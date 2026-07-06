ETV Bharat / bharat

এইবাৰ মংগলসূত্ৰ কেলেংকাৰী ! চৰকাৰী আঁচনিত কইনাক দিয়া হ'ল নকল মংগলসূত্ৰ

আঁচনি অনুসৰি ১৮৪ যোৰা নৱবিবাহিত দম্পতীক ৰূপৰ মংগলসূত্ৰ প্ৰদানৰ পৰিৱৰ্তে ধাতুৰ প্ৰলেপ দিয়া মংগলসূত্ৰ বিতৰণৰ ব্যাপক অনিয়ম পোহৰলৈ আহিছে ।

Chhttisgarh Mangalsutras scam
সমূহীয়া বিবাহত নকল মংগলসূত্ৰ প্ৰদান (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 6, 2026 at 2:43 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

মনীন্দ্ৰগড় চিৰমিৰী ভৰতপুৰ (ছত্তীশগড়) : বৰ্তমান কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰেই হওক বা ৰাজ্য চৰকাৰসমূহে নিৰ্বাচনৰ সময়ত হিতাধিকাৰী সৃষ্টি তথা জনসন্মোহিনী আঁচনি প্ৰৱৰ্তন নিৰ্বাচনী বৈতৰণী পাৰ হোৱাৰ এক অন্যতম প্ৰধান ব্যৱস্থা হৈ পৰিছে ।

নিৰ্বাচনৰ সময়ত শাসনাধিষ্ঠিত চৰকাৰসমূহে বিশেষকৈ যুৱ আৰু মহিলা ভোটাৰসকলক লক্ষ্য কৰি লোৱা দেখা যায় । সবাতোকৈ বেছি মহিলাসকলৰ বাবে বিভিন্ন আঁচনি ঘোষণা কৰি তেওঁলোকক আকৰ্ষণৰ চেষ্টা কৰা হয় ।

এইবাৰ মংগলসূত্ৰ কেলেংকাৰী (ETV Bharat)

মহিলাসকলৰ বাবে তেনে এক আঁচনিয়ে আছিল ছত্তীশগড় চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কন্যা বিবাহ আঁচনি । এই আঁচনিত বিয়াত বহিবলগা দুখীয়া কন্যাসকলক ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা বিনামূলীয়াকৈ মংগলসূত্ৰ বিতৰণৰ এক অভিলাষী প্ৰকল্প গ্ৰহণ কৰা হৈছিল । কিন্তু বিয়াৰ দৰে এক পৱিত্ৰ সম্পৰ্কক স্থায়িত্ব প্ৰদান কৰা এই মংগলসূত্ৰতেই কেলেংকাৰী সংঘটিত হোৱাৰ শেহতীয়া উদাহৰণ পোৱা গৈছে ।

বিবাহতো দুৰ্নীতি

ছত্তীশগড় চৰকাৰৰ অভিলাষী মুখ্যমন্ত্ৰী কন্যা বিবাহ আঁচনিত এখন জিলাত গুৰুতৰ অনিয়মৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে । দুখীয়া পৰিয়ালৰ কন্যাসকলৰ সন্মান আৰু বিশ্বাসৰ সৈতে জড়িত এই আঁচনিত ৰূপৰ সলনি তথাকথিত ধাতুৰ প্ৰলেপ লগোৱা মংগলসূত্ৰ বিতৰণৰ ঘটনা জিলা পৰ্যায়ৰ তদন্তত সত্য প্ৰমাণিত হৈছে । তথাপিও এই পৰ্যন্ত কোনো দায়িত্বশীল বিষয়াই এই সন্দৰ্ভত কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰাত এই সমগ্ৰ ঘটনাটোক লৈ প্ৰশ্নৰ সৃষ্টি কৰিছে ।

Chhttisgarh Mangalsutras scam
সমূহীয়া বিবাহত নকল মংগলসূত্ৰ প্ৰদান (ETV Bharat)

ৰূপৰ সলনি নকল মংগলসূত্ৰ

যোৱা ১০ ফেব্ৰুৱাৰীত খড়গৱা বিকাশখণ্ড নামৰ ঠাইখনৰ চনৱাৰীডাড় মহামায়া মন্দিৰত আয়োজিত এক সমূহীয়া বিবাহ অনুষ্ঠানত ১৮৪ গৰাকী যুৱক-যুৱতীয়ে বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছিল । এই বিবাহ অনুষ্ঠানত প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা অন্যান্য উপহাৰৰ লগতে ৰূপৰ মংগলসূত্ৰও বিতৰণ কৰা হৈছিল । কিন্তু বিবাহৰ কিছু সময় বহুকেইগৰাকী মহিলাৰ এই মংগলসূত্ৰৰ গুণমান সন্দৰ্ভত সন্দেহৰ সৃষ্টি হয় । লগতে অভিযোগ কৰে যে তেওঁলোকক ৰূপৰ মংগলসূত্ৰৰ পৰিৱৰ্তে ধাতুৰ প্ৰলেপ লগোৱা মংগলসূত্ৰ প্ৰদান কৰা হৈছে ।

তদন্তত পোহৰলৈ আহিছে অনিয়ম

ইফালে এই ঘটনা সন্দৰ্ভত অভিযোগ পোহৰলৈ অহাৰ পিছতে এমচিবিৰ উপায়ুক্ত সন্তন দেৱী জাংড়েয়ে তিনিজনীয়া সদস্যৰ এক তদন্ত সমিতি গঠন কৰে । সমিতিখনে প্ৰাপ্ত তথ্য আৰু বিতৰণ কৰা সামগ্ৰীৰ ওপৰত তদন্ত কৰি প্ৰদান কৰা প্ৰতিবেদনত উত্থাপিত অভিযোগ সঁচা বুলি পতিয়ন যায় আৰু এইক্ষেত্ৰত অনিয়ম হোৱা বুলি জনায় । এই তদন্ত প্ৰতিবেদনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি মহিলা আৰু শিশু বিকাশ বিভাগৰ জিলা প্ৰকল্প বিষয়া আদিত্য শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে কাৰ্যব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ পৰামৰ্শ প্ৰদান কৰি বিভাগটোৰ সঞ্চালকলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰে ।

Chhttisgarh Mangalsutras scam
সমূহীয়া বিবাহত নকল মংগলসূত্ৰ প্ৰদান (ETV Bharat)

জিলা প্ৰকল্প বিষয়াৰ উত্তৰ

আনহাতে, এই ঘটনাটোৱে এক নতুন মোৰ লয় যেতিয়া বিভাগটোৰ সঞ্চালক পৰ্যায়ৰ পৰা প্ৰাৰম্ভিকভাৱে কোনো ধৰণৰ খেলিমেলিৰ অভিযোগ অস্বীকাৰ কৰে । ইয়াৰ দ্বাৰা জিলা প্ৰশাসনৰ তদন্ত প্ৰতিবেদন আৰু বিভাগটোৰ মাজত স্ববিৰোধী স্থিতি পোহৰলৈ আহে । ইফালে জিলা প্ৰকল্প বিষয়া আদিত্য শৰ্মাই কয় যে তেওঁলৈ সঞ্চালক কাৰ্যালয়ৰ তৰফৰ পৰা কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী জাৰি কৰা হৈছিল আৰু ইয়াৰ উত্তৰ তেওঁ প্ৰদান কৰিছে ।

"বৰ্তমান সমূহীয়া বিবাহত মংগলসূত্ৰ সম্পৰ্কীয় এই অভিযোগৰ তদন্ত প্ৰতিবেদন উচ্চতম বিভাগলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে । কাৰণ দৰ্শোৱা জাননীৰ উত্তৰো প্ৰদান কৰা হৈছে । এতিয়া পৰৱৰ্তী কাৰ্যব্যৱস্থা প্ৰশাসনৰ বিচাৰাধীন হৈ আছে । তেওঁলোকে ইয়াৰ ওপৰত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব ।" মহিলা আৰু শিশু বিকাশ বিভাগৰ জিলা প্ৰকল্প বিষয়া আদিত্য শৰ্মাই কয় ।

এই ঘটনাটোৱে চৰকাৰী আঁচনি ৰূপায়ণৰ সফলতা আৰু ইয়াৰ তদাৰক ব্যৱস্থা সন্দৰ্ভত প্ৰশ্নচিহ্নৰ সৃষ্টি কৰিছে । এইটোও প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে জিলা পৰ্যায়ত অনিয়ম প্ৰমাণিত হোৱাৰ পিছতো দোষীৰ ওপৰত কাৰ্যব্যৱস্থা গ্ৰহণত বিলম্ব কিয় হৈছে । দুখীয়া কন্যাসকলৰ নামত ৰূপায়ণ কৰা আঁচনিত যদি সঁচাকৈয়ে দুৰ্নীতি সংঘটিত হৈছে তেন্তে এইক্ষেত্ৰত সংশ্লিষ্টসকলক জবাবদিহি কৰাটোও অতি প্ৰয়োজনীয় ।

লগতে পঢ়ক :ইথালন মিশ্ৰিত পেট্ৰ'লক লৈ বিতৰ্ক : দাবী বনাম বাস্তৱ তথ্য প্ৰকাশ কেন্দ্ৰৰ
লগতে পঢ়ক :শিশু নিৰ্যাতনমূলক সমল প্ৰচাৰৰ অভিযোগ; মেটাৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ

TAGGED:

MUKHYAMANTRI KANYA VIVAH YOJANA
KANYA VIVAH YOJANA FAKE MANGALSUTRA
মংগলসূত্ৰ
মংগলসূত্ৰ কেলেংকাৰী
CHHTTISGARH MANGALSUTRAS SCAM

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.