চৰকাৰৰ লক্ষ্য আগন্তুক প্ৰজন্মৰ বাবে বন্দে মাতৰমৰ মৰ্যাদা ঘূৰাই অনা: প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে লোকসভাত কয় যে এই সদনত পবিত্ৰ বন্দে মাতৰম পাঠ কৰাটো আমাৰ সকলোৰে বাবে এক বৃহৎ সৌভাগ্যৰ বিষয় ।
Published : December 8, 2025 at 3:21 PM IST
নতুন দিল্লী : সংসদৰ শীতকালীন অধিৱেশনৰ ষষ্ঠ দিন অৰ্থাৎ সোমবাৰে লোকসভাত বন্দে মাতৰমৰ ১৫০ বছৰীয়া জয়ন্তী সন্দৰ্ভত বিতৰ্ক হয় ৷ আলোচনাৰ আৰম্ভণিতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে বন্দে মাতৰামক ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলনক শক্তিশালী আৰু অনুপ্ৰাণিত কৰা ‘শক্তিশালী মন্ত্ৰ’ আৰু শ্লোগান বুলি অভিহিত কৰে ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে চৰকাৰৰ লক্ষ্যত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে যে বন্দে মাতৰমৰ স্বাভিমানক আগন্তুক প্ৰজন্মৰ বাবে পুনৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ’ব ৷
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয়, "বন্দে মাতৰম হৈছে ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামক শক্তিশালী আৰু অনুপ্ৰাণিত কৰা, সাহস, ত্যাগ, ভক্তিৰ পথ দেখুওৱা মন্ত্ৰ, শ্লোগান ৷ বন্দে মাতৰমৰ ১৫০ বছৰীয়া সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ সাক্ষী হোৱাটো গৌৰৱৰ বিষয় ৷ এয়া এক ঐতিহাসিক মুহূৰ্ত ৷" তেওঁ আৰু কয় যে আজি এই সদনত সেই পবিত্ৰ বন্দে মাতৰমক স্মৰণ কৰাটো আমাৰ সকলোৰে বাবে এক বৃহৎ সৌভাগ্যৰ কথা ৷
তেওঁ আঙুলিয়াই দিয়ে যে বৰ্তমান দেশত সংবিধানৰ ৭৫ বছৰীয়া জয়ন্তী, চৰ্দাৰ পেটেল আৰু বীৰছা মুণ্ডাৰ ১৫০ বছৰীয়া জন্মজয়ন্তী, গুৰু টেগ বাহাদুৰৰ ৩৫০ সংখ্যক শ্বহীদকে ধৰি কেইবাটাও ঐতিহাসিক অনুষ্ঠান উদযাপন কৰা হৈছে ৷
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয় যে বন্দে মাতৰমৰ ১০০ বছৰীয়া জয়ন্তীত সংবিধানখনক ‘ডিঙি চেপি হত্যা কৰা হৈছিল’, যিটো জৰুৰীকালীন অৱস্থাৰ সময়ত হৈছিল ৷ লাখ লাখ ভাৰতীয়ই কেনেদৰে এই শ্লোগান দি স্বাধীনতাৰ বাবে যুঁজিছিল সেই কথা স্মৰণ কৰি, দেশক একত্ৰিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ গুৰুত্বৰ ওপৰত আলোকপাত কৰে ৷
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয় যে ব্ৰিটিছ শাসনৰ অত্যাচাৰৰ মাজতো বন্দে মাতৰমে পৰ্বতৰ দৰে থিয় দি ঐক্যৰ প্ৰেৰণা যোগাই থাকিল ৷ তেওঁ কয়, "বন্দে মাতৰমে যেতিয়া ১০০ বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিলে, তেতিয়া দেশখন জৰুৰীকালীন অৱস্থাৰ শিকলিৰে বান্ধ খাইছিল ৷ সেই সময়ত সংবিধানখন ডিঙি চেপি হত্যা কৰা হৈছিল, আৰু দেশৰ বাবে মৰিবলৈ সাজু হোৱাসকলক কাৰাগাৰত ভৰাই থোৱা হৈছিল ৷"
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয়, "জৰুৰীকালীন অৱস্থা আমাৰ ইতিহাসৰ এক অন্ধকাৰ অধ্যায় আছিল ৷ এতিয়া আমাৰ হাতত বন্দে মাতৰমৰ মহত্ত্ব পুনৰুদ্ধাৰ কৰাৰ সুযোগ আছে ৷ মোৰ বিশ্বাস এই সুযোগ হেৰুৱাব নালাগে ৷"
ভাৰত ব্ৰিটিছ শাসনত থকাৰ সময়ত ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীতৰ ৫০ বছৰ স্মৰণ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে আৰু কয় যে ১৫০ বছৰীয়া বন্দে মাতৰমৰ সেই গৌৰৱ আৰু আমাৰ অতীতৰ সেই মহান অংশটো পুনৰ ঘূৰাই অনাৰ এক সুযোগ ৷ তেওঁ লগতে কয়, "বন্দে মাতৰমে যেতিয়া ৫০ বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিছিল তেতিয়া ভাৰত ব্ৰিটিছ শাসনৰ অধীনত আছিল ৷ বন্দে মাতৰমে ১০০ বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰাৰ সময়ত ভাৰত জৰুৰীকালীন অৱস্থাৰ কবলত আছিল... সেই সময়ত দেশপ্ৰেমিকসকলক কাৰাগাৰত ভৰাই থোৱা হৈছিল ৷ আমাৰ স্বাধীনতা আন্দোলনৰ প্ৰেৰণা যোগোৱা গীতটো, দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে, ভাৰতে সেই সময়ত এক অন্ধকাৰ সময়ৰ মাজেৰে পাৰ হৈ গৈছিল ৷ ১৫০ বছৰীয়া বন্দে মাতৰম সেই গৌৰৱ আৰু আমাৰ অতীতৰ সেই মহান অংশটোক পুনৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ সুযোগ... এই গীতটোৱে আমাক ১৯৪৭ চনত স্বাধীনতা লাভ কৰিবলৈ অনুপ্ৰাণিত কৰিছিল ।"
আলোচনাত অংশগ্ৰহণ নকৰাৰ বাবে বিৰোধী দলসমূহক লক্ষ্য কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয়, “উত্তৰৰ পৰা দক্ষিণলৈ আৰু পূবৰ পৰা পশ্চিমলৈ দেশখনক একত্ৰিত কৰাৰ সময় আহি পৰিছে ৷” তেওঁ কয়, "ইয়াত কোনো নেতৃত্ব বা বিৰোধী নাই ৷ আমি একত্ৰিত হৈ বন্দে মাতৰমৰ প্ৰতি আমাৰ কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ আৰু ঋণ স্বীকাৰ কৰিছো ৷ এই গীতটোৰ বাবেই আমি সকলোৱে একেলগে ইয়াত আছো ৷ বন্দে মাতৰমৰ ওচৰত আমাৰ ঋণ স্বীকাৰ কৰাৰ এক পবিত্ৰ অনুষ্ঠান... ই উত্তৰৰ পৰা দক্ষিণ আৰু পূবৰ পৰা পশ্চিমলৈ দেশক একত্ৰিত কৰিলে ৷ এতিয়া পুনৰ একত্ৰিত হৈ আগবাঢ়ি যোৱাৰ সময় ৷ এই গীতটোৱে আমাক আমাৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামীসকলৰ সপোন পূৰণৰ বাবে অনুপ্ৰাণিত আৰু প্ৰেৰণা যোগাওক ৷"
লগতে পঢ়ক : বন্দে মাতৰম এটা মন্ত্ৰ, সপোন, সংকল্প আৰু শক্তি, মা ভাৰতীৰ প্ৰাৰ্থনা: প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী