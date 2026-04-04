‘মই আঘাতপ্ৰাপ্ত, সেয়েহে মই মাৰাত্মক’ ; সকলো অভিযোগ নস্যাৎ কৰি ৰাঘৱ চাড্ডাৰ ভিডিঅ’

অভিযোগক অজুহাত হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি সংসদত ভাষণ দিবলৈ বাধা প্ৰদান কৰাৰ অভিযোগ সাংসদগৰাকীৰ ৷

Raghav Chadha
আম আদমি পাৰ্টীৰ সাংসদ ৰাঘৱ চাড্ডা (Screengrab/X@raghav_chadha)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 4, 2026 at 9:02 PM IST

নতুন দিল্লী: সংবাদ চৰ্চাত আম আদমি পাৰ্টীৰ সাংসদ তথা দেশৰ যুৱনেতা ৰাঘৱ চাড্ডা ৷ ৰাজ্যসভাৰ উপ-দলপতি পদৰ পৰা অপসাৰিত হোৱাৰ পিছত মৌন হৈ নাথাকি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে আপৰ সাংসদগৰাকীয়ে ৷

বলীউডৰ শেহতীয়া জনপ্ৰিয় ছবি ধুৰন্ধৰৰ সংলাপেৰে নিজৰ মৌন ব্ৰত ভাঙিছে ৰাঘৱ চাড্ডাই ৷ ‘‘মই আঘাতপ্ৰাপ্ত, সেয়েহে মই মাৰাত্মক’’ শীৰ্ষক সংলাপৰে আম আদমি পাৰ্টীৰ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ ৰাঘৱ চাড্ডাই শনিবাৰে নিজৰ দলীয় সতীৰ্থসকলে উত্থাপন কৰা সকলো অভিযোগ ভুৱা আৰু পৰিকল্পিত বুলি স্পষ্টীকৰণ দিয়ে ৷ যুৱনেতা চাড্ডা শেহতীয়াকৈ সংসদৰ এক শক্তিশালী কণ্ঠত পৰিণত হৈছিল ৷ ইয়াক দমন কৰাৰ উদ্দেশ্যৰে সাংসদগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে এই অভিযোগ উত্থাপন কৰা বুলি তেওঁ প্ৰকাশ কৰে ৷

সামাজিক মাধ্যম এক্সত প্ৰকাশিত এটা ভিডিঅ’ত চাড্ডাই দাবী কৰে যে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে পৰিকল্পিত অভিযান চলি আছে ৷ যাৰ বাবে একে অভিযোগ বাৰে বাৰে উত্থাপন কৰা হৈছে । ‘‘কালিৰে পৰা মোৰ বিৰুদ্ধে পৰিকল্পিতভাৱে অভিযান চলি আছে । একে ভাষা আৰু একে অভিযোগ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে । এয়া কাকতলীয় নহয়, পৰিকল্পিত আক্ৰমণহে’’ বুলি সাংসদগৰাকীয়ে ক্ষোভ ব্যক্ত কৰে ৷

আম আদমি পাৰ্টীৰ নেতাগৰাকীয়ে কয় যে তেওঁ প্ৰথমে কোনো সঁহাৰি নিদিয়াৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল ৷ অৱশ্যে পিছলৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰাটো প্ৰয়োজনীয় বুলি অনুভৱ কৰে । সাংসদগৰাকীয়ে কয়, ‘‘মই ভাবিছিলো যে মই প্ৰত্যুত্তৰ নিদিওঁ ৷ কিন্তু যেতিয়া এটা মিছা কথা এশবাৰ আওৰোৱা হয়, তেতিয়া মানুহে বিশ্বাস কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে । গতিকে মই এতিয়া মুখ খুলিছো ।’’

আনহাতে, সংসদত ভাষণ প্ৰদান কৰিবলৈ সাংসদগৰাকীক বাৰে বাৰে বাধা প্ৰদান কৰা হৈছে বুলিও তেওঁ অভিযোগ তোলে ৷ তেওঁ কয়, ‘‘আপৰ নেতাসকলে এই অভিযোগৰ ভিত্তিত মোক সংসদত ভাষণ প্ৰদান কৰিবলৈ নিদিয়াৰ হুংকাৰ দিছে ৷ মই এই তিনিটা অভিযোগৰ এটা এটাকৈ উত্তৰ দিব বিচাৰো ।’’

প্ৰথমটো অভিযোগৰ প্ৰত্যুত্তৰত চাড্ডাই বিৰোধীৰ সদন ত্যাগৰ সময়ত মৌন হৈ বহি থকা বুলি কোৱা কথাটো সম্পূৰ্ণ মিছা বুলি জানিবলৈ দিয়ে ৷ লগতে সমালোচকসকলক প্ৰমাণ দিবলৈ প্ৰত্যাহ্বান জনায় । ‘‘সংসদত চিচিটিভি কেমেৰা লগোৱা হৈছে ।তেওঁলোকে ফুটেজ চাব পাৰিব, সকলো স্পষ্ট হৈ পৰিব’’ - চাড্ডাই কয় ৷

দ্বিতীয়টো অভিযোগ আছিল - মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগনামা প্ৰস্তাৱত স্বাক্ষৰ কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰাৰ অভিযোগ ৷ এই দাবী ভিত্তিহীন বুলি সাংসদগৰাকীয়ে নস্যাৎ কৰে ৷ তেওঁ কয়, “মোক কেতিয়াও আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিকভাৱে কোনো আপ নেতাই এনে প্ৰস্তাৱত স্বাক্ষৰ কৰিবলৈ কোৱা নাছিল ৷ আপৰ আন কেইবাজনো সাংসদে জাননীখনত স্বাক্ষৰ কৰা নাই ।’’

‘‘ৰাজ্যসভাত আপৰ ১০ গৰাকী সাংসদ আছে ৷ ইয়াৰ ভিতৰত ছয়-সাতজনে চহী কৰা নাছিল । গতিকে মোক কিয় অকলে কোৱা হৈছে’’ বুলি সাংসদগৰাকীয়ে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে ৷ লগতে কয় যে বিৰোধীয়ে প্ৰস্তাৱটো আগবঢ়াবলৈ মাত্ৰ ৫০ টা স্বাক্ষৰৰ প্ৰয়োজন ।

তেওঁ ভয়তে কাম কৰা বুলি উত্থাপিত তৃতীয়টো অভিযোগৰ উত্তৰত সাংসদ চাড্ডাই কয়, ‘‘মই সংসদত হুলস্থুল কৰিবলৈ, মাইক ভাঙিবলৈ বা গালি-গালাজ কৰিবলৈ কোনো অশ্লীল ভাষা প্ৰয়োগ নকৰো ৷ মই জনসাধাৰণৰ সমস্যা সদনৰ মজিয়াত উত্থাপন কৰিবলৈহে আছো ।’’

আনহাতে, সংসদীয় অভিলেখৰ ওপৰত আলোকপাত কৰি চাড্ডাই কয় যে তেওঁ জি এছ টি, আয়কৰ, পঞ্জাৱৰ পানীৰ চিন্তা, দিল্লীৰ বায়ু প্ৰদূষণকে ধৰি বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় সদনত উত্থাপন কৰিছে । শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য সেৱা, ভাৰতীয় ৰে’ল বিভাগৰ লগতে ঋতুস্ৰাৱৰ সময়ত স্বাস্থ্যৰ যতনক লৈও আলোচনা কৰাৰ কথা সাংসদগৰাকীয়ে সদনত বহুবাৰ উত্থাপন কৰে, যিবোৰ বিষয়ক সততে আওকাণ কৰা হয় ৷

চাড্ডাই দৃঢ়ভাৱে কয়, ‘‘সত্যই প্ৰাধান্য পাব । এই সকলোবোৰ মিছা কথা উদঙাই দিয়া হ’ব আৰু প্ৰতিটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়া হ’ব । কাৰণ মই আঘাতপ্ৰাপ্ত, সেয়েহে মই মাৰাত্মক ৷’’

