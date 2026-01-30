জুবিন গাৰ্গক মৰণোত্তৰভাৱে ভাৰতৰত্ন প্ৰদানৰ দাবী গৌৰৱ গগৈৰ
একেটা দাবীৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী, বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ ।
Published : January 30, 2026 at 9:16 PM IST
নতুন দিল্লী: অসমীয়াৰ হিয়াৰ আমঠু, সংগীতৰ মহানায়ক জুবিন গাৰ্গক মৰণোত্তৰভাৱে ভাৰতৰত্ন প্ৰদান কৰিবলৈ আহ্বান কংগ্ৰেছ সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ । শুকুৰবাৰে সাংসদ গগৈয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক প্ৰয়াত জুবিন গাৰ্গক ভাৰতৰত্ন প্ৰদান কৰিবলৈ আহ্বান জনায় । এই সন্দৰ্ভত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীলৈ অসমৰ সাংসদগৰাকীয়ে প্ৰেৰণ কৰিছে এখন পত্ৰ ।
প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ লিখা পত্ৰখনত সাংসদ গগৈয়ে লিখিছে যে জুবিন গাৰ্গৰ অকাল আৰু মৰ্মান্তিক বিয়োগে অসম আৰু উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলক শোক সাগৰত ডুবাই পেলাইছিল । অঞ্চলটোৰ পৰিসীমা পাৰ কৰি বিস্তৃত হৈ আছে জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰভাৱ ।
এই পত্ৰখনত গৌৰৱ গগৈয়ে লিখিছে, “ভাৰতীয় সংগীত আৰু সংস্কৃতিলৈ গাৰ্গৰ অতুলনীয় অৱদান, অসমীয়া ভাষা আৰু কলাত্মক প্ৰকাশক ৰাষ্ট্ৰীয়-আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় দৰ্শকৰ মাজলৈ লৈ যোৱাত তেওঁৰ ভূমিকা আৰু তেওঁৰ মৃত্যুৰ পিছত সমগ্ৰ অসম তথা উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ গভীৰ জনসাধাৰণৰ আবেগ ।”
সাংসদ গগৈৰ মতে, মৰণোত্তৰ ভাৰতৰত্ন প্ৰদান কৰাটোৱে হ’ব এনে এগৰাকী শিল্পীৰ উপযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় স্বীকৃতি । এইগৰাকী শিল্পীৰ জীৱনৰ কৰ্মই আঞ্চলিক সীমা অতিক্ৰমী ভাৰতৰ সংমিশ্ৰিত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যৰ এক চিৰস্থায়ী অংগ হৈ পৰা বুলিও সাংসদগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰে ।
উল্লেখ্য় যে, বিগত বৰ্ষৰ ডিচেম্বৰতো গৌৰৱ গগৈয়ে সংসদত জুবিন গাৰ্গক মৰণোত্তৰভাৱে ভাৰতৰত্ন প্ৰদানৰ দাবী উত্থাপন কৰিছিল ।
সংসদত বিষয়টো উত্থাপন কৰি গগৈয়ে কয়, "আজি অসমৰ ৰাইজে তেওঁক হেৰুৱাই শোকত ভাগি পৰিছে । অসমৰ ৰাজ্য চৰকাৰে কৈছে যে এয়া হত্যাকাণ্ড আছিল । ভাৰত চৰকাৰে বিদেশত আয়োজন কৰা এক অনুষ্ঠানত কেনেদৰে এনে হত্য়াকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হ'বলৈ পালে, সেই বিষয়ে আমি জানিব খুজিছো । আমি জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায় বিচাৰো । প্ৰয়াত জুবিন গাৰ্গলৈ সৰ্বোচ্চ অসামৰিক সন্মান প্ৰদানৰ বাবে আমি চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছো ।”
সাংসদ গগৈয়ে উল্লেখ কৰে যে জুবিন গাৰ্গ আছিল এগৰাকী শিল্পী, মানৱতাবাদী, পৰিৱেশবিদ, বন্যপ্ৰাণীপ্ৰেমী আৰু কিতাপৰ ভোকাতুৰ পাঠক । তেওঁ কয়, "৮০-৯০ ৰ দশকত তেওঁ(জুবিন গাৰ্গে) অসমবাসীক আশাৰ সঞ্চাৰ কৰিছিল । শেহতীয়া বছৰবোৰত তেওঁ আমাক নৈতিক সাহস আৰু আমাৰ মেৰুদণ্ড পোনাবলৈ শিকাইছিল । তেওঁ আমাক শিকাইছিল ধৰ্ম আৰু জাতিৰ দ্বাৰা বিভাজিত নহৈ কেনেকৈ ব্যক্তিগত আঘাত দূৰ কৰিব । সঁচাকৈয়ে অসমৰ অৰ্থ চাহ, তেল, গঁড় আৰু জুবিন গাৰ্গ ।"
আনহাতে, সাংসদ গগৈয়ে বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰলৈও পত্ৰ লিখিছে । বিদেশত এটা কেন্দ্ৰৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ সময়ত জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰি মন্ত্ৰালয়ৰ পৰা স্পষ্টতা আৰু জবাবদিহিতা বিচাৰিছে ।
ইফালে, ৰাজ্যমন্ত্ৰী(গৃহ) নিত্যানন্দ ৰায়ে জনাইছে যে এগৰাকী ব্যক্তিক ভাৰতৰত্ন প্ৰদান কৰিবলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়েহে ৰাষ্ট্ৰপতিক অৱগত কৰে ।
গগৈলৈ লিখা এখন পত্ৰৰ উত্তৰত গৃহ ৰাজ্যমন্ত্ৰী নিত্যানন্দ ৰায়ে কয়, “২০২৫ চনৰ ৩ ডিচেম্বৰত লোকসভাত আপুনি উত্থাপন কৰা প্ৰয়াত জুবিন গাৰ্গক ভাৰতৰত্ন প্ৰদানৰ বিষয়টোৰ সন্দৰ্ভত মই আপোনালোকক জনাব বিচাৰো যে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ভাৰতৰত্ন প্ৰদানৰ সন্দৰ্ভত সদায় ৰাষ্ট্ৰপতিক উল্লেখ কৰে । এই সন্দৰ্ভত আন কোনো আনুষ্ঠানিক উল্লেখৰ প্ৰয়োজন নাই ।”