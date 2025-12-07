ETV Bharat / bharat

ক্লাবত সংঘটিত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডত ২৫ জন লোকৰ মৃত্যু; তদন্তৰ নিৰ্দেশ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ

গোৱাৰ জনপ্ৰিয় পৰ্যটন ক্লাবত সংঘটিত হৈছে এক বৃহৎ অগ্নিকাণ্ড । নিহতসকলৰ ভিতৰত আছে কেইবাগৰাকীও মহিলা ।

GOA CLUB FIRE
গোৱাত বৃহৎ অগ্নিকাণ্ড (PTI screengrab)
পানাজী(গোৱা): গোৱাৰ এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট-কম-ক্লাবত শনিবাৰে মাজনিশা সংঘটিত হয় এক বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড । এই ঘটনাত কমেও ২৫ জন লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাই, য’ৰ অধিকাংশই আছিল পৰ্যটক ৷ অৱশ্যে অগ্নিকাণ্ডৰ কাৰণ এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই ।

এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছতে ক্লাবটোৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন হৈছে অগ্নি সুৰক্ষাৰ নিয়ম উলংঘনৰ অভিযোগ ৷ বিষয়টোৰ গুৰুত্বৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰমোদ সাৱন্তই উচিত তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিছে ।

ঘটনাক লৈ শোকপ্ৰকাশ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ

অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনাক লৈ সামাজিক মাধ্যমত শোকপ্ৰকাশ কৰে ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে । ইনষ্টাগ্ৰামত দিয়া এটা পোষ্টত ৰাষ্ট্ৰপতি মুৰ্মুৱে কয়, ‘‘উত্তৰ গোৱাত সংঘটিত হোৱা এই মৰ্মান্তিক অগ্নিকাণ্ডৰ কাণ্ডটোৱে ইমানবোৰ বহুমূলীয়া প্ৰাণ কাঢ়ি নিয়াৰ বাবে গভীৰভাৱে দুখিতঃ । শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালবৰ্গলৈ মোৰ গভীৰ সমবেদনা । এই কঠিন সময়ত তেওঁলোকে শক্তি লাভ কৰক । আহতসকলৰ আশু আৰোগ্যৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰিছো ।’’

প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে নিহতৰ পৰিয়াললৈ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰে

প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কয়, ‘‘গোৱাৰ অৰপোৰাত সংঘটিত হোৱা অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা গভীৰভাৱে মৰ্মান্তিক । আপোনজনক হেৰুৱাই পেলোৱা সকলোৰে সৈতে মোৰ সমবেদনা । আহতসকলে অতি সোনকালে আৰোগ্য লাভ কৰক । পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত গোৱাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ প্ৰমোদ সাৱন্তৰ সৈতে কথা পাতিলোঁ । ৰাজ্য চৰকাৰে ক্ষতিগ্ৰস্তসকলক সকলো ধৰণৰ সহায় আগবঢ়াইছে ।’’

উল্লেখ্য যে, প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে গোৱাৰ অগ্নিকাণ্ডত নিহত প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিৰ পৰিয়াললৈ ২ লাখ টকাৰ এককালীন সাহায্য প্ৰদান কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰে ।

শনিবাৰে মাজনিশা আৰপোৰাৰ এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট-কম-ক্লাবত সংঘটিত এক ভয়াৱহ অগ্নিকাণ্ডত কমেও ২৫ জন লোকৰ মৃত্যু হোৱা বুলি সংবাদ সংস্থা এ এন আইয়ে প্ৰকাশ কৰিছে । ঘটনাৰ খবৰ পোৱা মাত্ৰকে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় জৰুৰীকালীন সেৱাৰ দল । আহতসকলক ইতিমধ্যে চিকিৎসাৰ বাবে স্থানীয় চিকিৎসালয়লৈ নিয়া হৈছে ।

পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ বিষয়াসকলে নিশাটোৰ ভিতৰতে তৎপৰতাৰে যাৱতীয় কাম-কাজ সম্পন্ন কৰে । গোৱাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰমোদ সাৱন্তই এই ঘটনাক ৰাজ্যখনৰ বাবে এক বৃহৎ বিপৰ্যয় বুলি অভিহিত কৰি কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ আশ্বাস প্ৰদান কৰে ৷ মুখ্যমন্ত্ৰী সাৱন্তে কয়, ‘‘গোৱাৰ দৰে পৰ্যটন সমৃদ্ধ ৰাজ্যৰ বাবে এই কাণ্ড অতি দুৰ্ভাগ্যজনক । অবৈধভাৱে চলোৱা এনে কামৰ ফলত অগ্নিকাণ্ডটো সংঘটিত হয় আৰু ২৫ জন লোকে প্ৰাণ হেৰুৱালে ।’’

চৰকাৰে এই ঘটনাৰ তদন্ত কৰিব । তদন্তৰ জৰিয়তেহে অগ্নিকাণ্ডৰ সঠিক কাৰণ পোহৰলৈ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ ঘটনাটোত দোষী সাব্যস্ত হোৱা লোকসকল কঠোৰ আইনী ব্যৱস্থাৰ সন্মুখীন হ’ব লাগিব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰিছে ।

গোৱা আৰক্ষীৰ সঞ্চালকপ্ৰধান আলোক কুমাৰে কয় যে ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ কিছু সময়ৰ পিছতে আৰক্ষীক এই বিষয়ে অৱগত কৰা হয় । তেওঁ লগতে কয়, ‘‘আৰপোৰাৰ এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট-কম-ক্লাবত সংঘটিত হয় এক মৰ্মান্তিক ঘটনা । মাজনিশা ১২.০৪ বজাত আৰক্ষীৰ নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষলৈ অগ্নিকাণ্ডটোৰ বিষয়ে ফোন আহে । ঘটনাস্থলীলৈ আৰক্ষী, অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনী, এম্বুলেন্স প্ৰেৰণ কৰা হয় । এতিয়া নিয়ন্ত্ৰণ হৈছে অগ্নিকাণ্ড । আটাইকেইটা মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে । মুঠ ২৫জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে । আৰক্ষীয়ে ঘটনাৰ আঁৰৰ প্ৰকৃত কাৰণ বিচাৰি উলিয়াবলৈ তদন্ত চলাব । আমি তথ্যৰ ভিত্তিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম । অগ্নিকাণ্ডৰ কাৰণ সন্দৰ্ভত বিতং তদন্ত ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে ।’’

আহতসকলক চিকিৎসা সাহায্য প্ৰদান কৰাৰ লগতে নিহতসকলৰ পৰিয়ালক পাৰ্যমানে সহায় কৰিবলৈ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰখা বুলি শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে জানিবলৈ দিয়ে ৷

স্থানীয় বিধায়কৰ ঘটনাস্থলী পৰিদৰ্শন

বিধায়ক মাইকেল লোবোৱে কয়, ‘‘এই কাণ্ডত মই গভীৰভাৱে দুখী । তিনিগৰাকী মহিলা আৰু ২০ জন পুৰুষকে ধৰি ২৩ জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে । একাংশ আছিল পৰ্যটক ৷ আনহাতে, অধিকাংশই ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ বেছমেণ্টত কাম কৰা স্থানীয় লোক আছিল । আমি গোৱাৰ আন সকলো ক্লাবৰ সুৰক্ষাৰ অনুসন্ধান কৰিব লাগিব, যিটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ।’’

‘‘পৰ্যটকসকলে গোৱাক সদায় অতি নিৰাপদ স্থান বুলি গণ্য কৰি আহিছে, কিন্তু অগ্নিকাণ্ডৰ কাণ্ডটো অতি বেদনাদায়ক । এনে ঘটনা পুনৰ ঘটিব নালাগে । পৰ্যটক আৰু এই স্থানসমূহত কাম কৰাসকলৰ সুৰক্ষা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ । বেছমেণ্টলৈ দৌৰি যোৱাৰ সময়ত অধিকাংশ লোকেই শ্বাসৰুদ্ধ হৈ মৃত্যুবৰণ কৰে’’ বুলি বিধায়কগৰাকীয়ে কয় ৷

