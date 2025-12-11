গোৱা নাইটক্লাবত অগ্নিকাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত লুথ্ৰা ভাতৃদ্বয়ক থাইলেণ্ডত আটক
দুয়োজন অভিযুক্তক থাইলেণ্ডৰ ফুকেটত আটক কৰি ৰখা হৈছে আৰু তেওঁলোকক ভাৰতলৈ ঘূৰাই অনাৰ প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে ।
Published : December 11, 2025 at 2:05 PM IST
নতুন দিল্লী : গোৱাৰ ‘বৰ্চ বাই ৰোমিঅ' লেন’ নাইটক্লাবত সংঘটিত অগ্নিকাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত তথা নাইট ক্লাবটোৰ স্বত্বাধিকাৰী সৌৰভ আৰু গৌৰৱ লুথ্ৰাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ৷ থাইলেণ্ডত আটক কৰি ৰখা হৈছে লুথ্ৰা ভাতৃদ্বয়ক ৷ বিষয়াসকলে এই খবৰ নিশ্চিত কৰি তেওঁলোকক ভাৰতলৈ ঘূৰাই অনাৰ প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত ৰখাৰ কথা জানিবলৈ দিয়ে ৷
ইয়াৰ পূৰ্বে ভাৰতৰ বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ে পলাতক ভাতৃদ্বয়ৰ পাছপ’ৰ্ট বাতিল কৰিছিল ৷ নাইট ক্লাবত অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ লগে লগে দুয়ো ভাতৃ (সৌৰভ আৰু গৌৰৱ লুথ্ৰা) থাইলেণ্ডৰ ফুকেটলৈ পলায়ন কৰে আৰু তাতেই তেওঁলোকক থাইলেণ্ড আৰক্ষীয়ে আটক কৰে ৷
Goa fire tragedy | Owners of Birch by Romeo Lane, Gaurav and Saurabh Luthra, have been detained in Thailand and will be sent back. pic.twitter.com/3X5owyuuvn— ANI (@ANI) December 11, 2025
সংবাদ সংস্থা পি টি আইৰ মতে, ইণ্টাৰপ’লে নাইট ক্লাবটোৰ মালিক লুথ্ৰা ভাতৃদ্বয়ৰ বিৰুদ্ধে লুকাউট ন’টিচ জাৰি কৰাৰ পিছত তেওঁলোকক আটক কৰা হয় ৷ ভাতৃদ্বয়ে দিল্লীৰ আদালততো আগতীয়া জামিনৰ আবেদন দাখিল কৰিছিল যদিও নাকচ কৰা হৈছিল ৷ অৱশ্যে অভিযুক্তৰ অধিবক্তাই আদালতত কয় যে ভাৰতত উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ’ব ৷ তেওঁ কয় যে তেওঁলোক কৰ্মসূত্ৰে থাইলেণ্ডলৈ গৈছিল আৰু এতিয়া ঘূৰি আহিব বিচাৰিছে, কিন্তু আটক হোৱাৰ আশংকা কৰিছে ৷ তেওঁৰ অধিবক্তাই লগতে জোৰ দি কয় যে তেওঁলোকৰ ক্লায়েণ্টে গোৱাৰ উপযুক্ত আদালতত উপস্থিত থাকিবলৈ অলপ সময়ৰ বাবেহে ট্ৰেনজিট সুৰক্ষাৰ অনুৰোধ কৰিছিল ৷
উল্লেখ্য যে, ৬ ডিচেম্বৰত গোৱাৰ আৰপোৰাৰ বাৰ্চ বাই ৰোমিঅ’ নাইট ক্লাবত অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয় ৷ এই ঘটনাত প্ৰায় ২৫ জন লোকৰ মৃত্যু হয় আৰু কেইবাজনো গুৰুতৰভাৱে আহত হয় ৷ এই গোচৰত দুয়ো ভাতৃৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন হয় আৰু গোৱাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰমোদ সাৱন্তে তাৎক্ষণিকভাৱে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ নিৰ্দেশ দিয়ে ৷
ইফালে বিষয়াসকলৰ মতে, নাইট ক্লাবটোত সংঘটিত অগ্নিকাণ্ডৰ কথা জানিব পাৰি এঘণ্টাৰ ভিতৰতে দুয়োজনে ৭ ডিচেম্বৰৰ পুৱা ১:১৭ বজাত ট্ৰেভেল পৰ্টেলৰ জৰিয়তে ফুকেটলৈ টিকট বুকিং কৰিছিল । আৰক্ষী আৰু প্ৰশাসনে অগ্নি নিৰ্বাপন আৰু কৰ্মচাৰীসকলক বচোৱাৰ চেষ্টা কৰি থকা সময়তে দেওবাৰে পুৱা ইণ্ডিগ’ বিমানেৰে দুয়ো ভাৰতৰ পৰা ৰাওনা হয় ৷ আনহাতে গোৱা আৰক্ষীয়ে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে ব্লু কৰ্ণাৰ জাননী জাৰি কৰিবলৈ কেন্দ্ৰীয় তদন্তকাৰী ব্যুৰোৰ কাষ চাপিছিল ।