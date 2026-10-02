আজি গান্ধী জয়ন্তী : মহাত্মা গান্ধীৰ ছবি আৰু ভাৰতীয় নোটৰ মাজৰ সম্পৰ্ক কি ?

আজি গান্ধী জয়ন্তী : মহাত্মা গান্ধীৰ ছবি আৰু ভাৰতীয় নোটৰ মাজৰ সম্পৰ্ক কি ?
ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ পৰিষদে ২০০৭ চনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অহিংসা দিৱস পালন কৰিছিল ৷
Published : October 2, 2026 at 5:11 AM IST
গুৱাহাটী: আজি ২ অক্টোবৰ ৷ অৰ্থাৎ জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীৰ জন্মদিন ৷ সমগ্ৰ দেশে আজি গান্ধী জয়ন্তী পালন কৰিছে ৷ এই দিনটো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অহিংসা দিৱস হিচাপেও পালন কৰা হয় ৷
শিক্ষা আৰু জনসচেতনতাৰ জৰিয়তে অহিংসাৰ নীতি প্ৰচাৰৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰসংঘই ২০০৭ চনত এই দিৱস পালন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল ৷ এই দিৱসটো অহিংস আন্দোলনৰ পিতৃ মহাত্মা গান্ধীৰ জন্মদিনৰ সৈতে সংগতি ৰাখি উদযাপন কৰা হয় ৷
গান্ধী জয়ন্তীৰ ইতিহাস
ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ পৰিষদে ২০০৭ চনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অহিংসা দিৱস পালন কৰিছিল ৷ মহাত্মা গান্ধীয়ে প্ৰচাৰ কৰা অহিংসাৰ বাণীৰ প্ৰতি অনুপ্ৰাণিত হৈ ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ পৰিষদে আন্তৰ্জাতিক অহিংসা দিৱস পালনৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল ৷ সেয়ে গান্ধীজীৰ জন্মদিন অৰ্থাৎ ২ অক্টোবৰৰ লগত সংগতি ৰাখি এই দিৱস উদযাপন হৈ আহিছে ।
সংঘাতৰ সৈতে মোকাবিলা আৰু শান্তিৰ পোষকতাৰ মাধ্যম হিচাপে অহিংসাক মানি চলিবলৈ বিশ্ব সমাজক উৎসাহিত কৰিবলৈ এই দিৱস সৃষ্টিৰ প্ৰস্তাৱ দাখিল কৰা হৈছিল ৷ ই গান্ধীজীৰ শিক্ষা, সামাজিক আৰু ৰাজনৈতিক আন্দোলনত শান্তিপূৰ্ণ প্ৰতিৰোধৰ ফলপ্ৰসূতাৰ সোঁৱৰণী হিচাপে কাম কৰে ।
দিনটোৰ তাৎপৰ্য
এই দিৱস উদযাপনে শান্তিপূৰ্ণ সংঘাত সমাধানক উৎসাহিত কৰে আৰু হিংসাৰ বিপৰীতে আলোচনাৰ গুৰুত্বৰ ওপৰত আলোকপাত কৰে । এই দিনটোৱে মানুহক অহিংসাৰ নীতিসমূহৰ বিষয়ে জ্ঞান দিয়াৰ কাম কৰে, ব্যক্তি আৰু সম্প্ৰদায়ক এই মূল্যবোধসমূহ তেওঁলোকৰ জীৱনত গ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুপ্ৰাণিত কৰে ।
মহাত্মা গান্ধীৰ জন্মদিনৰ সৈতে সংগতি ৰাখি উদযাপন কৰা এই দিৱসে তেওঁৰ উত্তৰাধিকাৰ, সামাজিক আৰু ৰাজনৈতিক পৰিৱৰ্তন সাধনত অহিংস আন্দোলনৰ প্ৰভাৱক সন্মান জনায় । এই দিনটোৱে ব্যক্তি আৰু সংগঠনসমূহে অধিক শান্তিপূৰ্ণ পৃথিৱী সৃষ্টিৰ প্ৰচেষ্টাত অহিংসাৰ প্ৰতি দায়বদ্ধ হ’বলৈ এক আহ্বান হিচাপে কাম কৰে ।
ভাৰতীয় নোটত মহাত্মা গান্ধীৰ ছবি
এখন দেশৰ মুদ্ৰাই ইয়াৰ প্ৰতীক আৰু ছবিৰ জৰিয়তে ইয়াৰ ইতিহাস, সংস্কৃতি আৰু ঐতিহ্যৰ কাহিনীক বিশ্ববাসীৰ আগত দাঙি ধৰে ৷ অধিকাংশ দেশে তেওঁলোকৰ প্ৰতিষ্ঠাপক নেতাসকলক দেশখনৰ নোটত উপস্থাপনৰ জৰিয়তে সন্মান জনায় । মহাত্মা গান্ধীও অন্যতম ৷
স্বাধীনতাৰ পিছত বহু বছৰ ধৰি নোটবোৰে ভাৰতৰ সমৃদ্ধ ঐতিহ্য আৰু প্ৰগতিক উদযাপন কৰি আহিছিল । ১৯৫০-৬০ ৰ দশকৰ নোটবোৰত বাঘ আৰু হৰিণাৰ দৰে ৰাজকীয় জন্তুৰ ছবিবোৰ নোটত মুদ্ৰিত আছিল । হীৰাকুদ বান্ধ আৰু আৰ্যভট্ট উপগ্ৰহৰ দৰে ঔদ্যোগিক উন্নতিৰ প্ৰতীক আৰু বৃহদেশ্বৰ মন্দিৰেও ভাৰতীয় নোটত স্থান পাইছিল ।
১৯৬৯ চনত গান্ধীজীৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকী উদযাপনৰ সময়ত তেওঁৰ ছবি প্ৰথমবাৰৰ বাবে নোটত ছপা কৰা হৈছিল । এই ডিজাইনত গান্ধীজী বহি থকা অৱস্থাত আছিল আৰু তেওঁৰ পিছফালে তেওঁৰ সেৱাগ্ৰাম আশ্ৰম প্ৰদৰ্শিত হৈ আছিল ।
উল্লেখ্য যে, মহাত্মা গান্ধী আৰু ভাৰতীয় মুদ্ৰা নোটৰ মাজৰ সম্পৰ্ক ৫৫ বছৰতকৈও অধিক পুৰণি । গান্ধীজীৰ ফটো তেওঁৰ স্মৃতিত প্ৰথমে ১০০ টকাৰ নোটত ছপা কৰা হৈছিল ।
সকলোৱে জানে যে মহাত্মা গান্ধীজীৰ জন্ম ১৮৬৯ চনত হৈছিল । তেওঁৰ জন্মৰ ১০০ বছৰ উদযাপন কৰাৰ সময়ত অৰ্থাৎ ১৯৬৯ চনত গান্ধীজীৰ ছবি প্ৰথমবাৰৰ বাবে ১০০ টকাৰ নোটত ছপা কৰা হৈছিল ।
লগতে পঢ়ক: ৫ ঘণ্টাতে শিলচৰৰ পৰা গুৱাহাটী, ১৩ ঘণ্টাত শিলচৰৰ পৰা শিলিগুড়িলৈ : মুখ্যমন্ত্ৰী