ঔদ্যোগিক আৱৰ্জনাক কৃত্ৰিম বালিলৈ ৰূপান্তৰ কৰাৰ প্ৰযুক্তি উদ্ভাৱন ভাৰতীয় যুৱকৰ

Published : May 7, 2026 at 2:06 PM IST

গিদ্দালুৰ (অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ): উদ্ভাৱন আৰু বহনক্ষমতাৰ সংমিশ্ৰণ ঘটাই গিদ্দালুৰৰ এজন যুৱ গৱেষকে নিৰ্মাণ খণ্ডৰ বাবে ঔদ্যোগিক আৱৰ্জনাক কৃত্ৰিম বালিলৈ ৰূপান্তৰিত কৰাৰ প্ৰযুক্তি উদ্ভাৱন কৰিছে । কুম্মাৰী শেখৰৰ এই অগ্ৰগতিৰ ফলত তেওঁ ভাৰতীয় প্ৰযুক্তি প্ৰতিষ্ঠান (আই আই টি) ভুৱনেশ্বৰৰ পৰা ডক্টৰেট ডিগ্ৰী লাভ কৰাৰ লগতে শৈক্ষিক আৰু অভিযান্ত্ৰিক মহলত স্বীকৃতি লাভ কৰিছে ।

শেখৰে ড৹ বি হনুমন্ত ৰাওৰ তত্বাৱধানত গৱেষণা কৰিছিল ৷ এই গৱেষণাত তাপ শক্তি কেন্দ্ৰৰ পৰা ওলোৱা ছাঁই আৰু তীখা উদ্যোগৰ পৰা সৃষ্টি হোৱা আৱৰ্জনাসমূহৰ ফলপ্ৰসূ ব্যৱহাৰৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছিল । বৰ্তমান এনে আৱৰ্জনৰ প্ৰায় ৫০ শতাংশহে পুনৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয়, বাকী জমা হৈ থকা আৱৰ্জনাখিনিয়ে পৰিৱেশৰ প্ৰতি গুৰুতৰ বিপদৰ সৃষ্টি কৰে ।

জিঅ’পলিমাৰাইজেচন আৰু পেলেটাইজেচনৰ দৰে উন্নত কৌশল ব্যৱহাৰ কৰি শেখৰে এই আৱৰ্জনাবোৰক নিৰ্মাণৰ মান পূৰণ কৰা বালিলৈ সফলতাৰে ৰূপান্তৰিত কৰিলে । ইণ্ডিয়ান ৰোডছ কংগ্ৰেছ আৰু আই আই টি হায়দৰাবাদৰ দৰে প্লেটফৰ্মত তেওঁৰ এই উদ্ভাৱনক ব্যাপকভাৱে প্ৰশংসা কৰা হৈছে । তেওঁৰ এই উদ্ভাৱনৰ খবৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আলোচনীতো প্ৰকাশ পাইছে । এই প্ৰযুক্তিৰ পেটেণ্ট লাভৰ বাবে আবেদন দাখিল কৰিছে গৱেষকগৰাকীয়ে ।

শেখৰে কয় যে এই পদ্ধতিৰ জৰিয়তে উৎপাদিত কৃত্ৰিম বালিয়ে নদীৰ পাৰৰ বালিৰ সলনি এক কাৰ্যক্ষম বিকল্প হিচাপে কাম কৰিব পাৰে । “এই পদ্ধতিয়ে কেৱল ঔদ্যোগিক আৱৰ্জনা পৰিচালনা কৰাত সহায় কৰাই নহয়, প্ৰাকৃতিক সম্পদকো সুৰক্ষা প্ৰদান কৰে, আৰু পৰিৱেশৰ ক্ষতি হ্ৰাস কৰে,” তেওঁ বিশদভাৱে কয় ।

শেখৰৰ পিতৃ ৰাংগয়া ৰে’লৱেৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত কৰ্মচাৰী, আৰু মাতৃ ৰাজাম্মা এগৰাকী গৃহিণী । গিদ্দালুৰৰ বাসিন্দা শেখৰে আই আই টি ভুৱনেশ্বৰত গৱেষণা কৰাৰ পূৰ্বে পুল্লা ৰেড্ডী অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং ডিগ্ৰী পাঠ্যক্ৰম, আৰু নেচনেল ইনষ্টিটিউট অৱ টেকন’লজি (এন আই টি) ভূপালৰ পৰা এমটেক সম্পূৰ্ণ কৰে ।

ৰাষ্ট্ৰীয় মান অনুসৰি নিৰ্মাণত ব্যৱহৃত বালিৰ আকাৰ ৪.৭৫ মিলিমিটাৰৰ পৰা ৭৫ মাইক্ৰনলৈকে হয় । শেখৰৰ প্ৰযুক্তিয়ে নিশ্চিত কৰে যে প্ৰচেছড ছাঁইবোৰে এই মাত্ৰাসমূহ পূৰণ কৰে, একে সময়তে ভাৰতত আৱৰ্জনা ব্যৱস্থাপনা আৰু বালিৰ অভাৱ দুয়োটাৰে বাবে এক বহনক্ষম সমাধান আগবঢ়ায় ।

