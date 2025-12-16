গোৱা অগ্নিকাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত লুথ্ৰা ভাতৃদ্বয়ক থাইলেণ্ডৰ পৰা ভাৰতলৈ প্ৰত্যৰ্পণ

গোৱা অগ্নিকাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত লুথ্ৰা ভাতৃদ্বয়ক থাইলেণ্ডৰ পৰা ভাৰতলৈ প্ৰত্যৰ্পণ
ভাৰতত উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে দুয়োকে দিল্লীৰ ৰাউজ এভিনিউ আদালতত হাজিৰ ৷
Published : December 16, 2025 at 2:51 PM IST|
Updated : December 16, 2025 at 3:00 PM IST
বেংকক (থাইলেণ্ড): গোৱাত অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হোৱা নাইট ক্লাবটোৰ স্বত্বাধিকাৰী গৌৰৱ লুথ্ৰা আৰু সৌৰভ লুথ্ৰাক মঙলবাৰে থাইলেণ্ড কৰ্তৃপক্ষই ভাৰতলৈ বিতাড়িত কৰে ৷ চলিত মাহৰ আৰম্ভণিতে নাইট ক্লাবটোত অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হৈ ২৫ জন লোকৰ মৃত্যু ঘটিছিল ৷ এই ঘটনাৰ তদন্ত অব্যাহত ৰাখি লুথ্ৰা ভাতৃদ্বয়ক ভাৰতলৈ অনা হৈছে ৷ সূত্ৰই জনোৱা মতে, তেওঁলোক দিল্লীলৈ অহা বিমানত উঠিছে আৰু আহি পোৱাৰ লগে লগে ভাৰতীয় কৰ্তৃপক্ষক গতাই দিয়া হ’ব ৷ অধিক আইনী ব্যৱস্থাৰ বাবে তেওঁলোকক দিল্লীৰ ৰাউজ এভিনিউ আদালতলৈ লৈ যোৱা হয় ৷
অগ্নিকাণ্ডৰ সৈতে জড়িত থকা অভিযোগত দুয়োৰে বিৰুদ্ধে মৃত্যুৰ বাবে প্ৰৰোচিত কৰা আৰু গাফিলতিৰ গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে ৷ অনলাইনত প্ৰচাৰিত এটা ভিডিঅ’ত দেখা গৈছে যে গৌৰৱ (৪৪) আৰু সৌৰভ (৪০)ক ভাৰতলৈ অনাৰ পূৰ্বে বেংকক বিমানবন্দৰত থাই আৰক্ষীয়ে এস্কৰ্ট কৰি আছে ৷
#WATCH | Bangkok, Thailand | Luthra brothers-Gaurav and Saurabh, the owners of the Birch by Romeo Lane nightclub in Arpora, Goa, where 25 people were killed in a fire, are being deported from Thailand today.— ANI (@ANI) December 16, 2025
The two brothers are being brought to Delhi, where they will be… pic.twitter.com/acedxyRkxJ
ভাৰতীয় দূতাবাসৰ হস্তক্ষেপৰ পিছত ১১ ডিচেম্বৰত ফুকেটত আটক কৰি কিছুদিন দুয়োকে ৰখাৰ পিছত তেওঁলোকক বিতাড়ন কৰা হৈছে ৷ এই সন্দৰ্ভত ভাৰতীয় দূতাবাসে থাইলেণ্ড চৰকাৰৰ সৈতে অহৰহ যোগাযোগ ৰাখিছে ৷ উত্তৰ গোৱাৰ আৰ্পোৰাত থকা বাৰ্চ বাই ৰোমিঅ’ লেন নাইট ক্লাবৰ স্বত্বাধিকাৰী লুথ্ৰা ভাতৃদ্বয়ে যোৱা ৬ ডিচেম্বৰত অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ লগে লগে থাইলেণ্ডলৈ পলায়ন কৰে ৷ ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ সময়ত তেওঁলোক দিল্লীৰ এখন বিয়াত অংশ লৈছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷
দুয়োৰে বিৰুদ্ধে ইণ্টাৰপল ব্লু কৰ্ণাৰ জাননী জাৰি কৰা হয় ৷ এই অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত ব্যাপক ক্ষোভৰ সৃষ্টি হয় আৰু নাইট ক্লাব পৰিচালনাৰ নিৰাপত্তা উলংঘা আৰু গাফিলতিৰ অভিযোগ উত্থাপন হয় ৷ লুথ্ৰা ভাতৃদ্বয়ৰ পাছপ’ৰ্ট বাতিল কৰাৰ পিছত ভাৰত চৰকাৰে থাইলেণ্ড কৰ্তৃপক্ষক ড’ছিয়াৰ প্ৰদান কৰি ২৫ জন লোকৰ মৃত্যুৰ লগত জড়িত থকাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি আনুষ্ঠানিকভাৱে তেওঁলোকক বিতাড়নৰ দাবী জনায় ৷ ভাৰত আৰু থাইলেণ্ডে ২০১৩ চনত প্ৰত্যৰ্পণ চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰিছিল, যিখন ২০১৫ চনৰ জুন মাহৰ পৰা কাৰ্যকৰী হৈছিল ৷
এই গোচৰৰ সন্দৰ্ভত এতিয়ালৈকে গোৱা আৰক্ষীয়ে নাইট ক্লাবৰ ৫ জন মেনেজাৰ আৰু কৰ্মচাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ৷ ইফালে, সোমবাৰে বোম্বে উচ্চ ন্যায়ালয়ে বাৰ্চ বাই ৰোমিঅ’ লেন নাইট ক্লাবৰ বিৰুদ্ধে দেৱানী গোচৰ জনস্বাৰ্থৰ গোচৰলৈ ৰূপান্তৰিত কৰি কয় যে এই ট্ৰেজেডীৰ বাবে ‘কোনোবা দায়ী হ’ব লাগিব’ ৷
