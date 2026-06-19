ETV Bharat / bharat

কিণ্ডাৰজয়, ছফ’লাৰ দৰে জনপ্ৰিয় ব্ৰেণ্ডলৈ এফএছএছএআইৰ জাননী

সামাজিক মাধ্যম ব্যৱহাৰকাৰীয়ে একাংশ জনপ্ৰিয় ব্ৰেণ্ডৰ খাদ্য সামগ্ৰীত ভেঁকুৰৰ সংক্ৰমণ ধৰা পেলোৱাৰ অভিযোগ কৰাৰ পিছতে খাদ্য সুৰক্ষা নিয়ন্ত্ৰকে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে ৷

FSSAI Notice To 14 Food Business Operators
প্ৰতিনিধিত্বমূলক ছবি (IANS)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 19, 2026 at 7:09 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী: আপুনি, মই গ্ৰহণ কৰি থকা খাদ্যসমূহৰ গুণগত মান কিমান কেতিয়াবা পৰীক্ষা কৰি চাইছেনে ? কেতিয়াবা ৰঙীন পেকেটত পোৱা খাদ্যবিধ নিজৰ সন্তানটিৰ হাতত তুলি দিওঁতে চাইছেনে ই শিশুটিৰ বাবে কিমান নিৰাপদ ? হয়তো আমিবোৰে ভুলটো তাতেই কৰো ৷ এটা ভাল ব্ৰেণ্ড হ’লেই যেন তাৰ খাদ্য আমাৰ বাবে উপকাৰী, আমি সেয়াই ভাবি লওঁ ৷ এনেদৰেই খাদ্যৰ নামত এসোপা বৰবিহ আমি ভক্ষণ কৰি আছো ৷

পিছে এইক্ষেত্ৰত সদা সচেতন ভাৰতীয় খাদ্য সুৰক্ষা আৰু মান প্ৰাধিকৰণ ৷ এই বিভাগটোৱে সদায়ে খাদ্যৰ মান অটুট ৰখাত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি আহিছে ৷ শুকুৰবাৰে ভাৰতীয় খাদ্য সুৰক্ষা আৰু মান প্ৰাধিকৰণে খাদ্যৰ মানদণ্ড অটুট ৰাখিবলৈ বিফল হোৱা কিণ্ডাৰজয়, চফোলা আৰু বিকানেৰৱালাৰ দৰে জনপ্ৰিয় ১৪টা প্ৰধান খাদ্য ব্যৱসায়িক গোষ্ঠীলৈ জাননী জাৰি কৰে ৷

এই গোষ্ঠীকেইটাৰ বিৰুদ্ধে এফএছএছ আইন, ২০০৬ ৰ অধীনত নিয়ম উলংঘা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ৷ বিভ্ৰান্তিকৰ ব্ৰেণ্ড নাম, বাণিজ্যিক নাম, সামগ্ৰীৰ দাবী, লেবেলিঙত অনিয়ম আৰু একাংশ গ্ৰাহকৰ অভিযোগ আদিকে ধৰি বহু বিষয়ত গোষ্ঠীকেইটাৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ লাভৰ পিছত এই জাননী জাৰি কৰা হৈছে ৷

জাননীখনত উল্লেখ কৰা অনুসৰি, এই খাদ্য ব্যৱসায়িক গোষ্ঠীসমূহে মিছাকৈয়ে তেওঁলোকৰ উৎপাদিত সামগ্ৰীত প্ৰাকৃতিক আৰু জৈৱিক বোলা শব্দ দুটা দীৰ্ঘদিনৰে পৰা ব্যৱহাৰ কৰি আহিছিল ৷ আনকি এইসমূহ সামগ্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতাৰো কথা আহি পৰিছে ৷ এইধৰণৰ পদক্ষেপে গ্ৰাহকসকলক বিভ্ৰান্তিকৰ বিজ্ঞাপনৰ পৰা আঁতৰত ৰখাৰ লগতে খাদ্য সুৰক্ষাৰ নিয়ম মানি চলাটো নিশ্চিত কৰিব ৷

খাদ্য ব্যৱসায়িক গোষ্ঠীসমূহলৈ প্ৰেৰণ কৰা জাননীখনত এই কথা উল্লেখ কৰা হৈছে, ‘‘এফবিঅ’(FBO) সমূহক সংশোধনীমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে । সামাজিক মাধ্যমৰ এটি ভিডিঅ’ত এজন কৰ্মচাৰীয়ে কামৰ সময়ত পাকঘৰৰ ভিতৰত খাদ্য খোৱাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়েই বিকানেৰৱালালৈ এই জাননী প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ।’’

বিকানেৰৱালাক এই ঘটনাৰ তদন্ত কৰিবলৈও নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে ৷ তদুপৰি পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতাৰ মানদণ্ড সম্পৰ্কে সবিশেষ জনাবলৈ, কোম্পানীটোৱে গ্ৰহণ কৰা ব্যৱস্থাৰ প্ৰতিবেদন দাখিলৰ লগতে পৰিস্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতা বৰ্তাই ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত কিদৰে কাম কৰিছে, সেয়া বিতংভাৱে জনাবলৈও নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে ৷

তাৰোপৰি ফেৰেৰ’ ইণ্ডিয়াৰ ‘কিণ্ডাৰ জয় কোটেড ৱেফাৰ বিস্কুটছ উইথ ক’ক’ স্প্ৰেডছ’ ৰ ওপৰতো তদন্ত কৰা হৈছিল ৷ কিয়নো পেকেটটোৰ ওপৰৰ অংশত ‘ৰিচ ইন মিল্ক ছলিডছ’ বুলি উল্লেখ কৰা হৈছিল ।

এফএছএছএআই(FSSAI)য়ে উল্লেখ কৰিছে যে এনেধৰণৰ উপাদানৰ মিশ্ৰণে সামগ্ৰীবিধত গাখীৰৰ গুণাগুণ থকাটোক নুবুজায় ৷ জাননী লাভ কৰা আন আন ব্ৰেণ্ডসমূহৰ ভিতৰত আছে প্লুকক, ৰ’ প্ৰেচাৰী(ইয়াৰ আলফনছ’ মেংগো ফ্ৰুইট ড্ৰিংকৰ বাবে), মাৰিকো(ছফ’লা টোটেল হাৰ্ট প্ৰ’ মাল্টি-ছ’ৰ্চ কুকিং অইলৰ বাবে) ইত্যাদি ।

জাননীখনত এই কথাও উল্লেখ কৰা হৈছিল যে প্লুককৰ ‘নো এডেড চুগাৰ’ ৰ দাবীয়ে গ্ৰাহকক বিপথে পৰিচালিত কৰাৰ থল আছে ৷ এই সামগ্ৰীবিধত আমৰ পাল্প(৫১ শতাংশ) আৰু কুঁহিয়াৰৰ ৰস(৪৯ শতাংশ) উপাদান হিচাপে যোগ কৰা হৈছে ৷

আনহাতে, ৰ’ প্ৰেচাৰীৰ আলফনছ’ মেংগো ফ্ৰুইট ড্ৰিংকৰ সন্দৰ্ভতো প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছিল ৷ কাৰণ সামগ্ৰীবিধত ফ্ৰুক্ট’জ যোগ কৰাৰ পিছতো লেবেলত লিখা আছিল ‘Contains Naturally Occurring Sugars’ । সামগ্ৰীবিধৰ লেবেলত প্ৰডাক্টৰ শ্ৰেণীটো স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰা হোৱা নাছিল বুলি এফএছএছএআয়ে উল্লেখ কৰিছে ।

নিয়ন্ত্ৰকে মাৰিকোৰ ‘ছফ’লা টোটেল হাৰ্ট প্ৰ’ মাল্টি-ছ’ৰ্চ কুকিং অইল’ সন্দৰ্ভতো উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে । সামগ্ৰীবিধৰ লেবেলত উল্লেখ থকা ‘হাৰ্ট প্ৰ’ ৰ দৰে ছবিখনে এই ধাৰণা সৃষ্টি কৰিব পাৰে যে এই সামগ্ৰীবিধ হৃদযন্ত্ৰৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে প্ৰত্যক্ষভাৱে উপকাৰী ।

ইয়াৰ লগতে তেওঁলোকক ‘ভাল চৰ্বীৰ ভাৰসাম্য’ আৰু ‘কম তেল শোষণৰ বাবে LoSorb’ আদি দাবীক বৈজ্ঞানিকভাৱে প্ৰমাণ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে ৷ আনহাতে, এফএছএছএআইয়ে স্বাস্থ্য আৰু সুস্থতা সম্পৰ্কীয় সামগ্ৰীৰ ওপৰতো প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে । ATOM PWR Whey XL ৰ সামগ্ৰীসমূহত উল্লেখ থকা ‘Pure & Healthy’, ‘100 percent Authentic’, ‘Easy Digest’, ‘Lean Muscle Gains & Strength’ আৰু ‘Rapid Recovery’ ৰ দৰে দাবীৰ বাবে FSSAI এ বৈজ্ঞানিক প্ৰমাণৰ প্ৰয়োজন বুলি উল্লেখ কৰিছিল ।

‘ইনচিপ্ৰ’ গ’ল্ড পাউদাৰ ভেনিলা’ লৈও এখন জাননী জাৰি কৰা হৈছিল ৷ এই কোম্পানীটোৰ উৎপাদিত সামগ্ৰীত ‘১০০ শতাংশ হাইড্ৰ’লাইজড ৱেই প্ৰ’টিন’, ‘জিআইৰ কাৰ্যক্ষমতা বিকল হোৱা লোকৰ উন্নত সহনশীলতা’, ‘স্নায়ু-পুষ্টিকৰ পদাৰ্থ’ আৰু ‘প্ৰ’বায়’টিক কণ্টেণ্ট’ আদিৰ দাবী ভুৱা বুলি পোহৰলৈ আহিছিল ৷

ইয়াৰোপৰি কোৰিয়ান জিনচেং যুক্ত এক সামগ্ৰীত ‘শক্তি আৰু কাৰ্যক্ষমতাত সহায় কৰে’ বুলি লেবেল লগোৱা হৈছিল ৷ পিছে এফএছএছএআইয়ে এইধৰণৰ সামগ্ৰীয়ে গ্ৰাহকক বিপথে পৰিচালিত কৰিব পাৰে বুলি ব্যক্ত কৰে । নিয়ন্ত্ৰক সংস্থাটোৱে সামগ্ৰীবিধত থকা উপাদানৰ পৰিমাণ প্ৰকাশৰ সন্দৰ্ভত থকা অভাৱৰ কথাও প্ৰকাশ কৰে ৷

মাষ্টাৰচাও ফুডছৰ ৰেমেন নুডলছৰ লেবেলতো ‘১০০ শতাংশ প্ৰাকৃতিক’ আৰু ‘সতেজভাৱে নিৰ্মিত’ ৰ দৰে দাবী সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছিল ৷ যাৰ বিৰুদ্ধে বিজ্ঞাপনৰ নিয়ম উলংঘা কৰাৰ অভিযোগ উঠিছিল । সামগ্ৰীবিধৰ প্ৰচাৰত ‘জৈৱিক আটা’ৰ উল্লেখ সন্দৰ্ভতো কোম্পানীটোক প্ৰশ্ন কৰা হৈছিল ৷ পিছে উল্লেখ কৰাৰ দৰে নহৈ সামগ্ৰীবিধত প্ৰিমিয়াম কোৱালিটিৰ বগা আটা ব্যৱহাৰ কৰাটো স্পষ্ট হৈ পৰিছিল ৷

আনহাতে, পনীৰৰ দৰে গাখীৰৰ পৰা প্ৰস্তুত হোৱা সামগ্ৰীৰ ওপৰত ‘প্ৰাকৃতিক পনীৰ’ শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো নিয়ন্ত্ৰকে আপত্তি প্ৰকাশ কৰে । এই খাদ্যবিধ যিহেতু এক সংমিশ্ৰিত খাদ্য(একাধিক উপাদানৰ পৰা তৈয়াৰী খাদ্য), সেয়ে বৰ্তমানৰ নিয়মৰ অধীনত ইয়াক ‘প্ৰাকৃতিক’ ভাৱে প্ৰস্তুত কৰা বুলিব নোৱাৰি ৷

উল্লেখ্য যে, একাংশ চিকিৎসা সেৱাত ব্যৱহৃত সামগ্ৰীৰ ওপৰতো একেই প্ৰশ্নই উত্থাপন হৈছে ৷ বিশেষকৈ ‘মাউণ্টেন বাৱৰচি বুৰাংছ স্কোৱাছে’ ৰোগ হ্ৰাস আৰু চিকিৎসা সন্দৰ্ভত কৰা দাবীক লৈও প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে এফএছএছএআইয়ে । এই সামগ্ৰীয়ে ডায়েবেটিছৰ চিকিৎসাত সহায় কৰিব পাৰে, ক’লেষ্টৰেল কম কৰিব পাৰে, হৃদযন্ত্ৰৰ স্বাস্থ্য উন্নত কৰিব পাৰে, ছালক পুষ্টি দিব পাৰে আৰু হাপানী ৰোগীক সহায় কৰিব পাৰে বুলি দাবী কৰা হৈছিল ।

এফএছএছএআইৰ তৰফৰ পৰা কোৱা হৈছিল যে, ‘‘এনে দাবীৰ বাবে পূৰ্বৰ অনুমোদন বাধ্যতামূলক ৷ এই বিজ্ঞাপনসমূহে বৰ্তমানৰ নিয়ম উলংঘা কৰিছে । খাদ্য সুৰক্ষা আৰু পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতাৰ সন্দৰ্ভত গ্ৰাহকৰ অভিযোগক লৈ কঠোৰ হৈছে এফএছএছএআই ৷ সামাজিক মাধ্যম ব্যৱহাৰকাৰীসকলে আইআৰচিটিচি কেটাৰিং সেৱাৰ জৰিয়তে যোগান ধৰা দৈ আৰু ৰাবৰীত ভেঁকুৰৰ উপস্থিতিৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰাৰ পিছত এফএছএছএআইয়ে পৰম ডেইৰী লিমিটেডলৈও জাননী জাৰি কৰে ।’’

এফএছএছএআইয়ে জনস্বাস্থ্যৰ প্ৰতি ভাবুকি আনিব পৰা যিকোনো কাম বন্ধ কৰিবলৈ আৰু অদূৰ ভৱিষ্যতে যাতে এনে কোনো ঘটনা সংঘটিত নহয়, তাৰ প্ৰতি কঠোৰ নজৰ ৰাখিছে ৷

লগতে পঢ়ক: উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বহনক্ষম কৃষি-সৰ্বোৎকৃষ্ট জৈৱিক উৎপাদন দেশৰ চালিকা শক্তি: নিৰ্মলা সীতাৰমণ

TAGGED:

FSSAI NOTICE TO FOOD BRANDS
কিণ্ডাৰজয়
MISLEADING PRODUCT CLAIMS
খাদ্য সুৰক্ষা আৰু মানদণ্ড প্ৰাধিকৰণ
FSSAI NOTICE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.