ETV Bharat / bharat

হায়দৰাবাদৰ হুছেইন সাগৰত খৈৰাতাবাদৰ ৬৯ ফুট উচ্চতাৰ গণেশ মূৰ্তি বিসৰ্জন

‘বাহুবলী ক্ৰেন’ ব্যৱহাৰ কৰি খৈৰাতাবাদৰ ৬৯ ফুট ওখ গণপতি মূৰ্তি বিসৰ্জন ৷ প্ৰথম পূজ্যৰ বিদায়ৰ ক্ষণ চাবলৈ হুছেইন সাগৰৰ পাৰত বহু ভক্তৰ সমবেশ ।

Khairatabad Ganesh immersion concludes with grandeur in Hussain Sagar
৬৯ ফুট উচ্চতাৰ গণেশ মূৰ্তি বিসৰ্জন (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 25, 2026 at 7:43 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : ভক্তৰ ভিৰ আনন্দ-উল্লাসৰ মাজত এঘাৰ দিনৰ দিনা হায়দৰাবাদৰ খৈৰাতাবাদত আয়োজন কৰা গণেশ পূজাৰ সামৰণি পৰে । শুকুৰবাৰে হুছেইন সাগৰৰ পাৰত অশ্ৰুসিক্ত নয়নেৰে ৬৯ ফুট উচ্চতাৰ গণেশৰ মূৰ্তিটোক ভক্তই বিদায় দিয়ে ।

বিগত ১১ দিনে ধৰি ভক্তই শ্ৰীগণেশৰ চৰণত ধূপ, দীপ, প্ৰসাদ আদি আগবঢ়াই আহিছিল । প্ৰতিদিনে পূজাস্থলীত অগণন ভক্তৰ সমাগম ঘটিছিল ৷

Khairatabad Ganesh immersion concludes with grandeur in Hussain Sagar
গণেশ মূৰ্তি বিসৰ্জন (ETV Bharat Assam)

এই বিসৰ্জন অনুষ্ঠানৰ সাক্ষী হ’বলৈ হুছেইন সাগৰৰ পাৰত পুৱাৰ পৰাই বহু ভক্তৰ সমাগম হৈছিল, যাৰ ফলত সমগ্ৰ হায়দৰাবাদ চহৰতে বহু ভিৰ হোৱা দেখা গৈছিল । পুৱা ৬ বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ’বলগীয়া এই শোভাযাত্ৰা ক্ৰেনৰ কিছু বিজুতিৰ বাবে প্ৰায় তিনি ঘণ্টা পলম হয় ।

অৱশেষত ‘বাহুবলী ক্ৰেন’ ব্যৱহাৰ কৰি শুকুৰবাৰে হায়দৰাবাদৰ খৈৰাতাবাদৰ ৬৯ ফুট ওখ গণপতি মূৰ্তি বিসৰ্জন দিয়া হয় ৷ ২০ হাজাৰ জোৱান আৰু ১০ হাজাৰ কেমেৰাৰ নিৰীক্ষণত প্ৰথম পূজ্যৰ বিদায়ৰ ক্ষণ চাবলৈ হুছেইন সাগৰৰ পাৰত বহু ভক্ত সমবেত হয় । বিশাল ক্ৰেনৰ সহায়ত হুছেইন সাগৰত দুপৰীয়া ২:১৫ বজাত এই বিসৰ্জন প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ হয় ।

Khairatabad Ganesh immersion concludes with grandeur in Hussain Sagar
হায়দৰাবাদৰ খৈৰাতাবাদৰ ৬৯ ফুট উচ্চতাৰ গণেশ মূৰ্তি বিসৰ্জন (ETV Bharat Assam)

এই বিসৰ্জন কাৰ্যসূচীৰ বাবে যাতে কোনো অপ্ৰীতিকৰ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ন নহয়, তাৰ বাবে হায়দৰাবাদত কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলা হৈছিল ৷ লগতে হায়দৰাবাদ আৰক্ষীয়ে ২৪ টা ড্ৰোণ আৰু উচ্চ উচ্চতা সম্পন্ন কেমেৰা ব্যৱহাৰ কৰি সমগ্ৰ অঞ্চলটো নিৰীক্ষণ কৰি আছিল ৷

উল্লেখ্য যে, এইবাৰৰ খৈৰাতাবাদৰ ৬৯ ফুট উচ্চতাৰ গণেশ মূৰ্তিটোৰ থিম আছিল ‘পাঞ্চামুখ সংকটাহাৰ মহা গণপতি’, য’ত ভগৱান গণেশৰ পাঁচখন মুখ দেখুৱা হৈছিল । পূজা সমিতিৰ সদস্যই ইটিভি ভাৰতক জনোৱা অনুসৰি, এই মূৰ্তিটো নিৰ্মাণৰ নামত প্ৰায় ১.০৫ কোটিৰ পৰা ১.২০ কোটি ব্যয় হৈছিল ৷

লগতে পঢ়ক : হায়দৰাবাদৰ খৈৰাতাবাদত প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা ৬৯ ফুট উচ্চতাৰ গণেশ মূৰ্তিৰ,৩০ লাখ ভক্তৰ সমাগমৰ সম্ভাৱনা

লগতে পঢ়ক : মহাৰাষ্ট্ৰৰ আমৰাৱতীত চকলেটেৰে নিৰ্মাণ গণেশ মূৰ্তি, ভক্তৰ ভীৰ

লগতে পঢ়ক : গণেশ চতুৰ্থীৰ দিনাৰ পৰা ভক্তই সিদ্ধিদাতা, সিদ্ধি বিনায়ক গণেশক পূজা-অৰ্চনা

লগতে পঢ়ক : গণপতি বাপ্পা মৌৰিয়া: বিঘ্নহৰ্তা গণেশক ঘৰলৈ আদৰাৰ পূৰ্বে কি কি কৰিব লাগে, জানো আহক...

TAGGED:

বাবা গণেশক বিসৰ্জন
গণেশ পূজা 2026
হায়দৰাবাদৰ খৈৰাতাবাদৰ গণেশ মূৰ্তি
৬৯ ফুট উচ্চতাৰ গণেশ মূৰ্তি
KHAIRATABAD GANESH IMMERSION

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.