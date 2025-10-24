কৰ্ণাটকত গৰুৰ গোবৰ উৎসৱ : ইয়াৰ ইতিহাস আৰু বিশেষত্ব

কৰ্ণাটকত গৰুৰ গোবৰ উৎসৱ : ইয়াৰ ইতিহাস আৰু বিশেষত্ব
দীপাৱলীৰ পিছদিনা কৰ্ণাটকৰ চামৰাজনগৰ জিলাৰ তালাৱাড়ী তালুকৰ গুমতপুৰাৰ গাঁৱত উদযাপন কৰা হয় বিশেষ উৎসৱটো ।
Published : October 24, 2025 at 2:57 PM IST
চামৰাজনগৰ: পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলী উদযাপনৰ মাদকতা কিছু সুকীয়া । সকলোৱে বছৰৰ এই উৎসৱটোলৈ বাট চাই থাকে । কিন্তু কৰ্ণাটকৰ এখন গাঁৱৰ ৰাইজে দীপাৱলীৰ পৰৱৰ্তী দিনটোৰ বাবেহে গভীৰ আগ্ৰহেৰে ৰৈ থাকে । কাৰণ দীপাৱলীৰ পিছদিনা গাঁওখনত এক ব্যতিক্ৰমী উৎসৱ উদযাপন কৰা হয় । কৰ্ণাটকৰ বেছিভাগ লোকেই যেতিয়া দীপাৱলী উদযাপন কৰি পিছদিনা বিশ্ৰাম লয় তেতিয়া গাঁওখনৰ ৰাইজ ব্যস্ত হৈ পৰে বিশেষ উৎসৱটো উদযাপনত । শতিকা পুৰণি এই উৎসৱটোক স্থানীয়ভাৱে গোৰে হাব্বা বুলি কোৱা হয় । যি গৰুৰ গোবৰৰ উৎসৱ হিচাপে জনাজাত ।
প্ৰতি বছৰে বালিপাদ্যামীৰ পিছদিনা কাষৰীয়া গাঁও আৰু চুবুৰীয়া তামিলনাডুৰ হাজাৰ হাজাৰ লোকে এই ব্যতিক্ৰমী উৎসৱ উদযাপনৰ সাক্ষী হ'বলৈ সমবেত হয় । এই অনুষ্ঠানৰ অংশ হিচাপে গাঁৱৰ মানুহে ইজনে সিজনৰ ওপৰত গৰুৰ গোবৰ নিক্ষেপ কৰে আৰু শৰীৰত গোবৰ লগাই-যিটো পৰম্পৰাই আশীৰ্বাদ, ঐক্য আৰু শুদ্ধিকৰণক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে বুলি বিশ্বাস কৰা হয় ।
বিশ্বাস, আনন্দ আৰু পৰম্পৰাৰ উৎসৱ
এই উৎসৱ উদযাপনৰ আৰম্ভণি হয় বীৰেশ্বৰ মন্দিৰত, য'ত গাঁওবাসীয়ে প্ৰাৰ্থনা কৰে আৰু মন্দিৰৰ সন্মুখত গৰুৰ কেঁচা গোবৰৰ ডাঙৰ ডাঙৰ দম বনায় । শিশুসকলে ঘৰে ঘৰে গৈ গাখীৰ আৰু ঘিউ সংগ্ৰহ কৰে, যিবোৰ গাঁৱৰ দেৱতা কাৰেশ্বৰৰ বিশেষ কামত ব্যৱহাৰ কৰা হয় ।
'চাড়িকোৰা' নামেৰে জনাজাত এটা প্ৰতীকী চৰিত্ৰ - পাত আৰু ঘাঁহ পিন্ধি, নকল গোঁফ আৰু ঘাঁহৰ মালা পিন্ধি - গাধত উঠি গাঁওখনৰ মাজেৰে পেৰেড কৰে । গৰুৰ গোবৰ নিক্ষেপ কৰা প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হোৱাৰ আগতেই শোভাযাত্ৰাটোৱে বীৰাপ্পা মন্দিৰৰ চাৰিওফালে প্ৰদক্ষিণ কৰে । স্থানীয় লোকে কয় যে এই পৰম্পৰাই গাঁৱৰ দেৱতাৰ ইচ্ছা পূৰণ কৰে আৰু ই তেওঁলোকৰ সাংস্কৃতিক পৰিচয়ৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ ।
পৰম্পৰাৰ আঁৰৰ কাহিনী
গাঁৱৰ বয়োজ্যেষ্ঠসকলৰ মতে এই উৎসৱৰ আৰম্ভণি কেইবা শতিকাৰ আগৰ । কোৱা হয় যে এসময়ত কালেগৌড়া নামৰ স্থানীয় এজনৰ ঘৰত উত্তৰ দিশৰ এজন সাধুৱে বাস কৰিছিল । মৃত্যুৰ পিছত তেওঁৰ সামগ্ৰীবোৰ এটা গাঁতত পেলাই দিয়া হৈছিল । কিছুদিন পিছত সেই গাঁতৰ কাষেৰে পাৰ হৈ যোৱা এখন গাড়ীয়ে এটা লিংগ (ভগৱান শিৱৰ প্ৰতীক) প্ৰত্যক্ষ কৰিলে । যিটোৰ ওপৰেৰে গাড়ীৰ চকাটো যোৱাৰ লগে লগে তাৰ পৰা ৰক্তক্ষৰণ হ'বলৈ ধৰিলে ।
সেই নিশা সাধুজনে গাঁৱৰ এজন লোকৰ সপোনত দেখা দিলে আৰু তেওঁৰ স্মৃতিত প্ৰতি বছৰে দীপাৱলীৰ পিছদিনা 'গোৰে হাব্বা' পালন কৰিবলৈ ক'লে । বৰ্তমানৰ বীৰাপ্পা মন্দিৰটো সেই স্থানতে আছে আৰু আজিও এই পৰম্পৰা চলি আছে ।
অনুষ্ঠানৰ পূৰ্বে গাঁৱৰ মানুহে গাধটো ধুৱাই সজাই পুখুৰীৰ কাষত প্ৰাৰ্থনা কৰে আৰু তাৰ পিছত শোভাযাত্ৰা কৰি মন্দিৰলৈ যাত্ৰা কৰে । ইয়াৰ পিছত অংশগ্ৰহণকাৰীসকলে পুখুৰীত আনন্দ উল্লাহেৰে গা ধুই গাঁৱলৈ উভতি যায় - এই সকলোবোৰ যুগ যুগ ধৰি চলি অহা অনুষ্ঠানৰ অংশ ।
এই উৎসৱৰ প্ৰতীক
'চাড়িকোৰা'ৰ সাজ-পোছাক পিন্ধা মানুহ দুজনে মিছা বা প্ৰতাৰক ব্যক্তিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে আৰু তেওঁলোকৰ মক পেৰেডে সমাজৰ ভিতৰত সত্য আৰু সমন্বয় বজাই ৰখাৰ সোঁৱৰণী হিচাপে কাম কৰে ।
যেতিয়া গোবৰ নিক্ষেপৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হয়, তেতিয়া পুৰুষ, মহিলা আৰু শিশুসকলে আনন্দৰে প্ৰায় দুঘণ্টা ধৰি গৰুৰ গোবৰৰ দমটোত থাকি ইজনে সিজনৰ ওপৰত গোবৰ সানি দিয়ে । সমীপৰ গাঁৱৰ লগতে আন আন জিলাৰ লোকেও এই বিশেষ উৎসৱ চাবলৈ গাঁওখনত ভিৰ কৰে । বৰ্তমানৰ আধুনিক যুগতো গাঁৱৰ মানুহে কয় যে গোৰে হাব্বা হৈছে সমতা আৰু একতাৰ উদযাপন- এনে এটা উৎসৱ য'ত "সকলোৱে লেতেৰা হয় আৰু সকলোৱে পুনৰ পৰিষ্কাৰ হৈ পৰে ।"
