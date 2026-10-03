ETV Bharat / bharat

লিংগ সমতা অৰ্জন কৰিবলৈ পুৰুষ-মহিলা উভয়কে সমান অংশীদাৰ হিচাপে গণ্য কৰা উচিত: শৈলজা কিৰণ

শনিবাৰে হায়দৰাবাদৰ 'ৱমেন ইন লিডাৰশ্বিপ: ব্ৰেকিং বেৰিয়াৰ্ছ, বিল্ডিং লেগেচিজ' শীৰ্ষক এক আলোচনাত অংশগ্ৰহণ শৈলজা কিৰণৰ ৷

Gender Equality Needs Equal Partnership Of Men And Women
পুৰুষ-মহিলা উভয়কে সমান অংশীদাৰ হিচাপে গণ্য কৰা উচিত (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 3, 2026 at 10:45 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : মাৰ্গদৰ্শীৰ পৰিচালন সঞ্চালক শৈলজা কিৰণে কয় যে লিংগ সমতা অৰ্জন কৰিবলৈ সমাজত পুৰুষ আৰু মহিলা উভয়কে সমান অংশীদাৰ হিচাপে গণ্য কৰা উচিত । তেওঁ ব্যক্তিক সৱলীকৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষাৰ গুৰুত্বৰ ওপৰত জোৰ দিয়ে আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰী তথা মহিলাসকলক নতুন প্ৰযুক্তি আঁকোৱালি ল’বলৈ আহ্বান জনায়, কিন্তু ইয়াক শিক্ষকৰ বিকল্প হিচাপে নল’বলৈও সতৰ্ক কৰি দিয়ে ।

শনিবাৰে হায়দৰাবাদৰ বাগ লিংগমপল্লীত কাকাৰ বি আৰ আম্বেদকাৰ শিক্ষানুষ্ঠানৰ উদ্যোগত আয়োজিত 'ৱমেন ইন লিডাৰশ্বিপ: ব্ৰেকিং বেৰিয়াৰ্ছ, বিল্ডিং লেগেচিজ' শীৰ্ষক এক আলোচনা অংশগ্ৰহণ কৰি শৈলজা কিৰণে এই মন্তব্য প্ৰদান কৰে ।

পুৰুষ-মহিলা উভয়কে সমান অংশীদাৰ হিচাপে গণ্য কৰা উচিত (ETV Bharat)

তেওঁ কয় যে, নেতৃত্বৰ স্থানত থকা মহিলাসকলে প্ৰায়ে পুৰুষতকৈ অধিক ত্যাগ কৰিবলগীয়া হয় আৰু তেওঁলোকৰ হাতলৈ অহা সুযোগসমূহ সদ্ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ আহ্বান জনায় । তেওঁ সোঁৱৰণ কৰে যে মাত্ৰ ২৭ বছৰ বয়সতে তেওঁ মাৰ্গদৰ্শীৰ নেতৃত্ব দিয়াৰ সুযোগ পাইছিল ।

মহিলাসকলক নিজৰ ভৰিত থিয় হ’বলৈ আৰু নিজৰ আকাংক্ষা পূৰণ কৰিবলৈ উৎসাহিত কৰি তেওঁ কয়, "জীৱনত যিমানেই অসুবিধাৰ সন্মুখীন নহওক কিয়, আপোনাৰ লক্ষ্য কেতিয়াও এৰি নিদিব।"

কিৰণে কয়,"লিংগ সমতাক কেৱল মহিলাৰ সমস্যা হিচাপে চোৱা উচিত নহয় । লিংগ সমতা কেৱল মহিলাৰ বাবেই নহয়, ই তেতিয়াহে সম্ভৱ হ’ব যেতিয়া মহিলা আৰু পুৰুষ উভয়ে ইয়াক বিচাৰিব ।"

শিক্ষকসকলৰ ভূমিকাৰ ওপৰত আলোকপাত কৰি শৈলজাই কয় যে, সমগ্ৰ বিশ্বই এজন ছাত্ৰৰ প্ৰতিভা চিনি পোৱাৰ আগতেই প্ৰায়ে শিক্ষকসকলে তাক চিনাক্ত কৰে । শিক্ষকতা হৈছে এক মৰ্যাদাপূৰ্ণ বৃত্তি য’ত শিক্ষাবিদসকলে শৈক্ষিক জ্ঞানৰ লগতে জীৱনৰ পাঠো দান কৰে ।

তেওঁ কয়, "বাবাছাহেব আম্বেদকাৰে শিক্ষাক কেৱল এক অৰ্হতা হিচাপে দেখা নাছিল । তেওঁ শিক্ষাক সৱলীকৰণ, মৰ্যাদা, স্বাধীনতা আৰু সামাজিক পৰিৱৰ্তনৰ এক শক্তি হিচাপে বুজি পাইছিল ।"

লগতে পঢ়ক:মিদনাপুৰৰ ২০০ বছৰীয়া দুৰ্গা পূজাঃ আমিষ ব্যঞ্জনৰ ভোগেৰে কৈলাশলৈ বিদায় দিয়ে দেৱীক

TAGGED:

মাৰ্গদৰ্শী
শৈলজা কিৰণ
হায়দৰাবাদ
আম্বেদকাৰ
MARGADARSI MD SAILAJA KIRON

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.