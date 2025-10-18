প্ৰজন্মৰ পিছত প্ৰজন্ম ধৰি চলি অহা এটা শিল্পকৰ্ম: য'ত প্ৰাণ পাই উঠে জীৱ-জন্তুৰ হাড়ে
শিল্পীসকলৰ মতে, হাড় খোদিত কৰাৰ এই শিল্প কৰ্ম সংস্থাপন আৰু পৰিৱেশ দুয়োটাৰে বাবেই উপকাৰী ।
Published : October 18, 2025 at 8:13 PM IST
লক্ষ্ণৌ : লক্ষ্ণৌত বিভিন্ন সামগ্ৰী হাড়েৰে খোদিত কৰাৰ ইতিহাস বহু পুৰণি, এই পৰম্পৰা নবাবৰ যুগৰ পৰাই চলি আহিছে, যেতিয়া শিল্পীসকলে ৰাজদৰবাৰৰ বাবে হাতীদাঁতৰ সজ্জাগত বস্তু সৃষ্টি কৰিছিল তেতিয়াৰে পৰাই ।
হাতীদাঁত নিষিদ্ধ কৰাৰ পিছত শিল্পীসকলে প্ৰায়ে বধশালাৰ পৰা পোৱা ম’হ আৰু উটৰ হাড় ব্যৱহাৰ কৰি এই শিল্পকলা চলাই নিছিল । এই শিল্পকলা মূলতঃ ঠাকুৰগঞ্জ অঞ্চলত চৰ্চা কৰা হয় আৰু ইয়াত লেম্প, গহনা আৰু সাজ-সজ্জাৰ বাকচ নিৰ্মাণৰ জটিল আৰু সময় সাপেক্ষ কৌশল জড়িত হৈ থাকে ।
নবাবৰ কালত এই শিল্পই যথেষ্ট সন্মান লাভ কৰিছিল । নবাবসকলে এই দক্ষতাক বহু পৰিমাণে প্ৰসাৰিত কৰিছিল । এতিয়া তেওঁলোকৰ পৰৱৰ্তী প্ৰজন্মই ইয়াক আগুৱাই লৈ গৈছে । নবাবৰ বংশধৰ মাছুদ আব্দুল্লাই কয় যে মোগলৰ যুগৰ পৰাই হাড় খোদিত কৰাৰ কাম চলি আহিছে ।
লক্ষ্ণৌৰ উপৰিও বাৰাবাংকি, সম্ভল, মোৰাদাবাদ, গাজিয়াবাদ আদিও হাড় খোদিতৰ বাবে জনাজাত । আনকি ৰাজস্থানত বিশেষকৈ জয়পুৰতো শিল্পীসকল জটিল ভাস্কৰ্য, অলংকাৰ, হাড়ৰ পৰা তৈয়াৰী আচবাবৰ বাবে পৰিচিত ।
পশ্চিম বংগৰ পূবৰ থিয়েটাৰত ১৮ শতিকাত নবাবসকলৰ ৰাজত্বকালত মুৰ্ছিদাবাদ চহৰত হাড় আৰু হাতীদাঁত খোদিত কৰাৰ এক দীঘলীয়া পৰম্পৰা আছে । অৱশ্যে লক্ষ্ণৌৰ হাড় খোদিত শিল্প হাতুৰী আৰু চেলেলৰ ব্যৱহাৰেৰে এক সুক্ষ্ম শিল্পকলা । বহু সময়ত ভাল টুকুৰা এটা প্ৰস্তুত কৰিবলৈ দিন লাগে ।
ষ্টেণ্ডিং লেম্প, মোবাইল হেংগিং ষ্টেণ্ড, গহনা বাকচ, ফটো ফ্ৰেম, টেবুল টপ, শ্ব’পিচ, চেছ বৰ্ড আদি সামগ্ৰী হাড়ত সুন্দৰ খোদিত কৰি তৈয়াৰ কৰা হয় । চহৰ অঞ্চলৰ বিভিন্ন বজাৰত এই সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰা হয় । অনলাইনতো ইয়াৰ চাহিদা আছে । বিদেশলৈও এই সামগ্ৰী প্ৰেৰণ কৰা হয় ।
হাড়ত খোদিত কৰা সামগ্ৰীৰ দাম ১০০ ৰ পৰা ২ লাখ টকা পৰ্যন্ত হয় । মাষ্টাৰ পিচ ষ্টেণ্ড লেম্পৰ দাম প্ৰায় ২ লাখ । ইয়াৰ উচ্চতা প্ৰায় ৫ ফুট । ইয়াৰ ওপৰত ধুনীয়া ধুনীয়া খোদিত শিল্পকৰ্ম আছে । দেখাতো বৰ ধুনীয়া ।
গোল দৰৱাজা সাজ্জাদ বাগৰ এটা কাৰখানাৰ শিপিনী জালালুদ্দিনে কয় যে তেওঁ বিগত ৪৫ বছৰে এই ব্যৱসায়ৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে । এই দক্ষতা তেওঁ ককাকৰ পৰা শিকিছিল আৰু এতিয়া বহু ডেকা ল’ৰাকো এই কাম শিকাইছে । ২০১০ চনত ৰাজ্যিক বঁটা লাভ কৰাৰ লগতে ২০১৪ চনত তদানীন্তন ৰাষ্ট্ৰপতি প্ৰণৱ মুখাৰ্জীয়ে তেওঁক সম্বৰ্ধনাও জনাইছিল ।
জালালুদ্দিনে কয় যে লক্ষ্ণৌত ম’হ আৰু উটৰ হাড়ৰ পৰা আভ্যন্তৰীণ আৰু সজ্জাৰ সামগ্ৰী তৈয়াৰ কৰা প্ৰায় ২০০ শিল্পী আছে ।
জালালুদ্দিনে কয়, ''আমাৰ শিল্পকৰ্ম আমেৰিকা, ডুবাই, হংকং আৰু চৌদি আৰৱলৈ যায় । ভাৰত চৰকাৰেও আমাক বহুবাৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰদৰ্শনীলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে । আমাৰ দ্বাৰা নিৰ্মিত সজ্জা সামগ্ৰী সকলোতে উপলব্ধ নহয় । এইবোৰ মূলতঃ লক্ষ্ণৌৰ বিগ ইমাম্বৰা, দিল্লীৰ জামা মছজিদ আৰু কুতুব মিনাৰ, আগ্ৰাৰ তাজমহলৰ দৰে ঐতিহাসিক স্থানৰ দোকানত বিক্ৰী কৰা হয় ।''
শিল্পীসকলৰ মতে এই ব্যৱসায় কৰ্মসংস্থাপন আৰু পৰিৱেশ দুয়োটাৰে বাবে উপকাৰী । যদিও একাংশ লোকে ধৰ্মীয় আৱেগৰ বাবে এই সামগ্ৰীসমূহ ক্ৰয় নকৰে, তথাপিও এই কাৰুকাৰ্য শিল্প আৰু হস্তশিল্পপ্ৰেমীসকলৰ বাবে অতি আকৰ্ষণীয় ।
জালালুদ্দিনে এই সন্দৰ্ভত বিৱৰণি দি কয়, “আমি বনোৱা বস্তুবোৰ যেতিয়া মানুহে চায়, তেতিয়া তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰে যে সেইটো হাড়ৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা হৈছে ।”
জালালুদ্দিনৰ পুত্ৰ আকিল আখতাৰো এতিয়া এই পৰম্পৰাগত শিল্পৰ সৈতে জড়িত । তেওঁ কয় যে ছ’চিয়েল মিডিয়াই এই শিল্পক এক নতুন পৰিচয় দিছে । শিল্পীসকলে এতিয়া অনলাইন অৰ্ডাৰত কম্বল, সুগন্ধিৰ বটল, গহনা বাকচ, দেৱালৰ ফ্ৰেম, ঘড়ী, লেম্প, মোবাইল ওলমি থকা বাকচ আদি আধুনিক সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰে ।
আগতে মাহৰ পিছত মাহ লাগি থকা কামটো এতিয়া মেচিনেৰে কেইসপ্তাহমানৰ ভিতৰতে সম্পূৰ্ণ হৈছে । কিন্তু বৰ্তমান বহুতো মিহি খোদিত শিল্পকৰ্ম হাতেৰেও তৈয়াৰ কৰা হয় ।