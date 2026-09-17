গুৰুজীৰ জন্মদিন: মোদীৰ বিশেষ দিন টেমজেনৰ নাগালেণ্ড ষ্টাইলত !
দেশৰ নেতা-জনতাৰ লগতে বিশ্বৰ বিভিন্ন দেশৰ নেতৃত্বইও মোদীক জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা জনায়, ইটালীৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী জৰ্জিয়া মেলনীয়ে কামনা কৰিলে সুস্বাস্থ্য আৰু সফলতা...
Published : September 17, 2026 at 7:09 PM IST
গুৱাহাটী: সমগ্ৰে দেশতে বৃহস্পতিবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ৭৬ সংখ্যক জন্মদিন উদযাপন কৰা হয় ৷ বিজেপিয়ে এমাহজোৰা কাৰ্যসূচীৰে ১৭ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা সেৱা সংকল্প অভিযান আৰম্ভ কৰিছে । অসমত চৰকাৰে প্ৰতিঘৰতে এগছিকৈ বন্তি প্ৰজ্বলনৰ বাবে আহ্বান জনোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ।
সমগ্ৰ দেশৰ লগতে বিশ্বৰ বিভিন্ন দেশৰ নেতাই জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা জনাইছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক । ইয়াৰ ভিতৰত বিশেষ ইটালীৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী জৰ্জিয়া মেলনী । মোদী-মেলনীৰ কেমিষ্টি সমগ্ৰ বিশ্বতে বিশেষভাৱে চৰ্চিত । দুয়োগৰাকী নেতাৰ বন্ধুত্বক লৈ সৰৱ চৰ্চা দেখা যায় ।
Buon compleanno al mio amico @narendramodi, a cui auguro salute, energia e successo.— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) September 17, 2026
Italia e India continuano a rafforzare il loro profondo legame di amicizia, costruendo insieme un futuro di cooperazione e prosperità per le nostre Nazioni.
প্ৰিয় বন্ধু মোদীক জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা জনাই এক্সত এটা পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰিছে জৰ্জিয়া মেলনীয়ে । উক্ত পোষ্টটোত তেওঁ লিখিছে, ‘‘বন্ধু নৰেন্দ্ৰ মোদীলৈ জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ ৷ মই তেওঁ সুস্বাস্থ্য, শক্তি, সফলতা কামনা কৰিছোঁ । ইটালী আৰু ভাৰতে বন্ধুত্বৰ গভীৰ বান্ধোন শক্তিশালী কৰি ৰাখিছে, আমাৰ দেশ দুখনৰ বাবে সহযোগিতা আৰু সমৃদ্ধিৰ ভৱিষ্যত গঢ়ি তুলিছে ।’’
ইফালে মোদীৰ জন্মদিন উদযাপনত পিছপৰি ৰোৱা নাই উত্তৰ-পূবৰ এগৰাকী অতি ৰসিক তথা জনপ্ৰিয় নেতা টেমজেন ইমনা আলং ৷ নাগালেণ্ডৰ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে একাংশ সতীৰ্থৰ সৈতে কেক কাটি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ জন্মদিন উদযাপন কৰে ৷
Celebration तो बनता है… आखिर गुरुजी का Birthday है 🥳 pic.twitter.com/CPXge9vHNw— Temjen Imna Along (@AlongImna) September 17, 2026
এক্সত এটা পোষ্টত টেমজেন ইমনা আলঙে লিখিছে, ‘‘চেলিব্ৰেশ্যন তো বনতা হ্যে...আখিৰ গুৰুজী কা বাৰ্থডে’ হ্যে ৷’’ অৰ্থাৎ ‘আজি গুৰুজীৰ জন্মদিন...উদযাপন কৰিবই লাগিব ৷’’
কেক কটাৰ পূৰ্বে তেওঁলোকে নিজৰ পৰম্পৰা অনুসৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ সুস্বাস্থ্য কামনা কৰি নেদেখাজনক প্ৰাৰ্থনা জনায় ৷ তাৰ পাছতেই কেক কাটি ইজনে-সিজনক খুৱাই উদযাপন কৰা দেখা যায় ৷ উল্লেখ্য যে জন্মদিনত নিজৰ দলৰ উপৰিও বিৰোধী দলৰ নেতাসকলেও নৰেন্দ্ৰ মোদীক শুভকামনা জনাইছে ৷
লগতে পঢ়ক: প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ জন্মদিন : ৰাজনৈতিক বাদানুবাদ পাহৰি বিৰোধী নেতৃত্বৰ শুভেচ্ছা