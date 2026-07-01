ETV Bharat / bharat

এনাৰ্জি ড্ৰিংকছ কিমান স্বাস্থ্যসন্মত ? এফএছএছএআইৰ জাননীয়ে উদঙালে প্ৰকৃত সত্য

একাধিক কোম্পানীৰ বিৰুদ্ধে এফএছএছএআইৰ কঠোৰ স্থিতি ৷ ভুল ব্ৰেণ্ডিং আৰু বিভ্ৰান্তিকৰ তথ্যৰ বাবে ‘এনাৰ্জি ড্ৰিংকছ’ বুলি দাবী কৰা কেইবাটাও ব্ৰেণ্ডলৈ জাননী জাৰি ৷

FSSAI NOTICE TO BEVERAGE FIRMS
প্ৰতিনিধিত্বমূলক ফটো (IANS)
author img

By PTI

Published : July 1, 2026 at 11:39 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী: খাদ্য সুৰক্ষা নিয়ন্ত্ৰক চমুকৈ এফএছএছএআইয়ে ৰেডবুল আৰু পেপচিকো ইণ্ডিয়াকে ধৰি ছটাকৈ পানীয় কোম্পানীলৈ জাননী জাৰি কৰিছে ৷ এই কোম্পানীসমূহে ভুল ব্ৰেণ্ডিং আৰু বিভ্ৰান্তিকৰ তথ্যৰ দাবীৰে এই এনাৰ্জি ড্ৰিংকসমূহ দীৰ্ঘসময়ৰে পৰা বিক্ৰী কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ৷ এই অভিযোগৰ ভিত্তিতে কোম্পানীকেইটালৈ জাননী জাৰি কৰা হৈছে ৷

বুধবাৰে সামাজিক মাধ্যমৰ প্লেটফৰ্ম ইনষ্টাগ্ৰামৰ এটা পোষ্টত এফএছএছএআইয়ে ভাৰতীয় খাদ্য সুৰক্ষা আৰু মানদণ্ড কৰ্তৃপক্ষই ভুল ব্ৰেণ্ডিং আৰু বিভ্ৰান্তিকৰ তথ্যৰ দাবী কৰাৰ বাবদ ‘এনাৰ্জি ড্ৰিংকছ’ হিচাপে বিক্ৰী হৈ অহা কেইবাটাও পানীয়ৰ ব্ৰেণ্ডলৈ জাননী জাৰি কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে ।

জাননী লাভ কৰা কোম্পানীসমূহ হৈছে ক্ৰমে - ৰেডবুল এনাৰ্জি ড্ৰিংক, পেপচিকোৰ এড্ৰিনেলিন ৰাছ এনাৰ্জি ড্ৰিংক, ৰিলায়েন্স কনজিউমাৰ প্ৰডাক্টছৰ ‘কেম্পা এনাৰ্জি ড্ৰিংক- গোল্ড বুষ্ট’, ষ্টিং এনাৰ্জি ড্ৰিংক, হেল এনাৰ্জি আৰু কোকাকোলাৰ মনষ্টাৰ এনাৰ্জি ।

অৱশ্যে এই জাননী সন্দৰ্ভত এই ছয়টা ব্ৰেণ্ডে কোনোধৰণৰ আনুষ্ঠানিক মন্তব্য প্ৰকাশ কৰা নাই ৷ এফএছএছএআইয়ে কয় যে তেওঁলোকে শক্তিদায়ক পানীয় বা এনাৰ্জি ড্ৰিংক হিচাপে দীৰ্ঘদিনে বিক্ৰী কৰি অহা এই সামগ্ৰীসমূহৰ বাবে কোনো মানদণ্ড নিৰ্ধাৰণ কৰা নাই ।

খাদ্য সুৰক্ষা নিয়ন্ত্ৰকে কয় যে এই ব্ৰেণ্ডসমূহে নিজৰ নিজৰ সামগ্ৰীসমূহৰ ব্ৰেণ্ডিং আৰু লেবেলিঙত ‘এনাৰ্জি ড্ৰিংক’ৰ দৰে শব্দ ব্যৱহাৰ কৰি বজাৰত বিক্ৰী কৰে । এফএছএছএআইয়ে লগতে উল্লেখ কৰে যে তেওঁলোকৰ নিয়মৰ অধীনত ‘খাদ্য শ্ৰেণী ব্যৱস্থা’ পণ্যৰ নামকৰণ বা লেবেলিং কৰা হোৱা নাই ।

খাদ্য সুৰক্ষা নিয়ন্ত্ৰক সংস্থাটোৱে পুনৰ কয়, ‘‘এফএছএছ আইন ২০০৬ আৰু ইয়াৰ অধীনত নিৰ্ধাৰিত নিয়ম-নীতিৰ অধীনত খাদ্য সামগ্ৰীৰ বাবে কৰা দাবীসমূহ যেনে - শৰীৰ আৰু মনক সজীৱ কৰি তোলা, মনোযোগ বৃদ্ধি কৰা, শক্তিৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি, সাধাৰণ দুৰ্বলতাত সহায় বা অনুৰূপ পৰিস্থিতিকে ধৰি কাৰ্যকৰী বা চিকিৎসামূলক ব্যৱস্থাৰ দাবী অনুমোদিত নহয় ।’’

শেহতীয়াকৈ এফএছএছএআইয়ে কেইবাটাও খাদ্য ব্যৱসায় অপাৰেটৰ(এফবিঅ’) ক ভুল ব্ৰেণ্ডিং আৰু বিভ্ৰান্তিকৰ দাবী বা বিজ্ঞাপনৰ সন্দৰ্ভত জাননী জাৰি কৰিছে । একেদৰে গ্ৰাহকৰ পৰা লাভ কৰা অভিযোগৰ ভিত্তিতো জাৰি কৰিছে জাননী । বিগত কেইমাহমানৰ পৰা খাদ্য সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰাৰ উদ্দেশ্যৰ অংশ হিচাপে খাদ্য নিয়ন্ত্ৰকে এক্স আৰু ইনষ্টাগ্ৰামৰ দৰে সামাজিক মাধ্যমৰ বিভিন্ন প্লেটফ’ৰ্মৰ জৰিয়তে গ্ৰাহকসকলক এই জাননীসমূহৰ বিষয়ে অৱগত কৰি আহিছে ।

লগতে পঢ়ক: ৰাস্তাৰ দাঁতিৰ এখন দোকান, ২০০০ টকাত দুখন পুৰী ! অবিশ্বাস্য হ’লেও সত্য

TAGGED:

ENERGY DRINK
FSSAI ON RED BULL AND PEPSICO
এফএছএছএআইৰ জাননী
এনাৰ্জি ড্ৰিংকছ ৰেডবুল পেপছিকো
FSSAI NOTICE TO BEVERAGE FIRMS

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.