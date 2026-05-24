পেট্ৰ'ল-ডিজেলৰ মূল্য আৰু বৃদ্ধি হ'ব, মূল চাবিকাঠি সেউজ ইন্ধন: বিপিচিএলৰ প্ৰাক্তন বিষয়া

পেট্ৰ'ল-ডিজেলৰ মূল্য আৰু বৃদ্ধি হ'ব, মূল চাবিকাঠি সেউজ ইন্ধন: বিপিচিএলৰ প্ৰাক্তন বিষয়া
বিপিচিএলৰ প্ৰাক্তন বিষয়া ৰাজ কুমাৰ ডুবেই উল্লেখ কৰা মতে ইন্ধনৰ অভাৱ পৰিচালনা কৰাটো কেৱল যোগানৰ উৎসৰ বৈচিত্ৰ্যতাৰ জৰিয়তেহে সম্ভৱ ।
Published : May 24, 2026 at 1:04 PM IST
নতুন দিল্লী: বিশ্বজুৰি ইন্ধনৰ নাটনি অব্যাহত থাকিলে পেট্ৰ'ল আৰু ডিজেলৰ মূল্য আৰু বৃদ্ধি হোৱাটো নিশ্চিত । এই মন্তব্য ভাৰত পেট্ৰ'লিয়াম কৰ্প'ৰেশ্বন লিমিটেডৰ এগৰাকী শীৰ্ষ বিষয়াৰ । তেওঁ খাৰুৱা তেলৰ বজাৰত চলি থকা অস্থিৰতাৰ মাজতে নীতি নিৰ্ধাৰকসকলৰ সন্মুখত ৩ টা বিকল্প ৰূপৰেখাও দাঙি ধৰে ।
শেহতীয়াকৈ বিপিচিএলৰ এইচআৰ সঞ্চালক হিচাপে অৱসৰ লোৱা ৰাজ কুমাৰ ডুবেই দেওবাৰে কয়, "বিশ্বজুৰি ২০ৰ পৰা ৫০ শতাংশ পৰ্যন্ত মূল্যবৃদ্ধিক প্ৰথম অৱস্থাত অস্থায়ী বুলি গণ্য কৰা হৈছিল যদিও পৰিস্থিতি যিদৰে আগবাঢ়িছে মই ভাবো এয়া অব্যাহত থাকিব ।"
এনে পৰিস্থিতিৰ মোকাবিলা কৰিবলৈ অৱসৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াগৰাকীয়ে ৩ টা বিকল্প ব্যৱস্থা উল্লেখ কৰে । প্ৰথমতে পেট্ৰ'ল পাম্পত মূল্যবৃদ্ধি; দ্বিতীয়তে পেট্ৰ'লিয়াম কোম্পানীয়ে লোকচান নিজে বহন কৰক আৰু তৃতীয়তে ঘাটি বিত্তীয় সাহায্যৰ জৰিয়তে চৰকাৰী পুঁজিৰ ব্যৱহাৰ ।
উল্লেখ্য যে শনিবাৰে প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰ'ল আৰু ডিজেলত ৮৭-৯১ পইচা বৃদ্ধি কৰা হৈছিল । ইয়াৰ ফলত ১০ দিনতকৈও কম দিনৰ ভিতৰত ইন্ধনৰ খুচুৰা বজাৰত মূল্য ৫ টকালৈ বৃদ্ধি হৈছে । চৰকাৰী প্ৰতিষ্ঠানসমূহে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰত তেলৰ মূল্যবৃদ্ধিৰ বোজা গ্ৰাহকৰ ওপৰত দিছে । ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে চিএনজিৰ মূল্য প্ৰতি কিলোগ্ৰামত ১ টকা বৃদ্ধি পাইছে । যোৱা কিছুদিনৰ ভিতৰত ইয়াৰ মূল্য প্ৰতি কিলোগ্ৰামত ৪ টকালৈ বৃদ্ধি পাইছে ।
দীৰ্ঘদিন ধৰি ইন্ধনৰ খুচুৰা মূল্যৰ বিশেষ পৰিৱৰ্তন হোৱা নাছিল । কিন্তু খাৰুৱা তেলৰ মূল্যবৃদ্ধি, শোধনৰ পৰিমাণ হ্ৰাস আৰু টকাৰ মূল্য হ্ৰাস হোৱাৰ ফলত আমদানিৰ ব্যয় যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে । ফলস্বৰূপে ধাৰাবাহিকভাৱে ইন্ধনৰ মূল্য খুচুৰা বজাৰতো বৃদ্ধি পাইছে ।
শনিবাৰে সংশোধিক মূল্যৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত দিল্লীত পেট্ৰ'লৰ মূল্য ৮৭ পইচা বৃদ্ধিৰে প্ৰতি লিটাৰত ৯৯.৫১ টকা হৈছে । যি এদিন পূর্বে ৯৮.৬৪ টকা আছিল । একেদৰে ডিজেলৰ মূল্যও পূৰ্বৰ ৯১.৫৮ টকাৰ বিপৰীতে ৯১ পইচা বৃদ্ধিৰে ৯২.৪৯ টকা হৈছে ।
শেহতীয়াকৈ এই বৃদ্ধিৰ লগে লগে ১৫ মে’ত চৰকাৰী তেল বিপণন কোম্পানীসমূহে হাৰ পুনৰীক্ষণৰ বিৰতি শেষ কৰাৰ পিছত পেট্ৰ’ল আৰু ডিজেলৰ মূল্য প্ৰতি লিটাৰত প্ৰায় ৫ টকালৈ বৃদ্ধি পাইছে, যাৰ ফলত সমগ্ৰ অৰ্থনীতিতে মুদ্ৰাস্ফীতিৰ চাপ আৰু পৰিবহণ ব্যয় বৃদ্ধিৰ বাবে উদ্বেগ জগাই তুলিছে । ১৫ মে’ত পেট্ৰ’ল আৰু ডিজেলৰ মূল্য প্ৰতি লিটাৰত ৩ টকাকৈ আৰু ১৯ মে’ত প্ৰতি লিটাৰত ৯০ পইচাকৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছিল ।
ইফালে ইন্ধনৰ এনে মূল্যবৃদ্ধি সন্দৰ্ভত ডুবেয়ে মধ্যপ্ৰাচ্যত শক্তিৰ আন্তঃগাঁথনি ধ্বংস হোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰি কয় যে তাক পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ বহু সময় লাগিব ।
তেওঁ কয়, "সেয়ে বৰ্তমানৰ পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি মই ভাবো আৰু মূল্যবৃদ্ধি হ'ব পাৰে । অৱশ্যে বৃদ্ধি কিমান হ'ব সেয়া তেওঁ স্পষ্ট কৰি দিয়া নাই যদিও কয় যদিহে এনেদৰে দীৰ্ঘ সময়লৈ এই ধাৰা চলি থাকে তেন্তে বৃদ্ধি অনিবাৰ্য ।" যোগান সুৰক্ষা সন্দৰ্ভত ডুবেয়ে ভূ-ৰাজনৈতিক উত্তেজনাৰ মাজতো ভাৰতক উদ্ধাৰৰ বাবে কূটনৈতিক প্ৰচেষ্টা আৰু বৈচিত্ৰ্যৰ কৃতিত্ব দিয়ে ।
হৰমুজ প্ৰণালীত ২০ লাখ বেৰেলতকৈ অধিক তেল বন্ধ হৈ থকাৰ পিছত তেওঁ এই অভাৱ দূৰ কৰাটো কেৱল যোগানৰ উৎসৰ বৈচিত্ৰ্যৰ জৰিয়তে সম্ভৱ বুলিও উল্লেখ কৰে ।
তেওঁ উল্লেখ কৰে যে পশ্চিম এছিয়াৰ সংঘাতৰ পিছত ভাৰতত ইন্ধনৰ ব্যৱহাৰ প্ৰকৃততে বৃদ্ধি পাইছে । তেওঁ কয়, "তথাপিও আমি কোনো ধৰণৰ অভাৱ নোহোৱাকৈ পৰিচালনা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ ।" এই সংকটৰ ফলত ভাৰতৰ সেউজ ইন্ধনৰ দিশতো গতি ত্বৰান্বিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে । তেওঁ কয়, "২০০ গিগাৱাটতকৈ অধিক সৌৰশক্তি স্থাপন কৰাৰ লগে লগে এতিয়া ইয়াৰ গতিও বৃদ্ধি পাব কাৰণ এই ইন্ধন আমদানি বিলৰ ফলত যি ধৰণৰ বৈদেশিক মুদ্ৰা সম্পূৰ্কীয় সমস্যাৰ সন্মুখীন হয়, মই ভাবো যে ই নিশ্চিতভাৱে সেউজ ইন্ধনৰ বিকল্পৰ দিশত ত্বৰান্বিত হ'ব ।"
ডুবেয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সেই লক্ষ্যৰ ওপৰতো গুৰুত্ব দিছে, যিয়ে প্ৰাকৃতিক গেছৰ অংশ বৰ্তমানৰ ৭-৮ শতাংশৰ পৰা শক্তিৰ মিশ্ৰণত ১৫ শতাংশলৈ বৃদ্ধিৰ কথা চিন্তা কৰিছে । সমান্তৰালকৈ কম্প্ৰেছড বায়' গেছ (চিবিজি)ৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব দিয়াৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ কথাও তেওঁ উল্লেখ কৰে ।
তেওঁ ২০ শতাংশ ইথানল মিশ্ৰণৰ পদক্ষেপক অতি সক্ৰিয় বুলি অভিহিত কৰি কয়, "ইয়াৰ অবিহনে আপোনাৰ পেট্ৰ'লৰ নাটনি ২০ শতাংশ অধিক হ'ব পাৰে আৰু ইয়াৰ পৰিণতি বৈদেশিক মুদ্ৰাৰ ওপৰত পৰিব পাৰে ।’’
বিপিচিএলৰ শীৰ্ষ বিষয়াগৰাকীয়ে কয় যে সেউজ ইন্ধন, সৌৰ আৰু হাইড্ৰ'জেনৰ ক্ষেত্ৰত বৈচিত্ৰ্যতা গুৰুত্বপূৰ্ণ । তেওঁ লগতে কয় যে হাইড্ৰ'জেনক ইন্ধন হিচাপে, ভৱিষ্যতৰ বাবে অতি বহনক্ষম ইন্ধন হিচাপে লোৱাৰ দিশত আমাৰ প্ৰচেষ্টা ত্বৰান্বিত কৰাৰ দলে আমি কৰিবলগীয়া কিছুমান কাম আছে ।
