মুম্বাইত মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তৰ বিৰুদ্ধে একেখন মঞ্চতেই থাকৰে ভাতৃদ্বয়ৰ গৰ্জন

মুম্বাইত মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তৰ বিৰুদ্ধে একেখন মঞ্চতেই থাকৰে ভাতৃদ্বয়ৰ গৰ্জন
দেশত ১৩ কোটি,মহাৰাষ্ট্ৰত ২ কোটি ভোটাৰক পদ্ধতিগতভাৱে ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা বাদ দিয়া হৈছে ।
Published : October 4, 2026 at 5:51 PM IST
মুম্বাই : নিৰ্বাচন আয়োগৰ মুখ্য আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰ বিৰুদ্ধে দেশজুৰি প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে । ইয়াৰ মাজতে এইবাৰ থাকৰে ভাতৃদ্বয় ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে । মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তৰ পদত্যাগৰ দাবীত মুম্বাইত উদ্ধৱ থাকৰে আৰু ৰাজ থাকৰেৰ নেতৃত্বত "গৰ্জনা মৰ্চা" (গৰ্জন মাৰ্চ) অনুষ্ঠিত হয় ৷
দেওবাৰে পুৱা ১১ বজাৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা এই পদযাত্ৰা মেট্ৰ’ চিনেমাৰ পৰা মুম্বাই পৌৰ নিগমৰ মুখ্য কাৰ্যালয়লৈ উলিওৱা হয় । এই প্ৰতিবাদী পদযাত্ৰাৰ পিছতে মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত এখন ৰাজহুৱা সভাৰ আয়োজন কৰে । এই সভাতেই মহা বিকাশ আঘাড়ীৰ বিভিন্ন দলৰ নেতাই অংশগ্ৰহণ কৰে । অৱেশ্যে থাকৰে ভাতৃদ্বয়ে এই কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ সময়ত কোনো দলীয় পতাকা প্ৰদৰ্শন নকৰিবলৈ আহ্বান জনায় ।
VIDEO | Mumbai: On Shiv Sena (UBT) chief Uddhav Thackeray and MNS chief Raj Thackeray staging a joint march, Congress leader Balasaheb Thorat says, "This is the roar of the people. It is to save the Constitution and democracy. This voice will resonate across the country today. The CM will understand when the entire public speaks. The anger is there. It is coming out now. It is already in the minds of the people." (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTeOLF)— Press Trust of India (@PTI_News) October 4, 2026
ভাষণত কি ক’লে ৰাজ থাকৰেই ?
এই পদযাত্ৰাৰ সময়ত ৰাজ থাকৰে অভিযোগ কৰি কয়, “উচ্চতম ন্যায়ালয়,উচ্চ ন্যায়ালয়,নিৰ্বাচন আয়োগ আৰু টেলিভিছন চেনেলসমূহৰ ওপৰত বিজেপিয়ে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিছে ।” ভাষণত থাকৰেই নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়াক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰি ২০২৪ চনৰ লোকসভা আৰু বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে জয়লাভ কৰাৰ পিছতো জনসাধাৰণ আশা কৰা ধৰণে উৎসাহী আৰু সুখী হোৱা নাছিল বুলি দাবী কৰে ।
VIDEO | Mumbai: Shiv Sena (UBT) chief Uddhav Thackeray and MNS chief Raj Thackeray stage a joint protest march against CEC Gyanesh Kumar. (Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) https://t.co/NRpVd7JCLT— Press Trust of India (@PTI_News) October 4, 2026
এই প্ৰসংগতেই থাকৰেই বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে লাভ কৰা ভোটৰ হাৰ বৃদ্ধি কেনেকৈ পালে বুলি প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰি কয়, "লোকসভা নিৰ্বাচনত কম ভোট পোৱাৰ মাত্ৰ কেইমাহমানৰ পিছতে বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ ভোটৰ হাৰ কেনেকৈ বৃদ্ধি পালে ?"
তেওঁ নির্বাচনী প্রক্রিয়া সন্দর্ভত স্পষ্টীকৰণৰ দাবী জনায় প্রশ্ন কৰে, "ভোটাৰৰ ভোটদানৰ হাৰ কেনেকৈ বৃদ্ধি পালে ? এয়া কেনেধৰণৰ ৰহস্য ? আপুনি ক্ষমতাত থকাত আমাৰ কোনো সমস্যা নাই । আপুনি সেই ক্ষমতা কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিছে তাক লৈহে আমি খং কৰিছো ।" তেওঁ পুনৰ কয় যে এইটো ৰাইজেহে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব লাগে-নিৰ্বাচন আয়োগে নহয় ।
নিৰ্বাচন আয়োগৰ কাম-কাজৰ প্ৰতিবাদ আৰু গণতন্ত্ৰ আৰু সংবিধান ৰক্ষাৰ বাবে দেওবাৰে দক্ষিণ মুম্বাইত মহাৰাষ্ট্ৰ নৱনিৰ্মাণ সেনা আৰু উদ্ধৱ থাকৰেৰ শিৱসেনাৰ যৌথ উদ্যোগত এই বৃহৎ ‘গৰ্জন’ ৰেলী অনুষ্ঠিত হয় ।
দুয়োপক্ষই থিয় হৈছে একেলগে
VIDEO | Mumbai: Shiv Sena (UBT) chief Uddhav Thackeray and MNS chief Raj Thackeray stage a joint protest march against CEC Gyanesh Kumar from Metro Cinema Junction to Brihanmumbai Municipal Corporation headquarters. (Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) https://t.co/EtQ3tmleSN— Press Trust of India (@PTI_News) October 4, 2026
বিগত সময়ত হোৱা মতানৈক্য পৰিহাৰ কৰি থাকৰে ভাতৃদ্বয়ে মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ স্বেচ্ছাচাৰী কাৰ্য আৰু ভোটাৰ তালিকাৰ এছআইআৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ প্ৰতিবাদ জনাবলৈ একত্ৰিত হৈছে । মুম্বাইত ঐতিহাসিক "বিৰাট গৰ্জনা মৰ্চা"ত ভাষণ দি শিৱসেনাৰ মুৰব্বী উদ্ধৱ থাকৰে নিৰ্বাচন আয়োগ, কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ আৰু বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ হৈ পৰে ।
"মেক ইন ইণ্ডিয়া"ৰ আঁৰত দেশত একনায়কত্ববাদ জাপি দিয়াৰ যিকোনো প্ৰচেষ্টা দমন কৰিব বুলি তেওঁ সকীয়াই দিয়ে । এই সংগ্ৰামক তেওঁ দেশৰ দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্ৰাম বুলি আখ্যা দিয়ে ।
তেওঁ অভিযোগ কৰে যে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে নিৰ্বাচন আয়োগক নিয়ন্ত্ৰণ কৰি স্বেচ্ছাচাৰী সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে । নিৰ্বাচন আয়ুক্ত নিযুক্তি দিয়া সমিতিৰ পৰা ভাৰতৰ মুখ্য ন্যায়াধীশক অপসাৰণ কৰি তাৰ ঠাইত মন্ত্ৰী নিযুক্তি দিয়া হৈছে বুলিও থাকৰেই চৰকাৰক কটাক্ষ কৰে ।
তেওঁ পুনৰ কয় যে সমগ্ৰ দেশত ১৩ কোটি ভোটাৰ আৰু কেৱল মহাৰাষ্ট্ৰতে ২ কোটি ভোটাৰক পদ্ধতিগতভাৱে ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা বাদ দিয়া হৈছে । তেওঁ নিৰ্বাচন আয়োগৰ এছআইআৰ প্ৰক্ৰিয়াক সম্পূৰ্ণ অবৈধ আৰু ভোট চুৰি কাৰ্য বুলি কয় ।
Mumbai, Maharashtra: Uddhav Thackeray and Raj Thackeray will jointly protest against Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar today. Preparations are underway, with banners and posters put up at the rally venue https://t.co/DPGmpiHEyp— IANS (@ians_india) October 4, 2026
কিছুমান প্ৰকৃত ভোটাৰে আদালতৰ কাষ চাপিছে; কিন্তু তাতো প্ৰক্ৰিয়াটো অন্তহীন পলমৰ মাজত আবদ্ধ হৈ আছে (তাৰিখৰ পিচত তাৰিখ)। তেওঁলোকে নাগৰিকৰ অধিকাৰ আৰু নাগৰিকত্ব বাতিলৰ ক্ষমতা কাৰ্যকৰীভাৱে মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ হাতত অৰ্পণ কৰা বুলি উল্লেখ কৰি এনে ভোট চুৰিকৰা বিষয়াক দায়িত্বত ৰাখিব নালাগে বুলিও দাবী জনায় । চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেলে সৃষ্টি কৰা নিৰপেক্ষ ব্যৱস্থাটোক অমিত শ্বাহে বিৰোধী দলৰ ওপৰত প্ৰতিশোধ ল’বলৈ ব্যৱহাৰ কৰা বুলি দাবী কৰে । তেওঁ বিজেপিয়ে ভাল শাসনত ব্যৰ্থ হোৱা বুলিও কয় ।
লগতে পঢ়ক:নিৰ্বাচন আয়োগৰ বিশেষ নিৰ্দেশনা : SIRত বাদ পৰা ভোটাৰে পুনৰ কৰিব পাৰিব আবেদন
প্ৰ-পত্ৰ ৬ৰ ব্যৱস্থা প্ৰত্যাহাৰ: এছআইআৰ সম্পূৰ্ণ হোৱা ৰাজ্যসমূহৰ ক্ষেত্ৰত নিৰ্বাচন আয়োগৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত
মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰিব উচ্চতম ন্যায়ালয়ে