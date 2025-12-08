ETV Bharat / bharat

গোৱাৰ নাইট ক্লাবকাণ্ড : কঠোৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, ক্লাবৰ মালিকৰ বিৰুদ্ধেও গোচৰ ৰুজু

মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জনোৱা মতে বৈদ্যুতিক ফটকা জ্বলোৱাৰ ফলত জুইৰ সূত্ৰপাত হৈছিল । ক্লাবৰ অনুমতি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত গাফিলতি কৰা বিষয়াৰ বিৰুদ্ধেও লোৱা হ'ব ব্যৱস্থা ।

Smoke and flames billow after a fire broke out due to a cylinder blast at a nightclub, in North Goa, after midnight on Sunday, Dec. 7, 2025
গোৱাৰ নাইট ক্লাবকাণ্ড : কঠোৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, ক্লাবৰ মালিকৰ বিৰুদ্ধেও গোচৰ ৰুজু (PTI)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : December 8, 2025 at 2:28 PM IST

পানাজী (গোৱা) : গোৱাৰ নাইট ক্লাবত সংঘটিত অগ্নিকাণ্ডক লৈ দেশজুৰি চাঞ্চল্য অব্যাহত আছে । তাৰ মাজতে গোৱাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰমোদ সাৱন্তই জনাইছে যে শনিবাৰে নিশা সংঘটিত হোৱা ভয়াৱহ অগ্নিকাণ্ডত ২৫ গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হয় । তাৰ পিছতে উত্তৰ গোৱাৰ আৰ্পোৰা নাইট ক্লাবৰ মুখ্য জেনেৰেল মেনেজাৰকে ধৰি ৪ জন কৰ্মচাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে কৰ্তৃপক্ষই । ৰোমিঅ' লেন নাইট ক্লাব বাৰ্চত সংঘটিত অগ্নিকাণ্ডত নিহত লোকসকলৰ ভিতৰত ৪ গৰাকী পৰ্যটক আৰু ১৪ গৰাকী কৰ্মচাৰী আছিল । আনহাতে ৬ জন লোক আহত হয় ।

সংবাদমেল সম্বোধন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী সাৱন্তই কয় যে প্ৰাথমিক তদন্তত প্ৰকাশ পাইছে যে ভিতৰত 'বৈদ্যুতিক ফটকা' জ্বলোৱা হৈছিল, যাৰ ফলত অগ্নিকাণ্ড আৰম্ভ হৈছিল । ক্লাবৰ স্বত্বাধিকাৰী সৌৰভ লুথ্ৰা আৰু গৌৰৱ লুথ্ৰাকো শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব বুলি তেওঁ জানিবলৈ দিয়ে ।

মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে, "ক্লাবটোৰ স্বত্বাধিকাৰী সৌৰভ লুথ্ৰা আৰু গৌৰৱ লুথ্ৰাৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে, তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা ল'বলৈ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানক নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে । নাইট ক্লাবটোৰ অনুমতি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত যিকোনো উলংঘনৰ বাবে দায়ী বিষয়াসকলকো নিলম্বন কৰা হ'ব বুলিও তেওঁ আশ্বাস দিয়ে । তেওঁ কয়, "তদন্তৰ প্ৰতিবেদন আহিবলৈ দিয়ক, আমি কাকো ৰেহাই নিদিওঁ ।"

ইয়াৰ উপৰিও ক্লাবটোৰ চীফ জেনেৰেল মেনেজাৰ মডাক, জেনেৰেল মেনেজাৰ বিবেক সিং, বাৰ মেনেজাৰ ৰাজীৱ সিংহানিয়া আৰু গেট মেনেজাৰ ৰিয়াঞ্চু ঠাকুৰক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে বুলি সাৱন্তই জানিবলৈ দিয়ে ।

মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জনোৱা মতে এই ঘটনাৰ বিতং তদন্তৰ বাবে দক্ষিণ গোৱাৰ কালেক্টৰ, অগ্নিনিৰ্বাপক আৰু জৰুৰীকালীন সেৱাৰ উপ-সঞ্চালক আৰু ফৰেনছিক লেবৰেটৰীৰ সঞ্চালকক লৈ এক বিশেষজ্ঞ কমিটী গঠন কৰিছে বুলিও তেওঁ কয় । তেওঁ কয়, "এসপ্তাহৰ ভিতৰত কমিটীয়ে প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিব ।"

ইয়াৰ পূর্বে পৰিস্থিতি পুনৰীক্ষণৰ বাবে ধাৰাবাহিক বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰি মুখ্যমন্ত্রীয়ে ৰাজ্যৰ মুখ্য সচিব ভি কাণ্ডাভেলৌ আৰু আৰক্ষী সঞ্চালক প্রধান আলোক কুমাৰক দোষী চৰকাৰী বিষয়াক চিনাক্ত কৰি তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ নির্দেশ দিয়ে ৷

দেওবাৰে পুৱা গোৱা আৰক্ষীয়ে এক বিবৃতিত কয় যে উত্তৰ গোৱাৰ আৰ্পোৰাৰ বাৰ্চ বাই ৰোমিঅ' লেনত অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ ফলত ২৫ গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হয় । আৰক্ষীয়ে কৈছে, "তাৰ ভিতৰত ৪ গৰাকী পৰ্যটক, ১৪ গৰাকী কৰ্মচাৰী আছিল আৰু ৭ জনৰ পৰিচয় এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই । ৬ জন লোক আহত হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ চিকিৎসা অব্যাহত আছে । অগ্নিকাণ্ডৰ কাৰণ জানিব পৰা হোৱা নাই । আৰক্ষী আৰু অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ তদন্ত চলি আছে । আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে ।"

আনহাতে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে নাইটক্লাবে অগ্নিনিৰ্বাপক নীতি-নিয়ম উলংঘা কৰিছে । ৰাজ্যৰ ৰাজধানী পানাজীৰ পৰা প্ৰায় ২৫ কিলোমিটাৰ নিলগৰ আৰ্পোৰা গাঁৱৰ জনপ্ৰিয় পাৰ্টি ভেন্যুটো যোৱা বছৰ মুকলি কৰা হৈছিল । সাৱন্তে কয়, "আমি ক্লাব পৰিচালনাৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম আৰু লগতে সুৰক্ষাৰ নীতি-নিয়ম উলংঘা কৰিও ইয়াক চলাবলৈ দিয়া বিষয়াসকলৰ বিৰুদ্ধেও ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম ।"

আনহাতে গোৱাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক আলোক কুমাৰে পিটিআইক জনোৱা মতে চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণৰ ফলতে এই অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয় । স্থানীয় বিজেপি বিধায়ক মাইকেল লোবোৱে কয় যে চৌহদৰ পৰা সকলো মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি বাম্বোলিমৰ চৰকাৰী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ।

