৰাস কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে ।
বেংক একাউণ্টলৈ পোনপটীয়াকৈ ৰাজসাহায্য হস্তান্তৰ :
২০২২ চনৰ মে’ মাহত প্ৰতি ১৪.২ কেজি ঘৰুৱা গেছ চিলিণ্ডাৰত ২০০ টকাৰ ৰাজসাহায্য প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছিল । ২০২৩ চনত এই ৰাজসাহায্য প্ৰতি চিলিণ্ডাৰত ৩০০ টকালৈ বৃদ্ধি কৰা হয় । এই ৰাজসাহায্য পোনপটীয়াকৈ হিতাধিকাৰীৰ একাউণ্টলৈ হস্তান্তৰ কৰা হয় ।
উজ্জ্বলা যোজনাৰ অধীনত প্ৰদান কৰা চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য :
চলিত বৰ্ষৰ ৭ জুন, দেওবাৰে চৰকাৰী তেল কোম্পানীসমূহে ঘৰুৱা গেছ চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য ২৯ টকা বৃদ্ধি কৰে । ইয়াৰ ফলত দিল্লীত ১৪.২ কেজি এলপিজি চিলিণ্ডাৰৰ নতুন মূল্য ৯৪২ টকালৈ বৃদ্ধি পায় । তাৰ আগতে মাৰ্চ মাহতো ৬০ টকা বৃদ্ধি কৰা হৈছিল ।
৩০০ টকা ৰাজসাহায্যৰ ভিত্তিত প্ৰতিজন হিতাধিকাৰীয়ে প্ৰায় ৬৪২ টকা দিব লাগিব । ইফালে পেট্ৰ’লিয়াম বিভাগৰ তথ্য চালে দেখা যায় যে ২০২২ চনৰ পৰা ৫২ হাজাৰ কোটি টকা ৰাজসাহায্য হিচাপে প্ৰদান কৰা হৈছে ।
এলপিজিৰ মূল্যবৃদ্ধিৰ পাছতে ৰাজসাহায্যযুক্ত ক্ষেত্ৰত এই নতুন হ্ৰাস কৰা হৈছে । যোৱা তিনিমাহত দুটাকৈ বৃদ্ধিৰ পাছত দিল্লীত ১৪.২ কিলোগ্ৰাম ওজনৰ চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য মুঠ ৮৯ টকালৈ বৃদ্ধি পাইছে ।
মধ্য প্ৰাচ্যত হোৱা সংঘাত
মধ্য প্ৰাচ্যত হোৱা সংঘাতৰ ফলতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় এলপিজিৰ মূল্য ধাৰাবাহিকভাৱে বৃদ্ধি পাইছে ৷ অৱশ্যে সমগ্ৰ বিশ্বৰ ভিতৰত ভাৰতীয় পৰিয়ালসমূহেই ৰন্ধন গেছৰ সৰ্বনিম্ন মূল্যত ধন দিবলগীয়া হৈছে ৷ এই কথা সদৰী কৰে পেট্ৰ’লিয়াম আৰু গেছ মন্ত্ৰণালয়ৰ অতিৰিক্ত সচিবগৰাকীয়ে ৷
তেওঁ কয়, ‘‘ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ শেষৰ ফালে মধ্য প্ৰাচ্যত যুদ্ধ আৰম্ভ হোৱাৰ পাছতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মূল্যবৃদ্ধিৰ ফলত ঘৰুৱা এলপিজি চিলিণ্ডাৰ যোগানৰ ব্যয় ১৬০০ টকাতকৈ অধিক হৈছে ।’’
ভাৰতৰ এলপিজি আমদানিৰ ব্যয় ইন্ধনৰ বাবে বিশ্বব্যাপী মাপকাঠী ছৌদি কনট্ৰেক মূল্য(Saudi Contract Price চমুকৈ CP)ৰ সৈতে জড়িত । হৰমুজ জলদ্বীপৰ সৈতে জড়িত ব্যাঘাতৰ বাবে উপসাগৰীয় অঞ্চলৰ পৰা যোগান কটকটীয়া কৰাৰ পাছত ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ পৰা এই মানদণ্ড প্ৰায় ৪৬ শতাংশ বৃদ্ধি পাইছে ।
উজ্জ্বলা যোজনাৰ বাবে যোগ্যতা :
এই আঁচনিখন ১৮ বছৰ বা তাতকৈ অধিক বয়সৰ মহিলাৰ বাবেহে উপলব্ধ । কেৱল মহিলাৰ নামতহে গেছ সংযোগ প্ৰদান কৰা হয় । আবেদনকাৰীৰ ঘৰত পূৰ্বেই গেছৰ সংযোগ থাকিব নালাগিব । এই আঁচনিৰ অধীনত প্ৰতিজন হিতাধিকাৰীয়ে ১৪.২ কেজিৰ ঘৰুৱা গেছ চিলিণ্ডাৰ, এটা ৰেগুলেটৰ, এডাল নলী, এটা দুটা বাৰ্নাৰযুক্ত গেছ ষ্ট’ভ আৰু এখন পুস্তিকা লাভ কৰে ।
আবেদন প্ৰক্ৰিয়াৰ বিষয়ে জানি লওক :
এই আঁচনিৰ সুবিধা লাভ কৰিবলৈ আপুনি অনলাইন বা গেছ এজেন্সীলৈ গৈ আবেদন কৰিব পাৰে । আপুনি আধাৰ কাৰ্ড, ঠিকনা প্ৰমাণ, ৰেচন কাৰ্ড, বেংক একাউণ্টৰ সবিশেষ, কে ৱাই চি ফৰ্ম জমা দিব লাগিব ।