দেৱপুৰ গ্ৰীষ্মকালীন শিবিৰৰ বিশেষ আলহী জায়েণ্ট মালাবাৰ প্ৰজাতিৰ কেৰ্কেটুৱা

দেৱপুৰ গ্ৰীষ্মকালীন শিবিৰৰ বিশেষ আলহী জায়েণ্ট মালাবাৰ প্ৰজাতিৰ কেৰ্কেটুৱা
এই বিৰল জীৱটোক দেখাটো সকলো অংশগ্ৰহণকাৰীৰ বাবে এক অতি বিশেষ অভিজ্ঞতা আছিল ।
Published : May 27, 2026 at 11:13 PM IST
বলৌদাবাজাৰ(ছত্তীশগড়): জৈৱ বৈচিত্ৰতাৰ বাবে পুনৰ এবাৰ চৰ্চালৈ আহিছে ছত্তীশগড়ৰ এখন অৰণ্যৰ কথা ৷ এই অৰণ্যখনত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰং-বিৰঙী ভিন্ন প্ৰজাতিৰ কেৰ্কেটুৱা ৷ বলৌদাবাজাৰ বন সংমণ্ডলৰ অধীনত আয়োজিত দেৱপুৰ গ্ৰীষ্মকালীন শিবিৰৰ সময়ত অংশগ্ৰহণকাৰীসকলে হাবিৰ মাজত চৰাই চাবলৈ যোৱাৰ সময়তে এই কেৰ্কেটুৱাসমূহ চকুত পৰে ৷ এই কেৰ্কেটুৱাসমূহ বৃক্ষজাতীয় উদ্ভিদত বাস কৰা ভাৰতৰ অন্যতম বিৰল প্ৰজাতি জায়েণ্ট মালাবাৰৰ অন্তৰ্গত বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে ।
এই কেৰ্কেটুৱাসমূহৰ শৰীৰত থকা ৰঙা, বাদামী, ক’লা আৰু ক্ৰীম ৰঙৰ সংমিশ্ৰণে আন আন প্ৰজাতিৰ কেৰ্কেটুৱাসমূহৰ পৰা পৃথক কৰি তোলে । সাধাৰণ প্ৰজাতিৰ কেৰ্কেটুৱাতকৈ এই প্ৰজাতিটো সম্পূৰ্ণ পৃথক । ই আকাৰত যথেষ্ট ডাঙৰ আৰু সম্পূৰ্ণৰূপে গছত বাস কৰা প্ৰজাতিৰ কেৰ্কেটুৱা ।
বলৌদাবাজাৰৰ প্ৰকৃতি আৰু চৰাইপ্ৰেমী যুৱক হেমন্ত বাৰ্মাই এই সন্দৰ্ভত এনেদৰে কয়, ‘‘দেৱপুৰ বনাঞ্চলত বৃহৎ আকৃতিৰ মালাবাৰ কেৰ্কেটুৱাক দেখি বুজা যায় যে বনাঞ্চলখন এতিয়াও জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰ ক্ষেত্ৰত চহকী আৰু সমৃদ্ধ । বনাঞ্চলসমূহ সুৰক্ষিত হৈ থাকিলেহে এনে প্ৰজাতি দেখা যায় ৷’’ তেওঁ লগতে কয় যে বাৰ্ডিং ট্ৰেইলৰ সময়ত এই বিৰল জীৱটোক দেখাটো সকলো অংশগ্ৰহণকাৰীৰ বাবে এক অতি বিশেষ অভিজ্ঞতা আছিল ।
এই কেৰ্কেটুৱাবিধ কিমান বিশেষ ?
- বৃহৎ আকৃতিৰ মালাবাৰ কেৰ্কেটুৱাবিধ ভাৰতৰ অন্যতম বৃহৎ বৃক্ষজাতীয় উদ্ভিদত বাস কৰা কেৰ্কেটুৱা বুলি গণ্য কৰা হয় ।
- ইয়াৰ আকাৰ সাধাৰণ প্ৰজাতিৰ কেৰ্কেটুৱাতকৈ বহুগুণে ডাঙৰ ।
- প্ৰাণীবিধৰ দৈৰ্ঘ প্ৰায় তিনি ফুট পৰ্যন্ত হ’ব পাৰে ।
- দেহত থকা ভিন্ন ৰঙৰ সংমিশ্ৰণে ইয়াক অতি আকৰ্ষণীয় কৰি তোলে ।
মাটিৰ সলনি গছত বেছি সময় কটোৱা জীৱ
- এই কেৰ্কেটুৱাবিধ সম্পূৰ্ণৰূপে ‘বৃক্ষ’ অৰ্থাৎ গছত বাস কৰা প্ৰকৃতিৰ ।
- জীৱনকালৰ অধিকাংশ সময় গছৰ ডালতে পাৰ কৰে ৷
- নিচেই কম সময়ৰ বাবেহে মাটিত থকা দেখিবলৈ পোৱা যায় ৷
- ই এজোপা গছৰ পৰা আন এজোপা গছলৈ যাবলৈ ২০ ফুট পৰ্যন্ত দূৰত্ব জপিয়াব পাৰে ৷
সংবাদ শীৰ্ষত ৱাৰণবাপাৰা অঞ্চলৰ জৈৱ বৈচিত্ৰ্য
ৱাৰণবাপাৰা অভয়াৰণ্য আৰু ইয়াৰ আশে-পাশে থকা বনাঞ্চলখন জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰ বাবে পৰিচিত । ইয়াত বহুতো বিৰল প্ৰজাতিৰ চৰাই, পখিলা, সৰু স্তন্যপায়ী, বন্যপ্ৰাণী পোৱা যায় । কিন্তু বৃহৎ আকাৰৰ মালাবাৰ কেৰ্কেটুৱাই অঞ্চলটোৰ জৈৱিক সমৃদ্ধি আৰু অধিক আকৰ্ষণীয় কৰি তুলিছে । বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে বনাঞ্চলখনত এনে সংবেদনশীল প্ৰজাতিৰ প্ৰাণীৰ অস্তিত্বই ইংগিত দিয়ে যে পৰিৱেশ তন্ত্ৰ এতিয়াও সজীৱ আৰু সুষম হৈ আছে ।
বন বিভাগৰ প্ৰতিক্ৰিয়া
এই সন্দৰ্ভত মুখ্য বন বিষয়া ধম্মশীল গণবীৰে কয় যে জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা ৱাৰণবাপাৰা আৰু ইয়াৰ আশে-পাশে থকা বনাঞ্চলসমূহ অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ ৷ এনেধৰণৰ বন্যপ্ৰাণীৰ উপস্থিতিয়ে বনাঞ্চল সংৰক্ষণৰ প্ৰচেষ্টাই ফল দেখুওৱা বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰে ।
মুখ্য বন বিষয়া গণবীৰে কয়, ‘‘বনাঞ্চল মানে কেৱল গছৰ সংকলন নহয়, হাজাৰ হাজাৰ জীৱৰো বাসস্থান । এনে প্ৰজাতিৰ কেৰ্কেটুৱাৰ উপস্থিতিয়ে আমাক মনত পেলাই দিয়ে যে প্ৰাকৃতিক ভাৰসাম্য বজাই ৰখাটো কিমান গুৰুত্বপূৰ্ণ ।’’
শিশু আৰু যুৱচামৰ বাবে এক স্মৰণীয় অভিজ্ঞতা
দেৱপুৰ গ্ৰীষ্মকালীন শিবিৰত অংশগ্ৰহণ কৰা শিশু আৰু যুৱক-যুৱতীসকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তটো কোনো দুঃসাহসিক অভিযানতকৈ কম নাছিল । বহু অংশগ্ৰহণকাৰীয়ে প্ৰথমবাৰৰ বাবে নিচেই ওচৰৰ পৰা এটা বিৰল বন্যপ্ৰাণী প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰিছিল ৷ জংঘলৰ মাজে মাজে ভ্ৰমণ কৰাৰ লগতে চৰাই প্ৰত্যক্ষ কৰা পথটোত আকস্মিকভাৱে দেখা এই কেৰ্কেটুৱাবিধৰ উপস্থিতি শিবিৰটোৰ আটাইতকৈ ৰোমাঞ্চকৰ মুহূৰ্ত আছিল । প্ৰকৃতি বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে এনে অভিজ্ঞতাই শিশু আৰু যুৱক-যুৱতীসকলৰ মাজত পৰিৱেশ সংৰক্ষণৰ প্ৰতি সজাগতা বৃদ্ধি কৰে ।
কিহৰ বাবে সংৰক্ষণৰ প্ৰয়োজন ?
আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰকৃতি সংৰক্ষণ সংঘই(IUCN) জায়েণ্ট মালাবাৰ প্ৰজাতিৰ কেৰ্কেটুৱাক “Least Concern” তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে যদিও বিশেষজ্ঞসকলে বনাঞ্চল ধ্বংস আৰু বাসস্থানৰ খণ্ডিতকৰণে প্ৰাণীবিধলৈ ভাবুকি মাতি আনিব পাৰে বুলি সকীয়নি দিছে ৷ ভাৰতত এই প্ৰজাতিটোক ১৯৭২ চনৰ বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষা আইনৰ দ্বিতীয় অনুসূচীৰ অধীনত সুৰক্ষা প্ৰদান কৰা হৈছে ৷
- ইয়াৰ চিকাৰ নিষিদ্ধ
- ইয়াৰ বেহা কৰাটো অপৰাধ
- প্ৰাণীবিধৰ ক্ষতি কৰিলে আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পাৰি ।
প্ৰকৃতি পৰ্যটনে প্ৰসাৰ লাভ কৰিব
বিশেষজ্ঞ তনুজা ৰায় চৌধুৰীৰ মতে যদি এনে বন্যপ্ৰাণী সততে বনাঞ্চলখনত দেখা যায়, তেন্তে ভৱিষ্যতে এই অঞ্চলটো পৰিৱেশ পৰ্যটন আৰু চৰাই চোৱা কামৰ এক প্ৰধান কেন্দ্ৰত পৰিগণিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
দেৱপুৰ বনাঞ্চল আৰু ৱাৰণবাপাৰা অভয়াৰণ্যই ইতিমধ্যে প্ৰকৃতিপ্ৰেমীসকলক আকৰ্ষণ কৰিছে । সম্প্ৰতি বৃহৎ আকৃতিৰ মালাবাৰ প্ৰজাতিৰ কেৰ্কেটুৱাৰ দৰে বিৰল প্ৰজাতিৰ প্ৰাণীৰ উপস্থিতিয়ে অঞ্চলটোক আৰু অধিক বিশেষ কৰি তুলিব ৷
লগতে পঢ়ক: ১১০ বছৰৰ পিছত অৰুণাচলত পুনৰ দেখা গ’ল দুৰ্লভ প্ৰজাতিৰ ফৰিং