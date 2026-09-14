হায়দৰাবাদৰ খৈৰাতাবাদত প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা ৬৯ ফুট উচ্চতাৰ গণেশ মূৰ্তিৰ,৩০ লাখ ভক্তৰ সমাগমৰ সম্ভাৱনা

হায়দৰাবাদৰ খৈৰাতাবাদত প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা ৬৯ ফুট উচ্চতাৰ গণেশ মূৰ্তিৰ,৩০ লাখ ভক্তৰ সমাগমৰ সম্ভাৱনা
বিঘ্নহৰ্তাৰ আশিস বিচাৰি মন্দিৰ তথা অস্থায়ী পেণ্ডেলত ভক্তৰ বিপুল সমাগম ৷ খৈৰাতাবাদত প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ল ৬৯ ফুট উচ্চতাৰ গণেশ মূৰ্তিৰ ৷
Published : September 14, 2026 at 9:47 PM IST
হায়দৰাবাদ : সোমবাৰে সমগ্ৰ দেশতে গণেশ চতুৰ্থী অতি ধৰ্মীয় উৎসাহ আৰু উদ্যমেৰে উদযাপন কৰা হয় । বিঘ্নহৰ্তাৰ আশিস বিচাৰি মন্দিৰ তথা অস্থায়ী পেণ্ডেলত ভক্তৰ বিপুল সমাগম হয় ৷ বহুতে নিজৰ ঘৰতো গণেশ মূৰ্তি আনি প্ৰাণপ্ৰতিষ্ঠাৰ পাছত নীতি-নিয়মৰ মাজত উপাসনা কৰে ৷ ৰং-বিৰঙী আলোকসজ্জাৰে সজাই তোলা হৈছে গণেশ মন্দিৰসমূহ ।
দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে হায়দৰাবাদৰ খৈৰাতাবাদত প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হয় ৬৯ ফুট উচ্চতাৰ গণেশ মূৰ্তি ৷ এই বিশাল আকাৰৰ মূৰ্তিটোৰ থিম হৈছে ‘পাঞ্চামুখ সংকটাহাৰ মহা গণপতি’ যাৰ বাবে ভগৱান গণেশৰ পাঁচখন মুখ দেখা গৈছে ।
গণেশ চতুৰ্থী উপলক্ষে তেলেংগানাৰ ৰাজ্যপাল শিৱ প্ৰতাপ শুক্লা আৰু তেওঁৰ পত্নী জানকী শুক্লাই এই মূৰ্তিৰ উদ্বোধনী পূজা কৰে । পূজাৰ পূৰ্বে ৰাজ্যপালক আদৰণি জনায় মন্ত্ৰী পন্নম প্ৰভাকৰ, স্থানীয় বিধায়ক দনম নাগেন্দৰ, খৈৰাতাবাদ গণেশ উৎসৱ সমিতিৰ সদস্যসকলে।
উল্লেখ্য যে, খৈৰাতাবাদত প্ৰায় ৭২ বছৰ ধৰি গণেশ পূজা পালন কৰি আহিছে ৷ খৈৰাতাবাদৰ মূৰ্তিৰ অনন্য বিষয়বস্তুৰ লগতে বিশাল আকাৰে বছৰ বছৰ ধৰি দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ভক্তক আকৰ্ষণ কৰি আহিছে ।
আয়োজকসকলে আশা কৰিছে যে এই উৎসৱৰ সময়ত প্ৰায় ৩০ লাখ ভক্তৰ সমাগম হোৱা সম্ভাৱনা আছে । পূজা সমিতিৰ সদস্যই ইটিভি ভাৰতক জনোৱা অনুসৰি, এই মূৰ্তিটো নিৰ্মাণৰ নামত প্ৰায় ১.০৫ কোটিৰ পৰা ১.২০ কোটি ব্যয় হোৱা ৷
ইফলে গণেশ চতুৰ্থী উপলক্ষে বেগম বজাৰৰ লিচি পাৰ্ল চেট জুৱেলছত ৩,৮৩,৮০০ টা আমেৰিকান হীৰাৰে সজ্জিত ২৪ কেৰেটৰ সোণৰ ভগৱান গণেশ মূৰ্তি স্থাপন কৰা হৈছে ।
#WATCH | Hyderabad, Telangana: A 24-karat gold-plated Lord Ganesha idol, adorned with 3,83,800 American diamonds, has been installed at Lichi Pearl Set Jewels in Begum Bazar on the occasion of Ganesh Chaturthi. pic.twitter.com/uOxer0mCl4— ANI (@ANI) September 14, 2026
হিন্দু ধৰ্ম বিশ্বাস অনুসৰি গণেশ দেৱতাই প্ৰথমে পূজা লাভ কৰে । ভাদ মাহৰ শুক্লা চতুৰ্থী তিথি গণেশ চতুৰ্থী পালন কৰা হয় ৷ এই তিথিটো গণেশ পূজাৰ বাবে পৱিত্ৰ বুলি গণ্য কৰা হয়, যাক 'বৰদ চতুৰ্থী' বুলিও কোৱা হয় ৷ এই সময়ত গণেশ দেৱতাই মাতৃ দেৱী পাৰ্বতীৰ সৈতে কৈলাস পৰ্বতৰ পৰা পৃথিৱীলৈ নামি আহে বুলি জনবিশ্বাস প্ৰচলিত । গণেশক সৰ্ববিঘ্নহন্তা বুলি বিশ্বাস কৰা হয় ৷
লগতে পঢ়ক:গণেশ চতুৰ্থীত সুখ, শান্তিৰ কামনাৰে দেশবাসীক শুভেচ্ছা ৰাষ্ট্ৰপতি-প্ৰধানমন্ত্ৰী-মুখ্যমন্ত্ৰীৰ