ETV Bharat / bharat

গ্ল’ হ্ৰদলৈ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ প্ৰথমখন ৰামছাৰ ক্ষেত্ৰৰ স্বীকৃতি

ভাৰতৰ মুঠ ৰামছাৰ ক্ষেত্ৰৰ সংখ্যা ১০১ খনলৈ উন্নীত ৷

GLAW LAKE ARUNACHAL PRADESH
গ্ল’ হ্ৰদলৈ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ প্ৰথমখন ৰামছাৰ ক্ষেত্ৰৰ স্বীকৃতি (X @PemaKhanduBJP)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 4, 2026 at 4:34 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

তেজপুৰ: পৰিৱেশ সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত অৰুণাচল প্ৰদেশে এক ঐতিহাসিক সাফল্য অৰ্জন কৰিছে । লোহিত জিলাৰ গ্ল' হ্ৰদ (Glaw Lake)এ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় গুৰুত্বসম্পন্ন জলাহভূমি হিচাপে ৰামছাৰ ক্ষেত্ৰৰ স্বীকৃতি লাভ কৰিছে ৷ এই স্বীকৃতি লাভ কৰা ৰাজ্যখনৰ প্ৰথম ৰামছাৰ ক্ষেত্ৰ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে গ্ল' হ্ৰদ ।

কেন্দ্ৰীয় পৰিৱেশ, বন আৰু জলবায়ু পৰিৱৰ্তন মন্ত্ৰী ভূপেন্দৰ যাদৱে সোমবাৰে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ গ্ল’ হদ্ৰে ভাৰতৰ ১০১ সংখ্যক ৰামছাৰ ক্ষেত্ৰ হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰে ৷ এক্স হেণ্ডেলত দিয়া এটা পোষ্টত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই স্বীকৃতিক জৈৱ বৈচিত্ৰ সংৰক্ষণ, জল আৰু জলবায়ু সুৰক্ষা আৰু বহনক্ষম জীৱিকাৰ বাবে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ বুলি অভিহিত কৰে ।

প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত ভাৰতৰ ৰামছাৰ ক্ষেত্ৰৰ উল্লেখযোগ্য সম্প্ৰসাৰণৰ ওপৰত যাদৱে আলোকপাত কৰে । “২০১৪ চনত ২৬ টা ৰামছাৰ ক্ষেত্ৰৰ পৰা আজি ভাৰতত এই সংখ্যা ১০১ টালৈ বৃদ্ধি পাইছে ৷ এই বিকাশে পৰিৱেশ সুৰক্ষা, জৈৱ বৈচিত্ৰ সংৰক্ষণ আৰু বহনক্ষম উন্নয়নৰ প্ৰতি আমাৰ অটল দায়বদ্ধতাক প্ৰতিফলিত কৰিছে ৷” তেওঁ কয় ।

মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে কয় যে প্ৰতিটো নতুন ৰামছাৰ ক্ষেত্ৰই এই গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰিৱেশ তন্ত্ৰসমূহৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল সম্প্ৰদায়সমূহৰ স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত কৰাৰ লগতে প্ৰকৃতি সুৰক্ষাৰ বাবে ভাৰতৰ সংকল্পক শক্তিশালী কৰে ।

এই কৃতিত্বত আনন্দ প্ৰকাশ কৰি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, “ৰামছাৰ ক্ষেত্ৰ নিৰ্ধাৰণৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতে এক শতিকাৰো অধিক যাত্ৰা অব্যাহত ৰাখিছে ।” গ্ল’ হ্ৰদৰ সংযোজনৰ লগে লগে ভাৰতত ৰামছাৰ ক্ষেত্ৰৰ সংখ্যা ১০১ টা হৈছে ।

কামলাং ব্যাঘ্ৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চল আৰু বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যৰ ভিতৰত অৱস্থিত গ্ল' হ্ৰদ পূব হিমালয়ৰ এক অতীতৰ মিঠা পানীৰ হ্ৰদ আৰু জৈৱ বৈচিত্ৰৰ হটস্পট ৷ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জনোৱা মতে, জলাশয়টোৰ স্থান আৰু ইয়াত থকা ১৫০ টাতকৈও অধিক গছৰ প্ৰজাতি আৰু ৪৯ টা অৰ্কিড প্ৰজাতি লিপিবদ্ধ কৰা হৈছে ৷ এই সমূহ প্ৰাকৃতিক সমলে গ্ল’ হ্ৰদ আৰু ইয়াৰ চাৰিওফালৰ ভূ-প্ৰকৃতিৰ পৰিৱেশগত তাৎপৰ্যক বহন কৰে ৷’’

এই সন্দৰ্ভত অৰুণাচল প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডুৱে আনন্দ প্ৰকাশ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু কেন্দ্ৰীয় পৰিৱেশ, বন আৰু জলবায়ু পৰিৱৰ্তন মন্ত্ৰী ভূপেন্দ্ৰ যাদৱক সমাজিক মাধ্যম এক্স হেণ্ডেলতযোগে আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰে ।মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে গ্ল' লেকৰ এই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় স্বীকৃতিয়ে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ প্ৰাকৃতিক ঐতিহ্য সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত এক নতুন অধ্যায় সূচনা কৰিলে । তেওঁৰ মতে, এই স্বীকৃতিয়ে ৰাজ্যখনত জৈৱ বৈচিত্ৰ সংৰক্ষণ অধিক শক্তিশালী কৰাৰ লগতে স্থানীয় লোকসকলৰ বাবে বহনক্ষম জীৱিকাৰো সুযোগ বৃদ্ধি কৰিব । একে সময়তে ভৱিষ্যৎ প্ৰজন্মক পৰিৱেশ আৰু জলাহভূমি সংৰক্ষণৰ প্ৰতি অধিক সচেতন কৰি তুলিব বুলি খাণ্ডুৱে আশা প্ৰকাশ কৰে ।গ্ল' লেকে ৰামছাৰ ক্ষেত্ৰৰ মৰ্যাদা লাভ কৰাৰ ফলত জলাহভূমিখনত বৈজ্ঞানিক অধ্যয়ন, সংৰক্ষণমূলক ব্যৱস্থা আৰু পৰিৱেশ-অনুকূল পৰ্যটনৰ সম্ভাৱনাও অধিক উজ্জ্বল হ'ব বুলি আশা কৰা হৈছে । এই স্বীকৃতিয়ে অৰুণাচল প্ৰদেশক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত গুৰুত্বপূর্ণ জলাহভূমি সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰতো এক বিশেষ স্থান প্ৰদান কৰিলে ।ৰামছাৰ ক্ষেত্ৰ কি ?

ৰামছাৰ ক্ষেত্ৰ (Ramsar Status) হৈছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয়ভাৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ জলাহভূমিসমূহক দিয়া এক বিশেষ স্বীকৃতি । এই স্বীকৃতি ১৯৭১ চনত ইৰাণৰ ৰামছাৰ চহৰত স্বাক্ষৰিত হোৱা "Ramsar Convention on Wetlands"-ৰ অধীনত প্ৰদান কৰা হয় । এই কাৰণেই ইয়াক "Ramsar Site" বুলি কোৱা হয় ।

সহজ ভাষাত ক’বলৈ হ’লে যিবোৰ হ্ৰদ, বিল, জলাশয়, নদীৰ পাৰত থকা জলাহভূমি পৰিৱেশ, জৈৱ বৈচিত্ৰ আৰু পৰিভ্ৰমী চৰাইৰ বাবে বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়, সেইসমূহক Ramsar Site হিচাপে স্বীকৃতি দিয়া হয় । এই স্বীকৃতিয়ে জলাহভূমিখনৰ সংৰক্ষণ, বিজ্ঞানভিত্তিক পৰিচালনা আৰু বহনক্ষম ব্যৱহাৰত অধিক গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ।

ৰামছাৰ স্বীকৃতি পোৱাৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে অঞ্চলটো ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান বা অভয়াৰণ্য হৈ যায়; কিন্তু ইয়াৰ পৰিৱেশগত গুৰুত্বই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয়ভাৱে স্বীকৃতি লাভ কৰে ।

ভাৰতে ১৯৮২ চনত Ramsar Convention-ত যোগদান কৰে । বৰ্তমান দেশত বহুতো Ramsar Site আছে ৷ ইয়াৰ ভিতৰত অসমৰ দীপৰ বিল আৰু পবিতৰা উল্লেখযোগ্য । এতিয়া অৰুণাচল প্ৰদেশৰ লোহিত জিলাৰ গ্ল' লেক ৰাজ্যখনৰ প্ৰথম ৰামছাৰ ক্ষেত্ৰ হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰিছে ।

লগতে পঢ়ক: ৫ ৰাজ্যৰ জনমূৰি আয় ৰাষ্ট্ৰীয় গড়ৰ দুগুণ; নেপালৰো তলত উত্তৰ প্ৰদেশ-বিহাৰ

TAGGED:

গ্ল’ হ্ৰদ
ৰামছাৰ ক্ষেত্ৰ
অৰুণাচল প্ৰদেশ
RAMSAR SITE
GLAW LAKE ARUNACHAL PRADESH

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.