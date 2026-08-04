গ্ল’ হ্ৰদলৈ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ প্ৰথমখন ৰামছাৰ ক্ষেত্ৰৰ স্বীকৃতি
ভাৰতৰ মুঠ ৰামছাৰ ক্ষেত্ৰৰ সংখ্যা ১০১ খনলৈ উন্নীত ৷
Published : August 4, 2026 at 4:34 PM IST
তেজপুৰ: পৰিৱেশ সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত অৰুণাচল প্ৰদেশে এক ঐতিহাসিক সাফল্য অৰ্জন কৰিছে । লোহিত জিলাৰ গ্ল' হ্ৰদ (Glaw Lake)এ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় গুৰুত্বসম্পন্ন জলাহভূমি হিচাপে ৰামছাৰ ক্ষেত্ৰৰ স্বীকৃতি লাভ কৰিছে ৷ এই স্বীকৃতি লাভ কৰা ৰাজ্যখনৰ প্ৰথম ৰামছাৰ ক্ষেত্ৰ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে গ্ল' হ্ৰদ ।
কেন্দ্ৰীয় পৰিৱেশ, বন আৰু জলবায়ু পৰিৱৰ্তন মন্ত্ৰী ভূপেন্দৰ যাদৱে সোমবাৰে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ গ্ল’ হদ্ৰে ভাৰতৰ ১০১ সংখ্যক ৰামছাৰ ক্ষেত্ৰ হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰে ৷ এক্স হেণ্ডেলত দিয়া এটা পোষ্টত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই স্বীকৃতিক জৈৱ বৈচিত্ৰ সংৰক্ষণ, জল আৰু জলবায়ু সুৰক্ষা আৰু বহনক্ষম জীৱিকাৰ বাবে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ বুলি অভিহিত কৰে ।
Powered by 101 🇮🇳🌿— Bhupender Yadav (@byadavbjp) August 3, 2026
India continues Her journey beyond a century in designating Ramsar Sites.
Delighted to announce Glaw Lake as Arunachal Pradesh’s first Ramsar Site—a significant milestone for biodiversity, water and climate security, and sustainable livelihoods.
Nestled… pic.twitter.com/VnjLwV8Xfs
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত ভাৰতৰ ৰামছাৰ ক্ষেত্ৰৰ উল্লেখযোগ্য সম্প্ৰসাৰণৰ ওপৰত যাদৱে আলোকপাত কৰে । “২০১৪ চনত ২৬ টা ৰামছাৰ ক্ষেত্ৰৰ পৰা আজি ভাৰতত এই সংখ্যা ১০১ টালৈ বৃদ্ধি পাইছে ৷ এই বিকাশে পৰিৱেশ সুৰক্ষা, জৈৱ বৈচিত্ৰ সংৰক্ষণ আৰু বহনক্ষম উন্নয়নৰ প্ৰতি আমাৰ অটল দায়বদ্ধতাক প্ৰতিফলিত কৰিছে ৷” তেওঁ কয় ।
মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে কয় যে প্ৰতিটো নতুন ৰামছাৰ ক্ষেত্ৰই এই গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰিৱেশ তন্ত্ৰসমূহৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল সম্প্ৰদায়সমূহৰ স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত কৰাৰ লগতে প্ৰকৃতি সুৰক্ষাৰ বাবে ভাৰতৰ সংকল্পক শক্তিশালী কৰে ।
এই কৃতিত্বত আনন্দ প্ৰকাশ কৰি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, “ৰামছাৰ ক্ষেত্ৰ নিৰ্ধাৰণৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতে এক শতিকাৰো অধিক যাত্ৰা অব্যাহত ৰাখিছে ।” গ্ল’ হ্ৰদৰ সংযোজনৰ লগে লগে ভাৰতত ৰামছাৰ ক্ষেত্ৰৰ সংখ্যা ১০১ টা হৈছে ।
কামলাং ব্যাঘ্ৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চল আৰু বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যৰ ভিতৰত অৱস্থিত গ্ল' হ্ৰদ পূব হিমালয়ৰ এক অতীতৰ মিঠা পানীৰ হ্ৰদ আৰু জৈৱ বৈচিত্ৰৰ হটস্পট ৷ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জনোৱা মতে, জলাশয়টোৰ স্থান আৰু ইয়াত থকা ১৫০ টাতকৈও অধিক গছৰ প্ৰজাতি আৰু ৪৯ টা অৰ্কিড প্ৰজাতি লিপিবদ্ধ কৰা হৈছে ৷ এই সমূহ প্ৰাকৃতিক সমলে গ্ল’ হ্ৰদ আৰু ইয়াৰ চাৰিওফালৰ ভূ-প্ৰকৃতিৰ পৰিৱেশগত তাৎপৰ্যক বহন কৰে ৷’’
Arunachal Pradesh has its FIRST Ramsar Site, Glaw Lake in Lohit district!— Pema Khandu པདྨ་མཁའ་འགྲོ་། (@PemaKhanduBJP) August 3, 2026
Heartfelt gratitude to Hon’ble Prime Minister Shri @narendramodi Ji and Hon’ble Union Minister for Environment, Forest & Climate Change Shri @byadavbjp Ji for this historic recognition.
The designation of… pic.twitter.com/GnmfB3MatU
ৰামছাৰ ক্ষেত্ৰ (Ramsar Status) হৈছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয়ভাৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ জলাহভূমিসমূহক দিয়া এক বিশেষ স্বীকৃতি । এই স্বীকৃতি ১৯৭১ চনত ইৰাণৰ ৰামছাৰ চহৰত স্বাক্ষৰিত হোৱা "Ramsar Convention on Wetlands"-ৰ অধীনত প্ৰদান কৰা হয় । এই কাৰণেই ইয়াক "Ramsar Site" বুলি কোৱা হয় ।
সহজ ভাষাত ক’বলৈ হ’লে যিবোৰ হ্ৰদ, বিল, জলাশয়, নদীৰ পাৰত থকা জলাহভূমি পৰিৱেশ, জৈৱ বৈচিত্ৰ আৰু পৰিভ্ৰমী চৰাইৰ বাবে বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়, সেইসমূহক Ramsar Site হিচাপে স্বীকৃতি দিয়া হয় । এই স্বীকৃতিয়ে জলাহভূমিখনৰ সংৰক্ষণ, বিজ্ঞানভিত্তিক পৰিচালনা আৰু বহনক্ষম ব্যৱহাৰত অধিক গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ।
ৰামছাৰ স্বীকৃতি পোৱাৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে অঞ্চলটো ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান বা অভয়াৰণ্য হৈ যায়; কিন্তু ইয়াৰ পৰিৱেশগত গুৰুত্বই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয়ভাৱে স্বীকৃতি লাভ কৰে ।
ভাৰতে ১৯৮২ চনত Ramsar Convention-ত যোগদান কৰে । বৰ্তমান দেশত বহুতো Ramsar Site আছে ৷ ইয়াৰ ভিতৰত অসমৰ দীপৰ বিল আৰু পবিতৰা উল্লেখযোগ্য । এতিয়া অৰুণাচল প্ৰদেশৰ লোহিত জিলাৰ গ্ল' লেক ৰাজ্যখনৰ প্ৰথম ৰামছাৰ ক্ষেত্ৰ হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰিছে ।
লগতে পঢ়ক: ৫ ৰাজ্যৰ জনমূৰি আয় ৰাষ্ট্ৰীয় গড়ৰ দুগুণ; নেপালৰো তলত উত্তৰ প্ৰদেশ-বিহাৰ