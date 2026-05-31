দেশৰ চিডিএছ হিচাবে দায়িত্ব গ্ৰহণ জেনেৰেল এনএছ ৰাজা সুব্ৰমণিৰ

দেশৰ চিডিএছ হিচাবে দায়িত্ব গ্ৰহণ জেনেৰেল এনএছ ৰাজা সুব্ৰমণিৰ
দেশবাৰে প্ৰতিৰক্ষা মুৰব্বী তথা চিডিএছ হিচাবে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিলে জেনেৰেল সুব্ৰমণিয়ে ৷
Published : May 31, 2026 at 3:36 PM IST
নতুন দিল্লী: দেশৰ নতুন প্ৰতিৰক্ষা মুৰব্বী তথা চিডিএছ হিচাপে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিলে জেনেৰেল এনএছ ৰাজা সুব্ৰমণিয়ে ৷ শনিবাৰে দেশৰ জ্যেষ্ঠ সামৰিক সেনাধ্যক্ষ হিচাপে নিজৰ কাৰ্যকাল সম্পূৰ্ণ কৰা জেনেৰেল অনিল চৌহানৰ পিছত চীন আৰু পাকিস্তানৰ বিশেষজ্ঞ হিচাপে বহুলভাৱে পৰিচিত জেনেৰেল এনএছ ৰাজা সুব্ৰমণিয়ে চিডিএছ হিচাপে দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰে ৷
উল্লেখ্য যে, ইয়াৰ পূৰ্বে জেনেৰেল সুব্ৰমণীয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা পৰিষদৰ সচিবালয়ত সামৰিক উপদেষ্টা হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছিল ৷ দেওবাৰে চিডিএছ হিচাপে দায়িত্ব লোৱাৰ পাছতে জেনেৰেল সুব্ৰমণীয়ামে কয়, "সশস্ত্ৰ বাহিনীৰ ত্ৰি-সেৱাৰ সহযোগিতা আৰু ঐক্য বৃদ্ধিৰ বাবে সাংগঠনিক সংস্কাৰ মোৰ প্ৰধান কাম হ’ব ৷’’
VIDEO | Delhi: Chief of Defence Staff General NS Raja Subramani says, " atma nirbharta is a central pillar of our national security. we will accelerate the development, induction and integration of indigenous weapons in our armed forces. innovation in thought and action will drive…
তেওঁ কয়, ‘‘আমি আমাৰ সশস্ত্ৰ বাহিনীত থলুৱাভাবে নিৰ্মিত অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰৰ প্ৰয়োগ, বিকাশ আৰু ঐক্য ত্বৰান্বিত কৰিম ৷ আমাৰ সশস্ত্ৰ বাহিনীয়ে আমাৰ জাতীয় স্বাৰ্থ ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত পেছাদাৰিত্ব আৰু কাৰ্যকৰী নিৰ্ণায়কতা ধাৰাবাহিকভাৱে প্ৰদৰ্শন কৰিছিল ৷ আমি আমাৰ দেশৰ সাৰ্বভৌমত্ব আৰু অখণ্ডতা ৰক্ষাৰ বাবে প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ ৷" চিডিএছগৰাকীয়ে কয়, "মই বিশ্বাসী যে আমাৰ সশস্ত্ৰ বাহিনীয়ে নিষ্ঠা, সাহস, সন্মানেৰে দেশৰ বাবে সেৱা আগবঢ়াই যাব ৷"
উল্লেখ্য যে, ২০২৩ চনৰ মাৰ্চৰ পৰা ২০২৪ চনৰ জুনলৈকে কেন্দ্ৰীয় কমাণ্ডৰ জেনেৰেল অফিচাৰ কমাণ্ডিং ইন চিফ আৰু ২০২৪ চনৰ ১ জুলাইৰ পৰা ২০২৫ চনৰ ৩১ জুলাইলৈকে সেনাবাহিনীৰ ভাইচ চীফ হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল চিডিএছগৰাকীয়ে ৷ ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষা একাডেমী আৰু ভাৰতীয় সামৰিক একাডেমীৰ স্নাতক চিডিএছ জেনেৰেল সুব্ৰমণিয়ামে ১৯৮৫ চনৰ ১৪ ডিচেম্বৰত গঁড়ৱাল ৰাইফলছৰ অষ্টম বেটেলিয়নত নিযুক্তি লাভ কৰিছিল ৷
General NS Raja Subramani assumed office as India's 3rd Chief of Defence Staff (CDS) today, ushering in a new phase of military leadership and transformation.
চিডিএছ জেনেৰেল সুব্ৰমণিয়ে ইউকেৰ ব্ৰেকনেলৰ জইণ্ট চাৰ্ভিচেছ কমাণ্ড এণ্ড ষ্টাফ কলেজ আৰু নতুন দিল্লীৰ নেশ্ব’নেল ডিফেন্স কলেজৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ৷ লণ্ডনৰ কিংছ কলেজৰ পৰা স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী আৰু মাদ্ৰাজ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা প্ৰতিৰক্ষা অধ্যয়নত এম ফিল ডিগ্ৰী লাভ কৰিছিল তেওঁ ৷
অপাৰেশ্যন ৰাইনো, জম্মু-কাশ্মীৰত ১৬৮ ইনফেণ্ট্ৰি ব্ৰিগেড, কেন্দ্ৰীয় খণ্ডৰ ১৭ মাউণ্টেন ডিভিজনৰ অংশ হিচাপে অসমত বিদ্ৰোহ বিৰোধী অভিযানত ১৬ গড়োৱাল ৰাইফলছৰ কমাণ্ড কৰিছিল তেওঁ ৷ জম্মু-কাশ্মীৰৰ এটা ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাইফলছ খণ্ডৰ উপ-সেনাধ্যক্ষ, আৰু প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰালয়ৰ (সেনা) সংহত মুখ্য কাৰ্যালয়ত সামৰিক চোৰাংচোৱাৰ উপ-সঞ্চালক প্ৰধান পদত আছিল জেনেৰেল সুব্ৰমণিয়ে ৷
