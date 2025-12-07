ক্লাবত সংঘটিত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডত ২৫ জন লোকৰ মৃত্যু; তদন্তৰ নিৰ্দেশ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ
গোৱাৰ জনপ্ৰিয় পৰ্যটন ক্লাবত সংঘটিত হৈছে এক বৃহৎ অগ্নিকাণ্ড । নিহতসকলৰ ভিতৰত আছে কেইবাগৰাকীও মহিলা ।
Published : December 7, 2025 at 11:11 AM IST
পানাজী(গোৱা): গোৱাৰ এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট-কম-ক্লাবত শনিবাৰে মাজনিশা সংঘটিত হয় এক বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড । এই ঘটনাত কমেও ২৫ জন লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাই, য’ৰ অধিকাংশই আছিল পৰ্যটক ৷ অৱশ্যে অগ্নিকাণ্ডৰ কাৰণ এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই ।
এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছতে ক্লাবটোৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন হৈছে অগ্নি সুৰক্ষাৰ নিয়ম উলংঘনৰ অভিযোগ ৷ বিষয়টোৰ গুৰুত্বৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰমোদ সাৱন্তই উচিত তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিছে ।
Today is a very painful day for all of us in Goa. A major fire incident at Arpora has taken the lives of 23 people.— Dr. Pramod Sawant (@DrPramodPSawant) December 6, 2025
I am deeply grieved and offer my heartfelt condolences to all the bereaved families in this hour of unimaginable loss.
I visited the incident site and have…
ঘটনাক লৈ শোকপ্ৰকাশ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ
অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনাক লৈ সামাজিক মাধ্যমত শোকপ্ৰকাশ কৰে ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে । ইনষ্টাগ্ৰামত দিয়া এটা পোষ্টত ৰাষ্ট্ৰপতি মুৰ্মুৱে কয়, ‘‘উত্তৰ গোৱাত সংঘটিত হোৱা এই মৰ্মান্তিক অগ্নিকাণ্ডৰ কাণ্ডটোৱে ইমানবোৰ বহুমূলীয়া প্ৰাণ কাঢ়ি নিয়াৰ বাবে গভীৰভাৱে দুখিতঃ । শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালবৰ্গলৈ মোৰ গভীৰ সমবেদনা । এই কঠিন সময়ত তেওঁলোকে শক্তি লাভ কৰক । আহতসকলৰ আশু আৰোগ্যৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰিছো ।’’
Deeply pained by the tragic fire incident in North Goa district resulting in the loss of precious lives. My heartfelt condolences to the bereaved families. May they find strength during this difficult time. I pray for the speedy recovery of those injured.— President of India (@rashtrapatibhvn) December 7, 2025
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে নিহতৰ পৰিয়াললৈ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰে
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কয়, ‘‘গোৱাৰ অৰপোৰাত সংঘটিত হোৱা অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা গভীৰভাৱে মৰ্মান্তিক । আপোনজনক হেৰুৱাই পেলোৱা সকলোৰে সৈতে মোৰ সমবেদনা । আহতসকলে অতি সোনকালে আৰোগ্য লাভ কৰক । পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত গোৱাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ প্ৰমোদ সাৱন্তৰ সৈতে কথা পাতিলোঁ । ৰাজ্য চৰকাৰে ক্ষতিগ্ৰস্তসকলক সকলো ধৰণৰ সহায় আগবঢ়াইছে ।’’
The fire mishap in Arpora, Goa is deeply saddening. My thoughts are with all those who have lost their loved ones. May the injured recover at the earliest. Spoke to Goa CM Dr. Pramod Sawant Ji about the situation. The State Government is providing all possible assistance to those…— Narendra Modi (@narendramodi) December 7, 2025
উল্লেখ্য যে, প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে গোৱাৰ অগ্নিকাণ্ডত নিহত প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিৰ পৰিয়াললৈ ২ লাখ টকাৰ এককালীন সাহায্য প্ৰদান কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰে ।
শনিবাৰে মাজনিশা আৰপোৰাৰ এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট-কম-ক্লাবত সংঘটিত এক ভয়াৱহ অগ্নিকাণ্ডত কমেও ২৫ জন লোকৰ মৃত্যু হোৱা বুলি সংবাদ সংস্থা এ এন আইয়ে প্ৰকাশ কৰিছে । ঘটনাৰ খবৰ পোৱা মাত্ৰকে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় জৰুৰীকালীন সেৱাৰ দল । আহতসকলক ইতিমধ্যে চিকিৎসাৰ বাবে স্থানীয় চিকিৎসালয়লৈ নিয়া হৈছে ।
#WATCH | Goa | Aftermath of the fire that broke out at a restaurant in North Goa’s Arpora, claiming the lives of 23 people. pic.twitter.com/v6qleY5WJX— ANI (@ANI) December 7, 2025
পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ বিষয়াসকলে নিশাটোৰ ভিতৰতে তৎপৰতাৰে যাৱতীয় কাম-কাজ সম্পন্ন কৰে । গোৱাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰমোদ সাৱন্তই এই ঘটনাক ৰাজ্যখনৰ বাবে এক বৃহৎ বিপৰ্যয় বুলি অভিহিত কৰি কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ আশ্বাস প্ৰদান কৰে ৷ মুখ্যমন্ত্ৰী সাৱন্তে কয়, ‘‘গোৱাৰ দৰে পৰ্যটন সমৃদ্ধ ৰাজ্যৰ বাবে এই কাণ্ড অতি দুৰ্ভাগ্যজনক । অবৈধভাৱে চলোৱা এনে কামৰ ফলত অগ্নিকাণ্ডটো সংঘটিত হয় আৰু ২৫ জন লোকে প্ৰাণ হেৰুৱালে ।’’
#WATCH | Arpora | Goa CM Pramod Sawant says, " the incident is very unfortunate for a tourism state like goa. the people who run such things illegally, and a fire incident occurred...23 people have lost their lives...the government will conduct an inquiry into this incident. the… https://t.co/8Lv18IvNoh pic.twitter.com/0BBWhhLpQg— ANI (@ANI) December 6, 2025
চৰকাৰে এই ঘটনাৰ তদন্ত কৰিব । তদন্তৰ জৰিয়তেহে অগ্নিকাণ্ডৰ সঠিক কাৰণ পোহৰলৈ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ ঘটনাটোত দোষী সাব্যস্ত হোৱা লোকসকল কঠোৰ আইনী ব্যৱস্থাৰ সন্মুখীন হ’ব লাগিব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰিছে ।
গোৱা আৰক্ষীৰ সঞ্চালকপ্ৰধান আলোক কুমাৰে কয় যে ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ কিছু সময়ৰ পিছতে আৰক্ষীক এই বিষয়ে অৱগত কৰা হয় । তেওঁ লগতে কয়, ‘‘আৰপোৰাৰ এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট-কম-ক্লাবত সংঘটিত হয় এক মৰ্মান্তিক ঘটনা । মাজনিশা ১২.০৪ বজাত আৰক্ষীৰ নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষলৈ অগ্নিকাণ্ডটোৰ বিষয়ে ফোন আহে । ঘটনাস্থলীলৈ আৰক্ষী, অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনী, এম্বুলেন্স প্ৰেৰণ কৰা হয় । এতিয়া নিয়ন্ত্ৰণ হৈছে অগ্নিকাণ্ড । আটাইকেইটা মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে । মুঠ ২৫জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে । আৰক্ষীয়ে ঘটনাৰ আঁৰৰ প্ৰকৃত কাৰণ বিচাৰি উলিয়াবলৈ তদন্ত চলাব । আমি তথ্যৰ ভিত্তিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম । অগ্নিকাণ্ডৰ কাৰণ সন্দৰ্ভত বিতং তদন্ত ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে ।’’
#WATCH | Goa | Visuals from the spot where a fire broke out at a restaurant in North Goa’s Arpora, claiming the lives of 23 people. pic.twitter.com/4V7jcTnKyG— ANI (@ANI) December 7, 2025
আহতসকলক চিকিৎসা সাহায্য প্ৰদান কৰাৰ লগতে নিহতসকলৰ পৰিয়ালক পাৰ্যমানে সহায় কৰিবলৈ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰখা বুলি শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে জানিবলৈ দিয়ে ৷
স্থানীয় বিধায়কৰ ঘটনাস্থলী পৰিদৰ্শন
বিধায়ক মাইকেল লোবোৱে কয়, ‘‘এই কাণ্ডত মই গভীৰভাৱে দুখী । তিনিগৰাকী মহিলা আৰু ২০ জন পুৰুষকে ধৰি ২৩ জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে । একাংশ আছিল পৰ্যটক ৷ আনহাতে, অধিকাংশই ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ বেছমেণ্টত কাম কৰা স্থানীয় লোক আছিল । আমি গোৱাৰ আন সকলো ক্লাবৰ সুৰক্ষাৰ অনুসন্ধান কৰিব লাগিব, যিটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ।’’
#WATCH | Goa | 23 people died after a fire broke out at a restaurant in North Goa’s Arpora.— ANI (@ANI) December 6, 2025
(Visuals from the spot) pic.twitter.com/HFrDlQeVNe
‘‘পৰ্যটকসকলে গোৱাক সদায় অতি নিৰাপদ স্থান বুলি গণ্য কৰি আহিছে, কিন্তু অগ্নিকাণ্ডৰ কাণ্ডটো অতি বেদনাদায়ক । এনে ঘটনা পুনৰ ঘটিব নালাগে । পৰ্যটক আৰু এই স্থানসমূহত কাম কৰাসকলৰ সুৰক্ষা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ । বেছমেণ্টলৈ দৌৰি যোৱাৰ সময়ত অধিকাংশ লোকেই শ্বাসৰুদ্ধ হৈ মৃত্যুবৰণ কৰে’’ বুলি বিধায়কগৰাকীয়ে কয় ৷
