ছত্তীশগড়ৰত ১৭০ নক্সালবাদীৰ আত্মসমৰ্পণ, অমিত শ্বাহে কয় নক্সালমুক্ত হৈ পৰিছে বস্তৰ, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আনন্দ প্ৰকাশ

আত্মসমৰ্পণ কৰা মাওবাদীক নাও আৰু বাছেৰে বিজাপুৰলৈ অনা হৈছিল । অমিত শ্বাহে কয় যে নক্সালবাদে অন্ত হোৱাৰ দিশে গতি কৰিছে ।

Giving up arms but struggle for rights will continue says Surrendered Naxalites in Bastar
আত্মসমৰ্পণ কৰা মাওবাদী (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 16, 2025 at 11:00 PM IST

8 Min Read
বস্তাৰ/ৰাইপুৰ/নতুন দিল্লী : ছত্তীশগড়ৰ নক্সালবাদী ফ্ৰণ্টত এতিয়ালৈকে সৰ্বাধিক সফলতা অৰ্জন কৰিছে নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে । বৃহস্পতিবাৰে মুঠ ১৭০ জন নক্সালবাদীয়ে আত্মসমৰ্পণ কৰে । কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে ছ’চিয়েল মিডিয়া পোষ্টযোগে এই কথা ঘোষণা কৰে ।

অমিত শ্বাহে উল্লেখ কৰে যে এই সমস্যা নিৰ্মূলৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী নেতৃত্বাধীন চৰকাৰৰ অদম্য প্ৰচেষ্টা গ্ৰহণ কৰিছে । যাৰ ফলস্বৰূপে বস্তৰত ১৭০ জন নক্সালবাদীয়ে আত্মসমৰ্পণ কৰিছে ।

আত্মসমৰ্পণ কৰা নক্সালসকলৰ বিষয়ে তথ্য :

আত্মসমৰ্পণ কৰা নক্সালবাদীসকলৰ ভিতৰত নক্সালবাদী সতীশ ওৰফে টি বাসুদেৱ অন্যতম । নক্সালবাদীৰ চিচিএমৰ পদত অধিষ্ঠিত বাসুদেৱ । তেওঁ দহজন জ্যেষ্ঠ নক্সালবাদীৰ ভিতৰতো আছে । সকলো নক্সালবাদীৰ ওপৰত মুঠ ১ কোটি টকাৰ পুৰস্কাৰ ঘোষণা কৰা হৈছে ।

আত্মসমৰ্পণ কৰা উচ্চ পদস্থ নক্সালবাদীৰ নাম, আত্মসমৰ্পণ কৰা নক্সালসকলৰ মাজৰ কিছু ডাঙৰ মুখ -

  • সতীশ ওৰফে টি বাসুদেৱ ৰাও (CCM), ১ কোটি টকাৰ পুৰস্কাৰ
  • ৰানিতা (SZCM, Maad DVC ৰ সম্পাদিকা), 25 লাখ টকাৰ পুৰস্কাৰ
  • ভাস্কৰ (ডিভিচিএম, পিএল), ১০ৰ পৰা ১৫ লাখ টকাৰ পুৰস্কাৰ
  • নীলা ওৰফে নন্দে (ডিভিচিএম, আইচি আৰু নেলনাৰ এচিৰ সম্পাদিকা)
  • দীপক পালো (ডিভিচিএম, আইচি আৰু ইন্দ্ৰাৱতী এচিৰ সম্পাদক)
  • তদুপৰি এচিএম পৰ্যায়ৰ নক্সালসকলৰ পুৰস্কাৰ আছিল ৫ লাখ টকা

আত্মসমৰ্পণ কৰা নক্সালবাদীৰ পৰা বৃহৎ সংখ্যক অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ উদ্ধাৰ হয় :

আত্মসমৰ্পণ কৰা নক্সালবাদীয়ে অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ ত্যাগ কৰি হিংসাৰ পথ ত্যাগ কৰিছে । ইয়াৰ উপৰিও এ কে ৪৭, ইনছাছ ৰাইফল, এছ এল আৰ ৰাইফল, ৩০৩ ৰাইফল বাহিনীক আত্মসমৰ্পণ কৰিছে ।

কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে কয় -

নক্সালবাদৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ যুঁজৰ এয়া এক ঐতিহাসিক দিন । আজি ছত্তীশগড়ত ১৭০ জন নক্সালবাদীয়ে আত্মসমৰ্পণ কৰে । কালি ৰাজ্যত ২৭ গৰাকী নক্সালবাদীয়ে অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ ত্যাগ কৰে । বুধবাৰে মহাৰাষ্ট্ৰত পুনৰ মূলসুঁতিলৈ ঘূৰি আহিল ৬১জন নক্সালবাদী । বিগত দুদিনত মুঠ ২৫৮ জন যুদ্ধ প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত বাওঁপন্থী উগ্ৰপন্থীয়ে হিংসা ত্যাগ কৰিছে । ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ বিশ্বাস প্ৰকাশ কৰি হিংসা ত্যাগ কৰাৰ সিদ্ধান্তক মই প্ৰশংসা কৰিছো ।

170 Maoists will surrender in Bastar
নক্সালবাদীৰ আত্মসমৰ্পণ (ETV Bharat)

নক্সালবাদ নিৰ্মূলৰ বাবে কাম কৰি থকা মোডী চৰকাৰ:

কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে পোষ্টটোত আৰু লিখিছে যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত চৰকাৰে এই সমস্যা নিৰ্মূলৰ বাবে কৰা অদম্য চেষ্টা কৰিছে । যাৰ বাবে এতিয়া নক্সালবাদ শেষ হোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে, এয়া তাৰ প্ৰমাণ । মোদী চৰকাৰৰ নীতি স্পষ্ট : আত্মসমৰ্পণ কৰিব বিচৰাসকলক আদৰণি জনোৱা হৈছে আৰু যিসকলে এতিয়াও বন্দুক হাতত লৈ থাকিব তেওঁলোক আমাৰ সেনাৰ ক্ৰোধৰ সন্মুখীন হ’ব ।

নক্সালবাদীক অমিত শ্বাহৰ আহ্বান :

এতিয়াও নক্সালবাদীৰ পথ অনুসৰণ কৰাসকলক অমিত শ্বাহে আবেদন জনাইছে । তেওঁ কয়, "যিসকলে এতিয়াও নক্সালবাদী পথত আছে তেওঁলোকক মই পুনৰবাৰ আহ্বান জনাইছো যে তেওঁলোকে অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ এৰি মূলসুঁতিত যোগদান কৰক । আমি ২০২৬ চনৰ ৩১ মাৰ্চৰ পূৰ্বে নক্সালবাদক উভালি পেলাবলৈ প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ ।"

170 Maoists will surrender in Bastar
নক্সালবাদী (ETV Bharat)

এসময়ৰ সন্ত্ৰাসবাদীৰ দুৰ্গ ছত্তীশগড়ৰ আবুঝমদ আৰু উত্তৰ বস্তৰক এতিয়া নক্সালবাদী সন্ত্ৰাসমুক্ত বুলি ঘোষণা কৰাটো অতি আনন্দৰ বিষয় । ২০২৪ চনৰ জানুৱাৰী অৰ্থাৎ ছত্তীশগড়ত আমাৰ চৰকাৰ গঠন হোৱা বছৰৰ পৰা ২১০০ নক্সালবাদীয়ে আত্মসমৰ্পণ কৰিছে, ১,৭৮৫ জন গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে আৰু ৪৭৭ জন নিৰ্মূল হৈছে । এই সংখ্যাই ৩১ মাৰ্চ, ২০২৬ৰ পূৰ্বে নক্সালবাদক শিপাই উলিয়াবলৈ আমাৰ চৰকাৰৰ দৃঢ়তা প্ৰতিফলিত কৰে ।- কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে কয়

২০২৪ চনৰ পৰা কিমান নক্সালবাদীয়ে আত্মসমৰ্পণ কৰিছে :

কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে ছ’চিয়েল মিডিয়া পোষ্টত লিখিছে যে ২০২৪ চনত ছত্তীশগড়ত বিজেপি চৰকাৰ ক্ষমতালৈ অহাৰ পিছৰে পৰা মুঠ ২১০০ নক্সালবাদীয়ে আত্মসমৰ্পণ কৰিছে । ১৭৮৫জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু ৪৭৭জনক শেষ কৰা হৈছে । এই পৰিসংখ্যাই আমাৰ চৰকাৰৰ দৃঢ়তাৰ প্ৰতিফলন ঘটায় । ২০২৬ চনৰ ৩১ মাৰ্চৰ পূৰ্বে নিৰ্মূল হ’ব নক্সালবাদ ।

170 Maoists will surrender in Bastar
মাওবাদী (ETV Bharat)

মুখ্যমন্ত্ৰী ছাইয়ে সুখ প্ৰকাশ কৰি জোৱানসকলক অভিনন্দন জনায় :

১৭০ জন নক্সালবাদীৰ আত্মসমৰ্পণক লৈ আনন্দ প্ৰকাশ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ছাইয়ে । তেওঁ কয় যে উত্তৰ বস্তৰ আৰু আবুঝমদ নক্সালমুক্ত হৈ পৰিছে । বস্তৰত শান্তি আৰু উন্নয়নৰ এক নতুন যুগ পোহৰলৈ আহিছে ।

মুখ্যমন্ত্ৰী ছাইয়ে লগতে কয় যে হিংসাই অন্তহীন যন্ত্ৰণাৰ সৃষ্টি কৰে, আনহাতে আত্মসমৰ্পণে জীৱনটোক এক নতুন দিশ দিয়ে । প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ নেতৃত্বত নক্সাল নিৰ্মূল অভিযান ঐতিহাসিক সফলতাৰ দিশে আগবাঢ়িছে ।

"নেক্সেলবাদৰ অন্ত পৰিল":

মুখ্যমন্ত্ৰী ছাইয়ে কয় যে উত্তৰ বস্তৰ আৰু আবুঝামদৰ নক্সালমুক্ত মৰ্যাদাই প্ৰমাণ যে বস্তৰ এতিয়া ভয়ৰ স্থান নহয়, বৰঞ্চ আস্থা আৰু উন্নয়নৰ এক নতুন পৰিচয় । প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ নেতৃত্বত ভাৰত আজি নক্সালবাদৰ অন্ত পৰাৰ দুৱাৰমুখত থিয় দিছে ।

170 Maoists will surrender in Bastar
আত্মসমৰ্পণ কৰা মাওবাদী (ETV Bharat)

যোৱা দুদিনত ২৫৮ জন নক্সালবাদীয়ে আত্মসমৰ্পণ কৰাটো বন্দুক নহয়, বিশ্বাসৰ শক্তিয়ে জয়ী হোৱাৰ প্ৰতীক । যোৱা ২২ মাহত ছত্তীশগড়ত ৪৭৭ জন নক্সালবাদীক হত্যা কৰা হৈছে, ২,১১০ জন আত্মসমৰ্পণ হৈছে আৰু ১,৭৮৫ জন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে । আমাৰ ৰাজ্যখন নক্সালমুক্ত কৰাৰ অদম্য সংকল্পৰ সাক্ষী এই পৰিসংখ্যাই । ছত্তীশগড়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বিষ্ণুদেৱ ছাইয়ে কয় ।

৩১ মাৰ্চ, ২০২৬ৰ ভিতৰত ছত্তীশগড় নক্সালমুক্ত হ’ব :

মুখ্যমন্ত্ৰী ছাইয়ে উল্লেখ কৰে যে ২০২৬ চনৰ ৩১ মাৰ্চৰ ভিতৰত ছত্তীশগড়ক সম্পূৰ্ণৰূপে নক্সালমুক্ত কৰাৰ লক্ষ্য এতিয়া অতি ওচৰ চাপিছে । এই পৰিৱৰ্তন ৰাজ্য চৰকাৰৰ নক্সালবাদী আত্মসমৰ্পণ আৰু পুনৰ্বাসন নীতি ২০২৫ আৰু নিয়াদা নেলা নৰ আঁচনিৰ সফলতাৰ প্ৰত্যক্ষ ফল । ডাবল ইঞ্জিন চৰকাৰৰ স্পৰ্শকাতৰ নীতি, বস্তৰত নিৰাপত্তা শিবিৰ স্থাপন অব্যাহত ৰখা, বনাঞ্চলৰ প্ৰতি চৰকাৰৰ ওপৰত বৃদ্ধি পোৱা আস্থাই এই ইতিবাচক পৰিৱৰ্তন সম্ভৱ কৰি তুলিছে ।

170 Maoists will surrender in Bastar
মাওবাদী (ETV Bharat)

আজিলৈকে নক্সাল প্ৰভাৱিত অঞ্চলত ৬৪টা নতুন নিৰাপত্তা শিবিৰ স্থাপন কৰা হৈছে, যাৰ ফলত নিৰাপত্তা অধিক শক্তিশালী হোৱাই নহয়, প্ৰতিখন গাঁৱলৈ উন্নয়ন আৰু বিশ্বাসৰ কিৰণো কঢ়িয়াই আনিছে । আবুঝামদ আৰু উত্তৰ বাষ্টাৰ নক্সাল সন্ত্ৰাসৰ পৰা সম্পূৰ্ণৰূপে মুক্ত হোৱাৰ বিপৰীতে দক্ষিণ বস্তৰৰ যুঁজ নিৰ্ণায়ক পৰ্যায়ত আছে । নিয়াদ নেলা নাৰৰ দৰে পদক্ষেপে বস্তৰত আলোচনা, বিকাশ, আৰু মমতাৰ নতুন ভূমিৰ সৃষ্টি কৰিছে । ছত্তীশগড়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বিষ্ণুদেৱ ছাইয়ে কয় ।

নক্সালবাদীয়ে হিংসাৰ পথ পৰিত্যাগ কৰিব লাগে:

মুখ্যমন্ত্ৰী ছাইয়ে নক্সালবাদীক হিংসাৰ পথ পৰিত্যাগ কৰিবলৈ আহ্বান জনায় । তেওঁ উল্লেখ কৰে যে চৰকাৰৰ স্পষ্ট আৰু নিৰ্দ্বিধায় নীতি হ’ল হিংসা কোনো বিকল্প নহয় । শান্তি আৰু উন্নয়নৰ পথ বাছি ল’ব বিচৰা নক্সালবাদীসকলক আদৰণি জনোৱা হৈছে । কিন্তু যিসকলে অস্ত্ৰ তুলি সমাজত সন্ত্ৰাস বিয়পোৱাৰ চেষ্টা চলাব তেওঁলোকে নিৰাপত্তা বাহিনীৰ কঠোৰ ব্যৱস্থাৰ সন্মুখীন হ’ব লাগিব ।

হিংসাৰ পথে অন্তহীন যন্ত্ৰণাৰ সৃষ্টি কৰে, আনহাতে আত্মসমৰ্পণে জীৱনটোক এক নতুন দিশ দিয়ে আৰু নতুনকৈ আৰম্ভ কৰাৰ পথ মুকলি কৰে । আপোনালোকৰ মাতৃভূমিৰ ভৱিষ্যত আৰু আপোনালোকৰ পৰিয়ালৰ বাবে উজ্জ্বল কাইলৈৰ বাবে নক্সালবাদীয়ে নিজৰ অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ ত্যাগ কৰি উন্নয়নৰ পোহৰত ভৰি দিব লাগিব । ছত্তীশগড়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বিষ্ণুদেৱ ছাইয়ে কয় ।

170 Maoists will surrender in Bastar
আত্মসমৰ্পণ কৰা মাওবাদী (ETV Bharat)

ভাৰতৰ আভ্যন্তৰীণ নিৰাপত্তা শক্তিশালী হৈছে :

মুখ্যমন্ত্ৰী ছাইয়ে উল্লেখ কৰে যে নক্সালবাদৰ বিৰুদ্ধে চলি থকা নিৰ্ণায়ক যুঁজখনে এক ঐতিহাসিক মাইলৰ খুঁটিত উপনীত হৈছে । কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে ঘোষণা কৰে যে এসময়ত নক্সাল সন্ত্ৰাসৰ দুৰ্গ ছত্তীশগড়ৰ আবুঝমদ আৰু উত্তৰ বাষ্টাৰৰ দৰে অঞ্চল এতিয়া সম্পূৰ্ণ নক্সালমুক্ত ঘোষণা কৰা হৈছে । ই কেৱল ভাৰতৰ আভ্যন্তৰীণ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাৰ বাবে এক বৃহৎ সফলতাই নহয়, ইয়াৰ দ্বাৰা উন্নয়ন, বিশ্বাস, আৰু মমতাৰ এক নতুন কাহিনীও প্ৰতিফলিত হৈছে । বিগত দুদিনত সমগ্ৰ দেশৰ মুঠ ২৫৮ জন নক্সালবাদীয়ে ৰক্তপাতৰ পথ পৰিত্যাগ কৰি মূলসুঁতিলৈ ঘূৰি অহাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে ।

