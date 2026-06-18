হৰমুজ মুকলি হ’ল, পেট্ৰ’ল-ডিজেলৰ দাম কমিবনে এতিয়া ?

হৰমুজ মুকলি হ’ল, পেট্ৰ’ল-ডিজেলৰ দাম কমিবনে এতিয়া ?
গোপীয়ে কয় যে মূল্যবৃদ্ধিয়ে প্ৰভাৱ পেলাইছে, কিন্তু কেৱল বিশ্বজুৰি খাৰুৱা তেলৰ ব্যয় হ্ৰাস পোৱাৰ বাবেই ইয়াক তৎক্ষণাত কমাই দিব নোৱাৰি ।
Published : June 18, 2026 at 1:50 PM IST
থ্ৰিছুৰ: আমেৰিকা আৰু ইৰাণৰ মাজত স্বাক্ষৰিত হ’ল বুজাবুজি চুক্তি ৷ শুকুৰবাৰে ছুইজাৰলেণ্ডত শান্তি চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰিব দুয়ো পক্ষই ৷ লগে লগে মাহজোৰা যুদ্ধৰ অৱসান ঘটিব ৷ ইতিমধ্যে বিশ্বৰ শক্তিৰ অন্যতম পৰিহবণ পথ হৰমুজ জলদ্বীপ মুকলিৰ পথো প্ৰশস্ত হৈছে ৷ আমেৰিকা আৰু ইৰজাইলৰ আক্ৰমণৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ইৰাণে হৰমুজ জলদ্বীপ বন্ধ কৰি দিছিল ৷ যাৰ ফলত তেল পৰিবহণত ব্যাঘাত জন্মে আৰু বিশ্ব বজাৰত তেলৰ দাম বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰে ৷ এতিয়া হৰমুজ জলদ্বীপ মুকলি হোৱাৰ লগে লগে তেলৰ দাম হ্ৰাস পাব বুলি ধাৰণা কৰিছে সকলোৱে ৷
কিন্তু আশা কৰা ধৰণে অতি সোনকালেই তেজৰ দাম হ্ৰাস হ’বনে ? ইতিমধ্যে হোৱা ঘাটি পূৰণৰ বাবে তেলৰ দাম অপৰিৱৰ্তিত থাকিব নেকি ? এনে কিছুমান প্ৰশ্নও উত্থাপন হৈছে সাম্প্ৰতিক সময়ত ৷
কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সুৰেশ গোপীয়ে বৃহস্পতিবাৰে কয় যে বিশ্বৰ খাৰুৱা তেলৰ হাৰ কমি গ’লেও ইন্ধনৰ মূল্য তৎক্ষণাত হ্ৰাস কৰিব নোৱাৰি, কিয়নো ইয়াৰ লগত সস্তা তেল ভাৰতত উপনীত হ’বলৈ লোৱা সময়কে ধৰি বহু কাৰক জড়িত হৈ থাকে ।
কেন্দ্ৰীয় পেট্ৰ’লিয়াম, প্ৰাকৃতিক গেছ আৰু পৰ্যটন বিভাগৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী গোপীয়ে কয় যে শেহতীয়াকৈ ইন্ধনৰ মূল্যবৃদ্ধি বৃদ্ধিয়ে প্ৰভাৱ পেলাইছে, কিন্তু বিশ্বজুৰি খাৰুৱা তেলৰ ব্যয় হ্ৰাস পোৱাৰ বাবে ইয়াক তৎক্ষণাত কমাই দিব নোৱাৰি ।
সাংবাদিকৰ আগত তেওঁ কয়, "সস্তা মূল্যৰ খাৰুৱা তেল হৰমুজ জলদ্বীপৰ মাজেৰে ভাৰতলৈ পৰিবহণ কৰিব লাগিব, যাৰ ফলত জাহাজৰ অত্যধিক যাতায়ত দেখা যাব । গতিকে কথাবোৰ স্বাভাৱিক কৰিব লাগিব ।"
তেওঁ আৰু কয় যে চলিত বৰ্ষৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত পশ্চিম এছিয়াত যুদ্ধ আৰম্ভ হোৱাৰ পিছৰে পৰা তেল কোম্পানীসমূহৰ ওপৰত বহু পৰিমাণে প্ৰভাৱ পৰিছিল, আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ইয়াৰ প্ৰভাৱ ভালদৰে গ্ৰহণ কৰিছিল ।
গোপীয়ে কয়, "প্ৰভাৱ কম কৰি কেন্দ্ৰই ১২ হাজাৰ কোটি টকা হেৰুৱালে । ইন্ধনৰ অধিক মূল্যৰ ওপৰত কম আবকাৰী শুল্ক আদায় কৰি কোনো এখন ৰাজ্যই ৰাজহ হ্ৰাস কৰা নাছিল । কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ চলিব লাগিব, আৰু তেল কোম্পানীবোৰো জীয়াই থাকিব লাগিব ।"
লগতে পঢ়ক: মোদীৰ হৰমুজ বাৰ্তাত নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত নতুন দিল্লীৰ অংশীদাৰিত্ব বৃদ্ধিৰ সংকেত