গেছ চিলিণ্ডাৰ কে ৱাই চি : আধাৰ প্ৰমাণীকৰণ বাধ্যতামূলক নেকি ?

ই-কে ৱাই চিক লৈ উৰাবাতৰি । স্পষ্টীকৰণ দিলে পেট্ৰলিয়াম মন্ত্ৰালয়ে ।

An Indane domestic LPG delivery person picks a gas cylinder
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 17, 2026 at 7:15 PM IST

হায়দৰাবাদ : মধ্য় প্ৰাচ্য়ত চলি থকা যুদ্ধৰ প্ৰভাৱৰ ফলত দেশত সৃষ্টি হৈছে ৰন্ধন গেছৰ সংকট । তেনে সময়তেই ই-কে ৱাই চিক লৈ প্ৰচাৰিত উৰাবাতৰিয়ে জনসাধাৰণৰ মাজত বিভ্ৰান্তিৰ সৃষ্টি কৰিছে । ৰন্ধন গেছৰ সংকটৰ মাজতে মঙলবাৰে পেট্ৰ'লিয়াম মন্ত্ৰালয়ে এল পি জি বায়’মেট্ৰিক আধাৰ প্ৰমাণীকৰণ (ই-কে ৱাই চি) সন্দৰ্ভত স্পষ্ট কৰিলে স্থিতি ।

পেট্ৰ'লিয়াম মন্ত্ৰালয়ে উল্লেখ কৰে যে সকলো গ্ৰাহকৰ বাবে নহয়, কেৱল অপ্ৰমাণিত এল পি জি গ্ৰাহকৰ বাবেহে এয়া প্ৰয়োজনীয় । মন্ত্ৰালয়ে নিজৰ অফিচিয়েল এক্স হেণ্ডেলত সকলো ঘৰুৱা এল পি জি গ্ৰাহকে ই-কে ৱাই চি সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিব বুলি পোষ্ট কৰাৰ দুদিন পিছতে এই স্পষ্টীকৰণ দিয়ে । ইয়াৰ পিছত মন্ত্ৰালয়ে গ্ৰাহকক অইল মাৰ্কেটিং কোম্পানীৰ মোবাইল এপ আৰু আধাৰ ফেচআৰডি এপ ব্যৱহাৰ কৰি পৰীক্ষা কৰিবলৈ কয় ।

কোনে কৰিব নালাগে ?

এক্সত শেহতীয়াকৈ দিয়া স্পষ্টীকৰণত মন্ত্ৰালয়ে কয় , “এল পি জি গ্ৰাহকৰ বাবে বায়’মেট্ৰিক আধাৰ প্ৰমাণীকৰণৰ বিষয়টোক লৈ কিছুমান বাতৰি প্ৰচাৰ হৈ আহিছে । এই সন্দৰ্ভত স্পষ্ট কৰা হৈছে যে এইটো প্ৰমাণীকৰণৰ নতুন নিৰ্দেশনা নহয় ।”

মন্ত্ৰালয়ে কয়," ই-কে ৱাই চিৰ প্ৰয়োজনীয়তা সেইসকল এল পি জি গ্ৰাহকৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য যিসকলে এতিয়ালৈকে ই কে ৱাই চি কৰা নাই । যদি আপুনি এজন নন-পি এম ইউ ৱাই গ্ৰাহক আৰু আগতেও কৰিছে, তেন্তে আপুনি পুনৰ কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই ।"

প্ৰধানমন্ত্ৰী উজ্জ্বলা যোজনাৰ গ্ৰাহকে কি কৰিব ?

পিএমইউৱাই (প্ৰধানমন্ত্ৰী উজ্জ্বলা যোজনা) গ্ৰাহকৰ বাবে মন্ত্ৰালয়ে কয় যে তেওঁলোকে প্ৰতি বিত্তীয় বৰ্ষত এবাৰহে কৰিব লাগিব । নিৰ্ধাৰিত ডিবিটি ৰাজসাহাৰ্য লাভ কৰাৰ বাবে সেইটোও সাতবাৰৰ পিছত কৰিব লাগিব ।

ইৰাণৰ ওপৰত কৰা আক্ৰমণৰ প্ৰভাৱ :

মন্ত্ৰালয়ে পুনৰ কয় যে ই-কে ৱাই চি ঘৰতে থাকি, কোনো খৰচ নোহোৱাকৈ কৰিব পাৰি । লগতে স্পষ্ট কৰে যে কোনো ক্ষেত্ৰতে ৰিফিলৰ যোগানত প্ৰভাৱ নপৰে । যোৱা মাহৰ শেষৰ ফালে ইৰাণৰ ওপৰত আমেৰিকা আৰু ইজৰাইলে কৰা আক্ৰমণ আৰু টেহৰানে প্ৰতিশোধ লোৱাৰ পিছত অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হৰমুজ প্ৰণালী কাৰ্যকৰীভাৱে বন্ধ হোৱাৰ পিছতে ভাৰতত এল পি জি সংকটৰ সৃষ্টি হয় ।

ভাৰতে ৬০ শতাংশ আমদানি কৰে :

যিহেতু ভাৰতে ইয়াৰ প্ৰয়োজনীয় এল পি জিৰ প্ৰায় ৬০ শতাংশ আমদানি কৰে, গতিকে ছৌদি আৰব আৰু সংযুক্ত আৰব আমিৰশ্বাহীৰ পৰা যোগানত ব্যাঘাত জন্মালে চৰকাৰে ঘৰুৱা ৰন্ধন গেছৰ উপলব্ধতা সুৰক্ষিত কৰিবলৈ হোটেল আৰু উদ্যোগৰ দৰে বাণিজ্যিক প্ৰতিষ্ঠানলৈ এল পি জিৰ যোগান কৰ্তন কৰে ।

পৰিয়ালসমূহক এল পি জি ৰিফিল সময়মতে বিতৰণ নিশ্চিত কৰিবলৈ প্ৰয়োজন সাপেক্ষেহে বুকিং কৰিবলৈ কোৱা হৈছে । অনলাইন এল পি জি চিলিণ্ডাৰ বুকিং প্ৰায় ৮৪%ৰ পৰা প্ৰায় ৯০%লৈ বৃদ্ধি পাইছে বুলি যোৱা সপ্তাহত চৰকাৰে জনাইছিল । জমা আৰু ক’লা বজাৰ ৰোধৰ বাবে সকলো প্ৰচেষ্টা চলাইছে ।

কেন্দ্ৰীয় পেট্ৰ'লিয়াম আৰু প্ৰাকৃতিক গেছৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী সুৰেশ গোপীয়ে সোমবাৰে কয় যে এল পি জিৰ ক্ষেত্ৰত কোনো জটিল সমস্যাৰ সৃষ্টি হোৱা নাই । বিশ্ব ইন্ধন যোগানৰ বাধাই যাতে সাধাৰণ মানুহক প্ৰভাৱিত নকৰে তাৰ বাবে চৰকাৰে সকলো প্ৰচেষ্টা চলাইছে বুলি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় ।

এল পি জি ই-কে ৱাই চি সম্পূৰ্ণ কৰিব কেনেকৈ ?

১: আপোনাৰ এলপিজি প্ৰদানকাৰীৰ এপ ডাউনলোড কৰক: MyBPCL Gas, MyHP Gas, IndianOilOne

২: আপোনাৰ এল পি জি কনজিউমাৰ আই ডি আৰু ৰেজিষ্টাৰ কৰা মোবাইল নম্বৰেৰে এপটোত লগ ইন কৰক।

৩: ই-কে ৱাই চি বা আধাৰ পৰীক্ষণ বিকল্প বাছি লওক

৪: আপোনাৰ আধাৰ নম্বৰ দিয়ক

৫: অন-স্ক্ৰীণ নিৰ্দেশনা অনুসৰণ কৰি ফেচ স্কেন সম্পূৰ্ণ কৰক

৬: পৰীক্ষণৰ পিছত এছ এম এছ নিশ্চিতকৰণৰ বাবে অপেক্ষা কৰক

লগতে পঢ়ক:ৰন্ধন গেছৰ নাটনি ! দুই এদিনতে বন্ধ হ'ব গুৱাহাটীৰ হোটেল-ৰেস্তোৰাঁ

গেছৰ সংকটত খৰি ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ বাধ্য হোটেল ব্যৱসায়ী : সমগ্ৰ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত খাদ্যৰ দাম বৃদ্ধি

