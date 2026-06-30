ETV Bharat / bharat

জেনেৰেল ধীৰাজ শেঠক ভাৰতীয় সেনাৰ নতুন সেনা প্ৰধান হিচাপে নিযুক্তি

ভাৰতীয় সেনাবাহিনীৰ ৩১ সংখ্যক মুৰব্বী (COAS) হিচাপে নিযুক্ত হোৱাৰ পূৰ্বে তেওঁ সেনাবাহিনীৰ উপ-মুৰব্বী হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল ।

NEW INDIAN ARMY CHIEF
লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল ধীৰাজ শেঠ (X @SpokespersonMoD)
author img

By PTI

Published : June 30, 2026 at 3:58 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী: লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল ধীৰাজ শেঠে মঙলবাৰে ভাৰতীয় সেনাৰ নতুন সেনা প্ৰধান হিচাপে কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰে ৷ মঙলবাৰে অৱসৰ গ্ৰহণ কৰা জেনেৰেল উপেন্দ্ৰ দ্বিবেদীৰ উত্তৰাধিকাৰী হিচাপে অধিষ্ঠিত হৈছে ধীৰাজ শেঠ ৷ জেনেৰেল শেঠ খাদকৱাছলাৰ নেশ্ব'নেল ডিফেন্স একাডেমীৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ আৰু ১৯৮৬ চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত তেওঁক আৰ্মৰ্ড কৰ্পছত নিযুক্তি দিয়া হৈছিল ৷

ভাৰতীয় সেনাবাহিনীৰ ৩১ সংখ্যক মুৰব্বী (COAS) হিচাপে নিযুক্ত হোৱাৰ পূৰ্বে তেওঁ সেনাবাহিনীৰ উপ-মুৰব্বী হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল । প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰণালয়ৰ মতে, প্ৰায় চাৰি দশকজুৰি চলি থকা তেওঁৰ সামৰিক কেৰিয়াৰত তেওঁ কাৰ্যকৰী, কৌশলগত, সামৰ্থ বিকাশ আৰু প্ৰতিষ্ঠানিক ক্ষেত্ৰত বিস্তৃত অভিজ্ঞতা লাভ কৰিছে ৷ ভাৰতীয় সেনাৰ যুদ্ধ ক্ষমতা আৰু দীৰ্ঘম্যাদী ৰূপান্তৰত তেওঁ উল্লেখযোগ্য অৱদান আগবঢ়াইছে ৷

১ এপ্ৰিলত সেনাবাহিনীৰ উপ-মুৰব্বী হিচাপে নিযুক্তি পোৱাৰ পূৰ্বে তেওঁ পুনেস্থিত দক্ষিণ কমাণ্ডৰ নেতৃত্ব দিছিল আৰু তেওঁৰ নেতৃত্বত এই বিশেষ কমাণ্ডে যোৱা বছৰ অপাৰেশ্যন সেন্দূৰৰ সময়ত উচ্চ মাত্ৰাৰ কাৰ্যকৰী প্ৰস্তুতি বজাই ৰাখিছিল ।

লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি থকা সময়ত জেনেৰেল ধীৰাজ শেঠ সুদৰ্শন চক্ৰ কৰ্পছৰ কমাণ্ডাৰ আছিল ৷ সুদৰ্শন চক্ৰ কৰ্পছ ভাৰতীয় সেনাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ষ্ট্ৰাইক ফৰ্মেশ্ব'ন ৷ তেওঁ দিল্লী এলেকাৰ জেনেৰেল অফিচাৰ কমাণ্ডিং হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল ৷ তেওঁৰ কাৰ্যকালত তেওঁ উল্লেখযোগ্য ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সামৰিক অভিযান আৰু আনুষ্ঠানিক দায়িত্বসমূহ তদাৰক কৰিছিল ৷ সেনা মুৰব্বী পদলৈ উন্নীত হোৱাৰ পিছত জেনেৰেল ধীৰাজ শেঠ দক্ষিণ পশ্চিম কমাণ্ড আৰু সেনাৰ দক্ষিণ কমাণ্ডৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰে ৷

জেনেৰেল শেঠ দুটা অপাৰেশ্ব'নেল আৰ্মী কমাণ্ডৰ কমাণ্ডিং আৰু ডেৰ-দুবছৰতকৈও অধিক সময় ধৰি মূল ফ্ৰণ্টসমূহত কৌশলগত তদাৰকী প্ৰদান কৰাৰ বিৰল গৌৰৱ লাভ কৰিছে ৷ ইয়াৰ উপৰিও তেওঁ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ কৰ্মচাৰী আৰু কৌশলগত পদত অধিষ্ঠিত হৈছে ৷ এই নিযুক্তিসমূহে কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা, বাহিনী ব্যৱস্থাপনা, আৰু সামৰ্থ বিকাশত যথেষ্ট ইতিবাচক প্ৰভাৱ পেলাইছে ৷ সেনাবাহিনীৰ আধুনিকীকৰণতো তেওঁ যথেষ্ট অৰিহণা যোগাইছে ৷

প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰালয়ৰ মতে, নতুন প্ৰযুক্তি আৰু ভৱিষ্যতৰ যুদ্ধক্ষেত্ৰৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ সৈতে কাৰ্যকৰী প্ৰয়োজনীয়তাক একাকাৰ কৰাত জেনেৰেল শেঠৰ অৱদান অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ । এজন নিখুঁত সামৰিক পেছাদাৰী হিচাপে জেনেৰেল শেঠে পেছাদাৰী সামৰিক শিক্ষাত ধাৰাবাহিকভাৱে পাৰদৰ্শিতা দেখুৱাইছিল আৰু প্ৰশিক্ষণ পাঠ্যক্ৰমত শীৰ্ষ পদবী লাভ কৰিছিল ।

প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰণালয়ে উল্লেখ কৰে যে হায়াৰ কমাণ্ড পাঠ্যক্ৰম আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষা মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা স্নাতক হোৱাৰ উপৰিও জেনেৰেল শেঠ পেৰিছৰ সন্মানীয় কমাণ্ড এণ্ড ষ্টাফ পাঠ্যক্ৰমতো অংশগ্ৰহণ কৰিছিল, যিয়ে সমসাময়িক সামৰিক বিষয়ৰ প্ৰতি তেওঁৰ বহল কৌশলগত চিন্তাধাৰা আৰু বুজাবুজি প্ৰদৰ্শন কৰিছিল ।

লগতে পঢ়ক : দেশৰ পৰৱৰ্তী সেনাপ্ৰধান লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল ধীৰাজ শেঠ; ৩০ জুনত গ্ৰহণ কৰিব দায়িত্ব

TAGGED:

লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল ধীৰাজ শেঠ
ভাৰতীয় সেনাৰ নতুন সেনা মুৰব্বী
জেনেৰেল উপেন্দ্ৰ দ্বিবেদী
ইটিভি ভাৰত অসম
NEW INDIAN ARMY CHIEF

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.