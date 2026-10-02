গান্ধী জয়ন্তী ২০২৬: ৰাষ্ট্ৰপতিৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ জন্মদিনত জাতিৰ পিতালৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি বিভিন্নজনৰ

গান্ধী জয়ন্তী ২০২৬: ৰাষ্ট্ৰপতিৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ জন্মদিনত জাতিৰ পিতালৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি বিভিন্নজনৰ
গান্ধী জয়ন্তী উপলক্ষে দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতি, প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্নজনৰ শ্ৰদ্ধা ৷
Published : October 2, 2026 at 9:24 AM IST
গুৱাহাটী: প্ৰতি বছৰে ২ অক্টোবৰ দিনটো ভাৰতত গান্ধী জয়ন্তী হিচাপে পালন কৰা হয় ৷ ১৮৬৯ চনৰ এই দিনটোতেই গুজৰাটৰ পোৰবন্দৰত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ গুৰি ধৰোঁতা মোহন দাস কৰমচান্দ গান্ধীয়ে ।
ইংৰাজ শাসনৰ শিকলি ছিঙি এখন স্বাধীন ভাৰত গঢ়াত তেওঁৰ যি ভূমিকা, সেই বাবেই তেওঁক মহাত্মা আৰু জাতিৰ পিতা উপাধিৰে সকলোৱে সন্মান জনায় । সেয়ে তেওঁৰ জন্মদিনটো গান্ধী জয়ন্তী হিচাপে দেশে প্ৰতিবছৰে পালন কৰে ৷
গান্ধী জয়ন্তী উপলক্ষে দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতি, প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্নজনে শ্ৰদ্ধা জনাইছে ৷ এই প্ৰতিবেদনত আমি দেশৰ আৰু অসমৰ কেইগৰাকীমান উল্লেখযোগ্য ৰাজনীতিকে কিদৰে গান্ধীজীলৈ শ্ৰদ্ধা জনালে সেই বিষয়ে আলোকপাত কৰিছোঁ ৷
LIVE: President Droupadi Murmu attends Sarva Dharma Prarthana on the occasion of 157th birth anniversary of Mahatma Gandhi at Rajghat in New Delhi https://t.co/L2BFhIa0c9— President of India (@rashtrapatibhvn) October 2, 2026
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 157वीं जयंती के अवसर पर, मैं सभी देशवासियों की ओर से उन्हें सादर श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं। pic.twitter.com/TZnFfPHQI9— President of India (@rashtrapatibhvn) October 2, 2026
জাতিৰ পিতালৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি ৰাষ্ট্ৰপতিৰ
দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে গান্ধীজীলৈ শ্ৰদ্ধা জনাই এক্সত এটা পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰিছে ৷ উক্ত পোষ্টটোত তেওঁ লিখিছে, ‘‘জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীৰ ১৫৭ সংখ্যক জন্ম বাৰ্ষিকী উপলক্ষে তেখেতৰ প্ৰতি সকলো দেশবাসীৰ হৈ মোৰ বিনম্ৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছোঁ ।’’ ইয়াৰ লগতে ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে দিল্লীৰ ৰাজঘাটত অনুষ্ঠিত সৰ্বধৰ্ম প্ৰাৰ্থনা সভাতো অংশ গ্ৰহণ কৰে ৷ লগতে তেওঁ গান্ধীজীৰ সমাধিত পুষ্পমাল্য অৰ্পণ কৰি শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰে ৷
पूज्य बापू का संपूर्ण जीवन सत्य, अहिंसा, करुणा और सेवा का ऐसा प्रकाशस्तंभ है, जो हर युग में मानवता का मार्ग प्रशस्त करता रहेगा।— Narendra Modi (@narendramodi) October 2, 2026
अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च।
निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखः क्षमी॥ pic.twitter.com/P6AcuWyVfu
May Bapu’s timeless message keep guiding us towards a better society and a Viksit Bharat. #GandhiJayanti pic.twitter.com/nEISzsM37X— Narendra Modi (@narendramodi) October 2, 2026
মহাত্মা গান্ধীক স্মৰণ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ
জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীলৈ শ্ৰদ্ধা জনাই প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এক্সত এটা পোষ্টত লিখিছে- ‘‘বাপুৰ কালজয়ী বাৰ্তাই আমাক এখন উন্নত সমাজ আৰু বিকশিত ভাৰতৰ দিশত পথ প্ৰদৰ্শন কৰি যাওক ।’’
আন এটা পোষ্টত তেওঁ লিখে- ‘‘পূজনীয় বাপুৰ সমগ্ৰ জীৱন এনে এক সত্য, অহিংসা, মমতা আৰু সেৱাৰ পোহৰ, যিয়ে প্ৰতিটো যুগত মানৱতাৰ পথ প্ৰশস্ত কৰি থাকিব ।’’
पूज्य बापू की जयंती पर उन्हें सादर नमन एवं विनम्र श्रद्धांजलि। उन्होंने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा दी। शांति, सहिष्णुता, समता और एकता का उनका संदेश पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा का स्रोत है।— Rajnath Singh (@rajnathsingh) October 2, 2026
भारतीय संस्कृति और सभ्यता के मूल्यों में… pic.twitter.com/FDpptEHAVx
ৰাজনাথ সিঙে শ্ৰদ্ধা জনালে গান্ধীজীক
মহামানৱ মহাত্মা গান্ধীৰ জন্মদিনত তেওঁলৈ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰি নিজৰ এক্স হেণ্ডেলত এটি টোকা শ্বেয়াৰ কৰিছে দেশৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে ৷ তেওঁ লিখিছে- ‘‘পূজ্য বাপুৰ জন্ম জয়ন্তীত তেখেতক শ্ৰদ্ধাৰে সুঁৱৰিছোঁ আৰু বিনম্ৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছোঁ । সত্য আৰু অহিংসাৰ পথ অনুসৰণ কৰি তেওঁ ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলনক এক নতুন দিশ দিলে । তেওঁৰ শান্তি, সহনশীলতা, সমতা, আৰু ঐক্যৰ বাৰ্তা সমগ্ৰ বিশ্বৰ বাবে প্ৰেৰণাৰ উৎস ।’’
‘‘ভাৰতীয় সংস্কৃতি আৰু সভ্যতাৰ মূল্যবোধৰ প্ৰতি গান্ধীজীৰ গভীৰ বিশ্বাস আছিল । তেওঁ ভাৰতৰ আধ্যাত্মিক আৰু নৈতিক ঐতিহ্যৰ শক্তি বিশ্বৰ আগত দাঙি ধৰে । তেওঁৰ স্বদেশী, আত্মনিৰ্ভৰশীলতা আৰু সৰ্বোদয়ৰ ধাৰণাৰে অনুপ্ৰাণিত হৈ আমি আগবাঢ়ি গৈছোঁ । সামাজিক সম্প্ৰীতি, পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতা, জনসেৱাৰ প্ৰতি তেওঁৰ আহ্বান আজিও প্ৰাসংগিক হৈ আছে । পূজ্য বাপুৰ জীৱন আৰু আদৰ্শই আমাক সমাজ আৰু জাতিৰ প্ৰতি কৰ্তব্য পালন কৰিবলৈ অনুপ্ৰাণিত কৰে ।’’ -সিঙে লগতে লিখে ৷
महात्मा गांधी जी की जयंती पर उन्हें सादर नमन।— Nitin Nabin (@NitinNabin) October 2, 2026
गांधी जी ने सत्य और अहिंसा को अपना जीवन-आधार बनाकर देशवासियों में स्वतंत्रता की चेतना जगाई। वहीं स्वदेशी और स्वावलंबन के उनके विचारों ने आत्मनिर्भर समाज की भावना को मजबूत किया तथा स्वच्छता को लेकर उनका आग्रह आज भी हमें अपने जीवन और… pic.twitter.com/H4daWXsPGq
বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি নীতিন নবীনৰ গান্ধীজীলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি
জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীলৈ শ্ৰদ্ধা জনাই বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি নীতিন নবীনে লিখিছে- ‘‘মহাত্মা গান্ধীৰ জন্ম বাৰ্ষিকীত তেখেতলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি । সত্য আৰু অহিংসাক নিজৰ জীৱনৰ ভেটি কৰি গান্ধীয়ে দেশবাসীৰ মাজত স্বাধীনতাৰ মনোভাৱ জাগ্ৰত কৰিছিল । স্বদেশী আৰু আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰ চিন্তাধাৰাই আত্মনিৰ্ভৰশীল সমাজৰ মনোভাৱক শক্তিশালী কৰি তুলিছিল, আৰু পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতাৰ ওপৰত তেওঁৰ আহ্বানে আমাক আমাৰ জীৱন আৰু চৌপাশ পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখিবলৈ অনুপ্ৰাণিত কৰি আহিছে । গান্ধীৰ চিন্তাধাৰাই ভৱিষ্যত প্ৰজন্মক জাতি আৰু সমাজৰ প্ৰতি থকা দায়িত্ব নিষ্ঠাৰে পালন কৰিবলৈ অনুপ্ৰাণিত কৰি থাকিব ।’’
“पहले वो आप पर ध्यान नहीं देंगे, फिर वो आप पर हँसेंगे, फिर वो आप से लड़ेंगे, और तब आप जीत जायेंगे”— Mallikarjun Kharge (@kharge) October 2, 2026
~ महात्मा गाँधी
सत्य को शक्ति, अहिंसा को साहस और सत्याग्रह को अन्याय के विरुद्ध सबसे प्रभावशाली अस्त्र बनाने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी जी ने न केवल भारत के स्वतंत्रता… pic.twitter.com/PRrZDjOw8J
গান্ধীজীৰ বাণীৰেই তেওঁলৈ শ্ৰদ্ধা নিবেদন মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেৰ
কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেই গান্ধীজীৰ এটি বাণীৰেই তেওঁলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছে ৷ এক্সত শ্বেয়াৰ কৰা এটা পোষ্টত খাৰ্গেই লিখিছে-
“প্ৰথমে তেওঁলোকে তোমাক আওকাণ কৰিব, তাৰ পিছত তোমাক হাঁহিব, তাৰ পিছত তোমাৰ লগত যুঁজ দিব, তাৰ পিছত তুমি জয়ী হ’বা ।” ~ মহাত্মা গান্ধী
‘‘সত্যক শক্তি, অহিংসাক সাহস আৰু সত্যগ্ৰহক অন্যায়ৰ বিৰুদ্ধে আটাইতকৈ ফলপ্ৰসূ অস্ত্ৰ হিচাপে গঢ়ি তোলা জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীয়ে ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামক কেৱল পথ প্ৰদৰ্শন কৰাই নহয়, সমগ্ৰ বিশ্বক মানৱতা, কৰুণা, শান্তিৰ পথও দেখুৱাইছিল । আজি যেতিয়া তেওঁৰ ধাৰণা আৰু মূল্যবোধে নতুন প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হয়, তেতিয়া তেওঁৰ প্ৰতি আমাৰ প্ৰকৃত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি হ’ল তেওঁৰ সত্য, অহিংসা, সমন্বয় আৰু ন্যায়ৰ নীতিত অটল হৈ থকা । গান্ধী জয়ন্তীৰ দিনা বাপুলৈ বিনম্ৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি আৰু আমাৰ সকলো দেশবাসীলৈ আন্তৰিক শুভেচ্ছা ।’’ -খাৰ্গেই লিখে ৷
Remembering Pujya Bapu on #GandhiJayanti.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) October 2, 2026
The nation, guided by his vision, is forging ahead in a new era of Swadeshi and Atmanirbharta, ensuring growth reaches the last man standing.
In 2025, over ₹525cr was allocated by the Finance Commission to Assam's Panchayats to carry… pic.twitter.com/pT4OvgmDNp
গান্ধীজীলৈ শ্ৰদ্ধা নিবেদন হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ
অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মহাত্মা গান্ধীলৈ শ্ৰদ্ধা জনায় শ্বেয়াৰ কৰা এটা পোষ্টত লিখিছে- ‘‘গান্ধী জয়ন্তীৰ দিনা পূজ্য বাপুক স্মৰণ । তেওঁৰ দৃষ্টিভংগীৰ দ্বাৰা পৰিচালিত জাতিটোৱে স্বদেশী আৰু আত্মনিৰ্ভৰতাৰ নতুন যুগত আগবাঢ়িছে, শেষ প্ৰান্তত থিয় হৈ থকা মানুহজনৰ ওচৰলৈকে বিকাশ হোৱাটো নিশ্চিত কৰিছে । ২০২৫ চনত তৃণমূল পৰ্যায়ত কল্যাণমূলক পদক্ষেপ আগবঢ়াই নিবলৈ বিত্ত আয়োগে অসমৰ পঞ্চায়তসমূহক ৫২৫ কোটিতকৈ অধিক ধন আৱণ্টন দিছিল । আমি তেওঁৰ পদপথ অনুসৰণ কৰি যাম, আমাৰ গাঁও আৰু পঞ্চায়তসমূহক অধিক স্থিতিস্থাপক আৰু আত্মনিৰ্ভৰ হ’বলৈ শক্তিশালী কৰিম ।’’
This is me whenever someone asks about my marriage 😝 pic.twitter.com/tzhetuLTtp— Temjen Imna Along (@AlongImna) October 2, 2026
টেমজেন ইমনা আলঙৰ নিজা ষ্টাইলত গান্ধী স্মৰণ
ব্যতিক্ৰমী প্ৰকাশ শৈলীৰ বাবে পৰিচিত নাগালেণ্ডৰ মন্ত্ৰী টেমজেন ইমনা আলঙে গান্ধীজীক স্মৰণ কৰি এটা পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰিছে ৷ য’ত টেমজেনে নিজৰ ছুপাৰমেন অবয়ৱৰ ফটো শ্বেয়াৰ কৰি ব্যংগাত্মকভাৱে এটা টোকা লিখিছে ৷ ফটোখনত টেমজেনে নিজৰ ছুপাৰমেন অবয়ৱৰ তিনিখিন ফটো সংলগ্ন কৰি গান্ধীজীৰ তিনিটা বান্দৰৰ ৰূপ দিছে ৷ এটা মুখত সোপা দি থকা, এটা কাণত হাত দি থকা আৰু এটা চকু ঢাকি থকা ৷ টোকাটোত টেমজেনে লিখিছে- ‘‘এয়া মই, যেতিয়াই কোনোবাই মোৰ বিয়াৰ কথা সোধে ৷’’ আনহাতে ফটোখনত সম্বলিত লেখাটো এনেধৰণৰ- ‘‘আপ দুনিয়া মে জো বদলাৱ দেখনা চাহতে হ্যে, খুদ ৱহী বদলাৱ বনে ৷’’ অৰ্থাৎ আপুনি সংসাৰত যি পৰিৱৰ্তন চাব খোজে, নিজেই সেই পৰিৱৰ্তন হওক ৷
লগতে পঢ়ক:
আজি গান্ধী জয়ন্তী : মহাত্মা গান্ধীৰ ছবি আৰু ভাৰতীয় নোটৰ মাজৰ সম্পৰ্ক কি ?
মহাত্মা গান্ধীৰ আইনী কেৰিয়াৰ: দেশত বিফলতাৰ পৰা বিদেশৰ মাটিত উত্থানলৈ এক অৱলোকন