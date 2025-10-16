ছত্তীশগড়ৰত ১৭০ নক্সালবাদীৰ আত্মসমৰ্পণ, অমিত শ্বাহে কয় নক্সালমুক্ত হৈ পৰিছে বস্তৰ, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আনন্দ প্ৰকাশ
আত্মসমৰ্পণ কৰা মাওবাদীক নাও আৰু বাছেৰে বিজাপুৰলৈ অনা হৈছিল । অমিত শ্বাহে কয় যে নক্সালবাদে অন্ত হোৱাৰ দিশে গতি কৰিছে ।
বস্তাৰ/ৰাইপুৰ/নতুন দিল্লী : ছত্তীশগড়ৰ নক্সালবাদী ফ্ৰণ্টত এতিয়ালৈকে সৰ্বাধিক সফলতা অৰ্জন কৰিছে নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে । বৃহস্পতিবাৰে মুঠ ১৭০ জন নক্সালবাদীয়ে আত্মসমৰ্পণ কৰে । কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে ছ’চিয়েল মিডিয়া পোষ্টযোগে এই কথা ঘোষণা কৰে ।
অমিত শ্বাহে উল্লেখ কৰে যে এই সমস্যা নিৰ্মূলৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী নেতৃত্বাধীন চৰকাৰৰ অদম্য প্ৰচেষ্টা গ্ৰহণ কৰিছে । যাৰ ফলস্বৰূপে বস্তৰত ১৭০ জন নক্সালবাদীয়ে আত্মসমৰ্পণ কৰিছে ।
আত্মসমৰ্পণ কৰা নক্সালসকলৰ বিষয়ে তথ্য :
আত্মসমৰ্পণ কৰা নক্সালবাদীসকলৰ ভিতৰত নক্সালবাদী সতীশ ওৰফে টি বাসুদেৱ অন্যতম । নক্সালবাদীৰ চিচিএমৰ পদত অধিষ্ঠিত বাসুদেৱ । তেওঁ দহজন জ্যেষ্ঠ নক্সালবাদীৰ ভিতৰতো আছে । সকলো নক্সালবাদীৰ ওপৰত মুঠ ১ কোটি টকাৰ পুৰস্কাৰ ঘোষণা কৰা হৈছে ।
আত্মসমৰ্পণ কৰা উচ্চ পদস্থ নক্সালবাদীৰ নাম, আত্মসমৰ্পণ কৰা নক্সালসকলৰ মাজৰ কিছু ডাঙৰ মুখ -
- সতীশ ওৰফে টি বাসুদেৱ ৰাও (CCM), ১ কোটি টকাৰ পুৰস্কাৰ
- ৰানিতা (SZCM, Maad DVC ৰ সম্পাদিকা), 25 লাখ টকাৰ পুৰস্কাৰ
- ভাস্কৰ (ডিভিচিএম, পিএল), ১০ৰ পৰা ১৫ লাখ টকাৰ পুৰস্কাৰ
- নীলা ওৰফে নন্দে (ডিভিচিএম, আইচি আৰু নেলনাৰ এচিৰ সম্পাদিকা)
- দীপক পালো (ডিভিচিএম, আইচি আৰু ইন্দ্ৰাৱতী এচিৰ সম্পাদক)
- তদুপৰি এচিএম পৰ্যায়ৰ নক্সালসকলৰ পুৰস্কাৰ আছিল ৫ লাখ টকা
আত্মসমৰ্পণ কৰা নক্সালবাদীৰ পৰা বৃহৎ সংখ্যক অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ উদ্ধাৰ হয় :
আত্মসমৰ্পণ কৰা নক্সালবাদীয়ে অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ ত্যাগ কৰি হিংসাৰ পথ ত্যাগ কৰিছে । ইয়াৰ উপৰিও এ কে ৪৭, ইনছাছ ৰাইফল, এছ এল আৰ ৰাইফল, ৩০৩ ৰাইফল বাহিনীক আত্মসমৰ্পণ কৰিছে ।
কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে কয় -
নক্সালবাদৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ যুঁজৰ এয়া এক ঐতিহাসিক দিন । আজি ছত্তীশগড়ত ১৭০ জন নক্সালবাদীয়ে আত্মসমৰ্পণ কৰে । কালি ৰাজ্যত ২৭ গৰাকী নক্সালবাদীয়ে অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ ত্যাগ কৰে । বুধবাৰে মহাৰাষ্ট্ৰত পুনৰ মূলসুঁতিলৈ ঘূৰি আহিল ৬১জন নক্সালবাদী । বিগত দুদিনত মুঠ ২৫৮ জন যুদ্ধ প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত বাওঁপন্থী উগ্ৰপন্থীয়ে হিংসা ত্যাগ কৰিছে । ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ বিশ্বাস প্ৰকাশ কৰি হিংসা ত্যাগ কৰাৰ সিদ্ধান্তক মই প্ৰশংসা কৰিছো ।
নক্সালবাদ নিৰ্মূলৰ বাবে কাম কৰি থকা মোডী চৰকাৰ:
কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে পোষ্টটোত আৰু লিখিছে যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত চৰকাৰে এই সমস্যা নিৰ্মূলৰ বাবে কৰা অদম্য চেষ্টা কৰিছে । যাৰ বাবে এতিয়া নক্সালবাদ শেষ হোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে, এয়া তাৰ প্ৰমাণ । মোদী চৰকাৰৰ নীতি স্পষ্ট : আত্মসমৰ্পণ কৰিব বিচৰাসকলক আদৰণি জনোৱা হৈছে আৰু যিসকলে এতিয়াও বন্দুক হাতত লৈ থাকিব তেওঁলোক আমাৰ সেনাৰ ক্ৰোধৰ সন্মুখীন হ’ব ।
নক্সালবাদীক অমিত শ্বাহৰ আহ্বান :
এতিয়াও নক্সালবাদীৰ পথ অনুসৰণ কৰাসকলক অমিত শ্বাহে আবেদন জনাইছে । তেওঁ কয়, "যিসকলে এতিয়াও নক্সালবাদী পথত আছে তেওঁলোকক মই পুনৰবাৰ আহ্বান জনাইছো যে তেওঁলোকে অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ এৰি মূলসুঁতিত যোগদান কৰক । আমি ২০২৬ চনৰ ৩১ মাৰ্চৰ পূৰ্বে নক্সালবাদক উভালি পেলাবলৈ প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ ।"
এসময়ৰ সন্ত্ৰাসবাদীৰ দুৰ্গ ছত্তীশগড়ৰ আবুঝমদ আৰু উত্তৰ বস্তৰক এতিয়া নক্সালবাদী সন্ত্ৰাসমুক্ত বুলি ঘোষণা কৰাটো অতি আনন্দৰ বিষয় । ২০২৪ চনৰ জানুৱাৰী অৰ্থাৎ ছত্তীশগড়ত আমাৰ চৰকাৰ গঠন হোৱা বছৰৰ পৰা ২১০০ নক্সালবাদীয়ে আত্মসমৰ্পণ কৰিছে, ১,৭৮৫ জন গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে আৰু ৪৭৭ জন নিৰ্মূল হৈছে । এই সংখ্যাই ৩১ মাৰ্চ, ২০২৬ৰ পূৰ্বে নক্সালবাদক শিপাই উলিয়াবলৈ আমাৰ চৰকাৰৰ দৃঢ়তা প্ৰতিফলিত কৰে ।- কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে কয় ।
২০২৪ চনৰ পৰা কিমান নক্সালবাদীয়ে আত্মসমৰ্পণ কৰিছে :
কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে ছ’চিয়েল মিডিয়া পোষ্টত লিখিছে যে ২০২৪ চনত ছত্তীশগড়ত বিজেপি চৰকাৰ ক্ষমতালৈ অহাৰ পিছৰে পৰা মুঠ ২১০০ নক্সালবাদীয়ে আত্মসমৰ্পণ কৰিছে । ১৭৮৫জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু ৪৭৭জনক শেষ কৰা হৈছে । এই পৰিসংখ্যাই আমাৰ চৰকাৰৰ দৃঢ়তাৰ প্ৰতিফলন ঘটায় । ২০২৬ চনৰ ৩১ মাৰ্চৰ পূৰ্বে নিৰ্মূল হ’ব নক্সালবাদ ।
মুখ্যমন্ত্ৰী ছাইয়ে সুখ প্ৰকাশ কৰি জোৱানসকলক অভিনন্দন জনায় :
১৭০ জন নক্সালবাদীৰ আত্মসমৰ্পণক লৈ আনন্দ প্ৰকাশ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ছাইয়ে । তেওঁ কয় যে উত্তৰ বস্তৰ আৰু আবুঝমদ নক্সালমুক্ত হৈ পৰিছে । বস্তৰত শান্তি আৰু উন্নয়নৰ এক নতুন যুগ পোহৰলৈ আহিছে ।
মুখ্যমন্ত্ৰী ছাইয়ে লগতে কয় যে হিংসাই অন্তহীন যন্ত্ৰণাৰ সৃষ্টি কৰে, আনহাতে আত্মসমৰ্পণে জীৱনটোক এক নতুন দিশ দিয়ে । প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ নেতৃত্বত নক্সাল নিৰ্মূল অভিযান ঐতিহাসিক সফলতাৰ দিশে আগবাঢ়িছে ।
"নেক্সেলবাদৰ অন্ত পৰিল":
মুখ্যমন্ত্ৰী ছাইয়ে কয় যে উত্তৰ বস্তৰ আৰু আবুঝামদৰ নক্সালমুক্ত মৰ্যাদাই প্ৰমাণ যে বস্তৰ এতিয়া ভয়ৰ স্থান নহয়, বৰঞ্চ আস্থা আৰু উন্নয়নৰ এক নতুন পৰিচয় । প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ নেতৃত্বত ভাৰত আজি নক্সালবাদৰ অন্ত পৰাৰ দুৱাৰমুখত থিয় দিছে ।
যোৱা দুদিনত ২৫৮ জন নক্সালবাদীয়ে আত্মসমৰ্পণ কৰাটো বন্দুক নহয়, বিশ্বাসৰ শক্তিয়ে জয়ী হোৱাৰ প্ৰতীক । যোৱা ২২ মাহত ছত্তীশগড়ত ৪৭৭ জন নক্সালবাদীক হত্যা কৰা হৈছে, ২,১১০ জন আত্মসমৰ্পণ হৈছে আৰু ১,৭৮৫ জন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে । আমাৰ ৰাজ্যখন নক্সালমুক্ত কৰাৰ অদম্য সংকল্পৰ সাক্ষী এই পৰিসংখ্যাই । ছত্তীশগড়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বিষ্ণুদেৱ ছাইয়ে কয় ।
৩১ মাৰ্চ, ২০২৬ৰ ভিতৰত ছত্তীশগড় নক্সালমুক্ত হ’ব :
মুখ্যমন্ত্ৰী ছাইয়ে উল্লেখ কৰে যে ২০২৬ চনৰ ৩১ মাৰ্চৰ ভিতৰত ছত্তীশগড়ক সম্পূৰ্ণৰূপে নক্সালমুক্ত কৰাৰ লক্ষ্য এতিয়া অতি ওচৰ চাপিছে । এই পৰিৱৰ্তন ৰাজ্য চৰকাৰৰ নক্সালবাদী আত্মসমৰ্পণ আৰু পুনৰ্বাসন নীতি ২০২৫ আৰু নিয়াদা নেলা নৰ আঁচনিৰ সফলতাৰ প্ৰত্যক্ষ ফল । ডাবল ইঞ্জিন চৰকাৰৰ স্পৰ্শকাতৰ নীতি, বস্তৰত নিৰাপত্তা শিবিৰ স্থাপন অব্যাহত ৰখা, বনাঞ্চলৰ প্ৰতি চৰকাৰৰ ওপৰত বৃদ্ধি পোৱা আস্থাই এই ইতিবাচক পৰিৱৰ্তন সম্ভৱ কৰি তুলিছে ।
আজিলৈকে নক্সাল প্ৰভাৱিত অঞ্চলত ৬৪টা নতুন নিৰাপত্তা শিবিৰ স্থাপন কৰা হৈছে, যাৰ ফলত নিৰাপত্তা অধিক শক্তিশালী হোৱাই নহয়, প্ৰতিখন গাঁৱলৈ উন্নয়ন আৰু বিশ্বাসৰ কিৰণো কঢ়িয়াই আনিছে । আবুঝামদ আৰু উত্তৰ বাষ্টাৰ নক্সাল সন্ত্ৰাসৰ পৰা সম্পূৰ্ণৰূপে মুক্ত হোৱাৰ বিপৰীতে দক্ষিণ বস্তৰৰ যুঁজ নিৰ্ণায়ক পৰ্যায়ত আছে । নিয়াদ নেলা নাৰৰ দৰে পদক্ষেপে বস্তৰত আলোচনা, বিকাশ, আৰু মমতাৰ নতুন ভূমিৰ সৃষ্টি কৰিছে । ছত্তীশগড়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বিষ্ণুদেৱ ছাইয়ে কয় ।
নক্সালবাদীয়ে হিংসাৰ পথ পৰিত্যাগ কৰিব লাগে:
মুখ্যমন্ত্ৰী ছাইয়ে নক্সালবাদীক হিংসাৰ পথ পৰিত্যাগ কৰিবলৈ আহ্বান জনায় । তেওঁ উল্লেখ কৰে যে চৰকাৰৰ স্পষ্ট আৰু নিৰ্দ্বিধায় নীতি হ’ল হিংসা কোনো বিকল্প নহয় । শান্তি আৰু উন্নয়নৰ পথ বাছি ল’ব বিচৰা নক্সালবাদীসকলক আদৰণি জনোৱা হৈছে । কিন্তু যিসকলে অস্ত্ৰ তুলি সমাজত সন্ত্ৰাস বিয়পোৱাৰ চেষ্টা চলাব তেওঁলোকে নিৰাপত্তা বাহিনীৰ কঠোৰ ব্যৱস্থাৰ সন্মুখীন হ’ব লাগিব ।
হিংসাৰ পথে অন্তহীন যন্ত্ৰণাৰ সৃষ্টি কৰে, আনহাতে আত্মসমৰ্পণে জীৱনটোক এক নতুন দিশ দিয়ে আৰু নতুনকৈ আৰম্ভ কৰাৰ পথ মুকলি কৰে । আপোনালোকৰ মাতৃভূমিৰ ভৱিষ্যত আৰু আপোনালোকৰ পৰিয়ালৰ বাবে উজ্জ্বল কাইলৈৰ বাবে নক্সালবাদীয়ে নিজৰ অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ ত্যাগ কৰি উন্নয়নৰ পোহৰত ভৰি দিব লাগিব । ছত্তীশগড়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বিষ্ণুদেৱ ছাইয়ে কয় ।
ভাৰতৰ আভ্যন্তৰীণ নিৰাপত্তা শক্তিশালী হৈছে :
মুখ্যমন্ত্ৰী ছাইয়ে উল্লেখ কৰে যে নক্সালবাদৰ বিৰুদ্ধে চলি থকা নিৰ্ণায়ক যুঁজখনে এক ঐতিহাসিক মাইলৰ খুঁটিত উপনীত হৈছে । কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে ঘোষণা কৰে যে এসময়ত নক্সাল সন্ত্ৰাসৰ দুৰ্গ ছত্তীশগড়ৰ আবুঝমদ আৰু উত্তৰ বাষ্টাৰৰ দৰে অঞ্চল এতিয়া সম্পূৰ্ণ নক্সালমুক্ত ঘোষণা কৰা হৈছে । ই কেৱল ভাৰতৰ আভ্যন্তৰীণ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাৰ বাবে এক বৃহৎ সফলতাই নহয়, ইয়াৰ দ্বাৰা উন্নয়ন, বিশ্বাস, আৰু মমতাৰ এক নতুন কাহিনীও প্ৰতিফলিত হৈছে । বিগত দুদিনত সমগ্ৰ দেশৰ মুঠ ২৫৮ জন নক্সালবাদীয়ে ৰক্তপাতৰ পথ পৰিত্যাগ কৰি মূলসুঁতিলৈ ঘূৰি অহাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে ।