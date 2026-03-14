খাদ্য়ৰ অপচয়ৰ বিৰুদ্ধে সজাগতাঃ ভোকাতুৰ আৰু আৰ্তজনৰ বাবে এক বিশেষ প্ৰয়াস

খাদ্য়ৰ অপচয়ৰ বিৰুদ্ধে সজাগতাঃ ভোকাতুৰ আৰু আৰ্তজনৰ বাবে এক বিশেষ প্ৰয়াস
তেলেংগানাৰ ৱাৰাংগলৰ কেইজনমান নিষ্ঠাবান লোকে বিভিন্ন অনুষ্ঠানত ৰৈ যোৱা খাদ্য পেলাই দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে ভোকাতুৰ লোকৰ কাষলৈ নিয়াৰ বাবে পদক্ষেৰ গ্ৰহণ কৰিছে ।
Published : March 14, 2026 at 5:46 PM IST
ৱাৰাংগল (তেলেংগানা) : এখন বিয়া বা তেনে কোনো আড়ম্বৰপূৰ্ণ অনুষ্ঠান পাতিলে বহু খাদ্য, বিভিন্ন ব্যঞ্জন ৰন্ধা হয় । সেয়া তেনেই সাধাৰণ কথা । কিন্তু কেতিয়াবা আপুনি ভাবিছেনে এই অনুষ্ঠানত ৰন্ধা বিভিন্ন ব্যঞ্জন বাৰু সকলোবোৰ আলহী-অতিথিয়ে খাই শেষ কৰেনে নে ? সতাৰে কিছু অংশ অনিষ্ট হয় বা পেলাই দিয়া যায় বাৰু ?
বিভিন্ন অনুষ্ঠান পাতিলে আয়োজকে নিশ্চয় বেছিকৈয়ে খাদ্য প্ৰস্তুত কৰে । আহলীয়ে খোৱাৰ পাছতো কিছু খাদ্য ৰৈ যায় । সেই খাদ্যবোৰ আয়োজকে কেতিয়াবা এনেই পেলাই দিবলগীয়া হয় ।
কিন্তু সেই খাদ্য বস্তুবোৰ পেলাই বা অনিষ্ট হ'বলৈ থৈ দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে এটা বিশেষ গোটে গ্ৰহণ কৰিছে এক বিশেষ পদক্ষেপ । সেই কথা গম পালে আপুনিও নিশ্চয় বাহঃ বাহঃ দিব ।
তেলেংগানাৰ ৱাৰাংগলৰ ত্ৰি চহৰৰ (tri-city) কেইজনমান নিষ্ঠাবান স্বেচ্ছাসেৱকে বিভিন্ন অনুষ্ঠানত ৰৈ যোৱা খাদ্য বস্তু পেলাই দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে ভোকাতুৰ লোকৰ ওচৰলৈ লৈ যোৱাৰ এক প্ৰয়াস কৰিছে । ৱাৰাংগল, হানমকোণ্ডা আৰু কাজিপেটৰ সমাজসেৱা গোটসমূহে বিভিন্ন অনুষ্ঠানত ৰাহি হোৱা খাদ্যবোৰ সংগ্ৰহ কৰি অনাথ, দুখীয়া আৰু গৃহহীন লোকৰ মাজত বিতৰণ কৰাৰ এক মিছন গ্ৰহণ কৰিছে ।
এই মিছনৰ নেতৃত্ব দিছে অৰুতলা শ্ৰীনিবাসে (Arutla Srinivas), যিজন হৈছে স্বেচ্ছাসেৱী গোট “ছাই সেৱাদল”ৰ প্ৰতিষ্ঠাতা । প্ৰায় ৫০ জন সদস্যৰে গঠিত সংগঠনটোৱে সাপ্তাহিকভাৱে “ছাই আমৰুতা হস্তম” (Sai Amrutha Hastam) শীৰ্ষক খাদ্য দান কাৰ্যসূচী চলায় । এই প্ৰচেষ্টাৰ জৰিয়তে স্বেচ্ছাসেৱকসকলে বিয়া, পাৰ্টী আৰু অন্যান্য শুভ অনুষ্ঠানৰ অতিৰিক্ত খাদ্যবোৰ সংগ্ৰহ কৰি আৰ্তজনৰ কাষলৈ নি বিতৰণ কৰে ।
শ্ৰীনিবাসে কয়, “আমি নিশ্চিত কৰিব বিচাৰো যে কোনো শুভ অনুষ্ঠানৰ বাবে প্ৰস্তুত হোৱা কোনো খাদ্যই যাতে অপচয় নহয় । কিয়নো বহুতে এতিয়াও অকণমান খাদ্যৰ বাবে বহু সংগ্ৰাম কৰি আছে । আমাৰ গোটটোৱে ত্ৰি চহৰৰৰ ফাংচন হলসমূহলৈ ভিজিটিং কাৰ্ড বিতৰণ কৰিছে আৰু আয়োজকসকলক অনুৰোধ জনাইছে যে যেতিয়াই খাদ্য বৈ যায় তেতিয়াই আমাক খবৰ দিলে আমাৰ স্বেচ্ছাসেৱকসকলে তৎক্ষণাত সেই খাদ্য সংগ্ৰহ কৰি অনাথ আশ্ৰম আৰু আৰ্তজন কাষলৈ পঠিয়াই দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰি দিব ।”
এই একেটা লক্ষ্য আগত ৰাখি কাম কৰা আন এটা সংস্থা হ’ল ভীমৰামত অৱস্থিত গুৰুদক্ষিণা নিত্যানন্দন ছ’চাইটি (Gurudakshina Nityannadana Society) । এইটো দম্পতী ৰামদেনি শ্ৰীনিবাস আৰু ধনলক্ষ্মীৰ দ্বাৰা পৰিচালিত । যদিহে তেওঁলোকক বিয়লি ৪ বজাৰ আগতে কোনো অনুষ্ঠানৰ পৰা বাকী থকা খাদ্যৰ বিষয়ে অৱগত কৰা হয়, তেন্তে দম্পতীটোৱে তেওঁলোকৰ স্বেচ্ছাসেৱকসকলক লগত লৈ সেই খাদ্য সংগ্ৰহ কৰি ৱাৰাংগল, হানমকোণ্ডা আৰু কাজিপেটৰ অনাথ আশ্ৰম আৰু আৰ্তজনৰ মাজত বিতৰণ কৰে ।
ৰামদেনি শ্ৰীনিবাসে কয় যে সাত বছৰ পূৰ্বে এই সেৱা আৰম্ভ হৈছিল । ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাৰ পৰাই তেওঁলোকে এই কামটো হাত লৈছিল । “হায়দৰাবাদত যেতিয়া আমাৰ ল’ৰাটোৰ মুকলি হৃদযন্ত্ৰৰ অস্ত্ৰোপচাৰ চলি আছিল, তেতিয়া আমি এটা সময়ত খাদ্যৰ সন্ধানত সংগ্ৰাম কৰিছিলো । সেই ঘটনাটোৱে মোক ভোকৰ যন্ত্ৰণা উপলব্ধি কৰাইছিল আৰু মই সিদ্ধান্ত লৈছিলো যে মোৰ দৰে আন কোনোৱে এনে পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ’ব নালাগে ।” তেওঁ কয় ।
জানিব পৰা মতে, অনাথ আশ্ৰম আৰু আৰ্তজনক খাদ্য দিয়াৰ লগতে এই গোটটোৱে মানসিক ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ ৰাজপথত বসবাস কৰা লোকসকলক দৈনিক খাদ্যৰ যোগান ধৰে ।
মানৱীয়তাৰ দৃষ্টিত এনে পদক্ষেপৰ প্ৰয়োজনীয়তা অপৰিসীম । ভাৰতৰ খাদ্য সুৰক্ষা আৰু মানদণ্ড কৰ্তৃপক্ষৰ তথ্য অনুসৰি, ভাৰতত প্ৰায় ৫৫ শতাংশ খাদ্য ঘৰত, ২৮ শতাংশ হোটেলত আৰু প্ৰায় ১৫ৰ পৰা ২৫ শতাংশ সামাজিক সভা আৰু উৎসৱৰ সময়ত অপচয় হয় । কেন্দ্ৰীয় কৃষি মন্ত্ৰালয়ৰ এক প্ৰতিবেদনত অনুমান কৰা হৈছে যে সমগ্ৰ দেশতে প্ৰতি বছৰে প্ৰায় ৫০,০০০ কোটি টকা মূল্যৰ খাদ্য অপচয় হয় ।
স্থানীয় পৰিসংখ্যায়ো এই সমস্যা প্ৰতিফলিত কৰে । বিষয়াসকলে জনোৱা মতে, ৱাৰাংগল পৌৰ নিগমে দৈনিক সংগ্ৰহ কৰা জাৱৰৰ ভিতৰত প্ৰায় ৩৫ৰ পৰা ৪০ টন খাদ্য আৱৰ্জনা থাকে ।
স্বেচ্ছাসেৱকসকলে বিশ্বাস কৰে যে সমগ্ৰ অঞ্চলটোত খাদ্য বেংক আৰু অনুদানৰ নেটৱৰ্ক সম্প্ৰসাৰণে আৱৰ্জনাৰ পৰিমাণো বহু পৰিমাণে হ্ৰাস কৰাৰ লগতে হাজাৰ হাজাৰ ভোকাতুৰ লোকক খাদ্য যোগান ধৰাত সহায় কৰিব পাৰে ।