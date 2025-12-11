ETV Bharat / bharat

গোৱা নাইটক্লাবত অগ্নিকাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত লুথ্ৰা ভাতৃদ্বয়ক থাইলেণ্ডত আটক

দুয়োজন অভিযুক্তক থাইলেণ্ডৰ ফুকেটত আটক কৰি ৰখা হৈছে আৰু তেওঁলোকক ভাৰতলৈ ঘূৰাই অনাৰ প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে ।

Goa Nightclub Fire
লুথ্ৰা ভাতৃদ্বয় (ANI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : December 11, 2025 at 2:05 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : গোৱাৰ ‘বৰ্চ বাই ৰোমিঅ' লেন’ নাইটক্লাবত সংঘটিত অগ্নিকাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত তথা নাইট ক্লাবটোৰ স্বত্বাধিকাৰী সৌৰভ আৰু গৌৰৱ লুথ্ৰাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ৷ থাইলেণ্ডত আটক কৰি ৰখা হৈছে লুথ্ৰা ভাতৃদ্বয়ক ৷ বিষয়াসকলে এই খবৰ নিশ্চিত কৰি তেওঁলোকক ভাৰতলৈ ঘূৰাই অনাৰ প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত ৰখাৰ কথা জানিবলৈ দিয়ে ৷

ইয়াৰ পূৰ্বে ভাৰতৰ বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ে পলাতক ভাতৃদ্বয়ৰ পাছপ’ৰ্ট বাতিল কৰিছিল ৷ নাইট ক্লাবত অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ লগে লগে দুয়ো ভাতৃ (সৌৰভ আৰু গৌৰৱ লুথ্ৰা) থাইলেণ্ডৰ ফুকেটলৈ পলায়ন কৰে আৰু তাতেই তেওঁলোকক থাইলেণ্ড আৰক্ষীয়ে আটক কৰে ৷

সংবাদ সংস্থা পি টি আইৰ মতে, ইণ্টাৰপ’লে নাইট ক্লাবটোৰ মালিক লুথ্ৰা ভাতৃদ্বয়ৰ বিৰুদ্ধে লুকাউট ন’টিচ জাৰি কৰাৰ পিছত তেওঁলোকক আটক কৰা হয় ৷ ভাতৃদ্বয়ে দিল্লীৰ আদালততো আগতীয়া জামিনৰ আবেদন দাখিল কৰিছিল যদিও নাকচ কৰা হৈছিল ৷ অৱশ্যে অভিযুক্তৰ অধিবক্তাই আদালতত কয় যে ভাৰতত উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ’ব ৷ তেওঁ কয় যে তেওঁলোক কৰ্মসূত্ৰে থাইলেণ্ডলৈ গৈছিল আৰু এতিয়া ঘূৰি আহিব বিচাৰিছে, কিন্তু আটক হোৱাৰ আশংকা কৰিছে ৷ তেওঁৰ অধিবক্তাই লগতে জোৰ দি কয় যে তেওঁলোকৰ ক্লায়েণ্টে গোৱাৰ উপযুক্ত আদালতত উপস্থিত থাকিবলৈ অলপ সময়ৰ বাবেহে ট্ৰেনজিট সুৰক্ষাৰ অনুৰোধ কৰিছিল ৷

Goa Nightclub Fire
বৰ্চ বাই ৰোমিঅ' লেন’ নাইটক্লাব (ANI)

উল্লেখ্য যে, ৬ ডিচেম্বৰত গোৱাৰ আৰপোৰাৰ বাৰ্চ বাই ৰোমিঅ’ নাইট ক্লাবত অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয় ৷ এই ঘটনাত প্ৰায় ২৫ জন লোকৰ মৃত্যু হয় আৰু কেইবাজনো গুৰুতৰভাৱে আহত হয় ৷ এই গোচৰত দুয়ো ভাতৃৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন হয় আৰু গোৱাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰমোদ সাৱন্তে তাৎক্ষণিকভাৱে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ নিৰ্দেশ দিয়ে ৷

ইফালে বিষয়াসকলৰ মতে, নাইট ক্লাবটোত সংঘটিত অগ্নিকাণ্ডৰ কথা জানিব পাৰি এঘণ্টাৰ ভিতৰতে দুয়োজনে ৭ ডিচেম্বৰৰ পুৱা ১:১৭ বজাত ট্ৰেভেল পৰ্টেলৰ জৰিয়তে ফুকেটলৈ টিকট বুকিং কৰিছিল । আৰক্ষী আৰু প্ৰশাসনে অগ্নি নিৰ্বাপন আৰু কৰ্মচাৰীসকলক বচোৱাৰ চেষ্টা কৰি থকা সময়তে দেওবাৰে পুৱা ইণ্ডিগ’ বিমানেৰে দুয়ো ভাৰতৰ পৰা ৰাওনা হয় ৷ আনহাতে গোৱা আৰক্ষীয়ে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে ব্লু কৰ্ণাৰ জাননী জাৰি কৰিবলৈ কেন্দ্ৰীয় তদন্তকাৰী ব্যুৰোৰ কাষ চাপিছিল ।

লগতে পঢ়ক : গোৱাৰ নাইট ক্লাবত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড; চিফ্ট জেনেৰেল মেনেজাৰসহ ৪ কৰ্মচাৰীক আটক, মৃতকৰ আত্মীয়লৈ ৫লাখ টকাৰ ঘোষণা

গোৱাৰ অগ্নিকাণ্ডত তিনি অসমীয়াৰ মৃত্যু, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ শোক প্ৰকাশ

গোৱাৰ পৰা আহি বিয়াত বহাৰ কথা আছিল দিগন্তৰ, কামত যোগদান কৰাৰ প্ৰথমদিনাই মৃত্যুক সাবটিলে ৰাহুলে

TAGGED:

GAURAV LUTHRA
SAURABH LUTHRA
LUTHRA BROTHERS DETAINED THAILAND
ইটিভি ভাৰত অসম
GOA NIGHTCLUB FIRE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.