হায়দৰাবাদৰ হুছেইন সাগৰত খৈৰাতাবাদৰ ৬৯ ফুট উচ্চতাৰ গণেশ মূৰ্তি বিসৰ্জন

হায়দৰাবাদৰ হুছেইন সাগৰত খৈৰাতাবাদৰ ৬৯ ফুট উচ্চতাৰ গণেশ মূৰ্তি বিসৰ্জন
‘বাহুবলী ক্ৰেন’ ব্যৱহাৰ কৰি খৈৰাতাবাদৰ ৬৯ ফুট ওখ গণপতি মূৰ্তি বিসৰ্জন ৷ প্ৰথম পূজ্যৰ বিদায়ৰ ক্ষণ চাবলৈ হুছেইন সাগৰৰ পাৰত বহু ভক্তৰ সমবেশ ।
Published : September 25, 2026 at 7:43 PM IST
হায়দৰাবাদ : ভক্তৰ ভিৰ আনন্দ-উল্লাসৰ মাজত এঘাৰ দিনৰ দিনা হায়দৰাবাদৰ খৈৰাতাবাদত আয়োজন কৰা গণেশ পূজাৰ সামৰণি পৰে । শুকুৰবাৰে হুছেইন সাগৰৰ পাৰত অশ্ৰুসিক্ত নয়নেৰে ৬৯ ফুট উচ্চতাৰ গণেশৰ মূৰ্তিটোক ভক্তই বিদায় দিয়ে ।
বিগত ১১ দিনে ধৰি ভক্তই শ্ৰীগণেশৰ চৰণত ধূপ, দীপ, প্ৰসাদ আদি আগবঢ়াই আহিছিল । প্ৰতিদিনে পূজাস্থলীত অগণন ভক্তৰ সমাগম ঘটিছিল ৷
এই বিসৰ্জন অনুষ্ঠানৰ সাক্ষী হ’বলৈ হুছেইন সাগৰৰ পাৰত পুৱাৰ পৰাই বহু ভক্তৰ সমাগম হৈছিল, যাৰ ফলত সমগ্ৰ হায়দৰাবাদ চহৰতে বহু ভিৰ হোৱা দেখা গৈছিল । পুৱা ৬ বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ’বলগীয়া এই শোভাযাত্ৰা ক্ৰেনৰ কিছু বিজুতিৰ বাবে প্ৰায় তিনি ঘণ্টা পলম হয় ।
অৱশেষত ‘বাহুবলী ক্ৰেন’ ব্যৱহাৰ কৰি শুকুৰবাৰে হায়দৰাবাদৰ খৈৰাতাবাদৰ ৬৯ ফুট ওখ গণপতি মূৰ্তি বিসৰ্জন দিয়া হয় ৷ ২০ হাজাৰ জোৱান আৰু ১০ হাজাৰ কেমেৰাৰ নিৰীক্ষণত প্ৰথম পূজ্যৰ বিদায়ৰ ক্ষণ চাবলৈ হুছেইন সাগৰৰ পাৰত বহু ভক্ত সমবেত হয় । বিশাল ক্ৰেনৰ সহায়ত হুছেইন সাগৰত দুপৰীয়া ২:১৫ বজাত এই বিসৰ্জন প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ হয় ।
এই বিসৰ্জন কাৰ্যসূচীৰ বাবে যাতে কোনো অপ্ৰীতিকৰ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ন নহয়, তাৰ বাবে হায়দৰাবাদত কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলা হৈছিল ৷ লগতে হায়দৰাবাদ আৰক্ষীয়ে ২৪ টা ড্ৰোণ আৰু উচ্চ উচ্চতা সম্পন্ন কেমেৰা ব্যৱহাৰ কৰি সমগ্ৰ অঞ্চলটো নিৰীক্ষণ কৰি আছিল ৷
উল্লেখ্য যে, এইবাৰৰ খৈৰাতাবাদৰ ৬৯ ফুট উচ্চতাৰ গণেশ মূৰ্তিটোৰ থিম আছিল ‘পাঞ্চামুখ সংকটাহাৰ মহা গণপতি’, য’ত ভগৱান গণেশৰ পাঁচখন মুখ দেখুৱা হৈছিল । পূজা সমিতিৰ সদস্যই ইটিভি ভাৰতক জনোৱা অনুসৰি, এই মূৰ্তিটো নিৰ্মাণৰ নামত প্ৰায় ১.০৫ কোটিৰ পৰা ১.২০ কোটি ব্যয় হৈছিল ৷