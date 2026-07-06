এইবাৰ মংগলসূত্ৰ কেলেংকাৰী ! চৰকাৰী আঁচনিত কইনাক দিয়া হ'ল নকল মংগলসূত্ৰ

এইবাৰ মংগলসূত্ৰ কেলেংকাৰী ! চৰকাৰী আঁচনিত কইনাক দিয়া হ'ল নকল মংগলসূত্ৰ
আঁচনি অনুসৰি ১৮৪ যোৰা নৱবিবাহিত দম্পতীক ৰূপৰ মংগলসূত্ৰ প্ৰদানৰ পৰিৱৰ্তে ধাতুৰ প্ৰলেপ দিয়া মংগলসূত্ৰ বিতৰণৰ ব্যাপক অনিয়ম পোহৰলৈ আহিছে ।
Published : July 6, 2026 at 2:43 PM IST
মনীন্দ্ৰগড় চিৰমিৰী ভৰতপুৰ (ছত্তীশগড়) : বৰ্তমান কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰেই হওক বা ৰাজ্য চৰকাৰসমূহে নিৰ্বাচনৰ সময়ত হিতাধিকাৰী সৃষ্টি তথা জনসন্মোহিনী আঁচনি প্ৰৱৰ্তন নিৰ্বাচনী বৈতৰণী পাৰ হোৱাৰ এক অন্যতম প্ৰধান ব্যৱস্থা হৈ পৰিছে ।
নিৰ্বাচনৰ সময়ত শাসনাধিষ্ঠিত চৰকাৰসমূহে বিশেষকৈ যুৱ আৰু মহিলা ভোটাৰসকলক লক্ষ্য কৰি লোৱা দেখা যায় । সবাতোকৈ বেছি মহিলাসকলৰ বাবে বিভিন্ন আঁচনি ঘোষণা কৰি তেওঁলোকক আকৰ্ষণৰ চেষ্টা কৰা হয় ।
মহিলাসকলৰ বাবে তেনে এক আঁচনিয়ে আছিল ছত্তীশগড় চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কন্যা বিবাহ আঁচনি । এই আঁচনিত বিয়াত বহিবলগা দুখীয়া কন্যাসকলক ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা বিনামূলীয়াকৈ মংগলসূত্ৰ বিতৰণৰ এক অভিলাষী প্ৰকল্প গ্ৰহণ কৰা হৈছিল । কিন্তু বিয়াৰ দৰে এক পৱিত্ৰ সম্পৰ্কক স্থায়িত্ব প্ৰদান কৰা এই মংগলসূত্ৰতেই কেলেংকাৰী সংঘটিত হোৱাৰ শেহতীয়া উদাহৰণ পোৱা গৈছে ।
বিবাহতো দুৰ্নীতি
ছত্তীশগড় চৰকাৰৰ অভিলাষী মুখ্যমন্ত্ৰী কন্যা বিবাহ আঁচনিত এখন জিলাত গুৰুতৰ অনিয়মৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে । দুখীয়া পৰিয়ালৰ কন্যাসকলৰ সন্মান আৰু বিশ্বাসৰ সৈতে জড়িত এই আঁচনিত ৰূপৰ সলনি তথাকথিত ধাতুৰ প্ৰলেপ লগোৱা মংগলসূত্ৰ বিতৰণৰ ঘটনা জিলা পৰ্যায়ৰ তদন্তত সত্য প্ৰমাণিত হৈছে । তথাপিও এই পৰ্যন্ত কোনো দায়িত্বশীল বিষয়াই এই সন্দৰ্ভত কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰাত এই সমগ্ৰ ঘটনাটোক লৈ প্ৰশ্নৰ সৃষ্টি কৰিছে ।
ৰূপৰ সলনি নকল মংগলসূত্ৰ
যোৱা ১০ ফেব্ৰুৱাৰীত খড়গৱা বিকাশখণ্ড নামৰ ঠাইখনৰ চনৱাৰীডাড় মহামায়া মন্দিৰত আয়োজিত এক সমূহীয়া বিবাহ অনুষ্ঠানত ১৮৪ গৰাকী যুৱক-যুৱতীয়ে বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছিল । এই বিবাহ অনুষ্ঠানত প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা অন্যান্য উপহাৰৰ লগতে ৰূপৰ মংগলসূত্ৰও বিতৰণ কৰা হৈছিল । কিন্তু বিবাহৰ কিছু সময় বহুকেইগৰাকী মহিলাৰ এই মংগলসূত্ৰৰ গুণমান সন্দৰ্ভত সন্দেহৰ সৃষ্টি হয় । লগতে অভিযোগ কৰে যে তেওঁলোকক ৰূপৰ মংগলসূত্ৰৰ পৰিৱৰ্তে ধাতুৰ প্ৰলেপ লগোৱা মংগলসূত্ৰ প্ৰদান কৰা হৈছে ।
তদন্তত পোহৰলৈ আহিছে অনিয়ম
ইফালে এই ঘটনা সন্দৰ্ভত অভিযোগ পোহৰলৈ অহাৰ পিছতে এমচিবিৰ উপায়ুক্ত সন্তন দেৱী জাংড়েয়ে তিনিজনীয়া সদস্যৰ এক তদন্ত সমিতি গঠন কৰে । সমিতিখনে প্ৰাপ্ত তথ্য আৰু বিতৰণ কৰা সামগ্ৰীৰ ওপৰত তদন্ত কৰি প্ৰদান কৰা প্ৰতিবেদনত উত্থাপিত অভিযোগ সঁচা বুলি পতিয়ন যায় আৰু এইক্ষেত্ৰত অনিয়ম হোৱা বুলি জনায় । এই তদন্ত প্ৰতিবেদনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি মহিলা আৰু শিশু বিকাশ বিভাগৰ জিলা প্ৰকল্প বিষয়া আদিত্য শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে কাৰ্যব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ পৰামৰ্শ প্ৰদান কৰি বিভাগটোৰ সঞ্চালকলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰে ।
জিলা প্ৰকল্প বিষয়াৰ উত্তৰ
আনহাতে, এই ঘটনাটোৱে এক নতুন মোৰ লয় যেতিয়া বিভাগটোৰ সঞ্চালক পৰ্যায়ৰ পৰা প্ৰাৰম্ভিকভাৱে কোনো ধৰণৰ খেলিমেলিৰ অভিযোগ অস্বীকাৰ কৰে । ইয়াৰ দ্বাৰা জিলা প্ৰশাসনৰ তদন্ত প্ৰতিবেদন আৰু বিভাগটোৰ মাজত স্ববিৰোধী স্থিতি পোহৰলৈ আহে । ইফালে জিলা প্ৰকল্প বিষয়া আদিত্য শৰ্মাই কয় যে তেওঁলৈ সঞ্চালক কাৰ্যালয়ৰ তৰফৰ পৰা কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী জাৰি কৰা হৈছিল আৰু ইয়াৰ উত্তৰ তেওঁ প্ৰদান কৰিছে ।
"বৰ্তমান সমূহীয়া বিবাহত মংগলসূত্ৰ সম্পৰ্কীয় এই অভিযোগৰ তদন্ত প্ৰতিবেদন উচ্চতম বিভাগলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে । কাৰণ দৰ্শোৱা জাননীৰ উত্তৰো প্ৰদান কৰা হৈছে । এতিয়া পৰৱৰ্তী কাৰ্যব্যৱস্থা প্ৰশাসনৰ বিচাৰাধীন হৈ আছে । তেওঁলোকে ইয়াৰ ওপৰত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব ।" মহিলা আৰু শিশু বিকাশ বিভাগৰ জিলা প্ৰকল্প বিষয়া আদিত্য শৰ্মাই কয় ।
এই ঘটনাটোৱে চৰকাৰী আঁচনি ৰূপায়ণৰ সফলতা আৰু ইয়াৰ তদাৰক ব্যৱস্থা সন্দৰ্ভত প্ৰশ্নচিহ্নৰ সৃষ্টি কৰিছে । এইটোও প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে জিলা পৰ্যায়ত অনিয়ম প্ৰমাণিত হোৱাৰ পিছতো দোষীৰ ওপৰত কাৰ্যব্যৱস্থা গ্ৰহণত বিলম্ব কিয় হৈছে । দুখীয়া কন্যাসকলৰ নামত ৰূপায়ণ কৰা আঁচনিত যদি সঁচাকৈয়ে দুৰ্নীতি সংঘটিত হৈছে তেন্তে এইক্ষেত্ৰত সংশ্লিষ্টসকলক জবাবদিহি কৰাটোও অতি প্ৰয়োজনীয় ।