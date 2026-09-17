ETV Bharat / bharat

গুৰুজীৰ জন্মদিন: মোদীৰ বিশেষ দিন টেমজেনৰ নাগালেণ্ড ষ্টাইলত !

দেশৰ নেতা-জনতাৰ লগতে বিশ্বৰ বিভিন্ন দেশৰ নেতৃত্বইও মোদীক জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা জনায়, ইটালীৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী জৰ্জিয়া মেলনীয়ে কামনা কৰিলে সুস্বাস্থ্য আৰু সফলতা...

Giorgia Meloni wished PM Modi on his 76th birthday
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ৭৬ সংখ্যক জন্মদিন (X @narendramodi)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 17, 2026 at 7:09 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: সমগ্ৰে দেশতে বৃহস্পতিবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ৭৬ সংখ্যক জন্মদিন উদযাপন কৰা হয় ৷ বিজেপিয়ে এমাহজোৰা কাৰ্যসূচীৰে ১৭ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা সেৱা সংকল্প অভিযান আৰম্ভ কৰিছে । অসমত চৰকাৰে প্ৰতিঘৰতে এগছিকৈ বন্তি প্ৰজ্বলনৰ বাবে আহ্বান জনোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ।

সমগ্ৰ দেশৰ লগতে বিশ্বৰ বিভিন্ন দেশৰ নেতাই জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা জনাইছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক । ইয়াৰ ভিতৰত বিশেষ ইটালীৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী জৰ্জিয়া মেলনী । মোদী-মেলনীৰ কেমিষ্টি সমগ্ৰ বিশ্বতে বিশেষভাৱে চৰ্চিত । দুয়োগৰাকী নেতাৰ বন্ধুত্বক লৈ সৰৱ চৰ্চা দেখা যায় ।

প্ৰিয় বন্ধু মোদীক জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা জনাই এক্সত এটা পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰিছে জৰ্জিয়া মেলনীয়ে । উক্ত পোষ্টটোত তেওঁ লিখিছে, ‘‘বন্ধু নৰেন্দ্ৰ মোদীলৈ জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ ৷ মই তেওঁ সুস্বাস্থ্য, শক্তি, সফলতা কামনা কৰিছোঁ । ইটালী আৰু ভাৰতে বন্ধুত্বৰ গভীৰ বান্ধোন শক্তিশালী কৰি ৰাখিছে, আমাৰ দেশ দুখনৰ বাবে সহযোগিতা আৰু সমৃদ্ধিৰ ভৱিষ্যত গঢ়ি তুলিছে ।’’

ইফালে মোদীৰ জন্মদিন উদযাপনত পিছপৰি ৰোৱা নাই উত্তৰ-পূবৰ এগৰাকী অতি ৰসিক তথা জনপ্ৰিয় নেতা টেমজেন ইমনা আলং ৷ নাগালেণ্ডৰ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে একাংশ সতীৰ্থৰ সৈতে কেক কাটি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ জন্মদিন উদযাপন কৰে ৷

এক্সত এটা পোষ্টত টেমজেন ইমনা আলঙে লিখিছে, ‘‘চেলিব্ৰেশ্যন তো বনতা হ্যে...আখিৰ গুৰুজী কা বাৰ্থডে’ হ্যে ৷’’ অৰ্থাৎ ‘আজি গুৰুজীৰ জন্মদিন...উদযাপন কৰিবই লাগিব ৷’’

কেক কটাৰ পূৰ্বে তেওঁলোকে নিজৰ পৰম্পৰা অনুসৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ সুস্বাস্থ্য কামনা কৰি নেদেখাজনক প্ৰাৰ্থনা জনায় ৷ তাৰ পাছতেই কেক কাটি ইজনে-সিজনক খুৱাই উদযাপন কৰা দেখা যায় ৷ উল্লেখ্য যে জন্মদিনত নিজৰ দলৰ উপৰিও বিৰোধী দলৰ নেতাসকলেও নৰেন্দ্ৰ মোদীক শুভকামনা জনাইছে ৷

লগতে পঢ়ক: প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ জন্মদিন : ৰাজনৈতিক বাদানুবাদ পাহৰি বিৰোধী নেতৃত্বৰ শুভেচ্ছা

TAGGED:

নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ জন্মদিন
জৰ্জিয়া মেলনী
টেমজেন ইমনা আলং
GIORGIA MELONI WISHED PM MODI
PM MODI 76TH BIRTHDAY

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.