Out of Stock, পেট্ৰ’ল পাম্প বন্ধৰ বিপৰীতে আৰক্ষীৰ নিৰাপত্তাৰ মাজেৰে চলিছে ইন্ধনৰ বিক্ৰী
সোমবাৰে ৰাজ্যখনৰ কেইবাটাও পেট্ৰ’ল পাম্পত গ্ৰাহকৰ দীঘলীয়া শাৰী দেখা যায় ৷ পিছে ক’তোৱে পাবলৈ নাছিল ইন্ধন ৷
Published : April 27, 2026 at 11:27 PM IST
অমৰাৱতী(অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ): এতিয়া দেশৰ কোনো স্থানত পৰিস্থিতি এনেকুৱা যে বিচাৰিলে সৰগৰ তৰাটোও পাব, কিন্তু পেট্ৰ’ল-ডিজেলৰ দৰে ইন্ধন নাপায় ৷ ইন্ধনৰ নাটনিৰ সমস্যাই বহুকেইখন ৰাজ্যত গুৰুতৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিছে ৷ বিশেষকৈ দৈনন্দিন বাহন চলাই ইফাল-সিফাল কৰা লোকসকলে ইন্ধনৰ নাটনিৰ সমস্যা বাৰুকৈয়ে ভূগিছে ৷
দক্ষিণ ভাৰতৰ অন্যতম ৰাজ্য অন্ধপ্ৰদেশত ইন্ধনৰ নাটনিৰ সমস্যাই একেৰাহে পঞ্চমটো দিনত উপনীত হৈছে ৷ সোমবাৰে ৰাজ্যখনৰ কেইবাটাও পেট্ৰ’ল পাম্পত গ্ৰাহকৰ দীঘলীয়া শাৰী দেখা যায় ৷ পিছে ক’তোৱে পাবলৈ নাছিল ইন্ধন ৷
ৰাজ্যখন পেট্ৰ’ল-ডিজেলৰ নাটনিৰ সন্মুখীন হোৱাৰ সময়তে একাধিক পেট্ৰ’ল পাম্পৰ স্বত্বাধিকাৰীসকলে বিক্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত বাধা আৰোপ কৰিছে । পৰিস্থিতি এনেকুৱা হৈছে যে কোনো কোনো ঠাইত আৰক্ষীৰ নিৰাপত্তাৰ মাজত ইন্ধন বিক্ৰী কৰিবলগীয়া পৰ্যায়ৰ উদ্ভৱ হৈছে ।
ৰাজ্যখনৰ কৃষ্ণা আৰু এনটিআৰ জিলাত ইতিমধ্যে ৮০ শতাংশ পেট্ৰ’ল পাম্প বন্ধ হোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে, যাৰ ফলত মটৰচালকসকলৰ মাজত ব্যাপক সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে । বিশেষকৈ বিজয়ৱাড়া অটোনগৰ, বিআৰটিএছ ৰোড, এমজি ৰোড, বেছান্ত ৰোড আৰু ৱান টাউন অঞ্চলৰ পেট্ৰ’ল পাম্পসমূহত গ্ৰাহকৰ দীঘলীয়া শাৰী দেখা গৈছে । আৰক্ষী আৰু ৰাজহ বিষয়াৰ তত্বাৱধানত পেনামালুৰৰ পেট্ৰ’ল পাম্পত ডিজেল বিক্ৰী কৰা হৈছিল । একেদৰে এনটিআৰ জিলাৰ থিৰুভুৰত মাত্ৰ এটা বা দুটা পাম্পতহে পেট্ৰ’ল উপলব্ধ আছিল ।
মংগলাগিৰিৰ একাংশ পেট্ৰ’ল পাম্পত "Out of Stock" লিখা ফলক ওলোমাই থোৱা আছিল । চহৰখনৰ পুৰণি বাছষ্টেণ্ডত থকা একমাত্ৰ পেট্ৰ’ল পাম্পটোত পেট্ৰ’ল-ডিজেল উপলব্ধ আছিল যদিও আৰক্ষীৰ কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ অধীনতহে বিক্ৰী কৰা হৈছিল ৷ সত্তেনপল্লী, ভেমুৰু, চিৰালা আৰু পাৰচুৰতো একেধৰণৰ পৰিস্থিতি দেখা গৈছিল ।
মাৰ্কপুৰমত ডিজেলৰ নাটনিয়ে মটৰ চাইকেল আৰোহীসকলক গুৰুতৰভাৱে প্ৰভাৱিত কৰাৰ বিপৰীতে য়েৰাগোণ্ডাপালেমত একাংশ পেট্ৰ’ল পাম্প বন্ধ হৈ পৰে ।
পশ্চিম গোদাবৰী জিলাত ডিজেলৰ নাটনিয়ে চৰম পৰ্যায় পাইছেগৈ ৷ যাৰ বাবে শস্য চপোৱা যন্ত্ৰৰ গৰাকী আৰু মীনপালকসকলে ইন্ধনৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে । ডিজেলৰ নাটনিৰ ফলত আকিভিডুৰ মীনপালকসকলো যথেষ্ট ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে ৷ তেওঁলোকে পেট্ৰ’ল পাম্পত দীঘলীয়া শাৰী পাতিছে যদিও ইন্ধন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই ।
খবৰ অনুসৰি, পশ্চিমবংগৰ পৰা কেৰালালৈ প্ৰব্ৰজিত শ্ৰমিক কঢ়িয়াই অনা এখন বাছৰ পূব গোদাবৰী জিলাৰ নল্লাজৰ্লাৰ সমীপৰে যোৱা ১৬ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ডিজেল শেষ হৈছিল । ৪৭ জন যাত্ৰী কঢ়িয়াই অনা বাছখনৰ নাল্লাজাৰ্লা পোৱাৰ সময়লৈকে ডিজেল শেষ হয়, যাৰ বাবে প্ৰায় দুঘণ্টা ধৰি আদবাটতে আবদ্ধ হৈ ৰৈছিল প্ৰব্ৰজিত শ্ৰমিককেইজন ।
ৰাজ্যখনৰ বন্দৰ চহৰ হিচাপে খ্যাত বিশাখাপট্টনমতো পেট্ৰ’ল-ডিজেলৰ নাটনি আৰম্ভ হৈছে ৷ চহৰখনৰ আগশাৰীৰ কেইবাটাও পেট্ৰ'ল পাম্পত "Out of Stock" বুলি লিখা ফলক দেখা গৈছে ৷ আনকাপলে জিলাৰ পায়াকাৰাওপেটতো একেধৰণৰ পৰিস্থিতি উদ্ভৱ হৈছে । অনন্তপুৰ জিলাৰ কল্যাণদুৰ্গমতো পৰিস্থিতি উদ্বেগজনক হৈ পৰিছে, কেইবাটাও পেট্ৰ'ল পাম্পত "Out of Stock" বুলি লিখা ফলক ওলোমাই থোৱা হৈছে ৷ বৰ্তমান সময়ত চহৰখনৰ মাত্ৰ এটা পেট্ৰ’ল পাম্পতহে পেট্ৰ’ল-ডিজেল বিক্ৰী হৈ আছে ।
অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এন চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱে দেওবাৰে জিলা আয়ুক্তসকলক পেট্ৰ’ল-ডিজেলৰ নাটনি দূৰ কৰাৰ বাবে তাৎক্ষণিক পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰি তাক কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে । ৰাজ্যজুৰি পেট্ৰ’ল-ডিজেলৰ যোগানৰ নাটনি আৰু পেট্ৰ’ল পাম্প বন্ধ হোৱাৰ খবৰৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সংগ্ৰাহকসকলক এই সমস্যা সমাধানৰ বাবে তাৎক্ষণিক কাৰ্য-পৰিকল্পনা ৰূপায়ণ কৰাৰ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰে ৷ সমস্যাটোৰ সমাধানৰ বাবে বিভিন্ন বিভাগে গ্ৰহণ কৰা পদক্ষেপসমূহৰ তাৎক্ষণিক প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিবলৈও মুখ্যমন্ত্ৰী নাইডুৱে নিৰ্দেশ দিয়ে ।
মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৰাজ্যখনৰ মুখ্য সচিব জি সাই প্ৰসাদ আৰু শীৰ্ষ বিষয়াসকলৰ সৈতে টেলিফোনযোগে আলোচনাত মিলিত হৈ পৰিস্থিতি পুনৰীক্ষণ কৰে । ৰাজ্যখনৰ মুঠ ৪,৫১০ খন ইন্ধনৰ বিপণিৰ ভিতৰত প্ৰায় ৪২১ টা পেট্ৰ’ল পাম্প বন্ধ হৈ থকা বুলি বিষয়াসকলে মুখ্যমন্ত্ৰীক অৱগত কৰে ।
