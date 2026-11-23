আপুনিও বিছলেৰীৰ পানী খায় নেকি ? পৰীক্ষাত ধৰা পৰিল- পান কৰাৰ অনুপযুক্ত এই পানী
বিছলেৰীৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ তৰাৰ অনুমোদন এফ এছ এছ এ আইৰ ৷
By PTI
Published : November 23, 2026 at 12:41 PM IST
নতুন দিল্লী : বটলত ভৰোৱা খোৱাপানীটুপিও এতিয়া সুৰক্ষিত নহয় । আন কথাটো বাদেই ব্ৰেণ্ডেড কোম্পানীৰ বটলৰ পানীয়েই সুৰক্ষিত নহয় বুলি ভাৰতীয় খাদ্য সুৰক্ষা আৰু মান কৰ্তৃপক্ষ (এফএছএছএআই)ই উল্লেখ কৰিছে । কেৱল সেয়াই নহয়, বিছলেৰী কোম্পানীৰ বটলৰ পানী “অসুৰক্ষিত” বুলি ঘোষণা কৰিছে এফ এছ এছ এ আয়ে ।
খাদ্য নিয়ামক সংস্থা এফ এছ এছ এ আয়ে বিছলেৰী ইণ্টাৰনেশ্যনেলৰ বিৰুদ্ধে আইনী গোচৰ চলোৱাৰ অনুমোদন জনোৱা বুলি কয় । বিছলেৰী কোম্পানীৰ বটলৰ পানী অসুৰক্ষিত বুলি ধৰা পৰাৰ পিছতেই এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে ।
সামাজিক মাধ্যমত দিয়া এটা প'ষ্টত ভাৰতীয় খাদ্য সুৰক্ষা আৰু মান কৰ্তৃপক্ষই কয় যে 'অসুৰক্ষিত পেকেজিং খোৱাপানী' সন্দৰ্ভত বিছলেৰী ইণ্টাৰনেশ্যনেল প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ চলাবলৈ অনুমোদন জনোৱা হৈছে ।
এই সন্দৰ্ভত অভিযোগ উত্থাপন হোৱাৰ পিছতেই পৰীক্ষাৰ বাবে বিছলেৰী ইণ্টাৰনেশ্যনেলৰ চৌহদৰ পৰা 'পেকেট কৰা খোৱাপানী (খনিজ পানীৰ বাহিৰে)'ৰ এটা নমুনা সংগ্ৰহ কৰা বুলি ভাৰতীয় খাদ্য সুৰক্ষা আৰু মান কৰ্তৃপক্ষই কয় ।
নিয়ন্ত্ৰক সংস্থাটোৱে আৰু কয়, "এই নমুনা নিৰ্ধাৰিত ব্ৰ'মেট সীমাৰ সৈতে বিসংগতি পোৱা গৈছে আৰু এফএছএছ আইন, ২০০৬-ৰ অধীনত ইয়াক নিৰাপদ নহয় বুলি ঘোষণা কৰা হৈছে ।"
এই কোম্পানীটোৰ আবেদনৰ ভিত্তিত নমুনাটো ৰেফাৰেল ফুড লেবৰেটৰীলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় । এই পৰীক্ষাত পলি-নিউক্লিয়াৰ এৰ'মেটিক হাইড্ৰ'কাৰ্বন ধৰা পৰাৰ বাবে সেই লেবৰেটৰীয়েও ইয়াক অসুৰক্ষিত বুলি ঘোষণা কৰিবলৈ বাধ্য হয় বুলি নিয়ন্ত্ৰক সংস্থাটোৱে উল্লেখ কৰিছে ।
এইদৰে বিসংগতি ধৰা পৰাৰ পিছতেই বিছলেৰী ইণ্টাৰনেশ্যনেল প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ বিৰুদ্ধে এফএছএছ আইন, ২০০৬-ৰ অধীনত গোচৰ চলাবলৈ অনুমোদন দিয়া বুলি এফএছএছএআয়ে উল্লেখ কৰিছে ।
লগতে পঢ়ক:সঘনাই দাঁতৰ সিৰসিৰণি হৈছে নেকি ? পৰিত্ৰাণৰ বাবে এইকেইটা কাম কৰক
বঙাইগাঁৱত সোণালী বান্দৰৰ সংখ্যা বৃদ্ধি, কিন্তু বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰে যিকোনো মুহূৰ্ততে ঘটাব পাৰে অঘটন