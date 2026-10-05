আপোনাৰ পাকঘৰতো আছে নেকি এভাৰেষ্ট ব্ৰেণ্ডৰ জিৰাগুড়ি ? জনস্বাস্থ্যক লৈ 'ভয়ংকৰ ধেমালি' মচলা কোম্পানীৰ

আপোনাৰ পাকঘৰতো আছে নেকি এভাৰেষ্ট ব্ৰেণ্ডৰ জিৰাগুড়ি ? জনস্বাস্থ্যক লৈ 'ভয়ংকৰ ধেমালি' মচলা কোম্পানীৰ
এভাৰেষ্ট কোম্পানীৰ জিৰাগুড়ি 'অসুৰক্ষিত' বুলি ধৰা পৰিল পৰীক্ষাত ৷ বজাৰৰ পৰা সকলো জিড়াগুৰিৰ পেকেট তাৎক্ষণিকভাৱে ঘূৰাই অনাৰ নিৰ্দেশ ৷
Published : October 5, 2026 at 10:33 AM IST
হায়দৰাবাদ : খাদ্যৰ মান নিৰূপণ কৰা ভাৰতীয় খাদ্য সুৰক্ষা আৰু মানদণ্ড কৰ্তৃপক্ষ (FSSAI)ই এভাৰেষ্ট ফুড প্ৰডাক্টছ নামৰ কোম্পানীটোক তেওঁলোকৰ দ্বাৰা উৎপাদিত জিৰাগুড়িৰ পেকেটসমূহ তাৎক্ষণিকভাৱে বজাৰৰ পৰা ওভতাই অনাৰ নিৰ্দেশ দিছে ৷
ইয়াৰ উপৰিও গ্ৰাহকৰ স্বাস্থ্যৰ সৈতে জড়িত আন এটা উলংঘাৰ গোচৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি এফ এছ এছ এ আয়ে মেছাৰ্ছ ক্ৰিয়েটিভ বেকাৰ্ছ এণ্ড কনফেকচনাৰ্ছ প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ স্থগিত ৰাখিছে । এই দুয়োটা নিৰ্দেশ দেওবাৰে জাৰি কৰা হয় ৷
FSSAI continues to enforce strict regulatory compliance to safeguard consumer health across the country: 1️⃣ Licence Suspended: FSSAI licence of M/s Creative Bakers and Confectioners Pvt. Ltd. has been suspended with immediate effect due to severe hygiene deficiencies. (1)2 https://t.co/i4yy2phThN— FSSAI (@fssaiindia) October 4, 2026
পৰীক্ষাগাৰত কৰা পৰীক্ষাত এভাৰেষ্টৰ জিৰাগুড়িত নিৰ্ধাৰিত সীমাতকৈ অধিক কীটনাশকৰ অৱশিষ্ট ধৰা পৰাৰ পিছত এভাৰেষ্টৰ বিৰুদ্ধে এই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে ৷ আনহাতে ক্ৰিয়েটিভ বেকাৰ্ছ এণ্ড কনফেকচনাৰ্ছ প্ৰাইভেট লিমিটেড নামৰ বেকাৰীখনত পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতা, পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতা আৰু খাদ্য সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কেইবাটাও গুৰুতৰ অভাৱ পৰিলক্ষিত হয় ।
এফ এছ এছ এ আয়ে এক্সৰ এটা পোষ্টত উল্লেখ কৰে যে সমগ্ৰ দেশতে গ্ৰাহকৰ স্বাস্থ্য সুৰক্ষিত কৰাৰ বাবে নিয়মসমূহ কঠোৰভাৱে পালন কৰাটো এফ এছ এছ এ আয়ে নিশ্চিত কৰিছে ৷
পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতাৰ গুৰুতৰ অভাৱৰ বাবে ক্ৰিয়েটিভ বেকাৰ্ছ এণ্ড কনফেকচনাৰ্ছ প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ এফ এছ এছ এ আই অনুজ্ঞাপত্ৰ তাৎক্ষণিকভাৱে কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ স্থগিত ৰখা হৈছে ৷
ইফালে গোৱাৰ মেছাৰ্ছ ৰিভাৰছাইড ৰিজৰ্টছ এণ্ড হলিডে হোমছ প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ চৌহদৰ পৰা এভাৰেষ্ট কোম্পানীৰ প্ৰি-পেক কৰা জিৰাগুড়িৰ নমুনা সংগ্ৰহ কৰা হয় ৷ এফ এছ এছ এ আয়ে এক্সৰ আন এটা পোষ্টত কয়, "খাদ্য বিশ্লেষকৰ প্ৰতিবেদনত সৰ্বোচ্চ অনুমোদিত সীমাৰ ওপৰত এজ’ক্সিষ্ট্ৰবিন আৰু থাইমেথ’ক্সামৰ দৰে কীটনাশকৰ লেখ-জোখ উন্মোচিত হৈছে ৷ খাদ্য বিশ্লেষকে খাদ্য সুৰক্ষা আৰু মানদণ্ড আইন, ২০০৬ৰ অধীনত নমুনাটোক ‘অসুৰক্ষিত’ বুলি ঘোষণা কৰে ৷"
কোম্পানীটোক এই প্ৰতিবেদনৰ বিৰুদ্ধে আবেদন কৰাৰ সুযোগ দিয়া হৈছিল আৰু তাৰ পিছত নমুনাটো ৰেফাৰেল ফুড লেবৰেটৰীলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল ৷ ৰেফাৰেল লেবৰেটৰীয়ে নিশ্চিত কৰে যে নমুনাটো ‘অসুৰক্ষিত’ কাৰণ এজ’ক্সিষ্ট্ৰবিন আৰু থাইমেথ’ক্সামৰ ঘনত্বই অনুমোদিত সীমা অতিক্ৰম কৰিছিল ৷
প্ৰি-পেক কৰা জিৰাগুড়িবোৰ তৎক্ষণাত বজাৰৰ পৰা পুনৰ ওভতাই আনিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হয় ৷ লগতে এভাৰেষ্ট ফুডছক পুনৰ প্ৰস্তুত কৰা সামগ্ৰীৰ সম্পূৰ্ণ ৰেকৰ্ড ৰখাৰ লগতে প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে ৷
নিয়ন্ত্ৰকগৰাকীয়ে কয় যে এফ বি অ’ (খাদ্য ব্যৱসায় অপাৰেটৰ)কো এনে ঘটনাৰ পুনৰাবৃত্তি ৰোধৰ বাবে সংশোধনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ লগতে প্ৰডাক্ট ঘূৰাই অনাৰ প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে ৷